Proteggi l'accesso al Wi‑Fi e alla rete con l'autenticazione RADIUS cloud-native
Elimina le vulnerabilità delle password e applica un accesso di rete zero-trust in pochi minuti con Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS
Stanco di gestire server RADIUS locali, password Wi‑Fi condivise e accessi VPN rischiosi?
Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS eliminano questa complessità. Automatizza l'accesso alla rete basato su identità e certificati, così solo gli utenti verificati e i dispositivi registrati si connettono automaticamente, in modo sicuro e su larga scala.
Smetti di configurare manualmente l'accesso al Wi-Fi
Applica l'accesso con privilegi minimi a ogni punto di ingresso della rete
Revoca immediatamente l'accesso agli utenti dismessi o ai dispositivi compromessi.
Key Benefits
Autenticazione senza password basata su certificato
Usa i certificati X.509 e EAP-TLS per abilitare un accesso alla rete sicuro, senza attriti e senza password. Foxpass Cloud PKI funge da autorità di certificazione cloud, mentre il tuo MDM gestisce la distribuzione e il rinnovo dei certificati. Foxpass Cloud RADIUS applica la convalida dei certificati a ogni tentativo di connessione, eliminando i rischi legati a credenziali condivise o rubate.
Controllo degli accessi basato sull’identità
Controlla l’accesso in base all’identità utente verificata, all’appartenenza a un gruppo o al ruolo utilizzando EAP‑TTLS. Foxpass si integra con il tuo provider di identità e con i servizi di directory, tra cui Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin, per applicare criteri di accesso dinamici in tutta la tua rete.
Integrazione perfetta con MDM e directory
Distribuisci certificati tramite Jamf, Intune, Kandji, Addigy e altri usando il Foxpass SCEP Endpoint, oppure emetti certificati direttamente ai dispositivi BYOD con il nostro programma di installazione dei certificati. Foxpass Cloud PKI fornisce la CA che firma e gestisce tutti i certificati emessi, mentre la sincronizzazione della directory cloud mantiene aggiornato l’accesso di utenti e gruppi senza alcuna configurazione manuale.
Applicazione della rete Zero‑Trust
Convalida continuamente ogni connessione. Combina identità, attendibilità del dispositivo e controlli di ora/posizione per un accesso granulare basato su criteri.
Logging e monitoraggio pronti per gli audit
Mantieni registri dettagliati per ogni evento di rete. Semplifica la conformità con audit trail automatizzati che supportano SOC 2, HIPAA e gli audit interni.
Cloud-native, testato dagli ingegneri
Nessun hardware. Nessun server locale. Nessun vincolo con il fornitore. Foxpass è sviluppato da e per ingegneri, con >99.9% tempo di attività e documentazione approfondita.
Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo
Controlla l'accesso alla rete in base allo stato del dispositivo, inclusa la quarantena opzionale per i dispositivi non gestiti o non conformi.
Perché i team attenti alla sicurezza scelgono Foxpass
- Implementato in meno di 30 minuti
- Scelto da oltre 500 team di ingegneria e IT
- >99,9% di uptime con ridondanza globale e failover
- Conforme a SOC 2 Type II
- Evita di gestire una tua CA: Cloud PKI è inclusa e completamente gestita
- Più conveniente rispetto a ospitare il tuo RADIUS
- Creato dagli ingegneri. Supportato dagli ingegneri..
- Assistenza gratuita per la configurazione iniziale, per garantire una distribuzione rapida e sicura
Scelto dai leader di settore
Certificazioni di conformità
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Conforme al GDPR • Conforme a HIPAA
Punti salienti sulla sicurezza
Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo
Consenti, nega o metti in quarantena i dispositivi in base allo stato di conformità e gestione.
Controllo degli accessi basato sull’identità
Concedi l’accesso in base all’identità verificata dell’utente e all’appartenenza al gruppo.
Autenticazione basata su certificato
Usa l'autenticazione basata su certificato per eliminare le password condivise.
Allineamento Zero Trust
Verifica continuamente ogni connessione prima di concedere l'accesso.
Controllo dell'accesso alla rete basato sulla postura del dispositivo
Foxpass va oltre le credenziali per valutare lo stato di sicurezza di ogni dispositivo al momento della connessione. Utilizzando i segnali di conformità di Microsoft Intune e Entra ID durante l'autenticazione RADIUS, Foxpass garantisce che solo i dispositivi attendibili possano accedere alla tua rete.
Consenti, nega o limita l'accesso in base allo stato del dispositivo
Isola automaticamente i dispositivi non conformi o sconosciuti
Estendi i criteri Zero Trust su Wi-Fi e VPN senza aggiungere complessità
Sei pronto a mettere in sicurezza la tua rete in modo moderno?
Inizia la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri come Foxpass offre un accesso di rete sicuro, zero-trust, senza i problemi del tradizionale RADIUS.