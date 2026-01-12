Nel 2026, la cybersecurity come la conosciamo cambierà per sempre. Per quanto drammatica possa sembrare, è cambiata ogni anno, poiché sia la tecnologia utilizzata dai cybercriminali che per la cybersecurity si sono evolute. Tuttavia, con l'accelerazione degli attacchi informatici potenziati dall'IA, le superfici di attacco ampliate dal lavoro remoto e ibrido, e l'aumento della pressione normativa, il 2026 promette di essere un anno senza precedenti.
Nel 2025, il costo medio di una violazione dei dati ha raggiunto oltre 4 milioni di dollari, con l'errore umano (inclusi credenziali rubate e attacchi di phishing) come causa principale della maggior parte delle violazioni. L'uso dell'IA nella cybersecurity ha aiutato a ridurre i costi delle violazioni e a rilevare gli attacchi più rapidamente, ma allo stesso tempo, il 20% delle violazioni ora coinvolge l'IA.
Tendenze come queste hanno preparato il terreno per ciò che ci aspetta nel prossimo anno, quindi il modo migliore in cui le aziende possono prepararsi è capire cosa sta arrivando. Tenendo questo a mente, abbiamo raccolto i 10 principali rischi per la sicurezza IT da monitorare nel 2026, così puoi iniziare il nuovo anno preparato.
1. Phishing e ingegneria sociale potenziati dall'AI
La crescita esplosiva dell'IA è stata sia una benedizione che una maledizione per le imprese. Mentre le organizzazioni stanno trovando modi per utilizzare l'IA per potenziare i loro flussi di lavoro, allo stesso modo fanno i cybercriminali. L'IA generativa e agentica ha reso più facile per gli aggressori simulare, effettuare spear phishing e compromissioni di email aziendali quasi indistinguibili, portando a più attacchi e maggiore efficacia.
Nel 2026, è probabile che questi attacchi crescano ulteriormente, poiché l'IA multimodale e l'automazione consentono attacchi mirati su larga scala. Con la tecnologia di clonazione vocale, gli aggressori possono replicare la voce di un CEO e usarla per effettuare attacchi mirati.
Quindi, qual è la soluzione? Una combinazione di tecnologia e formazione può aiutare a migliorare le difese di un'azienda contro questi cyberattacchi. Utilizzare strumenti di verifica come autenticazione multi-fattore e verifica dell'identità può aiutare a tenere fuori gli aggressori. Tuttavia, i dipendenti dovrebbero anche essere formati su come prevenire il phishing, riconoscere i segnali di avvertimento e utilizzare le migliori pratiche di rilevamento basato sul comportamento.
2. Malware automatizzato e exploit in tempo reale
L'automazione sta migliorando la velocità con cui possiamo identificare e affrontare le minacce informatiche, ma sta anche accelerando gli attacchi. Con l'automazione, i cybercriminali possono scoprire vulnerabilità, generare exploit e distribuire malware più velocemente che mai.
La finestra di sfruttamento per una vulnerabilità zero-day era una questione di settimane. Ora, è solo una questione di ore. Se le aziende non riescono a correggere rapidamente le loro vulnerabilità, verranno senza dubbio sfruttate in poco tempo.
La risposta alle minacce automatizzate è difese automatizzate. Soluzioni di patching in tempo reale, Endpoint Detection and Response (EDR) e visibilità dell'intelligence sulle minacce possono aiutare a combattere queste crescenti minacce. Ad esempio, Splashtop AEM supporta il patching in tempo reale, guidato dagli eventi, che distribuisce aggiornamenti immediatamente quando le politiche lo attivano, riducendo significativamente i ritardi nelle patch rispetto agli strumenti programmati.
3. Attacchi ai Sistemi di Identità e Accesso
Le nostre identità non sono mai sicure come vorremmo pensare, soprattutto con i tassi crescenti di furto di credenziali, dirottamento di sessioni e creazione di identità sintetiche. Anche l'autenticazione a più fattori può essere sopraffatta dagli attacchi di fatica MFA, in cui gli attaccanti bombardano gli utenti con richieste di autenticazione finché una non viene approvata.
Di conseguenza, la protezione dell'identità e l'autenticazione saranno questioni di sicurezza chiave nel 2026. Le aziende dovrebbero investire in sicurezza zero trust, controlli di accesso privilegiato forti e strumenti di autenticazione resistenti al phishing per proteggere gli account e mantenere sicure le reti quando un account viene compromesso.
