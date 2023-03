Splashtop in primo piano nel Podcast Command-Control-Power

Annie Chen, VP del Product Management di Splashtop, si è unita al podcast CMD-CRTL-PWR per parlare delle soluzioni di accesso remoto di Splashtop per l'IT e MSPs.

Command-Control-Power, un podcast settimanale condotto da tre membri certificati dell'Apple Consultants Network, ha ospitato Annie Chen di Splashtop per parlare delle soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop. Puoi ascoltare il podcast completo qui. Ecco alcuni dei nostri momenti preferiti dell'episodio:

Le connessioni remote ad alte prestazioni di Splashtop sono il risultato degli inizi come prodotto di consumo

Nell'episodio, Chen ha descritto come le prime soluzioni di accesso remoto di Splashtop siano state progettate per consentire ai singoli individui di accedere in remoto ai propri computer da qualsiasi altro dispositivo. Molti dei primi utenti di Splashtop erano giocatori che volevano un modo per accedere ai loro potenti desktop da remoto.

I giocatori chiedevano uno strumento per l'accesso remoto che offrisse connessioni veloci e con lag minimi. Splashtop ha raccolto la sfida, lavorando a stretto contatto con i produttori di GPU per garantire che Splashtop potesse sfruttare l'hardware per ottenere le massime prestazioni.

Gli host apprezzano la compatibilità di Splashtop con i dispositivi Mac e iOS

Il padrone di casa Jerry Zigmont di MacWorks ha commentato che gli utenti Mac sembrano essere sempre stati penalizzati da altri prodotti per l'accesso remoto. D'altra parte, Zigmont ha elogiato Splashtop per la sua parità di funzioni tra i sistemi operativi Mac e Windows.

Splashtop offre un accesso remoto veloce e tutte le funzionalità più importanti sia per gli utenti Mac che per quelli Windows.

Gli strumenti di supporto remoto di Splashtop sono apprezzati dai professionisti dell'assistenza IT e degli MSP

Dopo che Splashtop si è affermata come una delle migliori piattaforme di accesso remoto per i consumatori, Chen ha raccontato che molti utenti si sono rivolti al team di Splashtop dicendo che avrebbero voluto avere uno strumento di accesso remoto simile da utilizzare per il loro lavoro di supporto IT.

Grazie al duro lavoro e alla costante collaborazione con i nostri clienti, Splashtop è diventato uno dei principali fornitori di soluzioni di accesso remoto e supporto remoto per IT, help desk e MSP. I tecnici IT di tutto il mondo utilizzano Splashtop per fornire assistenza remota a computer, tablet e dispositivi mobili.

"La cosa che mi ha davvero convinto di [Splashtop] è la facilità assurda con cui posso accedere da remoto a un dispositivo iOS di un cliente", ha detto Zigmont parlando di come usa Splashtop per fornire assistenza ai clienti che usano iPhone, "Questo è sempre stato un compito molto difficile con altri prodotti".

Chen ha descritto come Splashtop sia arrivata al punto in cui si trova oggi ascoltando i clienti. Lo sviluppo dei prodotti di Splashtop è sempre stato guidato dalla domanda "cosa aiuterà di più il cliente?".

Un'altra nota importante che Chen cita è che noi di Splashtop sappiamo che molti professionisti IT e MSP sono spesso vincolati a lunghi contratti con altri fornitori. In molti casi, Splashtop aggiungerà altri mesi all'abbonamento di un nuovo cliente per tenere conto del tempo residuo di altri contratti.

Scopri di più su Splashtop e inizia a usarlo gratuitamente

Con Splashtop avrai una soluzione di accesso remoto progettata per soddisfare le tue esigenze specifiche. Con Splashtop puoi usufruire di connessioni remote veloci, affidabili e altamente sicure, con tutti gli strumenti e le funzioni migliori.

Scopri tutte le soluzioni Splashtop e inizia la tua prova gratuita!