Video dimostrativo del supporto remoto IoT e Rugged Splashtop per Zebra Technologies

Cerchi una soluzione che puoi usare per accedere e controllare in remoto i dispositivi Android e IoT da Zebra?
Dai un'occhiata a Splashtop Rugged & IoT Remote Access and Support.
Questo video offre una rapida panoramica del suo funzionamento, utilizzando un dispositivo Android Zebra.
Scopri di più sulle soluzioni di accesso remoto Android e IoT
Splashtop presenta la prima soluzione di controllo remoto su Android per il nuovo servizio di controllo remoto di Zebra Technologies
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Splashtop Rugged & IoT Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza è ottimizzato per supportare dispositivi mobili, dispositivi rugged, chioschi, segnaletica digitale, punti vendita (POS), dispositivi di registrazione elettronica (ELD), così come altri dispositivi Internet of Things (IoT) che eseguono una vasta gamma di sistemi operativi (OS) da Android™ a Windows™ embedded.
Splashtop collabora con i produttori di dispositivi per supportare l'accesso e il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi personalizzati per Splashtop Rugged & IoT. L'elenco crescente di produttori supportati da Splashtop include CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim e Zebra.