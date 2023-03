Soluzioni di assistenza remota per IT e Helpdesk - Splashtop Enterprise vs. Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited è la soluzione di assistenza remota preferita dai team IT e dagli helpdesk di tutto il mondo. I tecnici non solo possono fornire assistenza remota non presidiata ai computer gestiti, ma anche assistenza rapida ai dispositivi non gestiti, come i computer degli utenti finali e i dispositivi mobili. SOS Unlimited permette ai team IT di supportare un numero illimitato di dispositivi!

Tuttavia, la miriade di responsabilità che i team IT hanno oltre all'assistenza remota implica un set di strumenti complesso che rende difficile la gestione e la scalabilità per un'azienda in crescita. Non solo: nell'era del lavoro da remoto, i team IT devono essere flessibili per poter soddisfare un ambiente di lavoro ibrido.

Con il nuovo Splashtop Enterprise, Splashtop porta le funzionalità di assistenza e accesso remoto a un livello superiore. Splashtop Enterprise è la soluzione di accesso remoto all-in-one di nuova generazione per i team IT e di helpdesk, che consente ai tecnici non solo di fornire assistenza remota ma anche di permettere agli utenti finali di lavorare da casa. Offre la flessibilità, la scalabilità, le prestazioni e il controllo di cui hanno bisogno i team IT di oggi, con una sicurezza solida e funzionalità di classe enterprise che si integrano perfettamente negli ambienti IT esistenti. I team IT possono anche scegliere il numero di licenze di accesso remoto per gli utenti finali e di licenze di supporto remoto per i tecnici di cui hanno bisogno.

Analizziamo le differenze tra Splashtop Enterprise e Splashtop SOS Unlimited.