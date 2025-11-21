Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Foxpass
AccediProva gratuita
ContattaciAccediProva gratuita
A person using a smartphone and laptop to work.

Gestione moderna dei certificati per un accesso Zero Trust senza password

Foxpass Cloud PKI fornisce un'autorità di certificazione (CA) privata e completamente gestita che semplifica la gestione del ciclo di vita dei certificati tra dispositivi, applicazioni e reti.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

PKI privata completamente gestita. Nessuna CA da eseguire, aggiornare o mantenere.

Foxpass Cloud PKI ti offre un'autorità di certificazione sicura, ospitata nel cloud, progettata per la moderna sicurezza di identità, endpoint e rete. Nessun hardware, nessun server, nessuna amministrazione manuale della CA.

  • Elimina le vulnerabilità delle password con una solida autenticazione basata su certificati

  • Emetti, rinnova e revoca automaticamente i certificati su tutta la tua infrastruttura

  • Abilita un accesso resistente al phishing a Microsoft 365, Salesforce e ad altre app SaaS con Entra CBA

  • Integrati con i principali MDM come Intune, Jamf, Iru (formerly Kandji), Addigy e altri usando il nostro endpoint SCEP integrato

  • Estendi l'affidabilità dei certificati a Wi-Fi e VPN con Foxpass Cloud RADIUS

  • Rafforza la sicurezza zero trust con credenziali vincolate al dispositivo e applicazione delle policy basata sull’identità


Funzionalità principali

  • Gestione semplice e automatizzata del ciclo di vita dei certificati

    Riduci l'amministrazione manuale e previeni le interruzioni con:

    • Rinnovo automatico del certificato tramite il profilo SCEP del tuo MDM

    • Revoca semplice dei certificati per il deprovisioning o per i dispositivi compromessi

    • Revoca gestita dalla directory: quando un utente viene disabilitato nel tuo IdP, i certificati vengono invalidati automaticamente

    • Audit trail per SOC 2, HIPAA e la complianceinterna

    • Associazione dell'identità del dispositivo per l'accesso condizionale e l'applicazione zero-trust

    • Supporta ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) ed estensioni dei certificati richieste per le distribuzioni Wi‑Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA e SCEP MDM

    Foxpass offre visibilità centralizzata su tutti i certificati emessi, inclusi i dispositivi gestiti e non gestiti

  • PKI integrata con la directory

    Foxpass Cloud PKI collega l'emissione dei certificati e il loro ciclo di vita direttamente al tuo provider di identità, inclusi Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin. Quando un utente o un dispositivo viene disabilitato nella directory, il relativo certificato viene automaticamente invalidato, colmando immediatamente le lacune di sicurezza.

  • Endpoint SCEP per un'integrazione MDM senza interruzioni

    Distribuisci i certificati tramite il tuo MDM esistente senza alcun attrito.

    Le piattaforme supportate includono:

    • Microsoft Intune

    • Jamf Pro / Scuola Jamf

    • Iru (precedentemente Kandji)

    • Addigy

    • Mosyle

    • Area di lavoro 1

    • Qualsiasi MDM compatibile con SCEP

    SCEP gestisce automaticamente l'iscrizione sicura, la generazione delle chiavi e il rinnovo, ideale per grandi flotte o dispositivi in continuo cambiamento.

  • Registrazione del certificato BYOD

    Emetti certificati per dispositivi personali non gestiti utilizzando il programma di installazione dei certificati BYOD di Foxpass, consentendo un accesso sicuro senza richiedere l'iscrizione del dispositivo a MDM.

    È l'ideale per college, università, appaltatori, ambienti ibridi o organizzazioni che necessitano di un'autenticazione basata su certificati su laptop e telefoni personali.

Accesso SaaS resistente al phishing: funziona perfettamente con Microsoft Entra CBA

Foxpass Cloud PKI si integra direttamente con l'autenticazione basata su certificati (CBA) di Microsoft Entra per proteggere l'accesso a:

  • Microsoft 365

  • Salesforce

  • Atlassian

  • Giornata lavorativa

  • Qualsiasi app che supporta CBA, SAML o OAuth2

Come funziona

  1. Foxpass Cloud PKI emette certificati per utenti o dispositivi

  2. I certificati sono attendibili per Entra CBA

  3. Gli utenti si autenticano alle app SaaS utilizzando certificati associati al dispositivo 4. Conditional Access valuta il livello di attendibilità (emittente, dispositivo, scadenza, conformità)

Questo elimina le password, previene il phishing e garantisce che solo i dispositivi gestiti dall'azienda possano soddisfare i requisiti di accesso condizionale.

Integrazione progettata appositamente con Foxpass Cloud RADIUS

Cloud PKI è una soluzione autonoma, ma se la abbini a Foxpass Cloud RADIUS, ottieni uno stack completo per l’accesso di rete senza password:

Questo offre un approccio unificato e ad alta sicurezza per reti, dispositivi e risorse SaaS.

Architettura di certificati Zero Trust, integrata

Foxpass Cloud PKI rafforza la strategia zero-trust della tua organizzazione consentendo:

  • Verifica continua tramite attendibilità del certificato

  • Credenziali associate al dispositivo che non possono essere oggetto di phishing né rubate

  • Accesso con privilegi minimi basato su ruoli, identità e certificati del dispositivo

  • Applicazione delle policy di conformità dei dispositivi prima di concedere l'accesso

I certificati diventano la spina dorsale dell'accesso basato sull'identità, tra reti, endpoint e app cloud.

Perché Foxpass?

Foxpass offre una gestione dei certificati di livello enterprise senza la complessità enterprise.

  • Incluso con Foxpass Advanced RADIUS — oppure distribuiscilo come soluzione standalone

  • Oltre il 99,9% di disponibilità con ridondanza globale

  • Scelto da oltre 500 organizzazioni nei settori engineering, IT ed EDU

  • Si integra con molti provider di identità (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)

  • Supportato dalla sicurezza e dall'infrastruttura di livello mondiale di Splashtop

Foxpass Cloud PKI è indipendente dalla piattaforma nei vari ecosistemi di identità, MDM, dispositivi e rete.

Pronto a modernizzare la tua PKI?

Inizia a emettere certificati sicuri e attendibili per i dispositivi in pochi minuti.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
  • Conformità
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni d'uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i prezzi indicati non includono le tasse applicabili.