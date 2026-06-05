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Gli utenti Datto possono fornire accesso remoto ai clienti e consentirli di lavorare da casa

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Gli utenti di Datto RMM possono sfruttare l'integrazione Splashtop per consentire ai clienti di accedere in remoto ai propri computer.

Eventi recenti hanno portato a una spinta globale per le aziende per consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa. Insieme a molte altre iniziative da parte di governi, organizzazioni sanitarie e scuole, questa è un'iniziativa che i datori di lavoro si sono impegnati a mantenere i dipendenti sicuri e frenare la diffusione di Coronavirus. Come strumento di accesso remoto e supporto remoto, Splashtop è stata in una posizione unica per aiutare gli MSP a mantenere la produttività dei propri clienti attraverso l'iniziativa work-from-home.

Consenti ai tuoi clienti di lavorare da casa con Splashtop Remote Access Pro

Se sei un MSP, probabilmente i tuoi clienti cercano di mantenere la loro produttività lavorando da casa. Con Splashtop, puoi fornire loro l'accesso remoto al proprio computer senza dover installare alcun software aggiuntivo. Puoi sfruttare lo streamer già installato in Datto RMM e consentire ai tuoi clienti di accedere al proprio computer da remoto dai loro dispositivi.

Ecco come fare:

A flowchart diagram showing a building connected to three houses, with four steps describing how MSPs manage endpoints and provide remote access using Splashtop Business Access Pro.

Puoi aggiungere un ulteriore servizio e un flusso di entrate offrendo un accesso remoto sicuro ai tuoi clienti. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono disponibili sulla nostra pagina di supporto Datto.

Informazioni su Splashtop Remote Access Pro

Splashtop fornisce strumenti di accesso remoto sicuri per professionisti aziendali e team di grandi dimensioni. Gli utenti possono accedere in remoto ai loro computer Windows, Mac o Linux dal loro computer di casa e anche dispositivi iOS e Android. La sessione di accesso remoto di Splashtop fornisce funzioni come il supporto multi-to-muti monitor, registrazione sessione, chat, condivisione desktop, riavvio remoto e molti altri!

Splashtop offre ai team uno sconto fino al 25% a sostegno delle iniziative di lavoro da casa. Leggi tutto quello che c'è da sapere su Splashtop Remote Access.

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Splashtop offre funzioni migliori al miglior prezzo. Puoi risparmiare fino al 50% rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto e generare un nuovo flusso di entrate!

Devi fornire anche assistenza supervisionata o non supervisionata a computer e dispositivi mobili che non sono gestiti da Datto? Dai un'occhiata a Splashtop Remote Support.

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