In che modo S.J. Pockmire usa Splashtop per lavorare da casa e mantenere la produttività

S.J. Pockmire, volontaria dell'Associazione Storica della Contea di Moore e della Vintage Soapworks, può lavorare comodamente da casa sua grazie a Splashtop Business Access, una soluzione software per l'accesso remoto che riduce in modo significativo il tempo impiegato per recarsi al lavoro.

La sfida: il desiderio di lavorare da casa

Dopo essere andata in pensione, S.J. Pockmire è diventata volontaria dell'Associazione Storica della Contea di Moore. Con una laurea in marketing e design grafico e alcune competenze di programmazione informatica, voleva sfruttare le sue capacità per aiutare l'Associazione in tutti i settori.

L'Associazione ha sede presso la Shaw House, un immobile storico la cui proprietà e manutenzione sono a carico dell'Associazione stessa.

"Preferisco lavorare da casa mia, dato che la struttura storica ha circa 200 anni e non è comoda come il mio ufficio", ha detto Pockmire.

Aveva già provato diversi prodotti per l'accesso remoto, ma non erano all'altezza dei suoi standard. "Ho usato TeamViewer e Google [Chrome Remote Desktop] finché non ho iniziato ad avere problemi con i loro programmi", ha detto Pockmire. "Poi ho scoperto Splashtop."

In che modo Splashtop ha agevolato il telelavoro

Pockmire era entusiasta di iniziare a lavorare con Splashtop. Grazie alla nostra soluzione di accesso remoto, poteva finalmente svolgere la maggior parte dei suoi compiti con l'Associazione Storica della Contea di Moore e la Vintage Soapworks, il tutto comodamente da casa sua.





In qualità di volontaria dell'Associazione, Pockmire riceveva spesso richieste di persone che volevano vedere documenti o foto storiche. I documenti storici e le foto vengono salvati su un computer situato presso l'Associazione. Invece di recarsi in sede per soddisfare ogni richiesta, lo fa da casa sua grazie alla funzione di trasferimento file di Splashtop.

"Sono in grado di ottenere facilmente i documenti dal computer dell'Associazione [tramite trasferimento di file] e poi inviarli tramite e-mail da casa a coloro che hanno richiesto informazioni", ha detto Pockmire.

Poi c'è Vintage Soapworks, una filiale dell'Associazione Storica della Contea di Moore, che fornisce un'ampia quantità di fondi all'Associazione grazie alle 43.000 saponette vendute ogni anno. Pockmire disegna personalmente le etichette delle saponette e per stamparle utilizza una stampante di alta qualità situata presso l'Associazione.

Grazie a Splashtop, svolge la maggior parte del lavoro a casa.

"Il vero salvavita è stato lo sviluppo di una stravagante attività di produzione di saponi che mi ha permesso di disegnare le etichette da casa e di trasferirle facilmente sul computer dell'Associazione utilizzando Splashtop. Poi le stampiamo in alta risoluzione con la nostra stampante", ha dichiarato Pockmire. "Mentre dieci anni fa dovevo sedermi in una stanza polverosa vecchia di 200 anni per fare il lavoro, ora posso farlo nel comfort di casa mia e recarmi all'Associazione solo per mezz'ora o meno al giorno per tagliare le etichette di sapone da produrre."

"Niente di tutto questo, e intendo proprio niente, sarebbe possibile se dovessi lavorare presso la proprietà storica. Invece, posso farlo ogni volta che arrivano gli ordini attraverso il mio computer di casa e formattarli e stamparli presso l'Associazione a qualsiasi ora del giorno e della notte utilizzando Splashtop."

Splashtop Business Access le ha permesso di tenere il passo con la domanda proveniente dall'Associazione e dalla Vintage Soapworks, pur continuando a lavorare da casa. Grazie al prezioso lavoro di Pockmire e di altri volontari, l'Associazione ha tratto grandi benefici negli ultimi anni.

"Noi (l'Associazione Storica della Contea di Moore) stiamo ancora cercando di crescere, ma la cosa migliore è che non solo siamo in grado di mantenere le nostre proprietà, ma abbiamo ottenuto fondi extra per ristrutturare un edificio e trasformarlo in un museo agricolo per bambini", ha affermato Pockmire.