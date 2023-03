Raspberry Pi Remote Desktop | Come controllare l'accesso remoto

Accesso remoto a computer Linux in esecuzione su Raspberry Pi 2. Meglio di VNC. Accedi ai tuoi computer remoti da qualsiasi dispositivo. Provalo gratuitamente.

Vuoi accedere in remoto ed effettuare la manutenzione del tuo dispositivo Raspberry Pi da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook? Prova gratuitamente il software per desktop remoto Splashtop e scopri quanto può essere semplice ed efficace.

Con gli strumenti di Splashtop per il desktop remoto, puoi facilmente accedere al tuo dispositivo Raspberry Pi e controllarlo a distanza. Effettua interventi di manutenzione da quasi tutti i dispositivi, ovunque sia disponibile una connessione a Internet. Mantenere Raspberry Pi aggiornato consente a persone di qualsiasi età di scoprire l'informatica e di fare tutto ciò che ci si può aspettare da un computer desktop, oltre a consentire la realizzazione di numerosi progetti di creazione digitale.

Come configurare Splashtop Raspberry Pi Remote Desktop e provarlo gratuitamente:

Iscriviti alla versione di prova gratuita di Splashtop Business Access (non è necessaria alcuna carta di credito e non è richiesto alcun impegno). Installa Linux Streamer sui dispositivi Raspberry Pi che vuoi controllare da remoto. Installa l'app Splashtop Business sui dispositivi che desideri utilizzare per accedere in remoto al tuo computer Linux. L'app Splashtop Business può essere installata su dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad, Android e Chromebook. Proprio così! Ogni volta che vuoi accedere in remoto al tuo dispositivo, apri l'app e clicca per connetterti al tuo sistema Raspberry Pi.

Durante una connessione remota, puoi prendere il controllo del tuo sistema Raspberry Pi ed eseguire qualsiasi operazione come se fossi davanti al computer. Lavorare in remoto da dispositivi multipiattaforma è più facile che mai con Splashtop.

Il desktop remoto Splashtop Linux supporta attualmente Raspberry Pi 2 o versioni successive e altre piattaforme Linux come Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, 20.04, CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.

Il desktop remoto per i computer che eseguono Linux da un altro dispositivo è disponibile anche in Splashtop SOS (per IT e help desk), Splashtop Enterprise (per SSO) e Splashtop Remote Support (per MSPs).

Scopri perché oltre 30 milioni di persone si affidano a Splashtop per la connessione remota ai loro dispositivi. Prova gratis oggi stesso!

PROVA GRATUITA