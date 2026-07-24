L’accesso remoto consente ai dipendenti di connettersi ai propri computer di lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino, permettendo loro di lavorare da qualsiasi luogo. Tuttavia, insieme a questo accesso arrivano anche rischi per la sicurezza se i dipendenti non utilizzano strumenti sicuri.
I dipendenti devono poter accedere ai loro computer di lavoro da casa senza affidarsi a strumenti non gestiti, scorciatoie rischiose o un accesso di rete esteso che comprometta la cybersecurity. Questo è possibile con una soluzione di accesso remoto di livello aziendale, che fornisce agli utenti autorizzati un accesso sicuro ai propri computer mantenendo al contempo il controllo all’IT.
Vediamo quindi cosa richiede un accesso remoto sicuro, quali rischi possono creare le soluzioni alternative e come le aziende possono favorire il lavoro da remoto in sicurezza.
Qual è il modo più sicuro per accedere da remoto a un computer di lavoro?
Il modo più sicuro per accedere da remoto a un computer di lavoro è utilizzare una soluzione di accesso remoto di livello aziendale, come Splashtop. Un buon programma di accesso remoto include funzionalità di sicurezza come la crittografia end-to-end, l' autenticazione a più fattori (MFA), la gestione centralizzata degli accessi, autorizzazioni basate sull'utente e la visibilità delle sessioni, garantendo che solo utenti verificati e autorizzati possano accedere a dispositivi specifici e che le sessioni remote rimangano protette.
L’accesso remoto non dovrebbe essere ampio e senza restrizioni. Al contrario, la chiave è un accesso remoto specifico e controllato. I dipendenti dovrebbero poter accedere ai propri computer di lavoro e ad altri dispositivi autorizzati, ma niente di più. Allo stesso modo, i team IT dovrebbero poter gestire le autorizzazioni, applicare l’autenticazione, controllare l’attività e modificare i permessi secondo necessità.
Una buona soluzione di accesso remoto dovrebbe consentire ai dipendenti di accedere ai dispositivi, ai file e alle applicazioni necessari per il loro lavoro, senza esporre i computer o le reti dell'ufficio a chiunque. Questo richiede una combinazione di sicurezza degli account, controlli degli accessi e applicazione delle policy, ma se fatto correttamente rende il lavoro da remoto rapido ed efficiente.
Perché le comuni soluzioni alternative per l'accesso remoto creano rischi
Ma perché un software di accesso remoto specializzato è così importante per il lavoro da remoto? Esistono altri modi per accedere ai dispositivi remoti, ma richiedono soluzioni alternative o strumenti che potrebbero non essere altrettanto sicuri. In effetti, esistono diversi rischi noti legati a queste comuni soluzioni alternative:
1. L'esposizione diretta di RDP può aumentare la superficie di attacco
Una soluzione alternativa comune consiste nell'aprire l'accesso al desktop direttamente a internet. Anche se può sembrare un modo rapido e semplice per fornire accesso remoto, crea rischi di sicurezza ed esposizione inutili per i sistemi aziendali. Le regole del firewall e le modifiche alle porte possono aggiungere un certo livello di sicurezza, ma possono essere difficili da gestire in modo coerente e sicuro, rendendole un'opzione tutt'altro che affidabile.
In breve, esporre direttamente RDP è uno dei modi più rischiosi per consentire ai dipendenti di accedere ai computer dell'ufficio e in genere dovrebbe essere evitato.
2. L'accesso VPN può essere più ampio di quanto l'utente abbia bisogno
Le Virtual Private Networks (VPN) sono comunemente utilizzate per aiutare i dipendenti che lavorano da remoto, ma in genere sono progettate per l'accesso alla rete, piuttosto che per l'accesso a un computer assegnato. Quando i dipendenti hanno bisogno solo dei dispositivi dell'ufficio, fornire un accesso esteso alla rete può andare oltre le loro necessità e creare ulteriore complessità e rischi.
3. Gli strumenti consumer per desktop remoto non offrono controlli aziendali
Sebbene esistano diversi strumenti consumer per l'accesso remoto, questi sono progettati esclusivamente per uso personale. L'accesso remoto per le aziende richiede un'amministrazione più solida, inclusi permessi centralizzati, controlli di autenticazione, registrazione delle attività e la possibilità di rimuovere o modificare l'accesso quando i ruoli cambiano. Gli strumenti di base per l'accesso remoto progettati per uso personale spesso non dispongono dei controlli centralizzati, della registrazione delle attività e dell'applicazione delle policy di cui le aziende hanno bisogno.
