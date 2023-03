Garantire la continuità aziendale mantenendo bassi i costi operativi nel settore dei media e dell'intrattenimento

La sfida: offrire supporto tecnico remoto e servizi di progettazione remota a compositori televisivi, artisti musicali, autori di cantautori, produttori, proprietari di studi, società di tecnologia e intrattenimento

Poiché Audio Perception aveva molti clienti che avevano bisogno di supporto tecnico, l'azienda stava cercando un modo per fornire loro a distanza. "Dovevamo trovare una soluzione di supporto remoto affidabile, conveniente e solida", ha dichiarato David. "Stavamo cercando un modo per fornire ai nostri clienti supporto tecnico remoto e servizi di progettazione remota", ha aggiunto.

Per condurre questi servizi di progettazione remota, i progettisti di Audio Perception avevano bisogno di uno strumento che permettesse loro di condividere il proprio schermo con un cliente per presentare piani, progetti, schemi e dati mentre erano in fase di progettazione di uno studio.

Ecco perché il cofondatore di Audio Perception, Jason Atkinson, ha dedicato molto tempo alla ricerca di prodotti e servizi di accesso remoto online. "Utilizzavamo TeamViewer, ma questa soluzione di accesso remoto si è rivelata molto costosa per le funzioni che ci forniva", ha dichiarato. "Ho cercato qualcosa di meglio e mi sono concentrato su tre criteri di selezione principali: funzionalità, caratteristiche e prezzo."

È stato allora che ha trovato Splashtop SOS. "Era la soluzione perfetta per tutte le nostre esigenze", ha dichiarato Atkinson.

La soluzione: un accesso remoto affidabile e conveniente con le giuste funzionalità

Splashtop SOS ha offerto ad Audio Perception un modo semplice per fornire assistenza remota ai clienti e ha soddisfatto i criteri di selezione di Jason. Non solo ha una serie di funzioni utili, ma offre anche prezzi molto competitivi. Il risultato è stato un notevole risparmio del 50% o più rispetto ad altre soluzioni come TeamViewer. Di seguito è riportato un confronto tra le funzionalità e i prezzi delle due soluzioni.

Confronto delle caratteristiche e dei prezzi Splashtop SOS Piano utente singolo TeamViewer Prezzo di partenza €189 (per utente/anno) €394.80 (per utente/anno)* Accesso e controllo remoto dei computer Supporto su richiesta (QuickSupport) Endpoint illimitati Supporta dispositivi iOS e Android €298.80 /anno in più Più sessioni simultanee Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione) Chat (in sessione) Chat (al di fuori della sessione) Registrazione sessione Due utenti possono eseguire la connessione remota nello stesso computer contemporaneamente (sono necessarie due licenze) Supporto multi-monitor (multi-to-multi) Stampa remota Riavvio remoto Gestione utenti Raggruppamento di computer e utenti Autorizzazioni di gruppo Crittografia AES a 256 bit

*I prezzi TeamViewer in Dollari USA e in Euro dal sito web TeamViewer in valuta US e Euro, luglio 2020. I prezzi di TeamViewer possono variare in base al paese.

Tra le molte funzioni utili sopra descritte, il supporto per dispositivi iOS e Android era particolarmente importante per la percezione audio, in quanto supportavano entrambi i tipi di dispositivi. E questa funzione è stata inclusa nel pacchetto standard Splashtop SOS senza costi aggiuntivi. Jason e il suo team erano molto soddisfatti della soluzione.

"Splashtop, in quanto servizio di accesso remoto affidabile e conveniente, è molto utile per il nostro flusso di lavoro", spiega Jason. "Possiamo fornire in modo semplice e veloce i servizi di assistenza tecnica remota di cui i nostri clienti hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale e di sconvolgimenti causati dal COVID-19".

Ha poi spiegato: "Ci permette non solo di vedere ciò che il cliente vede sul suo computer, ma anche di prendere il controllo del computer del cliente per eseguire l'assistenza tecnica come se ci trovassimo nella stessa stanza - questo aspetto è importante per noi quando forniamo servizi ai nostri clienti". Jason ha detto che questo sistema consente al suo team di condividere lo schermo per presentare da remoto piani, progetti, disegni e dati ai clienti.

I risultati: continuità aziendale e nuovo vantaggio competitivo

Con il passaggio da TeamViewer a Splashtop SOS, Audio Perception è riuscita a risparmiare almeno il 50% sui costi, a condividere i piani di progettazione in remoto e a fornire un supporto remoto affidabile ai clienti.

I clienti di Audio Perception sembrano essere particolarmente entusiasti di ricevere assistenza da remoto. "Audio Perception è ora in grado di risolvere i problemi della tua DAW e di risolvere i problemi da remoto tramite Splashtop, controllando il tuo schermo" ha commentato un cliente su Twitter. E ha aggiunto: "Se hai bisogno di assistenza tecnica per la musica e non vivi in una zona in cui è disponibile. È come una magia".

Jason ha condiviso che il passaggio a Splashtop SOS ha in definitiva portato a un vantaggio competitivo per Audio Perception: «Splashtop SOS è un'opzione di supporto che non solo impedisce alla nostra attuale clientela di cercare altri servizi di supporto remoto, ma attira anche nuovi potenziali clienti in aree al di fuori di Los Angeles, dove il supporto in loco non è davvero pratico a causa della distanza, dei tempi di percorrenza e dei costi.»