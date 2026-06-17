Confronto dei prezzi di LogMeIn Rescue

Puoi risparmiare fino all'80% o più sul costo dell'abbonamento se scegli Splashtop Remote Support rispetto a LogMeIn Rescue. Splashtop Remote Support è la soluzione migliore per il supporto remoto on-demand a computer, tablet e dispositivi mobili.
LogMeIn Rescue è uno strumento di supporto remoto su richiesta progettato per consentire all'utente di accedere ai dispositivi dei clienti nel momento in cui è necessaria assistenza. Allo stesso modo, Splashtop Remote Support ti offre accesso on-demand e assistito ai computer e ai dispositivi mobili dei tuoi clienti, in modo da poter fornire supporto remoto all'istante necessario.
Quindi quale soluzione è la migliore per te? Ecco uno sguardo a un confronto di prezzi e funzionalità tra LogMeIn Rescue e Splashtop Remote Support.
Prezzi di Splashtop Remote Support e LogMeIn Rescue
Nella tabella sottostante noterai subito due cose importanti. Innanzitutto, Splashtop Remote Support parte da 21 €/mese, mentre LogMeIn Rescue parte da 91,58 €/mese. Si tratta di una differenza di oltre 1.000 dollari all'anno (entrambi i piani sono fatturati annualmente - LogMeIn Rescue a 1099 € e Splashtop Remote Support a 244 €/anno).
In secondo luogo, vedrai che l'accesso remoto ai dispositivi mobili (iOS e Android) è incluso gratuitamente in Splashtop Remote Support. Con LogMeIn Rescue devi pagare un supplemento di 31,58 € al mese, o 379 € all'anno, per poter supportare i dispositivi mobili con il Mobile Support Upgrade.
Splashtop Remote Support e LogMeIn Rescue: caratteristiche e valore
Splashtop Remote Support e LogMeIn Rescue presentano differenze significative in termini di flessibilità, prezzi e valore complessivo.
Entrambe le soluzioni offrono accesso remoto non supervisionato, supporto remoto multimonitor, trasferimento di file, stampa remota, registrazione delle sessioni e chat durante la sessione. Tuttavia, mentre queste caratteristiche sono parte integrante di Splashtop Remote Support, LogMeIn Rescue nasconde alcune funzionalità, come il supporto per i dispositivi mobili, dietro costosi componenti aggiuntivi. Con Splashtop, il supporto per i dispositivi Android e iOS è incluso senza costi aggiuntivi.
Splashtop consente anche una gestione granulare dei gruppi di dispositivi e delle impostazioni dei permessi utente, facilitando la gestione di un gran numero di endpoint. Mentre Rescue offre strumenti potenti per il supporto dal vivo, manca di monitoraggio degli endpoint integrato, gestione delle patch e avvisi sulla salute dei dispositivi. Al contrario, gli utenti di Splashtop possono aggiungere Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) per monitorare e mantenere i dispositivi in modo proattivo.
Per i team che necessitano di un accesso remoto affidabile con flessibilità e convenienza, Splashtop Remote Support offre più valore su tutta la linea.
Riepilogo LogMeIn Rescue e Splashtop Remote Support
Quando si confrontano i prezzi, non è nemmeno vicino. Ai prezzi di partenza, Splashtop Remote Support costa quasi l'85% in meno rispetto a LogMeIn Rescue. Come abbiamo sottolineato sopra, anche se acquisti una sola licenza utente, LogMeIn Rescue costerà oltre $1.000 in più rispetto a Splashtop Remote Support per un anno.
Se hai bisogno di acquistare più licenze perché hai bisogno di più utenti simultanei, la differenza di prezzo tra Splashtop Remote Support e LogMeIn Rescue aumenterà sempre di più.
E, come abbiamo anche accennato, è necessario acquistare il Mobile Support Upgrade per poter accedere a tablet e smartphone iOS e Android con LogMeIn Rescue. Con Splashtop Remote Support, sei in grado di supportare i dispositivi mobili senza costi aggiuntivi. Con il Mobile Support Upgrade incluso, il prezzo di partenza per Splashtop Remote Support è quasi il 90% in meno rispetto al prezzo di partenza di LogMeIn Rescue.
Per quanto riguarda le funzioni, Splashtop Remote Support ha le stesse caratteristiche principali di LogMeIn Rescue. Potrai trasferire file tra i dispositivi con il drag-and-drop, personalizzare l'app SOS, condividere lo schermo con l'utente finale, chattare e molto altro ancora.
Per tutti questi motivi, Splashtop Remote Support è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue.
In conclusione:
Sia LogMeIn Rescue che Splashtop Remote Support sono presenti soluzioni di supporto remoto.
Splashtop Remote Support costa fino al 90% in meno rispetto a LogMeIn Rescue
Splashtop Remote Support ti consente di fornire supporto gratuito ai dispositivi iOS e Android, LogMeIn Rescue addebita 379 €/anno per il componente aggiuntivo Mobile Support Upgrade
Splashtop Remote Support e LogMeIn Rescue hanno le stesse caratteristiche principali.
Ottieni di più scegliendo Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support è destinato agli help desk e ai team di supporto che desiderano fornire assistenza remota ai propri clienti nel momento in cui è necessario un aiuto. Quindi è necessaria l'installazione precedente. I tecnici possono connettersi al dispositivo del cliente con un semplice codice di sessione. Supporta un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Integra Remote Support con il tuo strumento preferito di ticketing PSA. Scopri di più o inizia subito una prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito o impegno richiesto.