4. Cloud e Esposizione API
La tecnologia cloud è stata una parte significativa del lavoro remoto e ibrido e ha migliorato la produttività in aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, la rapida espansione degli ambienti multi-cloud e delle architetture basate su API ha introdotto anche il rischio di configurazioni errate e derive di privilegi, che possono presentare rischi di sicurezza propri.
Nel 2026, possiamo aspettarci di vedere più attacchi che scansionano le API esposte e le configurazioni deboli di Identity and Access Management (IAM), per poi sfruttarle per infiltrarsi in una rete.
Le aziende dovrebbero difendersi da questi attacchi applicando configurazioni IAM rigorose e investendo nella gestione della postura. Gli audit regolari della configurazione saranno essenziali anche per identificare le vulnerabilità e affrontarle prima che gli attaccanti possano colpire.
5. Vulnerabilità della catena di fornitura e di terze parti
Gli attacchi ai fornitori, agli strumenti Software-as-a-Service (SaaS), ai repository software e ai fornitori di servizi non sono una novità. Sono minacce note contro cui le aziende devono difendersi quotidianamente. Tuttavia, nel 2026, il rischio continuerà a crescere.
Con la crescita della ricognizione guidata dall'AI, catene di dipendenza più ampie e un più rapido sfruttamento dei componenti a monte, le catene di fornitura e le terze parti diventeranno bersagli e rischi più grandi. Se la tecnologia di un fornitore viene compromessa, può essere usata per attaccare innumerevoli clienti, mettendo tutti a rischio.
Le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sulla valutazione del rischio dei fornitori per assicurarsi di lavorare con un fornitore sicuro con politiche di sicurezza solide. Un elenco trasparente dei materiali software (SBOM) aiuterà anche con la sicurezza e le aziende dovrebbero investire in strumenti di distribuzione software monitorata per gestire meglio l'implementazione del software attraverso le loro reti.
6. Reinvenzione del ransomware
Il ransomware è in aumento, guidato da obiettivi determinati dall'AI e da tattiche di tripla estorsione, in cui i criminali non solo rubano e criptano i dati della vittima, ma minacciano anche terze parti associate e potenzialmente divulgano i dati rubati. Purtroppo, ciò continuerà, con attacchi che si concentrano non solo sul furto di dati ma anche nel causare interruzioni operazionali.
Le aziende possono difendersi dal ransomware mitigandone l'impatto. Questo include la creazione di backup offline, la segmentazione dei dati, l'implementazione di forti controlli di accesso degli utenti e, naturalmente, la rapida correzione delle vulnerabilità prima che possano essere sfruttate.
7. Vulnerabilità di IoT, Edge e dei dispositivi remoti
Internet delle cose, i dispositivi edge e altri dispositivi remoti sono strumenti potenti per il lavoro ibrido ma rappresentano anche nuove vie per attacchi. La crescita dei dispositivi non gestiti crea nuove opportunità per gli attaccanti, soprattutto quando possono sfruttare firmware deboli, sistemi operativi obsoleti e accesso remoto non sicuro.
Le aziende possono gestire queste vulnerabilità investendo in strumenti come l'automazione delle patch per mantenere aggiornati gli endpoint remoti e la scoperta degli asset per evitare di trascurare qualsiasi dispositivo. L'accesso alla rete con zero-trust è anche una funzione di sicurezza utile, poiché garantisce che solo utenti autorizzati e autenticati possano accedere alla rete, anche se un endpoint remoto è compromesso.
8. Rischio interno ed errore umano
Le minacce interne sono spesso i rischi più significativi per le aziende. Queste minacce non provengono necessariamente da dipendenti scontenti con intenzioni dannose; possono semplicemente essere il risultato di errori umani da parte di team sovraccarichi.
Con la crescita della forza lavoro, crescono anche i rischi. Grandi forze lavoro ibride con più strumenti da gestire aumentano il rischio di configurazioni errate o malgestione dei dati sensibili, portando a vulnerabilità o fughe di informazioni interne.
