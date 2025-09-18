Sai quali minacce affrontano i tuoi endpoint? Le vulnerabilità e esposizioni comuni (CVE) sono minacce frequenti e ben note che possono compromettere dispositivi, soluzioni o sistemi. Pertanto, le organizzazioni e i team IT dovrebbero essere consapevoli di quelle specifiche da monitorare.
Le informazioni sui CVE sono essenziali per la moderna protezione degli endpoint. Forniscono informazioni sui rischi da tenere in considerazione, su come affrontare le vulnerabilità comuni e su cosa i team IT possono fare per evitare minacce note. Tenendo questo a mente, esaminiamo le informazioni sui CVE, come possono ridurre i rischi di vulnerabilità, e come Splashtop AEM utilizza i CVE per mantenere sicuri i tuoi endpoint.
Perché le organizzazioni dovrebbero sfruttare le informazioni sui CVE per la protezione degli endpoint
La prima domanda è: Quali sono i vantaggi delle intuizioni CVE?
Come si suol dire: la conoscenza è potere. I CVE forniscono informazioni sulle minacce e vulnerabilità note, in modo che i team IT e di cybersecurity conoscano i rischi da considerare, i danni che possono causare e come evitarli. Questo aiuta i team a identificare, dare priorità e risolvere le vulnerabilità più rapidamente, riducendo il rischio di esposizione e danni.
I CVE consentono ai team IT di ottimizzare le patch identificando le minacce comuni e come risolverle, garantire la conformità normativa e dare priorità agli sforzi di correzione. La maggior parte delle piattaforme e degli strumenti di sicurezza che cercano vulnerabilità utilizzano i record CVE per identificare potenziali minacce e suggerire correzioni, in modo che le organizzazioni possano proteggere in modo efficiente i loro dispositivi e reti.
Quadro strategico per la difesa degli endpoint guidata dai CVE
Sebbene i dati CVE siano in un enorme database (oltre 288.000 record CVE e continuano ad aumentare), i team IT non devono cercare manualmente ogni record. Integrare i dati CVE in un quadro di gestione delle vulnerabilità strutturato rende possibile identificare vulnerabilità e segnali di avvertimento con largo anticipo.
Integrare i dati CVE può fornire diversi benefici, tra cui:
Valutazione del rischio: I dati CVE forniscono informazioni sulle minacce esistenti e sui potenziali danni che possono causare. Questi dati aiutano i team IT e le organizzazioni a identificare le minacce con cui potrebbero dover fare i conti e i danni che possono causare, informazioni preziose per valutare i rischi.
Prioritizzazione delle minacce: Se un team IT rileva molteplici potenziali minacce o vulnerabilità, è importante sapere quali hanno la massima priorità. I dati CVE possono aiutare a identificare le maggiori minacce, in modo che i team possano concentrare i loro sforzi e dare priorità a quelle che contano di più.
Gestione delle patch: i dati CVE includono patch rilevanti per affrontare e mitigare le vulnerabilità. Integrare i dati CVE semplifica la ricerca delle patch di cui un endpoint ha bisogno per proteggersi da vulnerabilità conosciute, migliorando così la sicurezza informatica.
Automazione: Gli strumenti di automazione come Splashtop AEM possono identificare potenziali minacce basate sui dati CVE e affrontarle con Smart Actions. Questo aiuta le organizzazioni a proteggere automaticamente i loro endpoint e reti senza che gli agenti IT debbano affrontare manualmente ogni potenziale problema.
Difesa degli endpoint guidata dai CVE: Fattori critici per una protezione efficace
Migliorare la protezione degli endpoint è senza dubbio l'uso più importante per i CVE. Tuttavia, una protezione adeguata è composta da diversi elementi che lavorano insieme per ridurre rischi ed esposizioni.
