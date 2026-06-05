Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

Dichiarazione di non responsabilità: Splashtop SOS è diventato Splashtop Remote Support. Sebbene il nome del prodotto sia cambiato, le caratteristiche e le funzionalità rimangono invariate, in quanto continuano a fornire un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.
Splashtop SOS è da tempo la soluzione ideale per i team IT e gli helpdesk, in grado di offrire un'affidabilità senza pari nel supporto remoto on-demand e non supervisionato. La sua capacità di gestire un numero illimitato di dispositivi lo ha reso uno dei prodotti preferiti dai professionisti. Tuttavia, man mano che le esigenze della tua organizzazione cambiano, potrebbero cambiare anche quelle di uno strumento di accesso remoto.
Ecco Splashtop Enterprise: la nostra soluzione completa di nuova generazione, progettata su misura per soddisfare le esigenze avanzate di business e di sicurezza del team IT moderno. Splashtop Enterprise rivoluziona l'assistenza IT e la gestione degli endpoint con prestazioni avanzate, sicurezza e flussi di lavoro del service desk. In questo blog vedremo perché Splashtop Enterprise potrebbe essere l'upgrade di cui il tuo team ha bisogno per essere all'avanguardia.
Splashtop SOS in breve
Realizzato sia per i dispositivi supervisionati che per quelli non supervisionati, Splashtop SOS offre ai team IT un'esperienza senza soluzione di continuità su diverse piattaforme, garantendo una rapida risoluzione dei problemi e dei problemi indipendentemente dalla posizione del dispositivo. Le sue principali caratteristiche includono:
Supporto illimitato on demand per i dispositivi: Splashtop SOS non impone restrizioni in base al numero di dispositivi. Questa versatilità permette ai team IT di scalare l'assistenza senza preoccuparsi di raggiungere un limite massimo di dispositivi.
Funzionalità di accesso non supervisionato: con pacchetti come SOS+10 e SOS Unlimited, i tecnici hanno la possibilità di accedere senza supervisione ai computer e ai server gestiti, semplificando il processo di gestione remota ed eliminando la dipendenza della disponibilità da parte dell'utente finale.
Flusso di lavoro semplificato: il flusso di lavoro di Splashtop SOS è di una semplicità geniale. Gli utenti eseguono l'app SOS sul proprio dispositivo, forniscono al tecnico un codice di sessione di 9 cifre ed è fatta: la sessione remota ha inizio. Per l'assistenza non supervisionata, il processo è ancora più fluido grazie all'accesso immediato.
Connessioni ad alte prestazioni: la soluzione vanta capacità di streaming rapido e ad alta risoluzione, garantendo ai tecnici un'interazione in tempo reale con una latenza minima.
Misure di sicurezza rigorose: la sicurezza è fondamentale e Splashtop SOS non scende a compromessi. Grazie a funzioni come la crittografia SSL/AES a 256 bit, la protezione dalle intrusioni e i protocolli di sicurezza avanzati, le tue sessioni remote sono in mani sicure.
Un set di strumenti versatile: SOS non è solo accesso remoto. Infatti, il software vanta una serie di funzioni, dal supporto multimonitor, al trasferimento di file tramite drag and drop, alla chat in sessione e alle funzionalità di riavvio remoto, per garantire che i tecnici abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano.
Ampia compatibilità con i dispositivi: che si tratti di un PC Windows, un Mac, un dispositivo iOS o Android, SOS è in grado di soddisfare le tue esigenze. Il suo supporto multipiattaforma garantisce che nessun dispositivo sia irraggiungibile.
Integrazione con le principali piattaforme IT: per facilitare ulteriormente il flusso di lavoro, SOS può essere lanciato direttamente dai più diffusi sistemi di ticketing come Autotask PSA, Freshdesk, Zendesk e altri.
In virtù di queste caratteristiche, non è difficile capire perché Splashtop SOS sia diventato la scelta migliore per molte organizzazioni, in quanto garantisce un'assistenza IT tempestiva ed efficiente.
Perché effettuare l'upgrade? Caratteristiche esclusive di Splashtop Enterprise
Se Splashtop SOS ha già dimostrato di essere una soluzione affidabile per il supporto remoto, Splashtop Enterprise ha fatto un salto di qualità. Per le organizzazioni che desiderano proteggere la propria infrastruttura IT e fornire un'assistenza più completa a una forza lavoro diversificata e in continua evoluzione, l'edizione Enterprise propone diverse funzionalità esclusive:
Gestione avanzata dei computer remoti: oltre alla semplice assistenza remota, Splashtop Enterprise facilita azioni di gestione come gli aggiornamenti di Windows, il riavvio del sistema e i comandi remoti. Inoltre, gli avvisi configurabili e Scripts and Tasks semplificano i processi, rendendo le attività di routine più gestibili.
