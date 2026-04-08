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Foxpass
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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Proteggi l'accesso al Wi‑Fi e alla rete con l'autenticazione RADIUS cloud-native

Elimina le vulnerabilità delle password e applica un accesso di rete zero-trust in pochi minuti con Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

Stanco di gestire server RADIUS locali, password Wi‑Fi condivise e accessi VPN rischiosi?

Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS eliminano questa complessità. Automatizza l'accesso alla rete basato su identità e certificati, così solo gli utenti verificati e i dispositivi registrati si connettono automaticamente, in modo sicuro e su larga scala.

  • Smetti di configurare manualmente l'accesso al Wi-Fi

  • Applica l'accesso con privilegi minimi a ogni punto di ingresso della rete

  • Revoca immediatamente l'accesso agli utenti dismessi o ai dispositivi compromessi.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Autenticazione senza password basata su certificato

    Usa i certificati X.509 e EAP-TLS per abilitare un accesso alla rete sicuro, senza attriti e senza password. Foxpass Cloud PKI funge da autorità di certificazione cloud, mentre il tuo MDM gestisce la distribuzione e il rinnovo dei certificati. Foxpass Cloud RADIUS applica la convalida dei certificati a ogni tentativo di connessione, eliminando i rischi legati a credenziali condivise o rubate.

  • Secure remote access management icon

    Controllo degli accessi basato sull’identità

    Controlla l’accesso in base all’identità utente verificata, all’appartenenza a un gruppo o al ruolo utilizzando EAP‑TTLS. Foxpass si integra con il tuo provider di identità e con i servizi di directory, tra cui Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin, per applicare criteri di accesso dinamici in tutta la tua rete.

  • Workflow / connected icon

    Integrazione perfetta con MDM e directory

    Distribuisci certificati tramite Jamf, Intune, Kandji, Addigy e altri usando il Foxpass SCEP Endpoint, oppure emetti certificati direttamente ai dispositivi BYOD con il nostro programma di installazione dei certificati. Foxpass Cloud PKI fornisce la CA che firma e gestisce tutti i certificati emessi, mentre la sincronizzazione della directory cloud mantiene aggiornato l’accesso di utenti e gruppi senza alcuna configurazione manuale.

  • Security lock icon

    Applicazione della rete Zero‑Trust

    Convalida continuamente ogni connessione. Combina identità, attendibilità del dispositivo e controlli di ora/posizione per un accesso granulare basato su criteri.

  • Custom branding icon

    Logging e monitoraggio pronti per gli audit

    Mantieni registri dettagliati per ogni evento di rete. Semplifica la conformità con audit trail automatizzati che supportano SOC 2, HIPAA e gli audit interni.

  • Secure infrastructure icon

    Cloud-native, testato dagli ingegneri

    Nessun hardware. Nessun server locale. Nessun vincolo con il fornitore. Foxpass è sviluppato da e per ingegneri, con >99.9% tempo di attività e documentazione approfondita.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo

    Controlla l'accesso alla rete in base allo stato del dispositivo, inclusa la quarantena opzionale per i dispositivi non gestiti o non conformi.

Un diagramma circolare su sfondo blu mostra un’integrazione fluida tra provider Wi-Fi/NAC, IdP, VPN e MDM/EMM, con loghi come Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto e altri.


Perché i team attenti alla sicurezza scelgono Foxpass

  • Implementato in meno di 30 minuti
  • Scelto da oltre 500 team di ingegneria e IT
  • >99,9% di uptime con ridondanza globale e failover
  • Conforme a SOC 2 Type II
  • Evita di gestire una tua CA: Cloud PKI è inclusa e completamente gestita
  • Più conveniente rispetto a ospitare il tuo RADIUS
  • Creato dagli ingegneri. Supportato dagli ingegneri..
  • Assistenza gratuita per la configurazione iniziale, per garantire una distribuzione rapida e sicura

Scelto dai leader di settore

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Certificazioni di conformità

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Conforme al GDPR • Conforme a HIPAA

Scopri di più sulla conformità di Foxpass


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Punti salienti sulla sicurezza

  • Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo
    Consenti, nega o metti in quarantena i dispositivi in base allo stato di conformità e gestione.

  • Controllo degli accessi basato sull’identità
    Concedi l’accesso in base all’identità verificata dell’utente e all’appartenenza al gruppo.

  • Autenticazione basata su certificato
    Usa l'autenticazione basata su certificato per eliminare le password condivise.

  • Allineamento Zero Trust
    Verifica continuamente ogni connessione prima di concedere l'accesso.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Controllo dell'accesso alla rete basato sulla postura del dispositivo

Foxpass va oltre le credenziali per valutare lo stato di sicurezza di ogni dispositivo al momento della connessione. Utilizzando i segnali di conformità di Microsoft Intune e Entra ID durante l'autenticazione RADIUS, Foxpass garantisce che solo i dispositivi attendibili possano accedere alla tua rete.

  • Consenti, nega o limita l'accesso in base allo stato del dispositivo

  • Isola automaticamente i dispositivi non conformi o sconosciuti

  • Estendi i criteri Zero Trust su Wi-Fi e VPN senza aggiungere complessità


Sei pronto a mettere in sicurezza la tua rete in modo moderno?

Inizia la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri come Foxpass offre un accesso di rete sicuro, zero-trust, senza i problemi del tradizionale RADIUS.

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