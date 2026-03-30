L'accesso remoto aiuta i dipendenti a rimanere produttivi da qualsiasi luogo e offre ai team IT una maggiore flessibilità per il supporto. Ma se non viene protetto, può anche creare un punto di ingresso di grande valore per gli aggressori.
Le sole password non bastano per proteggere l'accesso remoto. Quando i dipendenti ibridi, i team IT e i fornitori accedono ai sistemi aziendali dall'esterno dell'ufficio, le organizzazioni hanno bisogno di un'autenticazione più forte per mantenere gli account e le sessioni remote sicure.
L'autenticazione a due fattori è un modo efficace per proteggere l'accesso remoto. Aggiunge un secondo passaggio di verifica durante il login, quindi una password rubata da sola non è sufficiente per accedere a una sessione remota.
Con questo in mente, vediamo cos'è l'autenticazione a due fattori, perché è importante per l'accesso remoto e come configurarla efficacemente.
Che cos'è l'autenticazione a due fattori per l'accesso remoto?
L'autenticazione a due fattori (2FA) è un processo di accesso che integra una password richiedendo un elemento aggiuntivo, come un prompt di un'app di autenticazione, un codice monouso o un token hardware, affinché un utente possa accedere. Questo garantisce che anche se una password viene rubata, il ladro non sarà in grado di accedere all'account dell'utente senza l'autenticazione aggiuntiva.
Per l'accesso remoto, 2FA protegge computer remoti, applicazioni, server e sessioni di supporto. Poiché l'accesso remoto consente agli utenti di connettersi ovunque e su qualsiasi dispositivo, verificare gli utenti e proteggere gli account da password compromesse è della massima importanza.
L'autenticazione a due fattori rientra sotto l'ombrello dell'Autenticazione a più fattori (MFA). Tuttavia, ai fini di questo articolo, esamineremo specificamente il 2FA.
Metodi comuni di 2FA per l'accesso remoto includono:
App autenticatore con approvazioni push
App autenticatore con codici monouso
Codici di verifica via SMS o email, se supportati
Chiavi di sicurezza hardware o token
Verifica biometrica legata a un flusso di autenticazione fidato
Perché l'accesso remoto ha bisogno dell'autenticazione a due fattori
L'accesso remoto permette ai dipendenti di lavorare ovunque, compreso il collegamento a sistemi sensibili, file interni, strumenti amministrativi e dispositivi cruciali per l'azienda. Queste connessioni devono rimanere sicure sia per la conformità IT che per la continuità aziendale. Senza una buona sicurezza degli account, una sola password compromessa potrebbe essere devastante.
Ci sono molti modi in cui gli attaccanti possono rubare le password, inclusi phishing, riutilizzo delle credenziali e attacchi brute-force. Senza un livello secondario di sicurezza dell'accesso, basta un login rubato per consentire agli attaccanti di accedere a dati sensibili e sistemi chiave. L'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore strato di sicurezza richiedendo agli utenti di verificare la propria identità al momento del login.
I vantaggi del 2FA per l'accesso remoto includono:
Rischio ridotto di accessi non autorizzati da credenziali rubate
Sicurezza migliorata per i lavoratori remoti, i contrattisti e gli amministratori IT
Protezione aggiuntiva per l'accesso remoto non supervisionato e account privilegiati
Supporto per i requisiti di conformità e audit negli ambienti regolamentati
Maggiore fiducia che l'accesso remoto sia abbastanza sicuro per l'uso aziendale.
Prima di impostare 2FA per l'accesso remoto
Prima di abilitare l'autenticazione a due fattori, è utile pianificare attentamente l'implementazione. Esaminare chi ha bisogno di accesso remoto, a quali sistemi si collega, come si autenticherà e quali opzioni di recupero sono disponibili aiuta a ridurre la confusione e a evitare inutili lacune di sicurezza.
Quando distribuisci l'autenticazione a due fattori per l'accesso remoto, assicurati di:
Identificare chi utilizza l'accesso remoto e a quali sistemi si connettono
Determinare quali strumenti di accesso remoto o percorsi di accesso sono in uso
Decidere quali utenti o gruppi devono essere obbligati a utilizzare il 2FA
Scegliere il metodo di secondo fattore che vuoi supportare
Assicurati che gli utenti siano iscritti al metodo di autenticazione selezionato.
Preparare accessi di backup e passaggi di recupero per prevenire blocchi
Testa con un piccolo gruppo pilota
Forma gli utenti e spiega cosa cambierà e cosa devono fare
Come configurare l'autenticazione a due fattori per l'accesso remoto
Quando configuri l'autenticazione a due fattori per il tuo software per desktop remoto, assicurati di applicarla correttamente su tutti gli account e che il processo funzioni senza intoppi. Segui questi sette passaggi e sarai in grado di proteggere efficacemente l'accesso remoto con un'autenticazione affidabile:
Passo 1: Rivedi il tuo ambiente di accesso remoto.
