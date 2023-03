Usa il tuo iPhone per accedere e controllare in remoto il tuo computer desktop da qualsiasi altra parte del mondo. Avrai sempre accesso al tuo computer quando hai il tuo iPhone con te.

L'iPhone è uno dei dispositivi più potenti e versatili di tutti i tempi. La possibilità di effettuare telefonate è solo una piccola parte delle capacità del dispositivo. Grazie all'accesso a internet e alle applicazioni iOS apparentemente illimitate, l'iPhone ti permette di lavorare praticamente ovunque.

Ma ci sono momenti in cui è necessario accedere al computer. Forse è necessario accedere a un determinato file o eseguire una determinata app per completare un'attività.

Fortunatamente, grazie all'accesso remoto da iPhone di Splashtop, puoi accedere al tuo PC Windows o Mac dal tuo iPhone. Tutto ciò di cui hai bisogno è un account utente Splashtop e un accesso a internet.

Splashtop ti permette di controllare in remoto il tuo computer da un iPhone. Durante le connessioni remote, è possibile accedere a qualsiasi file salvato nel computer remoto. È inoltre possibile utilizzare qualsiasi applicazione software in esecuzione sul computer desktop (ad esempio Word, Excel, Photoshop, strumenti di editing videoe altro ancora).

L'app desktop remoto Splashtop per iPhone è veloce, facile, sicura e gratuita da provare!

Come accedere in remoto al computer da un iPhone:

Registrati per la tua versione di prova gratuita di Splashtop Business Access (nessuna carta di credito o impegno richiesto). Segui le semplici istruzioni per scaricare e installare Splashtop Business iOS sul tuo iPhone. Scarica e installa Splashtop Streamer su tutti i PC e Mac Windows a cui vuoi accedere. Questo è tutto! Basta aprire la Splashtop Business App sul telefono e selezionare il computer remoto a cui si desidera accedere per avviare la connessione remota. Goditi un accesso remoto fulminante dal tuo iPhone!

Questo non è un po' ridotto, accesso remoto limitato da iPhone app. Avrai l'esperienza di essere proprio di fronte al tuo computer desktop da qualsiasi luogo. Puoi anche usare un mouse mentre controlli a distanza il tuo computer da un iPhone.

Splashtop è veloce, affidabile, sicuro e facile da implementare. Con un'infrastruttura server globale, crittografia AES a 256 bit, autenticazione del dispositivo e distribuzione semplice, l'accesso al computer da remoto da un iPhone è sicuro e semplice.

Iscriviti alla versione di prova gratuita di Splashtop Business Access. Ti ritroverai pronto ad usare il tuo iPhone per accedere e controllare in remoto il tuo desktop in pochi minuti. Sarà come non dover mai stare lontano dal desktop.

