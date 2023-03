Splashtop presenta la prima soluzione di controllo remoto su Android per il nuovo servizio di controllo remoto di Zebra Technologies

La soluzione di controllo remoto Splashtop si integra perfettamente con le piattaforme di gestione dei dispositivi mobili, di gestione della mobilità aziendale e di gestione unificata degli endpoint esistenti.

San Jose, California, 13 marzo 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Splashtop ha annunciato che Splashtop Rugged & IoT Remote Support è ottimizzato per supportare pienamente Zebra Technologies' Remote Control Event Injection Service. Grazie all'ultima interfaccia di programmazione dell'applicazione di controllo remoto (API) di Zebra, i clienti di Zebra e Splashtop possono ora distribuire rapidamente computer mobili rugged gestiti da remoto.

Il servizio di iniezione di eventi di controllo remoto di Zebra consente alle applicazioni di controllo remoto approvate di avere il pieno controllo dello schermo di un dispositivo e di iniettare eventi chiave e tattili nel sistema durante l'esecuzione della risoluzione dei problemi a distanza.

"Siamo entusiasti di essere il primo fornitore indipendente di software (ISV) a supportare la nuova funzionalità di controllo remoto di Zebra", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Nel 2019, molte aziende continueranno a migrare verso nuovi dispositivi basati su Android e Splashtop è ben posizionata per supportare questa ondata di adozione e implementazione da parte dei clienti."

Splashtop Rugged & IoT Remote Support è ottimizzato per supportare dispositivi mobili, dispositivi rugged, chioschi, digital signage, punti vendita (POS), dispositivi di registrazione elettronica (ELD) e altri dispositivi Internet of Things (IoT) con un'ampia gamma di sistemi operativi (OS), da Android™ a Windows™ embedded. La piattaforma è disponibile sia in versione cloud che on-premise. Le aziende che scelgono di avere una rete chiusa possono facilmente adottare la soluzione on-premise. I partner di Splashtop possono anche sfruttare il supporto remoto di Rugged IoT &.

"Siamo lieti di essere un produttore di apparecchiature originali (OEM) partner della tecnologia di assistenza remota IoT Rugged & di Splashtop", ha dichiarato Paul DePond, Presidente di Notify Technology. "Ora possiamo offrire alle organizzazioni la nostra tecnologia NotifyMDM insieme alla tecnologia di controllo remoto di Splashtop per fornire una soluzione di gestione e controllo remoto dei loro dispositivi Zebra basati su Android".

Splashtop dimostrerà l'ultimo supporto per il controllo remoto di Zebra ai seguenti eventi Zebra:

Zebra on Location, Chicago, 11-12 marzo

Zebra on Location, Filadelfia, 15-16 aprile

Zebra on Location, Toronto, 24-25 aprile

Disponibilità

Splashtop Rugged & Le informazioni sul supporto remoto IoT sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/iot. Le aziende che supportano i dispositivi Zebra possono ottenere maggiori informazioni e richiedere di partecipare al programma beta per ottenere l'accesso anticipato a questa nuova soluzione cliccando sul pulsante Get Started (Inizia) su questa pagina web e compilando il modulo di richiesta.

Altri partner di integrazione di Splashtop

La tecnologia di controllo remoto Android di Splashtop è stata integrata nella piattaforma di gestione dei dispositivi mobili (MDM) Ivanti Avalanche (powered by Wavelink™), leader del settore e adottata da migliaia di aziende in tutto il mondo. Le soluzioni Splashtop sono integrate anche con Notify MDM, ZeroSecond MDM, AppTec360 MDM e altri. I clienti che utilizzano soluzioni EMM/UEM esistenti di IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry UEM, MobileIron™ e VMware™ AirWatch™ possono facilmente aggiungere la soluzione di controllo remoto Android di Splashtop a costi contenuti.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.