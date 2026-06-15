La richiesta di soluzioni di supporto remoto robuste e scalabili non è mai stata così alta nel frenetico panorama digitale di oggi. I Provider di Servizi Gestiti (MSP) e i professionisti IT sono alla costante ricerca di strumenti che semplifichino le loro operazioni e forniscano un ambiente sicuro e affidabile per l'accesso e il supporto remoto. Splashtop è stata all'avanguardia nella fornitura di soluzioni di questo tipo, studiate su misura per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della sua variegata base di utenti.
Splashtop Remote Support offre agli MSP e ai team IT una piattaforma potente ed economica per il supporto remoto e il monitoraggio e la gestione degli endpoint. È una soluzione che ha dimostrato la sua validità nel semplificare le operazioni IT e di supporto.
Tuttavia, con la crescita delle aziende e l'aumento della complessità della loro infrastruttura IT, nasce l'esigenza di una soluzione più completa. È qui che entra in gioco Splashtop Enterprise, che offre una soluzione di accesso e supporto remoto all-in-one di ultima generazione. Splashtop Enterprise è stato progettato per soddisfare le esigenze dei team IT interni, degli helpdesk e degli MSP, grazie alla sicurezza avanzata, alle funzionalità di classe enterprise e alla perfetta integrazione negli ambienti IT esistenti.
In questo blog vedremo perché passare da Splashtop Remote Support a Splashtop Enterprise è una mossa strategica per le organizzazioni che desiderano potenziare le proprie capacità di supporto e accesso remoto. Se sei un responsabile decisionale che sta valutando questa transizione o un manager IT desideroso di migliorare la tua infrastruttura di supporto remoto, questo articolo ti fornirà gli spunti necessari per prendere una decisione informata.
Informazioni su Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support si è ritagliato una nicchia come soluzione affidabile e conveniente per MSPs e professionisti IT. Questa piattaforma è stata realizzata meticolosamente per semplificare il supporto remoto e la gestione degli endpoint. Ecco più da vicino cosa offre Splashtop Remote Support:
Accesso, monitoraggio e gestione da qualsiasi luogo: i tecnici hanno la possibilità di accedere, monitorare e gestire gli endpoint senza alcuno sforzo da qualsiasi luogo. La piattaforma fornisce una dashboard centralizzata che offre approfondimenti, automazione e accesso remoto sicuro, per facilitare i team IT a tenere sotto controllo le proprie attività.
Accesso remoto ad alte prestazioni: la piattaforma offre un'architettura dalle prestazioni avanzate che garantisce un accesso remoto velocissimo, con sessioni video e audio interattive in HD, per un'esperienza di supporto remoto senza soluzione di continuità.
Supporto completo per le piattaforme: che si tratti di Windows, Mac, iOS o Android, Splashtop Remote Support offre un supporto completo per tutte le piattaforme, per garantire che i tecnici possano fornire assistenza indipendentemente dal sistema operativo.
Dashboard di sicurezza degli endpoint: la sicurezza è una preoccupazione fondamentale e Splashtop Remote Support la affronta fornendo un cruscotto per la sicurezza degli endpoint. Questa funzione consente ai tecnici di visualizzare lo stato di protezione per tutti gli endpoint Windows e Mac, garantendo la sicurezza dell'infrastruttura.
Script e Attività: I tecnici possono eseguire o programmare simultaneamente attività su più endpoint dalla console web di Splashtop. Questa funzione fa risparmiare tempo e migliora l'efficienza nella gestione di più endpoint.
Consenti agli utenti finali il loro accesso remoto: Splashtop Remote Support permette di creare fino a 50 account utente finale per fornire agli utenti l'accesso remoto ai loro computer, per ampliare così le capacità di lavoro a distanza di questi ultimi.
Splashtop Remote Support è una soluzione potente che soddisfa le esigenze fondamentali del supporto remoto e della gestione degli endpoint. Tuttavia, quando le organizzazioni si ingrandiscono e le loro esigenze diventano più complesse, una soluzione più avanzata come Splashtop Enterprise diventa indispensabile.
Esplorare Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise spinge le soluzioni di supporto remoto e di accesso a un nuovo livello, con numerose funzioni avanzate pensate per i team IT interni, gli helpdesk e gli MSP.
Infatti, Splashtop Enterprise è dotato di tutte le caratteristiche e le funzionalità di supporto remoto e altro ancora:
Soluzione completa: Splashtop Enterprise non solo facilita il supporto remoto, ma anche l'accesso degli utenti finali per lavorare da remoto. Questo approccio completo garantisce alle aziende una soluzione unica e potente per tutte le esigenze di accesso e supporto remoto.
Funzioni di sicurezza avanzate: la sicurezza è uno dei punti cardine di Splashtop Enterprise. La soluzione offre l'integrazione Single Sign-On (SSO), consentendo l'autenticazione tramite varie piattaforme come Okta, Azure AD, ADFS e altre ancora. Questo livello di sicurezza consente alle aziende di mantenere una stretta sorveglianza sul controllo degli accessi, riducendo al minimo i potenziali rischi per la sicurezza.
Licenze flessibili: a differenza dei prezzi fissi basati sugli endpoint di Splashtop Remote Support, la soluzione Splashtop Enterprise offre opzioni di licenza flessibili per consentire alle aziende di scegliere il numero di licenze per l'accesso finale e di licenze per il supporto remoto simultaneo, assicurando così di pagare solo ciò che serve.
