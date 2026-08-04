La fatturazione mensile è ora disponibile per Splashtop Remote Support

La gestione degli endpoint raramente è un'esigenza fissa e una tantum. Il numero di dispositivi cambia, i team crescono, emergono nuove priorità di sicurezza e i team IT spesso hanno bisogno di un modo pratico per migliorare patching, monitoraggio e automazione senza vincolarsi a più software di quanto siano pronti a usare.
Splashtop AEM offre ai team IT un modo flessibile per gestire gli endpoint, con fatturazione mensile disponibile. Questo significa che i team possono iniziare con i dispositivi che devono gestire ora, valutare come l'automazione degli endpoint si inserisce nel loro flusso di lavoro e crescere quando sono pronti.
Per le organizzazioni con esigenze di gestione degli endpoint più prevedibili, è disponibile anche la fatturazione annuale, che consente di risparmiare il 16% rispetto a quella mensile. Questo offre ai team la possibilità di iniziare in modo flessibile oppure di impegnarsi su base annuale quando sono pronti a standardizzare Splashtop AEM nel proprio ambiente.
Perché la fatturazione flessibile è importante per la gestione degli endpoint
Le esigenze di gestione degli endpoint non sono sempre prevedibili. Un team potrebbe dover gestire più dispositivi dopo nuove assunzioni, l'apertura di un nuovo ufficio, l'onboarding di un cliente o un progetto a breve termine. Anche le priorità di sicurezza possono cambiare rapidamente quando un nuovo requisito di patching, una richiesta di audit o una vulnerabilità software creano urgenza.
La fatturazione flessibile offre ai team IT un maggiore controllo su come iniziare e crescere. Invece di impegnarsi in un'implementazione più ampia della gestione degli endpoint prima che il piano sia completamente definito, i team possono iniziare con gli endpoint che richiedono attenzione ora ed espandersi man mano che le esigenze diventano più chiare.
Per i team che sanno già che Splashtop AEM farà parte della loro strategia di gestione degli endpoint a lungo termine, la fatturazione annuale offre un costo totale inferiore. La fatturazione annuale consente di risparmiare il 16% rispetto a quella mensile, risultando la scelta migliore per le organizzazioni con un numero di endpoint stabile e un piano di implementazione chiaro.
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Cosa aiuta i team IT a gestire Splashtop AEM
Splashtop AEM aiuta i team IT a migliorare la visibilità degli endpoint, automatizzare la manutenzione ordinaria e rispondere più rapidamente quando i dispositivi richiedono attenzione. Invece di affidarsi a controlli manuali o a strumenti scollegati, i team possono gestire i principali flussi di lavoro degli endpoint dalla console Splashtop.
Con Splashtop AEM, i team IT possono:
Automatizza la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti
Monitora lo stato di salute degli endpoint e lo stato dei dispositivi
Visualizza l'inventario hardware e software
Identifica le vulnerabilità con insight sui CVE
Dai priorità agli aggiornamenti in base al rischio degli endpoint
Configura avvisi per problemi di sistema importanti
Usa la correzione automatizzata per risolvere i problemi più comuni
Esegui script e attività su più endpoint
Applica controlli basati su policy per una gestione dei dispositivi più coerente
Questo offre ai team un modo più pratico per anticipare i problemi degli endpoint, ridurre il lavoro ripetitivo e mantenere i dispositivi in condizioni migliori negli ambienti distribuiti.
Quando la fatturazione mensile ha senso
La fatturazione mensile è una buona soluzione quando hai bisogno di flessibilità nella gestione degli endpoint prima di impegnarti in un piano a più lungo termine. Offre al tuo team la possibilità di iniziare in piccolo, convalidare i flussi di lavoro e adattarsi man mano che il tuo ambiente cambia.
La fatturazione mensile può avere senso se:
Stai iniziando con un piccolo gruppo di endpoint prima di espanderti
Il numero dei dispositivi gestiti cambia spesso
Stai attivando un nuovo cliente, reparto o sede
Per prima cosa, vuoi testare i flussi di lavoro di patching e automazione
Hai bisogno di una migliore visibilità degli endpoint ora, pur continuando a pianificare il tuo set di strumenti a lungo termine
Gestisci esigenze relative agli endpoint stagionali, temporanee o basate su progetti
Questo rende la fatturazione mensile un'opzione pratica per i team che devono muoversi rapidamente, ma vogliono comunque mantenere il controllo su come scalano Splashtop AEM sui loro dispositivi.
Inizia a utilizzare Splashtop AEM
Le esigenze di gestione degli endpoint possono cambiare e la fatturazione dovrebbe offrirti abbastanza flessibilità per gestire questo cambiamento. Con Splashtop AEM, puoi scegliere la fatturazione mensile se vuoi iniziare in piccolo, testare i flussi di lavoro o gestire un numero variabile di endpoint.
Quando il tuo team è pronto per un'implementazione a lungo termine, la fatturazione annuale aiuta a ridurre il costo totale con un risparmio del 16% rispetto alla fatturazione mensile.
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