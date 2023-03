Nuove funzionalità di Splashtop - Agosto 2018, tra cui il Monitoraggio multiplo

Ecco alcune novità introdotte nella settimana del 20 agosto 2018 con il rilascio della versione 3.2.6.0.

La maggior parte di queste funzionalità richiede l'aggiornamento alle ultime applicazioni Splashtop 3.2.6.0 e streamer. Le app e gli streamer Splashtop aggiornati saranno disponibili tramite aggiornamento automatico, verificare la disponibilità di aggiornamenti o notifiche di aggiornamento nelle prossime settimane. Puoi anche ottenerli a https://www.splashtop.com/downloads.

Tieni presente che le caratteristiche variano a seconda del prodotto. In molti casi puoi passare alle versioni più recenti, alle edizioni superiori o acquistare abbonamenti aggiuntivi tramite il pulsante di aggiornamento o la pagina Subscriptions della tua console my.splashtop.com. Se hai bisogno di assistenza, contatta le vendite all'indirizzo sales@splashtop.com o 1-408-886-7177 (dalle 7:30 alle 17:00 ora della California, dal lunedì al venerdì).

Monitor molti-a-molti

Una delle nuove funzionalità più interessanti (disponibile in alcuni prodotti/edizioni*) è la possibilità di visualizzare e controllare in remoto i computer con più monitor, facendo apparire il contenuto dei monitor remoti su più monitor locali. In questo modo l'utente può lavorare in remoto con un sistema multi-monitor come se fosse seduto di fronte ad esso.

Il vantaggio di Splashtop per Mac multi-multi monitor: Altre soluzioni di accesso remoto non supportano questo tipo di funzionalità tra Mac o richiedono l'apertura di una sessione di accesso remoto separata per ogni monitor. Splashtop offre una soluzione superiore che garantisce un accesso remoto ad alte prestazioni da Mac a Mac, da Windows a Windows e tra Mac e Windows.

Per saperne di più, consulta il post del blog (con video) o l'articolo di supporto .

*Questa funzione è disponibile in: Business Access Pro, Remote Support Plus e Premium, SOS (con cellulare), SOS+10, SOS Unlimited.

*Questa funzione non è disponibile in altri prodotti, tra cui: Business Access più vecchio (abbonamenti precedenti al 21 agosto 2018), Business Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic, SOS più vecchio (abbonamenti iniziati prima del 24 maggio 2017), SOS in bundle con Remote Support Plus/Premium, Personal, Enterprise, ecc. Consulta le informazioni qui sopra su come effettuare l'aggiornamento a un'edizione che include questa funzione o contattaci per qualsiasi domanda.

Mostra il nome del dispositivo nell'elenco dei computer

Vedi il nome del dispositivo originale (nome host) nell'elenco dei computer.

Nell'app Splashtop Business, attiva questa funzione in Visualizza | Mostra nome dispositivo.

Nella console Web viene visualizzato anche il nome originale del dispositivo.

Questa funzione è disponibile nella maggior parte degli abbonamenti Splashtop che utilizzano l'applicazione Splashtop Business.

Mostra la vista compatta per elencare i computer in un formato più denso

La nuova Vista Compatta ti permette di vedere più computer contemporaneamente sullo schermo.

Accedi a questa funzione in View | Show Compact View nell'app Splashtop.

Questa funzione è disponibile nella maggior parte degli abbonamenti Splashtop che utilizzano l'applicazione Splashtop Business.

Mostra uno sfondo a tinta unita sul desktop del computer remoto

Questa funzionalità disattiva lo sfondo del desktop sul computer remoto durante la sessione di accesso remoto (invece di mostrare lo sfondo del desktop). Ciò consente di migliorare le prestazioni nelle sessioni remote con connessioni di rete più lente.

Accedi a questa funzione all'indirizzo File | Opzioni | Mostra sfondo a tinta unita sul desktop del computer remoto

Ecco come appare con lo sfondo del desktop a tinta unita in una sessione di accesso remoto.

Nuove scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie sono disponibili nelle edizioni del prodotto in cui sono disponibili le relative funzioni.

Durante una sessione di accesso remoto:

Passa a un monitor specifico - Ctrl + Alt + il numero del monitor

Passa al monitor successivo - Ctrl + Alt + Freccia destra

Passa al monitor precedente - Ctrl + Alt + Freccia sinistra

Nell'applicazione

Espandi tutti i gruppi - Alt + Win + Freccia destra

Chiudi tutti i gruppi - Alt + Win + Freccia sinistra

Nuove edizioni Splashtop Business Access Pro e Solo

I nuovi Splashtop Business Access Pro e Splashtop Business Access Solo hanno sostituito il vecchio Splashtop Business Access a partire dal 21 agosto 2018.

Se ti sei abbonato a Business Access prima dell'uscita delle nuove edizioni, puoi continuare a sottoscrivere l'abbonamento attuale, rinnovandolo allo stesso prezzo e aggiungendo membri del team. Potresti anche voler aggiornare il tuo abbonamento a Business Access Pro per ottenere nuove funzionalità. Per ulteriori informazioni, consulta le FAQ di per i precedenti abbonati a Splashtop Business Access .

Per saperne di più su Splashtop Business Access Pro e Solo

Inizia una prova di Business Access Pro

Due utenti possono accedere in remoto a un unico computer - Ora disponibile in Business Access Pro

Ora due utenti possono remoto e controllare lo stesso computer, allo stesso tempo! Accesso remoto a un computer insieme a un altro utente. Due di voi semplicemente connettersi come si farebbe normalmente dalle rispettive app Splashtop Business.

Questa funzione è stata precedentemente aggiunta a Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 e SOS Unlimited. Ora è disponibile anche in Business Access Pro. Richiede almeno due licenze utente sull'account.

Nuova edizione Premium del supporto remoto

Con questa versione, abbiamo introdotto una nuova aggiunta alla famiglia di Splashtop Remote Support, chiamata Remote Support Premium.

Remote Support Premium include tutto quello che c'è in Remote Support Plus con in più funzioni esclusive come gli avvisi configurabili, i registri degli eventi, il comando remoto, l'inventario del sistema e la gestione degli aggiornamenti. Altre funzioni sono in arrivo, tra cui l'integrazione dell'antivirus. L'integrazione antivirus prevista è con una soluzione antivirus di terze parti. Il servizio antivirus prevede un costo di abbonamento aggiuntivo.

Scopri le caratteristiche di Remote Support Premium

Inizia una prova di Remote Support Premium

Aggiornamenti e correzioni aggiuntive

Questi aggiornamenti e correzioni sono disponibili nelle edizioni dei prodotti in cui sono disponibili le funzionalità correlate.

La funzione Trasferimento file ora supporta il trasferimento di file più grandi di 4GB

Miglioramenti e correzioni alla chat.

Miglioramenti e correzioni al riavvio e alla riconnessione SOS.

Varie correzioni di bug.

Scopri tutte le ultime soluzioni Splashtop e provale gratuitamente su https://www.splashtop.com.