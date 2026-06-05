Soluzioni di assistenza remota per MSPs e IT - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

Quando si valutano le soluzioni di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, è importante scegliere una piattaforma che si allinei con la scala, il flusso di lavoro e i requisiti di sicurezza del tuo team. In Splashtop, due opzioni potenti si distinguono: Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza (livello SOS) e Splashtop Enterprise.
Entrambe le soluzioni offrono un accesso remoto veloce, sicuro e non supervisionato su tutti i dispositivi, compresi Windows, macOS, iOS, Android e altri ancora. Ciascuna di esse supporta i team IT e i service desk con funzioni fondamentali come l'accesso dei tecnici, il supporto multimonitor, il trasferimento di file, la registrazione delle sessioni e le funzionalità di riavvio remoto. Tuttavia, sono progettati per diversi tipi di organizzazioni e modelli di assistenza.
Splashtop Remote Support (livello SOS) è ideale per i team IT e gli MSP che cercano una soluzione facile da implementare e basata su un tecnico per fornire supporto remoto e gestire fino a 300 endpoint non supervisionati. È ottimizzata per una configurazione rapida, un funzionamento intuitivo e funzioni di supporto essenziali a un prezzo altamente competitivo.
Splashtop Enterprise è invece pensato per ambienti di grandi dimensioni che richiedono controlli di sicurezza avanzati, amministrazione centralizzata, flussi di lavoro del service desk e integrazioni come SSO, SIEM e SCIM. È la scelta migliore per le aziende, gli istituti scolastici e le organizzazioni di settori regolamentati che devono soddisfare requisiti di conformità rigorosi e supportare ambienti IT complessi.
Nella tabella che segue, puoi confrontare le due opzioni fianco a fianco per decidere quale sia la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Splashtop Remote Support (livello SOS)
Accesso supervisionato + accesso non supervisionato
Sì
Sì
Supporto supervisionato per dispositivi mobili (Android/iOS)
Sì
Sì
Funzionalità tra cui trasferimento di file, chat, registrazione di sessioni, registrazione e supporto multimonitor
Sì
Sì
Integrazione Ticketing PSA e ITSM
Sì
Sì
Gestione dei ruoli utente e degli accessi
Sì
Sì
Raggruppamento di utenti e computer
Sì
Sì
Licenze di accesso remoto per gli utenti finali
Sì
Sì
Componente aggiuntivo Splashtop Antivirus con tecnologia Bitdefender
Sì
Sì
Componente aggiuntivo Gestione autonoma degli endpoint
Sì
Sì
Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, filigrana e altro ancora.
No
Sì
Accesso Android non supervisionato
No
Sì
Flusso di lavoro avanzato per il service desk
No
Sì
Possibilità di aggiungere i componenti Splashtop Augmented Reality e Splashtop Connector
No
Sì
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