Un mondo sempre più digitalizzato richiede l'adozione di solide misure di cybersecurity, che non sono mai state così indispensabili. Man mano che le organizzazioni espandono la loro impronta digitale e adottano soluzioni di lavoro a distanza, si trovano ad affrontare una serie di sfide in continua evoluzione.
Gli attori delle minacce trovano sempre nuovi modi per sfruttare le vulnerabilità e per questo è essenziale che le aziende siano sempre un passo avanti. Come dice il proverbio, una catena è forte quanto il suo anello più debole; nel caso della cybersecurity, anche una piccola svista può portare a violazioni significative.
Splashtop Enterprise, una soluzione che consente ai dipendenti e ai team IT di lavorare e fornire assistenza praticamente ovunque, è stata progettata per rispondere alle molteplici esigenze della sicurezza moderna. È dotata di funzioni di sicurezza avanzate, studiate per proteggere le aziende dalle minacce informatiche.
In questo blog vedremo come Splashtop Enterprise può essere configurato per integrare le procedure ottimali di sicurezza, rafforzando le difese della tua organizzazione e sfruttando al contempo la flessibilità e l'efficienza che l'accesso remoto offre a un'azienda.
Integrazione con Single Sign-On per l'autenticazione centralizzata
Grazie alla possibilità di integrarsi con i servizi di Single Sign-On (SSO), Splashtop garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere al sistema. SSO è un processo di autenticazione che consente agli utenti di accedere a più applicazioni o servizi utilizzando un unico set di credenziali. Invece di dover gestire diversi nomi utente e password per diverse piattaforme, gli utenti devono ricordarne solo uno, rendendo il processo di login più semplice e facile da usare.
Gli amministratori IT possono anche controllare i requisiti e le regole per le password, ad esempio la loro frequenza di modifica.
Splashtop Enterprise comprende l'importanza del SSO e ha integrato tale funzionalità nella sua piattaforma. Grazie al supporto SSO, gli utenti di Splashtop possono autenticare le proprie credenziali attraverso i più diffusi identity provider come Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin. In questo modo, oltre alla facilità di accesso, si ottiene anche un livello di sicurezza superiore.
Accesso gestito per il lavoro remoto controllato
Oltre alla funzione SSO, le funzionalità di accesso gestito di Splashtop regolano chi può accedere a cosa, quando può accedervi e come lo fa. Si tratta di mettere in atto protocolli che assicurano che solo le persone giuste abbiano accesso alle risorse giuste al momento giusto.
Il sistema di autorizzazioni granulari di Splashtop permette ai responsabili IT di definire i livelli di accesso in modo meticoloso. Che si tratti dell'accesso a determinati dispositivi o dei permessi per eseguire azioni, puoi garantire che ogni utente abbia accesso solo a ciò di cui ha bisogno. Questo controllo raffinato riduce i rischi involontari e fornisce un protocollo di sicurezza più rigoroso.
Altre funzioni di accesso gestito in Splashtop Enterprise includono l'accesso programmato (chi può accedere a cosa in momenti specifici) e gli amministratori specifici per gruppo, che consentono una gestione decentralizzata ma controllata di diversi team o reparti. La creazione di ruoli e gruppi di utenti/computer semplifica la gestione di queste autorizzazioni.
Responsabilità grazie a registri, audit e registrazioni centralizzate
Ogni punto di contatto all'interno dell'infrastruttura digitale di un'azienda può rappresentare una potenziale vulnerabilità. Una registrazione completa crea una traccia documentata di questi punti di contatto, consentendo alle aziende di risalire a eventuali anomalie, indagare su potenziali violazioni e garantire il rispetto dei protocolli di cybersecurity.
Gli strumenti di registro e di auditing di Splashtop Enterprise includono:
Registri di attività: Splashtop Enterprise acquisisce diligentemente un registro dettagliato di ogni sessione remota. Ogni azione compiuta durante una sessione, compresi i trasferimenti di file, le chat e altro, viene registrata dall'inizio alla fine della sessione.
Integrazione con i Sistemi SIEM: I sistemi SIEM (Security Information and Event Management) sono progettati per fornire un'analisi in tempo reale degli avvisi di sicurezza. La capacità di Splashtop di esportare i dati di log nei sistemi SIEM garantisce che le organizzazioni possano recuperare e analizzare i dati delle sessioni, rendendolo uno strumento prezioso nella rilevazione e risposta proattiva alle minacce.
Registrazione automatica nei sistemi di ticketing: oltre all'integrazione SIEM, Splashtop si integra anche con le più diffuse soluzioni di ticketing PSA e ITSM. Ogni dettaglio della sessione di supporto remoto viene automaticamente registrato nel ticket, garantendo una documentazione completa.
Registrazione centralizzata: Splashtop Enterprise offre la registrazione centralizzata di tutte le sessioni remote. Questa registrazione visiva è una prova innegabile delle azioni dell'utente e può essere preziosa durante i controlli di sicurezza o le indagini.
Migliorare la sicurezza informatica con la sicurezza degli endpoint e il monitoraggio proattivo
Oltre a creare registri e registrare le sessioni, Splashtop facilita la gestione remota degli endpoint dei computer, consentendo ai team IT di visualizzare gli inventari dei sistemi, lo stato di sicurezza degli endpoint e di gestire gli aggiornamenti critici della sicurezza.
Le organizzazioni possono impostare avvisi per monitorare parametri come lo stato del computer, le installazioni software, l'utilizzo della memoria e i log degli eventi di Windows. Questi avvisi, ricevuti tramite la console web di Splashtop o via e-mail, fungono da sistema di allarme precoce, consentendo ai team IT di intervenire tempestivamente in caso di problemi.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus (con tecnologia Bitdefender) è progettato per migliorare la sicurezza degli endpoint. L'antivirus offre funzioni come installazione/disinstallazione silenziosa, personalizzazione dei criteri, scansione antimalware su richiesta e in tempo reale, controllo avanzato delle minacce, scansione dei dispositivi esterni, sicurezza del traffico web e possibilità di inserire in whitelist/escludere file e URL specifici. Gli utenti ricevono anche avvisi in tempo reale e possono visualizzare i registri delle minacce per ogni dispositivo. Splashtop Antivirus mira a fornire una protezione completa contro le minacce informatiche e la sua integrazione con le soluzioni di accesso remoto di Splashtop consente una gestione senza soluzione di continuità.
Gestione proattiva del sistema operativo
Uno degli aspetti più semplici ma spesso trascurati della cybersicurezza è garantire che i sistemi operativi (OS) siano regolarmente aggiornati. Mantenere aggiornato il tuo sistema operativo ti permette di beneficiare delle ultime patch di sicurezza, delle correzioni di bug e dei miglioramenti rilasciati dai produttori.
La gestione di questi aggiornamenti diventa una sfida sempre più ardua man mano che le aziende crescono e diversificano la loro infrastruttura IT. Splashtop Enterprise riconosce questa sfida e offre visibilità sulle versioni del sistema operativo di tutti i dispositivi connessi, aggiornamenti di massa programmati e avvisi configurabili per sapere quando un dispositivo necessita di un aggiornamento.
IP Whitelisting
Il 58% dei professionisti della sicurezza ritiene che gli utenti che si collegano da dispositivi e reti non autorizzati siano il principale vettore di minacce. Con Splashtop Enterprise, puoi mettere in whitelist solo gli indirizzi IP e gli ID dei dispositivi aziendali gestiti. In questo modo, il tuo ambiente è protetto anche nel caso in cui le credenziali vengano rubate.
Splashtop Connector
Splashtop Connector rappresenta una soluzione innovativa per chi cerca un accesso remoto efficiente e sicuro a computer e server. Con questa tecnologia non è necessario ricorrere a VPN o all'installazione di un agente di accesso remoto. È sufficiente installare Splashtop su un singolo computer nell'ambito della rete desiderata e questo fungerà da ponte, rendendo accessibili tutti gli altri computer della rete tramite RDP e VNC.
Splashtop Connector è caratterizzato da misure di sicurezza e conformità più rigorose. Le connessioni remote instradate attraverso Splashtop, senza tunnel VPN o gateway RD, sono più sicure. Solo gli utenti autorizzati e che dispongono delle autorizzazioni adeguate possono connettersi e ogni connessione viene registrata.
Prova Splashtop Enterprise
Nel complesso ecosistema digitale di oggi, la cybersicurezza non consiste solo nel costruire muri, ma nell'implementare strategie complete che coprano ogni punto di contatto della tua infrastruttura IT.
Dall'autenticazione degli utenti con Single Sign-On ai permessi granulari e alla gestione proattiva del sistema operativo, Splashtop Enterprise spicca come soluzione olistica progettata per migliorare la sicurezza senza compromettere l'usabilità.
Vuoi dare una svolta al modo in cui affronti la cybersicurezza nella tua azienda? Contattaci oggi stesso e scopri in prima persona come Splashtop Enterprise può potenziare la tua sicurezza, fornendoti un accesso remoto e funzionalità di gestione senza precedenti. Proteggere la tua azienda non è mai stato così intuitivo ed efficiente.
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