Gestione migliorata di utenti e computer: grazie a funzioni come i permessi granulari, l'accesso basato su gruppi e gli orari di accesso programmati, la gestione di utenti e computer diventa un gioco da ragazzi. Queste funzioni consentono una struttura di gestione più organizzata ed efficiente, fondamentale per le grandi organizzazioni.
Integrazione con i sistemi di ticketing: Splashtop Enterprise può integrarsi perfettamente con i più diffusi sistemi di ticketing come Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice e altri ancora. Questa integrazione semplifica il flusso di lavoro dell'assistenza, rendendo più facile per i tecnici gestire i ticket di assistenza e fornire un'assistenza tempestiva.
Funzionalità di service desk on-demand: la piattaforma offre funzionalità di service desk on-demand, consentendo ai team IT di fornire assistenza supervisionata in tempi rapidi. Questo è particolarmente utile negli scenari urgenti in cui è necessario un supporto immediato.
Componenti aggiuntivi personalizzabili: le organizzazioni possono migliorare ulteriormente le loro capacità di supporto e accesso remoto con potenti componenti aggiuntivi come Splashtop AR e Splashtop Connector. Questi componenti aggiuntivi forniscono funzionalità aggiuntive che possono essere fondamentali in casi d'uso specifici.
Splashtop Enterprise è stato progettato per essere una soluzione robusta, scalabile e flessibile, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle aziende moderne. La sua attenzione alla sicurezza, le sue integrazioni e le sue funzioni di gestione avanzate ne fanno un upgrade obbligato rispetto a Splashtop Remote Support.
Vantaggi del passaggio a Splashtop Enterprise
Passare a Splashtop Enterprise da Splashtop Remote Support è una mossa strategica che porta benefici alla tua organizzazione. Ecco alcuni interessanti vantaggi che rendono Splashtop Enterprise una scelta vincente per le esigenze aziendali in continua evoluzione:
1. Sicurezza migliorata
Splashtop Enterprise offre funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'integrazione del Single Sign-On (SSO), il controllo granulare dei permessi e la possibilità di programmare gli orari di accesso. Queste caratteristiche rafforzano la sicurezza e semplificano la gestione degli utenti, assicurando che la tua infrastruttura di accesso remoto aderisca ai più alti standard di sicurezza.
2. Soluzione scalabile
Con il crescere della tua organizzazione, cresce anche la necessità di una soluzione di accesso remoto scalabile. Splashtop Enterprise è stato progettato per scalare senza problemi insieme alla tua azienda, garantendoti la gestione di un numero crescente di endpoint senza compromettere le prestazioni o la sicurezza.
3. Consolidare lo stack IT
Splashtop Enterprise può integrarsi perfettamente con i più diffusi sistemi di ticketing e altri strumenti di gestione IT. Questa capacità di integrazione fa sì che Splashtop Enterprise si inserisca perfettamente nel tuo ecosistema IT in uso, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro e riducendo la curva di apprendimento per il tuo team.
4. Responsabilizzazione dei lavoratori a distanza
Grazie a Splashtop Enterprise, gli utenti finali potranno usufruire di funzionalità in sessione di qualità eccezionale. Funzioni come il reindirizzamento dei dispositivi USB, il passthrough del microfono e l'accesso remoto ad alte prestazioni migliorano la qualità e l'efficacia delle sessioni di accesso remoto. Con un accesso remoto affidabile e ad alte prestazioni, gli utenti finali possono lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. In questo modo, la produttività aumenta e si contribuisce a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché la soddisfazione sul lavoro.
5. Miglioramento dell'efficienza dei tecnici
Splashtop Enterprise riduce il tempo e l'impegno necessari per gestire e supportare l'infrastruttura IT grazie a funzionalità aggiuntive come i flussi di lavoro del service desk, le autorizzazioni granulari e la gestione degli accessi basata sui gruppi.
6. Licenze flessibili
Splashtop Enterprise offre opzioni di licenza flessibili che ti permettono di scegliere il numero di licenze di accesso remoto per l'utente finale e di licenze di supporto remoto per il tecnico. Questa flessibilità garantisce che si paghi solo per ciò che serve, rendendo la soluzione conveniente per le organizzazioni di tutte le dimensioni.
In poche parole, l'upgrade a Splashtop Enterprise è un investimento in un'infrastruttura di accesso e supporto remoto di qualità superiore, che servirà alla tua organizzazione per la sua crescita e per la continua evoluzione del panorama del lavoro remoto.
Prova Splashtop Enterprise
Il passaggio da Splashtop Remote Support a Splashtop Enterprise è un upgrade strategico che risponde alle esigenze sempre più evolute delle organizzazioni moderne. Grazie alle sue solide funzionalità, alla sicurezza migliorata, alle integrazioni perfette e molto altro ancora, Splashtop Enterprise è in grado di migliorare notevolmente le tue capacità di accesso e supporto remoto.
Se rappresenti un MSP che desidera fornire un servizio eccezionale ai propri clienti o un team IT interno che vuole semplificare le operazioni e migliorare il supporto, Splashtop Enterprise è la soluzione di cui hai bisogno. Le sue opzioni di licenza flessibili ti garantiscono una soluzione su misura che si adatta alla tua struttura organizzativa e al tuo budget.
Ora puoi dare una svolta decisiva al tuo supporto remoto e alle tue attività di accesso. Contattaci oggi stesso per scoprire come Splashtop Enterprise può trasformare la tua esperienza di accesso remoto.
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