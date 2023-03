Che cos'è l'apprendimento remoto? E in che modo l'accesso remoto può aiutare

L'apprendimento remoto consente a studenti, insegnanti e contenuti didattici di rimanere connessi quando non sono presenti fisicamente. Ecco alcuni modi in cui la tecnologia consente l'apprendimento remoto e perché le scuole dovrebbero prendere in considerazione il software di accesso remoto.

Con la pandemia COVID-19 in pieno svolgimento, oltre il 60% degli studenti iscritti in tutto il mondo è interessato dalla chiusura delle scuole (Unesco). Questo ha comportato una moltitudine di sfide per insegnanti e studenti.

Sebbene possa sembrare impossibile per le scuole e le istituzioni continuare a funzionare, l'apprendimento a distanza può fornire una soluzione a questi problemi.

Apprendimento remoto

L'apprendimento remoto offre agli studenti e agli insegnanti l'opportunità di rimanere in contatto l'uno con l'altro dalla comodità e dalla sicurezza della propria casa. Studenti e insegnanti possono utilizzare i loro dispositivi a casa per rimanere in contatto con l'altro e con il contenuto della lezione.

Gli strumenti virtuali dell'aula consentono agli insegnanti di tenere lezioni dal vivo, offrendo allo stesso tempo agli studenti l'opportunità di interagire tra loro in gruppi isolati, come un ambiente in classe. Il software collaborativo offre agli studenti la possibilità di lavorare insieme su un file in tempo reale e fornisce un modo semplice per accedere e condividere file tra più utenti.

Questi tipi di software di apprendimento remoto consentono agli educatori e agli studenti di rimanere impegnati indipendentemente dai vincoli fisici e di tempo.

Accesso remoto per l'apprendimento remoto

Nel mondo di oggi in cui gli studenti fanno gran parte del loro lavoro scolastico da un computer, i distretti scolastici e i college dovrebbero considerare l'aggiunta di una soluzione di accesso remoto al loro toolkit di apprendimento remoto.

Alcuni studenti potrebbero non avere il software necessario sul proprio dispositivo di casa per svolgere il proprio lavoro. Ciò è particolarmente impegnativo per gli studenti che necessitano di software concesso in licenza per completare i propri compiti, ad esempio Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere Pro, After Effects) o Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Molti di questi strumenti non offrono versioni gratuite per gli studenti. Inoltre, molti studenti utilizzano Chromebook o altri dispositivi che non sono abbastanza potenti per eseguire determinati programmi software, come strumenti di editing video, produzione audio e progettazione grafica.

Questo è il motivo per cui uno strumento di accesso remoto come Splashtop per laboratori remoti è così prezioso negli ambienti di apprendimento remoto.

Splashtop consente a scuole e università di sfruttare i laboratori informatici esistenti e le licenze software acquistate. Con Splashtop, studenti e insegnanti sono in grado di accedere e controllare in remoto i computer della scuola da qualsiasi altro dispositivo e da qualsiasi parte del mondo.

Durante le connessioni remote, gli studenti possono prendere il controllo del computer remoto e usarlo come se fossero seduti di fronte ad esso. Ciò garantisce che possano utilizzare i programmi software necessari per la loro formazione, anche quando accedono da un Chromebook!

Splashtop per laboratori remoti è la soluzione migliore per le scuole e le università per offrire agli studenti e ai docenti l'accesso remoto ai computer della scuola. Gli utenti possono accedere in remoto ai computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

