Il Confederation College offre laboratori informatici remoti 24/7

I desideri si avverano! In realtà, il Confederation College ha ottenuto molto di più di quello che desiderava.

L'anno scorso, mentre le istituzioni scolastiche di tutto il mondo si affannavano alla ricerca di soluzioni chiavi in mano per l'istruzione remota, il Confederation College ha implementato Splashtop per dare agli studenti accesso ai computer di laboratorio da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e per consentire all'IT di supportare da remoto i dispositivi di studenti e docenti. Dopo aver visto i numerosi vantaggi che gli studenti, i docenti e il team IT hanno tratto da Splashtop, hanno deciso di mantenerlo come soluzione permanente.

In questa testimonianza, Jason Deadman, tecnico dell'Helpdesk dei servizi informatici, condivide i motivi per cui ama Splashtop e vuole continuare a sfruttarlo per migliorare le esperienze di apprendimento degli studenti:

Gli studenti possono facilmente accedere e controllare i computer del laboratorio remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sentendosi come se fossero seduti di fronte a loro.

Gli studenti possono controllare in remoto i computer del laboratorio da qualsiasi dispositivo, compresi telefoni cellulari, tablet e Chromebook.

L'IT può fornire assistenza remota on-demand ai dispositivi di studenti e docenti (anche a quelli personali) ogni volta che ne hanno bisogno.

"Abbiamo provato un paio di prodotti diversi e alla fine abbiamo scelto Splashtop, che aveva le caratteristiche migliori per noi. Volevamo dare agli studenti un accesso diretto come se fossero in laboratorio". -Jason Deadman, Confederation College

Il Confederation College è in grado di offrire agli studenti più di quanto potesse fare prima della pandemia

Gli studenti non sono più limitati ai laboratori informatici di persona durante gli orari del campus. La maggiore flessibilità di poter accedere ai computer del laboratorio da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento migliora l'esperienza di apprendimento degli studenti del college.

"Credo che continueremo a tenere questo (Splashtop) a lungo termine. Sembra che sia una buona soluzione per le persone che lavorano a casa, che non devono venire fisicamente se non vogliono o non possono. Ci dà la possibilità di accedere alle persone che hanno problemi medici. Ci sono moltissimi casi in cui le persone non possono entrare. Non abbiamo avuto a disposizione questo strumento per poter accedere ai computer in qualsiasi momento. Con l'aggiunta di Splashtop, abbiamo la possibilità di avere accesso 24 ore su 24". -Jason Deadman, Confederation College

