Video: Distribuisci e Gestisci Bitdefender con Splashtop

Acquista, distribuisci e gestisci facilmente la sicurezza degli endpoint Bitdefender sui tuoi computer gestiti con Splashtop Remote Support.
Guarda questo rapido video per scoprire quanto è facile acquistare Bitdefender (a un prezzo conveniente), distribuirlo sui computer endpoint con un paio di clic, quindi visualizzare lo stato della sicurezza ed eseguire scansioni.
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Inizia la prova gratuita di Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usareInizia
Ulteriori informazioni sulla sicurezza degli endpoint con Splashtop e Bitdefender
Caratteristiche, prezzi e come iniziare a lavorare con Bitdefender in Splashtop Remote Support
Informazioni sul prodotto Splashtop Remote Support e prova gratuita
Splashtop collabora con Bitdefender per fornire sicurezza endpoint leader del settore a IT e MSP
Bitdefender si integra con Splashtop Remote Support (Channel Futures)