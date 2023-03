Confronto dei prezzi di LogMeIn Rescue

Puoi risparmiare fino all'80% o più sul costo dell'abbonamento se scegli Splashtop SOS rispetto a LogMeIn Rescue. Splashtop SOS è la soluzione migliore per il supporto remoto on-demand a computer, tablet e dispositivi mobili.

LogMeIn Rescue è uno strumento di supporto remoto su richiesta progettato per consentire all'utente di accedere ai dispositivi dei clienti nel momento in cui è necessaria assistenza. Allo stesso modo, Splashtop SOS ti offre accesso on-demand e assistito ai computer e ai dispositivi mobili dei tuoi clienti, in modo da poter fornire supporto remoto all'istante necessario.

Quindi quale soluzione è la migliore per te? Ecco uno sguardo a un confronto di prezzi e funzionalità tra LogMeIn Rescue e Splashtop SOS.

Nella tabella sottostante noterai subito due cose importanti. Innanzitutto, Splashtop SOS parte da €16 /mese, mentre LogMeIn Rescue parte da €91.58 /mese. Si tratta di una differenza di oltre 1.000 dollari all'anno (entrambi i piani sono fatturati annualmente - LogMeIn Rescue a €1,099 e Splashtop SOS a €189 /anno).

In secondo luogo, vedrai che l'accesso remoto ai dispositivi mobili (iOS e Android) è incluso gratuitamente in Splashtop SOS. Con LogMeIn Rescue devi pagare un supplemento di €31.58 al mese, o €379 all'anno, per poter supportare i dispositivi mobili con il Mobile Support Upgrade.

Confronto tra prezzi e funzionalità di LogMeIn Rescue e SOS Splashtop

Riepilogo SOS di LogMeIn Rescue vs Splashtop

Quando si confrontano i prezzi, non è nemmeno vicino. Ai prezzi di partenza, Splashtop SOS costa quasi l'85% in meno rispetto a LogMeIn Rescue. Come abbiamo sottolineato sopra, anche se acquisti una sola licenza utente, LogMeIn Rescue costerà oltre $1.000 in più rispetto a Splashtop SOS per un anno.

Se hai bisogno di acquistare più licenze perché hai bisogno di più tecnici simultanei, la differenza di prezzo tra Splashtop SOS e LogMeIn Rescue aumenterà sempre di più.

E, come abbiamo anche accennato, è necessario acquistare il Mobile Support Upgrade per poter accedere a tablet e smartphone iOS e Android con LogMeIn Rescue. Con Splashtop SOS, sei in grado di supportare i dispositivi mobili senza costi aggiuntivi. Con il Mobile Support Upgrade incluso, il prezzo di partenza per Splashtop SOS è quasi il 90% in meno rispetto al prezzo di partenza di LogMeIn Rescue.

Quando si tratta di funzionalità, Splashtop SOS ha tutte le stesse funzionalità principali che si trovano in LogMeIn Rescue. Sarai in grado di trascinare e rilasciare il trasferimento di file tra dispositivi, personalizzare il marchio dell'app SOS, condividere lo schermo con l'utente finale, chattare e altro ancora.

Per tutti questi motivi, Splashtop SOS è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue.

In conclusione:

Sia LogMeIn Rescue che Splashtop SOS sono presenti soluzioni di supporto remoto.

Splashtop SOS costa fino al 90% in meno rispetto a LogMeIn Rescue

Splashtop SOS ti consente di fornire supporto gratuito ai dispositivi iOS e Android, LogMeIn Rescue addebita €379 /anno per il componente aggiuntivo Mobile Support Upgrade

Splashtop SOS e LogMeIn Rescue hanno le stesse caratteristiche principali.

Informazioni su Splashtop SOS

Splashtop SOS è destinato agli help desk e ai team di supporto che desiderano fornire assistenza remota ai propri clienti nel momento in cui è necessario un aiuto. Quindi è necessaria l'installazione precedente. I tecnici possono connettersi al dispositivo del cliente con un semplice codice di sessione. Supporta un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Integra SOS con il tuo strumento preferito di biglietteria PSA. Scopri di più o inizia subito una prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito o impegno richiesto.

