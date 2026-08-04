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A group of workers at a desk on their laptops

Sfruttare tutto il potenziale di Splashtop Enterprise

Trevor Jackins
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Nell'attuale panorama altamente tecnico, le soluzioni di accesso remoto sono diventate la spina dorsale di innumerevoli organizzazioni perché colmano il divario geografico tra i dipendenti e il loro lavoro, favorendo la produttività, l'agilità e un'esperienza lavorativa senza ininterrotta. Tra la miriade di soluzioni di accesso remoto, Splashtop Enterprise si distingue per essere una piattaforma all-in-one che consente di lavorare da remoto, fornire assistenza e gestire l'IT.

In questo post analizzeremo le numerose funzionalità di Splashtop Enterprise, evidenziando le sue caratteristiche principali e illustrandoti come sfruttarne appieno il potenziale. Se sei un amministratore IT che cerca di semplificare l'assistenza o un decisore che sta considerando una soluzione di accesso remoto sicura e versatile per il tuo team, questo post è per te.

Caratteristiche e vantaggi principali di Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è una soluzione di accesso remoto robusta, sicura e versatile, progettata tenendo conto delle esigenze delle aziende moderne. È una soluzione all-in-one che fornisce alla tua forza lavoro l'accesso ai propri computer per lavorare da remoto e potenzia il tuo team IT con funzionalità di supporto remoto e gestione degli endpoint.

Ecco le caratteristiche e i vantaggi principali che rendono Splashtop Enterprise uno strumento eccezionale per qualsiasi organizzazione:

  • Accesso remoto ad alte prestazioni: Splashtop Enterprise offre un accesso remoto di alta qualità con streaming 4K a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K a bassa latenza.Il suo motore di codifica e decodifica ottimizzato sfrutta appieno le tecnologie di accelerazione hardware di Intel, NVIDIA e AMD, riducendo così l'utilizzo della CPU e aumentando le risorse per le tue applicazioni.

  • Connessioni sicure: Nell'era digitale di oggi, la sicurezza è fondamentale.Splashtop garantisce la massima sicurezza con diverse funzionalità, tra cui protezione dalle intrusioni, crittografia SSL/AES a 256 bit e infrastruttura sicura.

  • Integrazione SSO/SAML: Per un'implementazione senza problemi e un'autenticazione centralizzata, Splashtop Enterprise si integra perfettamente con i provider di identità Single Sign-On (SSO).

  • Ampio supporto per i dispositivi: Con Splashtop puoi accedere da remoto al tuo computer Mac, Windows o Linux da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook, offrendo una soluzione davvero multipiattaforma.

  • Gestione e supporto IT: Splashtop Enterprise consente all'IT di fornire assistenza remota presidiata e non presidiata ai dispositivi gestiti e degli utenti finali. Include anche diverse funzionalità di gestione degli endpoint, come la gestione dei canali del service desk, integrazioni con ticketing/ITSM, monitoraggio degli endpoint e altro ancora!

  • Accesso programmato: La possibilità di programmare gli orari di accesso offre flessibilità e personalizzazione per adattarsi alle esigenze della tua organizzazione.

  • Permessi granulari: Questa funzione permette di fornire autorizzazioni granulari basate su ruoli e gruppi di utenti, consentendo un controllo preciso dei diritti di accesso all'interno dell'organizzazione.

  • Funzioni in sessione: Splashtop Enterprise non si limita a consentire l'accesso remoto: è dotato di una suite di funzionalità progettate per migliorare la produttività quando si lavora da remoto.Funzioni come trasferimento di file, chat, supporto multi-monitor, registrazione delle sessioni, passthrough del microfono e reindirizzamento dei dispositivi USB arricchiscono l'esperienza di lavoro da remoto.

Per soddisfare le tue specifiche esigenze aziendali, sono disponibili anche funzioni aggiuntive, come la restrizione IP, l'integrazione SIEM e Splashtop Connector per il bridging senza VPN delle connessioni remote.

Che tu sia un professionista, un tecnico o un manager IT, Splashtop Enterprise dispone di funzionalità in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche e i tuoi casi d'uso.

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Consigli per ottenere il massimo da Splashtop Enterprise

Ora che hai compreso le caratteristiche che Splashtop Enterprise offre, vediamo alcuni consigli pratici per aiutarti a massimizzare il suo potenziale:

  1. Ottimizzare le impostazioni delle prestazioni: Le elevate prestazioni di Splashtop Enterprise sono uno dei suoi principali vantaggi.Tuttavia, i requisiti specifici possono variare in base al tuo dispositivo, alla rete e alla natura delle tue attività.Assicurati di affinare le impostazioni per ottimizzare le prestazioni in base alle tue esigenze specifiche.

  2. Sfrutta il Single Sign-On (SSO): L'integrazione SSO è un'ottima funzionalità che aumenta la sicurezza e migliora l'usabilità.Se non lo utilizzi già, considera l'integrazione con un provider di identità SSO per semplificare il processo di distribuzione e di autenticazione degli utenti.

  3. Sfrutta appieno l'ampio supporto dei dispositivi: Il supporto di Splashtop per più piattaforme è un enorme vantaggio per le aziende con una vasta gamma di dispositivi.Assicurati che i membri del tuo team abbiano installato l'app Splashtop sui loro dispositivi preferiti, in modo che possano lavorare in modo flessibile da qualsiasi luogo.

  4. Pianifica l'accesso remoto: Se la tua azienda ha bisogno di gestire l'orario in cui i dipendenti possono accedere alle loro postazioni di lavoro da remoto, sfrutta la funzione di Accesso pianificato.Questo aiuta a mantenere il controllo e garantisce che l'accesso remoto sia disponibile quando serve e non al di fuori degli orari autorizzati.

  5. Imposta permessi granulari: In qualità di amministratore, puoi utilizzare la funzione di autorizzazione granulare di Splashtop.Puoi impostare le autorizzazioni in base a ruoli, utenti specifici o gruppi di utenti, assicurando che le persone giuste abbiano accesso ai dispositivi giusti.

  6. Utilizza Splashtop Connector: Se hai a che fare con sistemi su una rete chiusa, Splashtop Connector può aiutarti a fornire un accesso sicuro e senza VPN.Gli utenti potranno accedere senza agenti ai sistemi della rete aziendale.

Ricorda che Splashtop Enterprise è stato progettato per essere uno strumento versatile e flessibile, e il modo migliore per sfruttarlo al massimo è quello di comprendere a fondo le sue caratteristiche e adattarle alle esigenze specifiche della tua organizzazione.

Prova Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è un potente strumento progettato per fornire un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni a organizzazioni di tutte le dimensioni. L'ampia gamma di funzionalità lo rende la scelta migliore per i team che devono lavorare e fornire assistenza IT da qualsiasi luogo.

Sfruttare appieno il suo potenziale non significa solo conoscerne le caratteristiche, ma anche implementarle in modo strategico per soddisfare le tue esigenze. Seguendo i consigli che abbiamo condiviso, potrai assicurarti di sfruttare al massimo la potenza di Splashtop Enterprise.

Sei interessato a saperne di più o hai bisogno di aiuto per ottimizzare la tua configurazione di Splashtop Enterprise? Il nostro team di vendita è pronto ad aiutarti. Contattaci oggi stesso per iniziare il tuo viaggio verso l'esperienza di accesso remoto definitiva con Splashtop Enterprise.

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