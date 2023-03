Soluzioni di assistenza remota per MSPs e IT - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

I Managed Service Provider (MSPs) svolgono il compito fondamentale di supportare e gestire l'infrastruttura informatica dei loro clienti garantendo sicurezza, affidabilità e tempi di attività. Il panorama è competitivo e MSPs deve continuamente trovare il modo di aumentare i propri margini. Le soluzioni di assistenza remota di Splashtop hanno aiutato molti MSPs in tutto il mondo a ridurre i costi, a scalare l'attività e ad aumentare i ricavi.

Splashtop Remote Support è la soluzione numero uno per MSPs per supportare e gestire gli endpoint da remoto. A differenza degli strumenti di monitoraggio e gestione remota (RMM), Splashtop Remote Support è conveniente e offre le funzionalità di cui MSPs ha bisogno per supportare efficacemente i propri clienti. Le sue funzioni di monitoraggio e gestione degli endpoint non solo permettono ai tecnici di supportare i computer da remoto con funzioni come il controllo remoto, il monitoraggio proattivo, le azioni 1-a-molti e altro ancora, ma consentono anche di rivendere l'accesso remoto sfruttando i 50 utenti secondari inclusi (è possibile acquistare altre licenze per gli utenti finali), consentendo ai loro utenti finali di "lavorare da ovunque".

Con il nuovo Splashtop Enterprise, Splashtop porta le funzionalità di assistenza e accesso remoto a un livello superiore. Splashtop Enterprise è la soluzione di accesso remoto all-in-one di nuova generazione per i team IT interni, gli helpdesk e MSPs. Offre una solida sicurezza, funzionalità di classe enterprise, la possibilità di supportare anche dispositivi non gestiti e si integra perfettamente negli ambienti IT esistenti, nei sistemi di ticketing e nei flussi di lavoro dei tecnici. Inoltre, offre la flessibilità di scegliere il numero di licenze di accesso remoto per gli utenti finali e di licenze di supporto remoto per i tecnici.

Analizziamo le differenze tra Splashtop Enterprise e Splashtop Remote Support.