4. I progetti di desktop virtuale possono andare oltre quanto richiesto da questo caso d'uso
I desktop virtuali e i cloud PC possono sembrare un’opzione interessante perché eliminano completamente il dispositivo fisico dall’equazione. Tuttavia, in genere richiedono infrastruttura aggiuntiva, licenze, pianificazione della migrazione e gestione per funzionare correttamente, soprattutto man mano che le organizzazioni crescono. Inoltre, migrare completamente ai desktop virtuali può essere un’operazione costosa e lunga per le aziende che hanno già investito nella propria infrastruttura fisica.
Quando alle aziende serve semplicemente un accesso remoto sicuro ai computer già presenti in ufficio, una soluzione dedicata di accesso remoto è molto più pratica dei desktop virtuali.
Perché Splashtop è la scelta più sicura per l'accesso remoto ai computer dell'ufficio
Se l’esposizione diretta di RDP, l’accesso tramite VPN, i desktop virtuali e gli strumenti consumer per desktop remoto non sono sufficienti per un lavoro da remoto sicuro, allora cosa funziona? Quando vuoi un accesso remoto sicuro per la tua azienda, Splashtop ti offre la facilità d’uso, la connettività senza interruzioni e la sicurezza di livello enterprise di cui hai bisogno, così dipendenti e team IT possono accedere ai dispositivi da remoto mentre lavorano da casa o in mobilità, tenendo sempre lontani gli utenti non autorizzati.
1. Accedi solo al computer di lavoro assegnato
Con Splashtop, i team IT possono concedere a ogni utente l'accesso al proprio computer di lavoro senza concedere l'accesso all'intera rete. Questo consente una connettività remota senza interruzioni mantenendo la rete al sicuro, così i dipendenti possono concentrarsi sul proprio lavoro.
2. Mantieni le porte del desktop remoto fuori da internet pubblico
Splashtop consente ai dipendenti di connettersi in sicurezza senza aprire l'accesso a un ambiente più ampio. Questo elimina i rischi associati all'esposizione diretta di RDP e agli approcci di port forwarding, migliorando così la sicurezza e consentendo l'accesso da qualsiasi luogo.
3. Offri all'IT un controllo centralizzato
I team IT possono usare Splashtop per gestire gli utenti, assegnare i dispositivi e applicare le impostazioni di autenticazione da un'unica console intuitiva. In questo modo migliorano il controllo e la gestibilità, riunendo tutto ciò di cui gli operatori IT hanno bisogno in un unico luogo sicuro.
4. Supporta un lavoro da casa sicuro e produttivo
I dipendenti possono accedere all'ambiente desktop, ai file, alle applicazioni e alle impostazioni che utilizzano già sul computer dell'ufficio. Questo offre agli utenti un'esperienza di lavoro familiare da casa, mantenendo al tempo stesso l'accesso regolato dai controlli aziendali.
Cosa rende sicuro l'accesso remoto?
Detto questo, cosa rende così sicuro l'accesso remoto con soluzioni come Splashtop rispetto ad altre forme di accesso? Un buon software di accesso remoto include diverse funzionalità di sicurezza progettate per proteggere i dispositivi e gli account utente, tra cui:
Autenticazione a più fattori per verificare gli utenti e ridurre la dipendenza dalle password come unica forma di sicurezza dell'account.
Sessioni remote crittografate per contribuire a proteggere attività e dati durante il transito.
Autorizzazioni basate sugli utenti che garantiscono che i dipendenti possano accedere solo ai computer approvati.
Controlli di amministrazione centralizzati per assegnare, modificare e rimuovere gli accessi quando i ruoli degli utenti cambiano.
Nessuna esposizione pubblica delle porte del desktop remoto.
Registrazione delle sessioni per offrire visibilità sulle attività e migliorare la preparazione agli audit.
Applicazione di patch agli endpoint per ridurre rischi e vulnerabilità dovuti a software obsoleti.
Controlli di sicurezza dei dispositivi per proteggere i dispositivi in ufficio e da remoto.