Le aziende possono investire in una varietà di strumenti per difendersi da queste minacce. Implementare gestione degli accessi privilegiati (PAM) e accesso al minimo privilegio aiuta a garantire che gli account compromessi abbiano accesso limitato ai dati e alla rete aziendale. Allo stesso tempo, gli strumenti di monitoraggio delle sessioni possono identificare qualsiasi comportamento pericoloso o sospetto.
Utilizzare una soluzione con una governance solida dell'accesso remoto è anche un buon modo per garantire che reti e dati rimangano sicuri, anche di fronte a errori umani.
9. Sistemi legacy e ritardi di patch
Mantenere i sistemi aggiornati e completamente aggiornati è una pratica essenziale di sicurezza informatica ed è tipicamente richiesta per la conformità IT. Eppure molte organizzazioni utilizzano ancora sistemi legacy che non possono essere aggiornati rapidamente, o addirittura per nulla.
Considerando l'aumento nella creazione automatizzata di exploit, cicli lenti di patching e endpoint obsoleti possono diventare passività significative. Se un dispositivo, un'app o un sistema operativo rimane non aggiornato per troppo tempo, diventa un punto di ingresso facile per gli attaccanti, specialmente se sfruttano una vulnerabilità zero-day.
Pertanto, le aziende vorranno utilizzare l'automazione delle patch in tempo reale e la rapida risoluzione delle vulnerabilità, come la gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM. Avere strumenti per rilevare le minacce, isolare i dispositivi infetti e affrontare le vulnerabilità su richiesta aiuterà a mantenere i dispositivi sicuri e aggiornati prima che possano essere sfruttati.
10. Lacune nella Privacy dei Dati e nella Conformità
Nuove regolamentazioni globali entreranno in vigore nel 2026, il che aumenterà sia l’applicazione della privacy dei dati sia le penalità per il mancato rispetto dei requisiti. Le aziende con tracciabilità degli audit inadeguata, endpoint non gestiti o una supervisione debole dell'accesso remoto saranno a rischio di non conformità ai requisiti, con risultati in penalità significative.
Ovviamente, le penalità in sé non sono la parte peggiore. Questi regolamenti sono necessari per garantire la cybersicurezza, e se un'azienda non soddisfa i loro requisiti, rischia di subire ulteriori perdite a seguito di un attacco informatico.
Le aziende dovranno investire in registrazione robusta e reportistica di conformità dei dispositivi, oltre a flussi di lavoro di accesso sicuri, per garantire che le loro reti siano sicure e adeguatamente monitorate. Questo aiuterà a migliorare la sicurezza e garantire la conformità normativa, in modo che possano affrontare il 2026 sapendo di aver investito adeguatamente nella loro cybersecurity.
Come i leader IT dovrebbero dare priorità alla loro strategia di sicurezza per il 2026
Con l'inizio del 2026, cosa dovrebbero fare i leader IT e i decisori per prepararsi a queste nuove e crescenti minacce? Sebbene i crescenti rischi per la sicurezza possano sembrare schiaccianti, possono essere affrontati con previdenza e preparazione.
Un primo passo fondamentale è consolidare i principi basati sull'identità e zero-trust. Questi si basano sull'identità dell'utente come elemento principale di sicurezza e operano su un principio di “mai fidarsi, sempre verificare” per garantire costantemente che gli utenti siano autenticati e che il loro accesso sia limitato agli strumenti e alle aree di rete di cui hanno bisogno. Non solo questo migliora la sicurezza degli account, ma limita anche i danni che gli account compromessi possono infliggere.
Il patching è un altro elemento essenziale della sicurezza informatica, poiché il ritmo rapido degli attacchi informatici che prendono di mira le vulnerabilità appena scoperte rende il patching rapido più critico che mai. Le imprese dovranno migliorare la velocità delle patch e ridurre il tempo medio per risolvere le vulnerabilità per stare al passo con le minacce moderne.
Inoltre, poiché il lavoro remoto e ibrido continua a crescere, i team IT e di sicurezza avranno bisogno di visibilità su endpoint, cloud e applicazioni di terzi e integrazioni. Se la loro visibilità è limitata, gli attaccanti hanno vie facili da sfruttare, quindi una visione olistica è essenziale per la sicurezza informatica.
Allo stesso modo, la crescita del lavoro a distanza significa che un sicuro accesso remoto è essenziale. Le organizzazioni devono garantire che il software per accesso remoto che usano sia affidabile, sicuro e conforme alle normative di sicurezza applicabili per consentire un lavoro remoto fluido e sicuro.
