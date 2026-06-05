Nuove funzionalità di Splashtop - Agosto 2018, tra cui il Monitoraggio multiplo

Ecco alcune novità introdotte nella settimana del 20 agosto 2018 con il rilascio della versione 3.2.6.0.
La maggior parte di queste funzionalità richiede l'aggiornamento alle ultime applicazioni Splashtop 3.2.6.0 e streamer. Le app e gli streamer Splashtop aggiornati saranno disponibili tramite aggiornamento automatico, verificare la disponibilità di aggiornamenti o notifiche di aggiornamento nelle prossime settimane. Puoi anche ottenerli a https://www.splashtop.com/downloads.
Si prega di notare che le funzionalità variano a seconda del prodotto. In molti casi puoi eseguire l'upgrade alle versioni più recenti, edizioni superiori o acquistare abbonamenti aggiuntivi tramite un pulsante di aggiornamento o la pagina degli abbonamenti della tua console my.splashtop.com. Contatta il reparto vendite a sales@splashtop.com o +31 (0) 20 888 5115 (7:30-17:00 PT, lun-ven) se hai bisogno di assistenza.
Monitor molti-a-molti
Una delle nuove funzionalità più interessanti (disponibile in alcuni prodotti/edizioni*) è la possibilità di visualizzare e controllare in remoto i computer con più monitor, facendo apparire il contenuto dei monitor remoti su più monitor locali. In questo modo l'utente può lavorare in remoto con un sistema multi-monitor come se fosse seduto di fronte ad esso.
Il vantaggio di Splashtop per Mac multi-multi monitor: Altre soluzioni di accesso remoto non supportano questo tipo di funzionalità tra Mac o richiedono l'apertura di una sessione di accesso remoto separata per ogni monitor. Splashtop offre una soluzione superiore che garantisce un accesso remoto ad alte prestazioni da Mac a Mac, da Windows a Windows e tra Mac e Windows.
Per saperne di più, consulta il post del blog (con video) o l'articolo di supporto .
*Questa funzione è disponibile in: Remote Access Pro, Remote Support.
*Questa funzione non è disponibile in altri prodotti, tra cui: Remote Access precedente (abbonamenti precedenti al 21 agosto 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Consulta le informazioni sopra su come eseguire l'aggiornamento a un'edizione che include questa funzione o contattaci in caso di domande.
Mostra il nome del dispositivo nell'elenco dei computer
Vedi il nome del dispositivo originale (nome host) nell'elenco dei computer.
Nell'app Splashtop Business, attiva questa funzione in Visualizza | Mostra nome dispositivo.
Nella console Web viene visualizzato anche il nome originale del dispositivo.
Questa funzione è disponibile nella maggior parte degli abbonamenti Splashtop che utilizzano l'applicazione Splashtop Business.
Mostra la vista compatta per elencare i computer in un formato più denso
La nuova Vista Compatta ti permette di vedere più computer contemporaneamente sullo schermo.
Accedi a questa funzione in View | Show Compact View nell'app Splashtop.
Questa funzione è disponibile nella maggior parte degli abbonamenti Splashtop che utilizzano l'applicazione Splashtop Business.
Mostra uno sfondo a tinta unita sul desktop del computer remoto
Questa funzionalità disattiva lo sfondo del desktop sul computer remoto durante la sessione di accesso remoto (invece di mostrare lo sfondo del desktop). Ciò consente di migliorare le prestazioni nelle sessioni remote con connessioni di rete più lente.
Accedi a questa funzione all'indirizzo File | Opzioni | Mostra sfondo a tinta unita sul desktop del computer remoto
Ecco come appare con lo sfondo del desktop a tinta unita in una sessione di accesso remoto.
Nuove scorciatoie da tastiera
Queste scorciatoie sono disponibili nelle edizioni del prodotto in cui sono disponibili le relative funzioni.
Durante una sessione di accesso remoto:
Passa a un monitor specifico: Ctrl + Alt + # del monitor
Passa al monitor successivo: Ctrl + Alt + Freccia destra
Passa al monitor precedente: Ctrl + Alt + Freccia sinistra
Nell'applicazione
Espandi tutti i gruppi: Alt + Tasto Windows + Freccia destra
Comprimi tutti i gruppi: Alt + Tasto Windows + Freccia sinistra
Nuove edizioni Splashtop Remote Access Pro e Solo
Il 21 agosto 2018, Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Access Solo hanno sostituito il precedente Splashtop Remote Access.
Se hai sottoscritto un abbonamento a Remote Access prima del rilascio delle nuove edizioni, puoi continuare con l'abbonamento attuale, compreso il rinnovo allo stesso prezzo e l'aggiunta di membri del team. Potresti anche voler effettuare l'upgrade del tuo abbonamento a Remote Access Pro per ottenere nuove funzionalità. Per ulteriori informazioni, consulta le Domande frequenti per i precedenti abbonati a Splashtop Remote Access.
Scopri di più su Splashtop Remote Access Pro e Solo
Due utenti possono accedere in remoto a un unico computer - Ora disponibile in Remote Access Pro
Ora due utenti possono accedere e controllare da remoto lo stesso computer, nello stesso momento! Accedi a un computer da remoto insieme a un altro utente. Semplicemente vi collegate in modo consueto dalle vostre rispettive app Splashtop Business.
Questa funzione è stata precedentemente aggiunta a Splashtop Remote Support Plus. Ora è disponibile anche in Remote Access Pro. Richiede almeno due licenze utente per l'account.
Nuova edizione Premium del supporto remoto
Con questa versione, abbiamo introdotto una nuova aggiunta alla famiglia di Splashtop Remote Support, chiamata Remote Support Premium.
Remote Support Premium include tutto quello che c'è in Remote Support Plus con in più funzioni esclusive come gli avvisi configurabili, i registri degli eventi, il comando remoto, l'inventario del sistema e la gestione degli aggiornamenti. Altre funzioni sono in arrivo, tra cui l'integrazione dell'antivirus. L'integrazione antivirus prevista è con una soluzione antivirus di terze parti. Il servizio antivirus prevede un costo di abbonamento aggiuntivo.
Scopri le caratteristiche di Remote Support Premium
Inizia una prova di Remote Support Premium
Aggiornamenti e correzioni aggiuntive
Questi aggiornamenti e correzioni sono disponibili nelle edizioni dei prodotti in cui sono disponibili le funzionalità correlate.
La funzione Trasferimento file ora supporta il trasferimento di file più grandi di 4GB
Miglioramenti e correzioni alla chat.
Miglioramenti e correzioni al riavvio e alla riconnessione SOS.
Varie correzioni di bug.
Scopri tutte le ultime soluzioni Splashtop e provale gratuitamente su https://www.splashtop.com.