Flusso di lavoro dell'assistenza on-demand rivoluzionato: grazie a funzioni orientate al miglioramento dei canali di assistenza, della gestione dei tecnici e della collaborazione, Splashtop Enterprise garantisce un flusso di lavoro più snello che mai con potenti funzioni di service desk.
Integrazione Splashtop Augmented Reality (AR): per le situazioni che richiedono più di una semplice videata remota, la possibilità di aggiungere Splashtop AR consente ai tecnici di visualizzare e interagire con l'ambiente fisico dell'utente, aprendo possibilità di risoluzione avanzata dei problemi e di supporto.
Maggiore sicurezza con il Single Sign-On: nell'era moderna delle minacce alla cybersecurity, Splashtop Enterprise dà priorità alla sicurezza con le integrazioni Single Sign-On. Questo permette l'autenticazione tramite piattaforme come Okta, Azure AD, JumpCloud e altre ancora, garantendo sia la convenienza che la sicurezza.
Pianificazione dell'accesso: per controllare meglio l'accesso remoto, gli amministratori IT possono ora fissare delle fasce orarie che determinano quando individui o gruppi possono accedere a determinati computer, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e di gestione.
Soluzioni su misura con i componenti aggiuntivi: da Splashtop Connector all'integrazione dei log SIEM e alla restrizione degli IP, Splashtop Enterprise è flessibile e consente alle organizzazioni di richiedere funzionalità aggiuntive che rispondano alle loro esigenze specifiche.
Responsabilizzare gli utenti finali: oltre a supportare gli utenti finali, Splashtop Enterprise consente loro di accedere ai computer di lavoro da remoto. Grazie ai permessi granulari, all'accesso basato sui gruppi e ad altro ancora, l'esperienza di lavoro a distanza è migliorata moltissimo.
Gestione completa dell'accesso degli utenti finali: i team IT ottengono un maggiore controllo sull'accesso degli utenti finali, assicurando che l'accesso remoto non sia solo conveniente ma anche sicuro e controllato.
Espansione delle possibilità di accesso ai dispositivi con l'accesso Android non supervisionato: in un ambiente ricco di dispositivi come quello odierno, il supporto dei soli computer non è sufficiente. Splashtop Enterprise offre un accesso non supervisionato a una gamma più ampia di dispositivi, tra cui smartphone Android, tablet, dispositivi POS e persino apparecchiature specializzate come dispositivi Android rugged e chioschi.
Confrontando le due versioni, risulta evidente che, mentre Splashtop SOS offre una solida base, Splashtop Enterprise rappresenta la soluzione completa per le organizzazioni che desiderano combinare un supporto remoto di alto livello con funzionalità avanzate di gestione e lavoro a distanza.
Dai un'occhiata al nostro confronto tra Splashtop SOS e Splashtop Enterprise.
Prova Splashtop Enterprise
Navigare nel panorama in rapida evoluzione del lavoro remoto e del supporto IT richiede strumenti non solo efficienti ma anche adattabili. Mentre Splashtop SOS offre impeccabili funzionalità di assistenza on-demand e non supervisionata, Splashtop Enterprise eleva l'esperienza per soddisfare le esigenze più ampie di team IT dinamici e di una forza lavoro decentralizzata.
Con il passaggio a Splashtop Enterprise, le aziende non solo ottengono uno strumento di accesso e supporto remoto completo, ma beneficiano anche di funzionalità adatte alle moderne esigenze aziendali. Grazie alla combinazione di sicurezza, versatilità e funzionalità avanzate, Splashtop Enterprise è la scelta definitiva per le aziende che desiderano migliorare le proprie capacità di assistenza IT e potenziare la propria forza lavoro per il futuro del lavoro.
Per gli attuali utenti di SOS, l'upgrade non è solo un passo avanti: è un salto di qualità verso un'infrastruttura IT più fluida, efficiente e adattabile. Se vuoi semplificare i flussi di lavoro, estendere il tuo raggio d'azione o garantire al tuo team l'accesso remoto più sicuro e flessibile, Splashtop Enterprise è la soluzione giusta.
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