Ultimo ma non meno importante, l'automazione è uno strumento potente per migliorare i processi di rilevamento, risposta e conformità. Utilizzare strumenti di automazione, come Splashtop AEM, consente alle organizzazioni di rilevare e rispondere rapidamente alle minacce su endpoint distribuiti, aiutandole a stare al passo con le minacce automatizzate.
Dove Splashtop Rafforza la Tua Postura di Sicurezza nel 2026
Anche se ci sono nuove minacce in crescita nel 2026, esistono già soluzioni sul mercato che possono aiutarti a difenderti meglio. Quindi, se hai bisogno di strumenti potenti per accesso remoto, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, e gestione automatizzata degli endpoint, Splashtop ha tutto ciò di cui hai bisogno, incluso:
1. Accesso remoto sicuro con i Principi di Fiducia Zero
Splashtop fornisce un accesso remoto sicuro, permettendo ai dipendenti di accedere ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque. Rende l'accesso remoto efficiente e senza interruzioni, proteggendo account, dispositivi e reti con strumenti di sicurezza che includono controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC), autenticazione multi-fattore, autenticazione del dispositivo, registrazione delle sessioni e altro ancora.
2. Gestione delle patch in tempo reale e rimedio delle vulnerabilità con Splashtop AEM
Sebbene gli exploit automatici abbiano portato a maggiori minacce e a finestre di patch sempre più ridotte, Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) può mantenere i dispositivi protetti con una gestione delle patch in tempo reale e una risoluzione delle vulnerabilità. Questi strumenti distribuiscono aggiornamenti del sistema operativo e delle app di terze parti su tutti gli endpoint, mantenendoli aggiornati e riducendo il tempo di esposizione grazie a informazioni basate su CVE (Vulnerabilità ed Esposizioni Comuni).
3. Piena Visibilità degli Endpoint
I team IT necessitano di una visibilità completa sui loro endpoint, e Splashtop AEM la fornisce. Questo include la visibilità delle versioni e degli stati di software e hardware, delle patch, delle linee guida di conformità e altro ancora. Con questa visibilità, i team IT possono contribuire a mitigare i rischi associati al cloud, alle API di terze parti, ai dispositivi IoT, ai sistemi legacy e altro ancora.
4. Supporto Integrato e Risoluzione dei Problemi a Distanza
Nessuno ama aspettare l'assistenza IT, specialmente quando si tratta di un problema di sicurezza. Fortunatamente, il troubleshooting remoto di Splashtop consente una rapida risoluzione dei problemi su endpoint compromessi o malfunzionanti, e il suo supporto integrato aiuta a ridurre i tempi di inattività durante incidenti di sicurezza o fallimenti di patch. Questo aiuta a mantenere i dispositivi operativi il più rapidamente possibile, garantendo efficienza e sicurezza.
Conclusione
Il 2026 promette di essere un anno di cambiamenti, ma porterà anche crescenti minacce informatiche. La crescita di tecnologie come intelligenza artificiale e strumenti di automazione ha permesso ai malintenzionati di attaccare più rapidamente ed efficacemente. Comunque, ci consente anche di difenderci più efficacemente contro di loro.
Nell'anno a venire, le aziende avranno bisogno di monitoraggio proattivo, controlli di identità forti e patching in tempo reale per mantenere sicuri gli endpoint, sia che continuino ad abbracciare il lavoro remoto e ibrido o che stiano spingendo per un ritorno in ufficio. Queste misure di cybersicurezza aiuteranno a difendersi dalle minacce crescenti, insieme a protocolli di sicurezza robusti e formazione dei dipendenti.
Difendersi da queste minacce in crescita richiede software sicuro e affidabile per accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint. Con Splashtop, puoi consentire ai dipendenti di lavorare in sicurezza da qualsiasi dispositivo, abilitare gli agenti IT a supportare gli endpoint remoti da ovunque e proteggere i tuoi endpoint con strumenti di patching automatico e sicurezza pensati per l'era moderna.
Con Splashtop come parte della tua strategia di sicurezza per il 2026, sarai in grado di lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo e mantenere la sicurezza nella tua rete. Provalo tu stesso oggi con una prova gratuita e inizia bene il nuovo anno: