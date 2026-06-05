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Video: Distribuisci e Gestisci Bitdefender con Splashtop

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Acquista, distribuisci e gestisci facilmente la sicurezza degli endpoint Bitdefender sui tuoi computer gestiti con Splashtop Remote Support.

Guarda questo rapido video per scoprire quanto è facile acquistare Bitdefender (a un prezzo conveniente), distribuirlo sui computer endpoint con un paio di clic, quindi visualizzare lo stato della sicurezza ed eseguire scansioni.

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
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Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usare
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Ulteriori informazioni sulla sicurezza degli endpoint con Splashtop e Bitdefender


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