Soluzioni di assistenza remota per MSPs e IT - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

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Confronto tra Splashtop Enterprise e Splashtop Remote Support

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Quando si valutano le soluzioni di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, è importante scegliere una piattaforma che si allinei con la scala, il flusso di lavoro e i requisiti di sicurezza del tuo team. In Splashtop, due opzioni potenti si distinguono: Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza (livello SOS) e Splashtop Enterprise.

Entrambe le soluzioni offrono un accesso remoto veloce, sicuro e non supervisionato su tutti i dispositivi, compresi Windows, macOS, iOS, Android e altri ancora. Ciascuna di esse supporta i team IT e i service desk con funzioni fondamentali come l'accesso dei tecnici, il supporto multimonitor, il trasferimento di file, la registrazione delle sessioni e le funzionalità di riavvio remoto. Tuttavia, sono progettati per diversi tipi di organizzazioni e modelli di assistenza.

Splashtop Remote Support (livello SOS) è ideale per i team IT e gli MSP che cercano una soluzione facile da implementare e basata su un tecnico per fornire supporto remoto e gestire fino a 300 endpoint non supervisionati. È ottimizzata per una configurazione rapida, un funzionamento intuitivo e funzioni di supporto essenziali a un prezzo altamente competitivo.

Splashtop Enterprise è invece pensato per ambienti di grandi dimensioni che richiedono controlli di sicurezza avanzati, amministrazione centralizzata, flussi di lavoro del service desk e integrazioni come SSO, SIEM e SCIM. È la scelta migliore per le aziende, gli istituti scolastici e le organizzazioni di settori regolamentati che devono soddisfare requisiti di conformità rigorosi e supportare ambienti IT complessi.

Nella tabella che segue, puoi confrontare le due opzioni fianco a fianco per decidere quale sia la soluzione più adatta alle tue esigenze.


Splashtop Remote Support (livello SOS)

Splashtop Enterprise

Accesso supervisionato + accesso non supervisionato

Supporto supervisionato per dispositivi mobili (Android/iOS)

Funzionalità tra cui trasferimento di file, chat, registrazione di sessioni, registrazione e supporto multimonitor

Integrazione Ticketing PSA e ITSM

Gestione dei ruoli utente e degli accessi

Raggruppamento di utenti e computer

Licenze di accesso remoto per gli utenti finali

Componente aggiuntivo Splashtop Antivirus con tecnologia Bitdefender

Componente aggiuntivo Gestione autonoma degli endpoint

Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, filigrana e altro ancora.

No

Accesso Android non supervisionato

No

Flusso di lavoro avanzato per il service desk

No

Possibilità di aggiungere i componenti Splashtop Augmented Reality e Splashtop Connector

No

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