Elementi fondamentali della protezione degli endpoint basata sui CVE includono:
Monitoraggio continuo: I dati CVE aiutano i team IT a monitorare costantemente le loro reti per riconoscere segni di attacchi o vulnerabilità note, permettendo loro di reagire rapidamente e affrontare potenziali problemi prima che si aggravino.
Aggiornamento automatico: Quando è disponibile una patch per affrontare CVE noti, gli strumenti di gestione degli endpoint con funzioni di aggiornamento automatico possono installare e distribuire le patch in tutti gli ambienti degli endpoint per proteggere i dispositivi collegati.
Rilevamento delle minacce in tempo reale: Gli strumenti di monitoraggio automatici in tempo reale possono rilevare minacce non appena emergono basandosi su modelli noti e segnali di avvertimento dai dati CVE.
Allineamento alla conformità: La protezione contro vulnerabilità e esposizioni note è un aspetto fondamentale della conformità IT. Integrare i dati CVE aiuta i team IT a dimostrare che la loro sicurezza è aggiornata e conforme a tutti gli standard normativi rilevanti.
Strategie in evoluzione nella difesa degli endpoint guidata dai CVE
Man mano che la tecnologia continua ad avanzare, i dati CVE rimarranno essenziali per la sicurezza e la protezione proattiva. Infatti, diverse tendenze in via di sviluppo utilizzano già i record CVE per aiutare a migliorare la cybersecurity e identificare minacce in crescita.
L'intelligenza artificiale (AI) è uno dei più grandi sviluppi nella tecnologia odierna, e la sua capacità di analizzare rapidamente grandi quantità di dati l'ha resa uno strumento utile nella protezione degli endpoint. Utilizzare l'AI e l'analisi predittiva rende più facile per le aziende identificare modelli e segnali di avvertimento da enormi quantità di dati e traffico, rendendo la difesa guidata da CVE più robusta e accurata.
Allo stesso modo, gli strumenti di automazione hanno portato miglioramenti significativi alla protezione degli endpoint basata sui CVE. Questi strumenti consentono ai team IT di monitorare reti ed endpoint senza bisogno di intervento umano o lavoro manuale, fornendo approfondimenti in tempo reale su potenziali minacce.
La gestione automatizzata delle patch in tempo reale facilita l'installazione e la distribuzione delle nuove patch non appena disponibili, in modo che i team IT non debbano aggiornare manualmente ogni dispositivo. E se gli strumenti di automazione rilevano una minaccia, possono anche utilizzare Azioni Intelligenti per intraprendere immediatamente azioni correttive.
Difesa degli endpoint guidata dai CVE: Identificare, Patch & Protect con Splashtop AEM
Quando vuoi una protezione degli endpoint affidabile e intelligente che utilizza i record CVE per affrontare rapidamente le vulnerabilità, avrai bisogno di una soluzione come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint). Splashtop AEM utilizza le intuizioni CVE e la gestione delle patch in tempo reale per affrontare proattivamente le lacune di sicurezza, minimizzare le vulnerabilità e proteggere gli endpoint, anche in ambienti remoti e BYOD (portare il dispositivo).
Splashtop AEM permette ai team IT di monitorare e gestire facilmente tutti gli endpoint collegati alla loro rete, incluse le notifiche in tempo reale e riparazioni automatizzate tramite Smart Actions e approfondimenti CVE basati su IA. Questi includono sintesi e azioni di correzione raccomandate, in modo che i team IT possano rispondere rapidamente. Inoltre, con la gestione automatizzata delle patch, le aziende possono proteggere i loro endpoint aggiornando automaticamente i sistemi operativi e il software di terze parti una volta rilasciata una nuova patch.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Patch automatiche per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE potenziati dall'AI.
Framework di policy personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione degli inventari hardware e software su tutti gli endpoint.
Avvisi e risoluzione per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problemi.
Azioni in background per accedere a strumenti come task manager e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Vuoi provare Splashtop AEM di persona e vedere come mantiene i tuoi endpoint al sicuro? Inizia oggi con una prova gratuita: