La richiesta di soluzioni robuste e scalabili di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza non è mai stata così alta nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione. I Provider di Servizi Gestiti, i Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs) e i professionisti dell'IT sono alla costante ricerca di strumenti che semplifichino le loro operazioni e forniscano un ambiente sicuro e affidabile per l'accesso remoto e il supporto. Splashtop è stata all'avanguardia nella fornitura di soluzioni di questo tipo, studiate su misura per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della sua variegata base di utenti.

Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza offre a MSPs e ai team IT una piattaforma potente ed economica per l'assistenza computerizzata a distanza, il supporto remoto, la teleassistenza e il monitoraggio e la gestione degli endpoint. È una soluzione che ha dimostrato la sua validità nel semplificare le operazioni IT e di supporto.

Tuttavia, con la crescita delle organizzazioni e l'aumento della complessità della loro infrastruttura IT, nasce l'esigenza di una soluzione più completa. È qui che entra in gioco Splashtop Enterprise, che offre una soluzione di accesso remoto e assistenza all-in-one di ultima generazione. Splashtop Enterprise è stato progettato per soddisfare le esigenze dei team IT interni, degli helpdesk e di MSPs, offrendo sicurezza avanzata, funzionalità di classe enterprise e una perfetta integrazione negli ambienti IT esistenti.

In questo blog analizziamo perché passare da Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza a Splashtop Enterprise è una mossa strategica per le organizzazioni che vogliono potenziare le loro capacità di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e accesso. Che tu sia un decisore che sta valutando questa transizione o un manager IT desideroso di migliorare la tua infrastruttura Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, questo articolo ti fornirà gli spunti necessari per prendere una decisione informata.

Comprendere Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza

Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza si è ritagliata uno spazio come soluzione affidabile e conveniente per MSPs e per i professionisti IT. Questa piattaforma è stata meticolosamente realizzata per semplificare Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e gestione degli endpoint. Ecco un approfondimento su ciò che offre Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza:

Accesso, monitoraggio e gestione da qualsiasi luogo: I tecnici possono accedere, monitorare e gestire gli endpoint senza problemi da qualsiasi luogo. La piattaforma fornisce una dashboard centralizzata che offre approfondimenti, automazione e accesso remoto sicuro, rendendo più facile per i team IT rimanere al comando delle loro operazioni.

Accesso remoto ad alte prestazioni: La piattaforma vanta un'architettura dalle prestazioni avanzate che garantisce un accesso remoto velocissimo con sessioni interattive video e audio in HD, offrendo un'esperienza Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza senza soluzione di continuità.

Supporto completo per tutte le piattaforme: Che si tratti di Windows, Mac, iOS o Android, Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza fornisce un supporto completo alla piattaforma, assicurando che i tecnici possano fornire assistenza indipendentemente dal sistema operativo.

Dashboard di sicurezza degli endpoint: La sicurezza è una preoccupazione fondamentale e Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza la affronta fornendo un cruscotto per la sicurezza degli endpoint. Questa funzione permette ai tecnici di visualizzare lo stato di protezione degli endpoint per tutti gli endpoint Windows e Mac, garantendo la sicurezza dell'infrastruttura.

Azioni 1-a-molti: I tecnici possono eseguire o programmare simultaneamente attività su più endpoint dalla console web di Splashtop. Questa funzione fa risparmiare tempo e migliora l'efficienza nella gestione di più endpoint.

Abilita l'accesso remoto degli utenti finali: Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza permette di creare fino a 50 account utente finale per fornire agli utenti l'accesso remoto ai loro computer, estendendo le capacità di lavoro remoto agli utenti finali.

Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza è una soluzione robusta che risponde alle esigenze fondamentali di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e gestione degli endpoint. Tuttavia, quando le organizzazioni scalano e le loro esigenze diventano più complesse, una soluzione più avanzata come Splashtop Enterprise diventa indispensabile.

Esplorare Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise porta le soluzioni di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e accesso a un nuovo livello, offrendo molte funzioni avanzate su misura per i team IT interni, gli helpdesk e MSPs.

Infatti, Splashtop Enterprise è dotato di tutte le caratteristiche e le funzionalità di Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e altro ancora:

Soluzione all-in-one: Splashtop Enterprise non solo facilita l'assistenza informatica a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, ma anche l'accesso degli utenti finali per lavorare a distanza. Questo approccio completo garantisce alle aziende una soluzione unica e potente per tutte le loro esigenze di accesso remoto e assistenza.

Funzioni di sicurezza avanzate: La sicurezza è un elemento fondamentale di Splashtop Enterprise. Offre l'integrazione Single Sign-On (SSO), consentendo l'autenticazione attraverso varie piattaforme come Okta, Azure AD, ADFS e altre ancora. Questo livello di sicurezza assicura che le organizzazioni possano mantenere un controllo stretto sul controllo degli accessi, riducendo al minimo i potenziali rischi per la sicurezza.

Licenze flessibili: A differenza dei prezzi fissi basati sugli endpoint di Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, Splashtop Enterprise offre opzioni di licenza flessibili. Le organizzazioni possono scegliere il numero di licenze di accesso remoto per l'utente finale e di licenze di assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, assicurandosi di pagare solo ciò di cui hanno bisogno.

Gestione migliorata di utenti e computer: Grazie a funzioni come permessi granulari, accesso basato su gruppi e orari di accesso programmati, la gestione di utenti e computer diventa un gioco da ragazzi. Queste caratteristiche consentono una struttura di gestione più organizzata ed efficiente, fondamentale per le organizzazioni più grandi.

Integrazione con i sistemi di ticketing: Splashtop Enterprise può integrarsi perfettamente con i più diffusi sistemi di ticketing come Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice e altri ancora. Questa integrazione semplifica il flusso di lavoro dell'assistenza, rendendo più facile per i tecnici gestire i ticket di assistenza e fornire un'assistenza tempestiva.

Funzionalità di service desk on-demand: La piattaforma offre funzionalità di service desk on-demand, consentendo ai team IT di fornire assistenza supervisionata in tempi rapidi. Questo è particolarmente utile negli scenari urgenti in cui è necessario un supporto immediato.

Componenti aggiuntivi personalizzabili: Le organizzazioni possono migliorare ulteriormente le loro capacità di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e accesso con potenti add-on come Splashtop AR e Splashtop Connector. Questi add-on forniscono funzionalità aggiuntive che possono essere fondamentali in casi d'uso specifici.

Splashtop Enterprise è stato progettato per essere una soluzione robusta, scalabile e flessibile, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle organizzazioni moderne. La sua enfasi sulla sicurezza, l'integrazione e le funzioni di gestione avanzate lo rendono un aggiornamento convincente di Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza.

Vantaggi dell'aggiornamento a Splashtop Enterprise

Passare a Splashtop Enterprise da Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza è una mossa strategica che porta benefici alla tua organizzazione. Ecco alcuni interessanti vantaggi che rendono Splashtop Enterprise una scelta superiore per le esigenze aziendali in continua evoluzione:

1. Sicurezza migliorata

Splashtop Enterprise offre funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'integrazione del Single Sign-On (SSO), il controllo granulare dei permessi e la possibilità di programmare gli orari di accesso. Queste caratteristiche rafforzano la sicurezza e semplificano la gestione degli utenti, assicurando che la tua infrastruttura di accesso remoto aderisca ai più alti standard di sicurezza.

2. Soluzione scalabile

Con la crescita della tua organizzazione, cresce anche la necessità di una soluzione di accesso remoto scalabile. Splashtop Enterprise è progettato per scalare senza problemi con la tua azienda, assicurandoti la gestione di un numero crescente di endpoint senza compromettere le prestazioni o la sicurezza.

3. Consolidare lo stack IT

Splashtop Enterprise può integrarsi perfettamente con i più diffusi sistemi di ticketing e altri strumenti di gestione IT. Questa capacità di integrazione fa sì che Splashtop Enterprise si inserisca perfettamente nel tuo ecosistema IT esistente, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro e riducendo la curva di apprendimento per il tuo team.

4. Responsabilizzare i lavoratori a distanza

Con Splashtop Enterprise gli utenti finali potranno usufruire di funzionalità superiori in sessione. Funzioni come il reindirizzamento dei dispositivi USB, il passaggio del microfono e l'accesso remoto ad alte prestazioni migliorano la qualità e l'efficacia delle sessioni di accesso remoto. Fornendo agli utenti finali un accesso remoto affidabile e ad alte prestazioni, li metti in condizione di lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questo aumenta la produttività e contribuisce a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la soddisfazione sul lavoro.

5. Miglioramento dell'efficienza dei tecnici

Splashtop Enterprise riduce il tempo e l'impegno necessari per gestire e supportare l'infrastruttura IT grazie a funzionalità aggiuntive come i flussi di lavoro del service desk, le autorizzazioni granulari e la gestione degli accessi basata sui gruppi.

6. Licenze flessibili

Splashtop Enterprise offre opzioni di licenza flessibili che ti permettono di scegliere il numero di licenze di accesso remoto per l'utente finale e di licenze di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza. Questa flessibilità ti garantisce di pagare solo ciò che ti serve, rendendola una soluzione conveniente per le organizzazioni di tutte le dimensioni.

In poche parole, passare a Splashtop Enterprise è un investimento in un'infrastruttura di accesso remoto e di supporto di qualità superiore che servirà alla tua organizzazione per la sua crescita e per la continua evoluzione del panorama del lavoro remoto.

Prova Splashtop Enterprise

Il passaggio da Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza a Splashtop Enterprise è un aggiornamento strategico che si allinea alle esigenze in evoluzione delle organizzazioni moderne. Grazie alle sue caratteristiche, alla sicurezza migliorata, alle integrazioni perfette e molto altro ancora, Splashtop Enterprise è in grado di elevare in modo significativo le tue capacità di accesso remoto e di assistenza.

Che tu sia un MSP che vuole fornire un servizio eccezionale ai suoi clienti o un team IT interno che vuole semplificare le operazioni e migliorare il supporto, Splashtop Enterprise è la soluzione che fa per te. Le sue opzioni di licenza flessibili ti garantiscono una soluzione su misura che si adatta alla tua struttura organizzativa e al tuo budget.

È arrivato il momento di portare le tue funzionalità di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza e accesso a un livello superiore. Contattaci oggi stesso per scoprire come Splashtop Enterprise può trasformare la tua esperienza di accesso remoto.

