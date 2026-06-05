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Video dimostrativo del supporto remoto IoT e Rugged Splashtop per Zebra Technologies

Splashtop Team
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Questo video offre una rapida panoramica del suo funzionamento, utilizzando un dispositivo Android Zebra.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

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Splashtop Rugged & IoT Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza è ottimizzato per supportare dispositivi mobili, dispositivi rugged, chioschi, segnaletica digitale, punti vendita (POS), dispositivi di registrazione elettronica (ELD), così come altri dispositivi Internet of Things (IoT) che eseguono una vasta gamma di sistemi operativi (OS) da Android™ a Windows™ embedded.

Splashtop collabora con i produttori di dispositivi per supportare l'accesso e il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi personalizzati per Splashtop Rugged & IoT. L'elenco crescente di produttori supportati da Splashtop include CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim e Zebra.

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