Splashtop collabora con Bitdefender per fornire sicurezza endpoint leader del settore a IT e MSP

Gli IT e gli MSP possono ora sfruttare facilmente la tecnologia all'avanguardia di sicurezza degli endpoint Bitdefender per proteggere gli endpoint dei loro clienti attraverso il supporto remoto Splashtop.

[Splashtop, leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza a distanza, ha stretto una partnership con Bitdefender, leader mondiale nella sicurezza informatica e nel software antivirus. Bitdefender Antimalware Security Tools è ora completamente integrato con Splashtop Remote Support, offrendo a IT e MSP la possibilità di proteggere i loro computer gestiti con una tecnologia di sicurezza endpoint leader del settore.

Grazie all'integrazione tra Splashtop Remote Support e Bitdefender Antimalware Security Tools, gli utenti di Splashtop Remote Support potranno gestire e distribuire senza problemi la tecnologia Bitdefender sui loro endpoint dalla console di Splashtop. Una volta implementata, la tecnologia Bitdefender manterrà gli endpoint al sicuro con antimalware, antivirus e altre potenti funzionalità di sicurezza all'avanguardia. Inoltre, gli utenti del Supporto Remoto Splashtop potranno visualizzare lo stato di protezione dei loro computer gestiti in qualsiasi momento nella console Splashtop.

"Siamo entusiasti di collaborare con Bitdefender e di fornire ai nostri clienti una soluzione di sicurezza endpoint di altissimo livello", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "La gestione e il monitoraggio della sicurezza degli endpoint sono fondamentali per il successo degli MSP e dei team IT, e la nostra partnership con Bitdefender ci permette di offrire questo servizio ai nostri clienti."

Splashtop Remote Support è stato progettato per gli MSP e i team di assistenza IT per dare loro la possibilità di monitorare, gestire e accedere da remoto ai computer e ai server dei loro clienti. Oltre a fornire assistenza e manutenzione da remoto, gli MSP devono assicurarsi che gli endpoint dei loro clienti siano al sicuro dalle minacce informatiche. Un attacco potrebbe danneggiare in modo permanente la reputazione dell'MSP e costare migliaia o milioni di dollari per essere risolto. L'integrazione con la tecnologia Bitdefender offre agli utenti di Splashtop Remote Support una soluzione potente per garantire l'elevato livello di sicurezza necessario negli ambienti odierni.

«Bitdefender MSP Security Suite offre una soluzione completa per endpoint con gestione unificata e un singolo agente», ha dichiarato Jose Lopez, Vice President of Technology Licensing di Bitdefender. «Grazie a machine learning, rilevamento, indagine e risposta regolabili, gli MSP possono ora combattere minacce sofisticate utilizzando un modello multiuso e multilivello.»

Disponibilità

L'integrazione di Bitdefender con Splashtop Remote Support è disponibile ora. I clienti di Splashtop Remote Support possono acquistare e distribuire la tecnologia Bitdefender dalla loro console Splashtop. Ulteriori informazioni su Splashtop Remote Support e una prova gratuita sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/remote-support. Ulteriori informazioni sull'integrazione di Splashtop Remote Support con la tecnologia Bitdefender sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

Informazioni su Bitdefender

Bitdefender è un'azienda leader a livello mondiale nella sicurezza informatica e nel software antivirus che protegge oltre 500 milioni di sistemi in più di 150 paesi. Dal 2001, l'innovazione di Bitdefender ha sempre fornito prodotti di sicurezza pluripremiati e informazioni sulle minacce per le persone, le case, le aziende e i loro dispositivi, reti e servizi cloud. Oggi Bitdefender è anche il fornitore di fiducia, utilizzato in oltre il 38% delle soluzioni di sicurezza del mondo. Riconosciuta dal settore, rispettata dai venditori e apprezzata dai nostri clienti, Bitdefender è l'azienda di cybersicurezza di cui puoi fidarti e su cui puoi contare. www.bitdefender.com.