Splashtop ottiene il riconoscimento di miglior software di assistenza remota del 2021

Le applicazioni di assistenza remota di Splashtop hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e le migliori valutazioni degli utenti da parte di siti di recensioni di terze parti. Scopri perché e prova Splashtop gratuitamente.

Sia che tu sia un MSP che vuole gestire, monitorare e supportare i computer dei tuoi clienti da remoto, sia che tu sia un team IT / help desk che vuole fornire assistenza remota a qualsiasi dispositivo, Splashtop ha la soluzione su misura per soddisfare le tue esigenze.

Ecco perché Splashtop si è già guadagnato diversi riconoscimenti, premi e onorificenze come migliore soluzione software di assistenza remota del 2021.

Le soluzioni di assistenza remota di Splashtop hanno ottenuto grandi apprezzamenti da parte di recensori indipendenti per la loro affidabilità, sicurezza, facilità d'uso, funzionalità e valore. Inoltre, Splashtop si è guadagnata il riconoscimento degli utenti per essere il fornitore di assistenza remota più semplice con cui fare affari e per fornire il miglior supporto ai clienti.

Non credeteci sulla parola, date un'occhiata all'entusiasmo che il software di assistenza remota Splashtop ha suscitato nel 2021 e continuate a leggere per trovare la soluzione di assistenza remota Splashtop più adatta a voi e per iniziare a usarla gratuitamente.

Splashtop Remote Support Software - Premi e riconoscimenti

Digital.com - Il miglior software di assistenza remota del 2021

Digital.com esiste per aiutare i proprietari di piccole imprese a trovare gli strumenti giusti per portare la loro attività al livello successivo. Dopo 40 ore di ricerca, confrontando più di 70 prodotti, Splashtop è risultato il migliore! Splashtop è stato classificato come una delle migliori soluzioni software di assistenza remota per il 2021. Tra i pro, l'offerta di prova gratuita di Splashtop (senza carta di credito o impegno), le funzioni principali e il costo contenuto. Consulta l'articolo completo qui.

Premi G2 Winter 2021 per Splashtop SOS

G2, un sito di recensioni peer-to-peer per i software aziendali, ha premiato Splashtop SOS con 30(!) badge per l'inverno 2021. G2 assegna badge basati sull'analisi di recensioni autentiche e verificate di clienti reali di un determinato settore.

Splashtop SOS (ideale per l'IT e l'help desk per l'assistenza remota di qualsiasi dispositivo), ha vinto i premi per gli utenti più propensi a consigliarlo, il miglior ROI, l'installazione più semplice, il miglior supporto, i migliori risultati, l'amministrazione più semplice e altro ancora! Dai un'occhiata alle recensioni di Splashtop SOS su G2.

G2 Inverno 2021 Premi per Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support (ideale per MSPs per il supporto remoto con strumenti di monitoraggio e gestione a distanza) ha ottenuto 8 badge Winter 2021 da G2 sulla base delle recensioni degli utenti. Splashtop Remote Support si è guadagnato i badge per la massima facilità d'uso, il miglior ROI, il miglior soddisfacimento dei requisiti, il miglior supporto e altro ancora! Dai un'occhiata alle recensioni di Splashtop Remote Support su G2.

Prova Splashtop gratuitamente!

Inizia subito una prova gratuita e scoprirai perché gli utenti e gli analisti del settore sono entusiasti di Splashtop per il supporto remoto. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita e l'iscrizione richiede solo un paio di minuti. Inizia subito!

Per i reparti IT / Help Desk: Inizia la tua prova gratuita di Splashtop SOS

Ottieni SOS

Per MSPs: Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Support

Ottieni assistenza remota

Vuoi vedere cos'altro offre Splashtop? Scopri tutti i prodotti Splashtop, compresa la soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto remoto Splashtop Enterprise.

Articoli aggiuntivi