Prima di poter configurare l'autenticazione a due fattori (2FA), dovresti comprendere i percorsi di accesso per i tuoi dipendenti remoti e ibridi. Questo può includere l'accesso remoto ai computer dell'ufficio, remote support per i team IT, accesso dei fornitori ai server e così via. I dettagli specifici variano a seconda dell'azienda e dipendono dall'uso di una piattaforma di accesso remoto, VPN, RDP o servizio di accesso basato su cloud.
Passo 2: Scegli dove applicare il 2FA
L'autenticazione a due fattori può essere applicata a diversi livelli, a seconda dell'ambiente. Questo può includere l'applicazione al livello di identità o Autenticazione singola, all'interno della piattaforma di accesso remoto, al gateway o livello broker del desktop remoto, o al livello di login dell'endpoint, ma quale livello funziona meglio per un'azienda dipenderà dalla sua architettura di accesso, dagli obiettivi di esperienza utente, e dai requisiti di controllo amministrativo.
Passaggio 3: Seleziona il Metodo di Autenticazione
Esistono molti diversi tipi di autenticazione a due fattori, inclusi prompt basati su app, codici monouso e chiavi hardware. È importante scegliere un metodo che offra opzioni di sicurezza e recupero pur essendo facile da usare per i dipendenti, in modo che possano connettersi con il minimo fastidio. Assicurati di scegliere un metodo che i tuoi dipendenti adotteranno e utilizzeranno in modo coerente.
Passo 4: Iscrivere Utenti e Dispositivi
L'autenticazione a due fattori dipende dalla registrazione da parte degli utenti del loro secondo metodo di verifica per confermare la loro identità. Ciò può includere la registrazione di un'app di autenticazione, la verifica di un telefono o di un altro dispositivo secondario o l'iscrizione a un token hardware supportato. Le organizzazioni dovrebbero anche assegnare politiche per gruppo di utenti e mantenere opzioni di fallback o recupero nel caso in cui qualcosa vada storto. Non dimenticare che un'iscrizione incompleta può portare a problemi di rollout e impedire agli utenti di effettuare l'accesso in modo sicuro.
Passo 5: Attiva le politiche 2FA per l'accesso remoto
Una volta che gli utenti sono iscritti, puoi iniziare a far rispettare l'autenticazione a due fattori per l'accesso remoto. Dovrai stabilire politiche su quando è richiesta la 2FA, se sono consentite opzioni per dispositivi fidati e se utenti privilegiati o sistemi sensibili devono seguire requisiti di accesso più severi.
Passo 6: Testa il flusso di login dalla A alla Z
Testare è sempre importante; potresti attivare la 2FA solo per scoprire di aver accidentalmente bloccato tutti fuori dai loro account. Vorrai testare il flusso di accesso, incluso l'accesso riuscito, cosa succede durante i tentativi di accesso falliti, come si comporta la 2FA su nuovi dispositivi o dopo un reset della password, e il backup e il recupero dell'account. Questi test dovrebbero verificare sia la sicurezza che la usabilità, incluso se gli utenti possono completare il flusso di accesso con successo e se l'accesso al recupero e al backup funzionano come previsto.
Passo 7: Distribuire Ampiamente e Monitorare
Una volta che le tue politiche 2FA sono impostate e i test sono passati, puoi espanderle in tutta la tua organizzazione. Tuttavia, ciò non significa che il tuo lavoro sia finito; è ancora importante monitorare la tua rete e perfezionare le tue politiche. Assicurati di tenere d'occhio i tentativi di login falliti, i tentativi di accesso insoliti e i blocchi per identificare comportamenti sospetti, e monitora le richieste al help desk e il completamento dell'iscrizione degli utenti per identificare eventuali problemi da affrontare. La cybersicurezza è un processo continuo, quindi il monitoraggio e il miglioramento della tua sicurezza sono essenziali.
Modi Comuni in cui le Organizzazioni Configurano la 2FA per l'accesso remoto
Ci sono diversi modi in cui le organizzazioni possono configurare l'autenticazione a due fattori, in base alle loro esigenze e preferenze. Ognuno ha i propri vantaggi, quindi i decisori dovrebbero considerare le loro opzioni e scegliere quella che meglio si adatta al loro business.
I metodi 2FA comuni includono:
2FA tramite una Piattaforma di Accesso Remoto
Molte soluzioni di accesso remoto permettono agli amministratori di abilitare l'autenticazione a due fattori direttamente all'interno della loro piattaforma. Questo facilita l'impostazione e offre controlli di politica centralizzati, riducendo la necessità di combinare diversi componenti di sicurezza per abilitare il 2FA. Le organizzazioni dovrebbero comunque confermare che la piattaforma supporta i metodi di autenticazione, le politiche e i flussi di lavoro di identità di cui hanno bisogno.
2FA attraverso un fornitore di identità o una piattaforma SSO
Molte organizzazioni usano già l'Autenticazione Singola (SSO) o un altro fornitore di identità per imporre l'autenticazione. Ciò significa che hanno già un autenticatore in atto che può imporre politiche di accesso coerenti tra app e strumenti remoti, per i quali i loro dipendenti sono già iscritti e utilizzano, e che può essere utilizzato con il loro software di accesso remoto. Questo approccio è spesso adatto per organizzazioni che gestiscono già l'autenticazione centralmente tramite SSO o un provider di identità.
