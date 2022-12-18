Garantire la continuità aziendale mantenendo bassi i costi operativi nel settore dei media e dell'intrattenimento
In che modo Audio Perception ha migliorato il proprio vantaggio competitivo affrontando le sfide del mondo remoto
Riepilogo
Il COVID-19 ha accelerato la rivoluzione digitale del lavoro a distanza e, di conseguenza, ha costretto molti settori, tra cui quello dei media e dell'intrattenimento, ad adattarsi rapidamente. Per le aziende del settore audio, la nuova normalità ha sollevato alcune domande: come continuare a fornire servizi di progettazione a distanza? Come si può fornire un'assistenza tecnica rapida ed efficace ai clienti quando non è possibile raggiungerli?
David Knauer e Jason Atkinson, fondatori di Audio Perception, spiegano come la loro azienda abbia utilizzato Splashtop Remote Support per superare le sfide poste da questa nuova normalità.
Riepilogo
La sfida: offrire supporto tecnico remoto e servizi di progettazione remota a compositori televisivi, artisti musicali, autori di cantautori, produttori, proprietari di studi, società di tecnologia e intrattenimento
Poiché Audio Perception aveva molti clienti che avevano bisogno di supporto tecnico, l'azienda stava cercando un modo per fornire loro a distanza. "Dovevamo trovare una soluzione di supporto remoto affidabile, conveniente e solida", ha dichiarato David. "Stavamo cercando un modo per fornire ai nostri clienti supporto tecnico remoto e servizi di progettazione remota", ha aggiunto.
Per condurre questi servizi di progettazione remota, i progettisti di Audio Perception avevano bisogno di uno strumento che permettesse loro di condividere il proprio schermo con un cliente per presentare piani, progetti, schemi e dati mentre erano in fase di progettazione di uno studio.
Ecco perché il cofondatore di Audio Perception, Jason Atkinson, ha dedicato molto tempo alla ricerca di prodotti e servizi di accesso remoto online. "Utilizzavamo TeamViewer, ma questa soluzione di accesso remoto si è rivelata molto costosa per le funzioni che ci forniva", ha dichiarato. "Ho cercato qualcosa di meglio e mi sono concentrato su tre criteri di selezione principali: funzionalità, caratteristiche e prezzo."
È stato allora che ha trovato Splashtop Remote Support. "Era la soluzione perfetta per tutte le nostre esigenze", ha dichiarato Atkinson.
La soluzione: un accesso remoto affidabile e conveniente con le giuste funzionalità
Splashtop Remote Support ha offerto ad Audio Perception un modo semplice per fornire assistenza remota ai clienti e ha soddisfatto i criteri di selezione di Jason. Non solo ha una serie di funzioni utili, ma offre anche prezzi molto competitivi. Il risultato è stato un notevole risparmio del 50% o più rispetto ad altre soluzioni come TeamViewer. Di seguito è riportato un confronto tra le funzionalità e i prezzi delle due soluzioni.
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
Splashtop Remote Support
Piano utente singolo TeamViewer
Prezzo di partenza
244 € (per utente/anno)
418,80 € (per utente/anno)*
Accesso e controllo remoto dei computer
Supporto su richiesta (QuickSupport)
Endpoint illimitati
Supporta dispositivi iOS e Android
298,80 €/anno in più
Più sessioni simultanee
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
Chat (in sessione)
Chat (al di fuori della sessione)
Registrazione sessione
Due utenti possono eseguire la connessione remota nello stesso computer contemporaneamente (sono necessarie due licenze)
Supporto multi-monitor (multi-to-multi)
Stampa remota
Riavvio remoto
Gestione utenti
Raggruppamento di computer e utenti
Autorizzazioni di gruppo
Crittografia AES a 256 bit
*I prezzi di TeamViewer in dollari ed euro provengono dai siti web di TeamViewer in valuta statunitense ed europea e vengono aggiornati periodicamente. I prezzi di TeamViewer possono variare a seconda del Paese.
Tra le molte funzioni utili sopra descritte, il supporto per dispositivi iOS e Android era particolarmente importante per Audio Perception, in quanto supportava entrambi i tipi di dispositivi. E questa funzione è stata inclusa nel pacchetto standard Splashtop Remote Support senza costi aggiuntivi. Jason e il suo team erano molto soddisfatti della soluzione.
