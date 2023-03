La fatturazione mensile è ora disponibile per Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support - la soluzione ideale per MSPs che desidera controllare, monitorare e gestire i computer in remoto da qualsiasi luogo - offre ora un'opzione di abbonamento mensile oltre alla fatturazione annuale.

Il servizio di assistenza remota Splashtop viene fatturato in base al numero di computer non supervisionati (endpoint) a cui si desidera accedere, offrire assistenza e gestire da remoto. Il piano di fatturazione mensile parte da €43.90 /mese per 25 computer. Il piano annuale parte da €37 /mese per 25 computer, con un risparmio del 15% se scegli l'opzione annuale.

Entrambe le opzioni di fatturazione di Splashtop Remote Support offrono agli MSP il miglior rapporto qualità/prezzo per una soluzione di assistenza remota veloce, affidabile e sicura con accesso remoto, monitoraggio e funzionalità di gestione. L'assistenza remota Splashtop include un numero illimitato di tecnici, sessioni simultanee e dispositivi da cui effettuare la connessione remota. Scopri di più su Splashtop Remote Support e inizia subito una prova gratuita!

Perché offriamo la fatturazione mensile per Splashtop Remote Support?

Il modello di business degli MSP si basa sui ricavi ricorrenti dei clienti. Molti MSPs fatturano i loro servizi ai clienti su base mensile.

Ciò significa che le entrate o la situazione di un MSP possono cambiare di mese in mese. Un cliente potrebbe abbandonare all'improvviso, con conseguente perdita di entrate, rendendo difficile per un MSP continuare a pagare tutti gli strumenti di cui ha bisogno. Oppure un MSP potrebbe trovarsi improvvisamente a dover gestire un numero maggiore di endpoint, quindi vorrà essere sicuro che il suo software di assistenza remota sia facilmente scalabile.

L'opzione mensile di Splashtop Remote Support offre agli MSP la flessibilità necessaria per affrontare in modo semplice e veloce queste sfide.

Perché Splashtop Remote Support è la soluzione migliore per gli MSP?

Splashtop Remote Support è stato costruito appositamente per il caso d'uso degli MSP con il feedback e i suggerimenti del nostro MSP Advisory Council. Splashtop è la soluzione migliore per MSPs perché:

Offerte Splashtop che sono veloci e affidabili

I tecnici possono accedere agli endpoint in remoto da qualsiasi dispositivo, offrendo loro la flessibilità di lavorare da casa o in viaggio, anche da dispositivi personali.

I tecnici possono lavorare in modo efficiente grazie alle funzioni in sessione che includono il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la chat, il riavvio da remoto e molto altro ancora.

Gli MSP potranno inoltre con utili funzioni, tra cui avvisi configurabili, gestione degli aggiornamenti, comandi remoti, azioni 1-a-molti, inventario del sistema, registri degli eventi e molto altro.

La sicurezza è la priorità di Splashtop

Gli MSP possono consentire ai clienti di accedere da remoto ai propri computer per lavorare a distanza, aprendo ulteriori flussi di entrate per gli MSP.

Scopri di più su Splashtop Remote Support, oppure provalo gratuitamente!