Rimozione rapida dell’accesso quando un dipendente cambia ruolo o lascia l’azienda.
Gestione scalabile per team con più utenti e computer.
Come Splashtop ti aiuta ad accedere in modo sicuro da remoto a un dispositivo in ufficio
Per lavorare da remoto in modo efficiente e affidabile serve una soluzione di accesso remoto sicura, progettata per l'uso aziendale. Splashtop Remote Access aiuta i dipendenti a connettersi in modo sicuro ai computer dell'ufficio assegnati da casa, offrendo al contempo alle aziende i controlli necessari per gestire gli accessi.
1. Accesso remoto sicuro ai computer dell'ufficio
L'accesso remoto di Splashtop consente ai dipendenti di connettersi in modo sicuro ai computer dell'ufficio da casa o mentre sono in movimento. Con questa soluzione, possono accedere facilmente ai loro progetti, file, applicazioni e software specializzato, rendendo possibile il lavoro da remoto senza aprire un ampio accesso alla rete.
2. Gestione centralizzata degli accessi
Splashtop consente ai team IT di gestire utenti, autorizzazioni, impostazioni di autenticazione e assegnazioni dei dispositivi da un dashboard centralizzato. Questo aiuta le organizzazioni a gestire facilmente regole e autorizzazioni per l'accesso remoto, oltre a semplificare l'onboarding e la gestione degli utenti quando i dipendenti entrano in azienda, la lasciano o cambiano ruolo.
3. Visibilità sulle attività di accesso remoto
Splashtop offre ai team IT visibilità sulle sessioni remote e sulle attività di accesso, così possono vedere chi ha effettuato l'accesso a quale dispositivo e quando. Questo aiuta a supervisionare il lavoro da remoto, identificare comportamenti sospetti e migliorare la preparazione agli audit e la conformità IT.
4. Gestione degli endpoint con Splashtop AEM
Quando i team IT hanno bisogno di maggiore visibilità e controllo sugli endpoint gestiti, Splashtop AEM offre funzionalità di patching, inventario, avvisi e correzione. Questo aiuta i team a mantenere aggiornati, monitorati e gestibili i dispositivi in ufficio e da remoto, indipendentemente da dove lavorano gli utenti.
Checklist per l'accesso sicuro ai computer dell'ufficio
Quindi, come puoi assicurarti di mantenere un livello di sicurezza ottimale quando usi l'accesso remoto? Abbiamo preparato una pratica checklist per configurare l'accesso remoto al computer; segui questi passaggi e potrai lavorare da qualsiasi luogo con sicurezza e tranquillità.
Assicurati che l'accesso sia limitato agli utenti autorizzati, così gli utenti non autorizzati non potranno connettersi.
Assicurati che ogni utente sia assegnato solo ai computer di cui ha bisogno.
Configura l'autenticazione a più fattori obbligatoria.
Usa una soluzione di accesso remoto con sessioni remote crittografate.
Assicurati che le porte del desktop remoto non siano esposte a internet pubblico.
Consenti all'IT di assegnare e gestire centralmente gli accessi.
Configura la registrazione delle sessioni.
Applica patch ai dispositivi dell'ufficio e monitorali.
Assicurati che l'accesso possa essere revocato rapidamente.
Evita di concedere agli utenti un accesso alla rete non necessario.
Ottieni un accesso remoto sicuro al computer dell'ufficio con Splashtop
L'accesso remoto sicuro dovrebbe consentire ai dipendenti di connettersi ai propri dispositivi di lavoro senza esporre le porte desktop remoto, concedere un ampio accesso alla rete o fare affidamento su strumenti non gestiti. Con la giusta soluzione di accesso remoto, puoi lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo con la stessa semplicità e praticità del lavoro in ufficio, mantenendo protetti account e dispositivi.
Splashtop Remote Access offre alle aziende un modo sicuro e ad alte prestazioni per consentire ai dipendenti di accedere ai computer dell'ufficio da casa. Offre una connettività remota sicura tra dispositivi e sistemi operativi, con sessioni remote crittografate e controlli IT centralizzati. Con controlli IT centralizzati, i team IT possono gestire facilmente le impostazioni di sicurezza, gli utenti e le attività per mantenere le reti sicure.
Sei pronto a lavorare da qualsiasi luogo in modo semplice e sicuro? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop.