Video: Assistenza avanzata computerizzata a distanza,

Poiché le aziende si affidano sempre più alle infrastrutture digitali, è cresciuta di pari passo la necessità di un supporto esperto su IT. Risoluzioni immediate, tempi di inattività ridotti ed esperienze utente migliorate non sono più vantaggi, ma imperativi.

Splashtop Enterprise è uno strumento rivoluzionario progettato per soddisfare queste esigenze moderne. Dalla gestione semplificata dei tecnici e delle sessioni remote alle sessioni di supporto in realtà aumentata, Splashtop sta ridefinendo i confini dell'assistenza IT remota.

Splashtop Enterprise for Secure and Efficient Remote Support

Service Desk con gestione dei tecnici, flussi di lavoro di assistenza semplificati e routing delle sessioni

Un flusso di lavoro fluido garantisce che i problemi di IT non si trasformino in problemi prolungati che ostacolano le operazioni quotidiane dell'azienda. Splashtop Enterprise ha riconosciuto la necessità di un sistema efficace di gestione delle sessioni di assistenza e dei tecnici e ha integrato perfettamente IT nella piattaforma di IT.

Raggruppamento dei tecnici - I responsabili IT possono segmentare i tecnici in gruppi specifici, assicurando che le responsabilità di assistenza siano distribuite in base alle competenze o alle funzioni del reparto. Organizzando i tecnici in questo modo, non solo l'assegnazione dei ticket di assistenza è più snella, ma gli utenti beneficiano anche di risoluzioni più rapide da parte di esperti specificamente adatti ai loro problemi.

Coda di supporto - Accodare efficacemente le richieste di supporto in arrivo garantisce risposte tempestive e organizzate ai problemi degli utenti. Questo approccio sistematico evita di sovraccaricare i tecnici, distribuisce uniformemente il carico di lavoro e garantisce che nessuna richiesta passi inosservata o non risolta. Il risultato è un processo di assistenza IT più efficiente, che porta a una risoluzione più rapida dei problemi e a una maggiore soddisfazione degli utenti.

Trasferimenti di sessione - Comprendendo la realtà dell'assistenza, Splashtop ha incorporato dei meccanismi per gestire diversi scenari. Inoltre, se una sfida supera le competenze del tecnico presente, Splashtop consente di trasferire senza problemi la sessione a tecnici più esperti o a gruppi specializzati.

Assistenza collaborativa - Una delle caratteristiche principali è la possibilità di invitare più tecnici a collaborare su una singola richiesta di assistenza. Promuovendo un ambiente collaborativo, Splashtop garantisce risoluzioni più rapide, sfruttando l'esperienza collettiva del team IT.

SOS Call - Assistenza immediata - Le emergenze non bussano prima di arrivare. La funzione SOS Call di Splashtop garantisce che gli utenti possano richiedere una sessione di supporto all'istante, indirizzando IT al gruppo di tecnici giusto. È possibile distribuire facilmente un link riutilizzabile dedicato a utenti finali o gruppi specifici, assicurando che l'aiuto sia sempre a portata di clic.

Interazioni dal vivo - Nel corso della sessione, non solo il tecnico ha la possibilità di collegarsi da remoto, ma è anche disponibile una chat dal vivo che garantisce una comunicazione in tempo reale, favorisce la comprensione e accelera la risoluzione dei problemi.

Grazie a queste funzionalità, Splashtop Enterprise garantisce che i team di supporto IT aumentino la loro efficienza, instradando rapidamente le richieste, favorendo la collaborazione interna e, infine, fornendo soluzioni rapide, migliorando l'esperienza dell'utente finale.

Monitoraggio e gestione remota

Con l'evoluzione delle aziende, cresce anche la complessità della loro infrastruttura IT. Con un numero sempre maggiore di endpoint da monitorare, gestire e manutenere, i reparti IT hanno bisogno di strumenti che forniscano visibilità e controllo completi sul loro ambiente digitale. Le funzionalità di monitoraggio e gestione remota di Splashtop Enterprise garantiscono ai team IT di essere sempre all'avanguardia.

Le funzioni di monitoraggio e gestione remota di Splashtop Enterprise includono:

Profili di avviso personalizzabili - I profili di avviso di Splashtop consentono ai tecnici di impostare avvisi specifici che vanno dall'utilizzo della CPU, allo spazio su disco, allo stato online/offline, alle installazioni software, agli aggiornamenti di Windows e altro ancora.

Azioni simultanee su più endpoint - I tecnici possono eseguire simultaneamente diverse azioni come riavvii di sistema, trasferimenti di file e comandi remoti su più computer o interi gruppi di computer, con un notevole risparmio di tempo.

Esecuzione programmata delle attività - Splashtop consente di programmare le attività per orari successivi, garantendo l'assenza di interruzioni durante le ore lavorative più importanti.

Dashboard completo sulla sicurezza degli endpoint - Il dashboard di Splashtop offre uno sguardo in tempo reale sugli ultimi tempi di scansione, sulle minacce identificate, sulle vulnerabilità e su altre metriche cruciali di tutti gli endpoint. L'AV Splashtop integrato, fornito da Bitdefender, eleva ulteriormente il livello di sicurezza, offrendo solidi meccanismi di difesa contro le minacce informatiche in continua evoluzione.

Approfondisci le azioni in background - I tecnici hanno spesso bisogno di risolvere i problemi senza interrompere gli utenti finali. Le azioni in background di Splashtop permettono di accedere al task manager, al service manager, all'editor del registro e al device manager senza avviare una sessione remota completa. IT garantisce la risoluzione dei problemi senza intralciare le attività dell'utente finale.

Incorporando le funzioni RMM, Splashtop Enterprise assicura che i team IT rimangano al posto di guida, avendo piena visibilità e controllo sul loro ambiente, automatizzando le attività di routine, rafforzando la sicurezza e portando efficienza operativa.

Splashtop Connector: Oltre il desktop remoto tradizionale

Il mondo dell'accesso remoto si sta evolvendo; con IT, gli strumenti che utilizziamo devono adattarsi. Splashtop riconosce le diverse esigenze delle aziende e con Splashtop Connector, IT offre una soluzione robusta che supera i confini di ciò che intendiamo per accesso desktop remoto tradizionale.

Anche se Splashtop è uno strumento potente da solo, ci sono casi in cui è necessario RDP (Desktop Remote Protocol) o VNC (Virtual Network Computing). Splashtop Connector si integra facilmente con questi protocolli, fornendo l'accesso agli endpoint senza bisogno di VPN o dello Splashtop Streamer.

Gli utenti ottengono l'accesso ai sistemi Windows, Linux e Mac in autonomia grazie all'installazione di Splashtop su un computer della stessa rete.

Gli amministratori IT possono fornire assistenza in remoto ai computer delle reti interne che potrebbero non avere accesso a Internet o non consentire l'installazione di app di terze parti per l'accesso remoto.

È possibile stabilire una connessione di più utenti contemporaneamente allo stesso computer e avere una propria sessione desktop individuale con RDS/ terminal server.

Gli utenti possono accedere in remoto solo a uno specifico programma, invece di collegarsi a un desktop remoto completo.

Splashtop AR: Assistenza virtuale in loco

In un mondo in cui l'immediatezza è fondamentale e le competenze scarseggiano, le visite in loco possono diventare una sfida logistica, soprattutto quando è necessaria una soluzione rapida. L'innovativa soluzione di Splashtop, la funzionalità di Realtà Aumentata (AR), sta rivoluzionando il modo in cui i tecnici supportano gli utenti finali, consentendo interazioni "virtuali in loco".

Splashtop AR consente agli utenti finali di condividere la fotocamera del proprio dispositivo mobile con un tecnico IT remoto in tempo reale. Invece di affidarsi a spiegazioni verbali, i tecnici possono guidare visivamente gli utenti con la voce e le annotazioni, rendendo più efficiente la risoluzione dei problemi.

Grazie alla funzionalità di annotazione bidirezionale, sia il tecnico che l'utente finale possono disegnare sullo schermo, rendendo IT più facile individuare i problemi o guidare le azioni. I codici colore diversi per ogni partecipante garantiscono la chiarezza della comunicazione.

I tecnici possono mettere in pausa lo schermo per annotare, attivare la torcia per avere una visione più chiara, registrare le sessioni e persino aggiungere note da consultare dopo la sessione. Questa serie di funzioni garantisce che nessun dettaglio venga tralasciato durante la sessione di assistenza.

Splashtop Augmented Reality non è solo una funzione; IT'è un gioco che cambia le carte in tavola. Unendo il regno fisico e quello digitale, IT permette ai tecnici di essere virtualmente presenti ovunque sia necessario. In un mondo in cui il tempo è fondamentale, queste innovazioni garantiscono che l'aiuto sia sempre a portata di clic.

Caratteristiche di sicurezza e integrazione migliorate

L'impegno costante di Splashtop per la sicurezza e l'integrazione rende IT una scelta di prim'ordine per le soluzioni di accesso remoto. Ecco un approfondimento sulle sofisticate misure di sicurezza e sulle capacità di integrazione che consolidano la posizione di Splashtop come leader del settore.

Whitelisting IP - Splashtop Enterprise offre una funzione di whitelisting IP dinamico. Le organizzazioni possono limitare le origini del login consentendo l'accesso solo a specifici indirizzi IP, rafforzando le loro barriere di sicurezza.

Integrazione dei sistemi SIEM - Splashtop si integra con i sistemi SIEM (Security Information and Event Management) come Sumo Logic e Splunk. Questa perfetta integrazione garantisce che la cronologia e i registri degli eventi di sessione di Splashtop vengano continuamente alimentati da un sistema di registrazione centrale, fornendo alle organizzazioni una raccolta dati completa e capacità di analisi.

Integrazione Single Sign-On (SSO) - Splashtop Enterprise si integra perfettamente con i provider SSO. In questo modo si centralizza l'autenticazione, snellendo il processo di gestione delle credenziali. Di conseguenza, le aziende possono garantire ai propri utenti un'esperienza di login sicura ed efficiente.

Le funzioni di sicurezza avanzate e le capacità di integrazione di Splashtop sottolineano il suo impegno nel fornire un'esperienza efficiente, sicura e senza soluzione di continuità Assistenza computerizzata a distanza,