"Splashtop, in quanto servizio di accesso remoto affidabile e conveniente, è molto utile per il nostro flusso di lavoro", spiega Jason. "Possiamo fornire in modo semplice e veloce i servizi di assistenza tecnica remota di cui i nostri clienti hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale e di sconvolgimenti causati dal COVID-19".
Ha poi spiegato: "Ci permette non solo di vedere ciò che il cliente vede sul suo computer, ma anche di prendere il controllo del computer del cliente per eseguire l'assistenza tecnica come se ci trovassimo nella stessa stanza - questo aspetto è importante per noi quando forniamo servizi ai nostri clienti". Jason ha detto che questo sistema consente al suo team di condividere lo schermo per presentare da remoto piani, progetti, disegni e dati ai clienti.
I risultati: continuità aziendale e nuovo vantaggio competitivo
Con il passaggio da TeamViewer a Splashtop Remote Support, Audio Perception è riuscita a risparmiare almeno il 50% sui costi, a condividere i piani di progettazione in remoto e a fornire un supporto remoto affidabile ai clienti.
I clienti di Audio Perception sembrano essere particolarmente entusiasti di ricevere assistenza da remoto. "Audio Perception è ora in grado di risolvere i problemi della tua DAW e di risolvere i problemi da remoto tramite Splashtop, controllando il tuo schermo" ha commentato un cliente su Twitter. E ha aggiunto: "Se hai bisogno di assistenza tecnica per la musica e non vivi in una zona in cui è disponibile. È come una magia".
Jason ha condiviso che il passaggio a Splashtop Remote Support ha in definitiva portato a un vantaggio competitivo per Audio Perception: "Splashtop è un'opzione di supporto che non solo impedisce alla nostra attuale clientela di cercare altri servizi di supporto remoto, ma attira anche nuovi potenziali clienti in aree al di fuori di Los Angeles, dove il supporto in loco non è davvero pratico a causa della distanza, dei tempi di percorrenza e dei costi".
Dettagli
Informazioni su Audio Perception
Combinando oltre 30 anni di esperienza in computer, musica, elettronica, ingegneria audio, software, audio post e sound design, David Knauer e Jason Atkinson hanno fondato Audio Perception nel 2008 a Los Angeles, California.
La visione dell'azienda era incentrata sulla fornitura di un servizio e di un'assistenza completi, con un approccio globale, dalla progettazione dello studio, alla costruzione e all'acustica, fino a tutte le tipologie di assistenza tecnica, tra cui cablaggi, patch bay, pannelli a muro, computer, software e istruzioni.
Oggi, Audio Perception è una stimata azienda di tecnologia audio che offre servizi di consulenza, progettazione, assistenza, vendita e ingegneria tecnica ad artisti musicali, cantautori, produttori, proprietari di studi di registrazione, società di intrattenimento, mercati di home theater/uffici/sale conferenze e compositori di film e TV di famose produzioni hollywoodiane come Mr.Robot, Fargo, Star Trek, Legion, GLOW, Law & Order e Glee.
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Informazioni sul Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support è una soluzione software per l'assistenza remota che i team di supporto possono utilizzare per il supporto remoto supervisionato e on-demand e per l'accesso non supervisionato ai computer in qualsiasi momento.
Con Splashtop Remote Support, i professionisti del supporto IT possono connettersi istantaneamente ai dispositivi degli utenti con un semplice codice di sessione. Progettato per i professionisti dell'helpdesk e del supporto, il software consente di eseguire il supporto remoto ad hoc su un numero illimitato di dispositivi. I tecnici possono facilmente accedere da remoto ai computer Windows, Mac, Linux, iOS, Android o Chromebook dei loro utenti, assumerne il controllo e risolvere rapidamente i problemi. Splashtop riduce il tempo necessario per supportare gli utenti, mantiene alta la soddisfazione dei clienti e riduce i costi per i team di supporto remoto.
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Da Audio Perception Inc.
Splashtop è la soluzione perfetta e conveniente per i servizi di supporto remoto che forniamo ai nostri clienti professionisti del settore musicale e audio.
David Knauer, President