2FA al Livello di Accesso del Endpoint
Alcuni ambienti richiedono una verifica aggiuntiva nella fase di login del dispositivo, piuttosto che quando si avvia la soluzione di accesso remoto. Questo aiuta a fornire un ulteriore livello di sicurezza per il dispositivo remoto, oltre all'account dell'utente. Sebbene possa aiutare a proteggere gli accessi locali e remoti, implementarlo può essere più complesso, a seconda della soluzione.
Errori comuni da evitare quando si abilita il 2FA per l'accesso remoto
Sebbene il 2FA sia un potente strumento di sicurezza per l'accesso remoto, le organizzazioni possono commettere alcuni errori durante la sua abilitazione. Questi errori, anche se apparentemente minori, possono comunque avere conseguenze significative per la sicurezza informatica, quindi è importante prestare attenzione.
Errori comuni del 2FA includono:
Attivare l'applicazione prima che gli utenti siano iscritti, il che può bloccare gli utenti dai loro account.
Affidarsi a metodi di autenticazione deboli o scomodi, poiché questi offrono minima sicurezza o costano in termini di produttività, frustrando e rallentando i dipendenti.
Trascurare di pianificare opzioni di backup e recupero, che possono creare blocchi e interruzioni inutili se gli utenti perdono l'accesso al loro secondo fattore.
Applicare la stessa politica a ogni account senza prevedere eccezioni.
Non testare i flussi di lavoro di accesso remoto prima del lancio, portando i team a perdere errori o problemi.
Ignorare i fornitori terzi o i contrattisti che accedono anche ai sistemi da remoto.
Completare la configurazione ma non riesaminare poi l'attività di accesso.
Cosa cercare in una soluzione di accesso remoto con 2FA integrato.
Quindi, ora che sappiamo come impostare l'Autenticazione a due fattori e quali errori evitare, è tempo di considerare cosa vuoi cercare. Non tutte le soluzioni di accesso remoto o strumenti di autenticazione sono costruiti allo stesso modo, quindi è importante considerare le tue esigenze e assicurarti che lo strumento che trovi le soddisfi.
Cerca il seguente in una soluzione di accesso remoto:
Configurazione 2FA semplice e gestione delle politiche che consente personalizzazione e flessibilità.
Supporto per un accesso remoto sicuro senza complessità aggiuntive, così gli utenti possono connettersi in modo affidabile senza dover superare ostacoli.
Controlli centralizzati su utenti e dispositivi per mantenere ulteriore sicurezza.
Registrazione e visibilità nell'attività di accesso per identificare comportamenti sospetti.
Prestazioni eccellenti e funzionalità user-friendly, in modo che la sicurezza non crei attriti con la produttività.
Compatibilità con requisiti di sicurezza più ampi come SSO, controlli di accesso e prontezza di audit.
Come Splashtop Aiuta a mettere in sicurezza l'accesso remoto con il 2FA
Per le organizzazioni che desiderano un accesso remoto sicuro senza complessità inutili, Splashtop offre un modo pratico per proteggere le sessioni remote mantenendo l'esperienza utente semplice. Splashtop Remote Access è progettato per un accesso sicuro e affidabile ai computer da qualsiasi luogo, con funzionalità di sicurezza che includono l'autenticazione multifattoriale come parte del suo approccio alle connessioni sicure.
Per i team con requisiti IT e di sicurezza più ampi, Splashtop Enterprise aggiunge funzionalità avanzate di sicurezza e gestibilità come SSO/SAML, permessi granulari, registrazione SIEM e whitelist degli IP. Questo offre alle organizzazioni un maggiore controllo su come l'accesso remoto è gestito tra utenti, dispositivi e ambienti.
Questo rende Splashtop un'ottima scelta per le aziende che vogliono migliorare la sicurezza dell'accesso remoto senza assemblare un'infrastruttura di desktop remoto più complessa. Invece di trattare il 2FA come un ripensamento separato, i team possono utilizzare Splashtop per offrire un accesso remoto sicuro con controlli centralizzati e un'esperienza di implementazione più fluida.
L'accesso remoto sicuro inizia con un'autenticazione forte
L'accesso remoto dovrebbe sempre essere abbinato a una forte autenticazione, e l'autenticazione a due fattori è uno dei modi più efficaci per ridurre il rischio di accessi non autorizzati. Una password rubata non dovrebbe essere sufficiente per aprire la porta a una sessione remota.
Per implementare efficacemente la 2FA, le organizzazioni dovrebbero esaminare il loro ambiente di accesso remoto, scegliere il giusto punto di applicazione, iscrivere correttamente gli utenti, testare il flusso di login e recupero, e monitorare eventuali problemi dopo l'implementazione. L'obiettivo non è solo attivare la 2FA, ma implementarla in modo sicuro, utilizzabile e gestibile.
Un accesso remoto sicuro non deve essere eccessivamente complesso. Con l'approccio giusto e la piattaforma giusta, le organizzazioni possono supportare l'accesso lavorativo da qualsiasi luogo mantenendo un controllo più rigido su chi può connettersi e come.
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