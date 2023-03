Ubuntu Remote Desktop - Come configurare, controllare e accedere

Vuoi accedere in remoto a un computer Ubuntu Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android? Prova il software desktop remoto Splashtop gratuitamente.

È più importante che mai essere in grado di accedere in remoto ai computer quando si lavora da casa o in viaggio. Il software desktop remoto per Ubuntu è stato complicato in passato, con molti strumenti desktop remoti che non supportano Linux.

Ma cosa succede se potessi accedere e controllare in remoto tutte le tue macchine Ubuntu in modo rapido e semplice da qualsiasi luogo e con quasi tutti i dispositivi? È possibile, con Splashtop Business Access.

Splashtop supporta ufficialmente le connessioni desktop remoto ai computer Linux in esecuzione su Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.40.

Come configurare Splashtop Ubuntu Remote Desktop gratuitamente:

Inizia la prova gratuita di Splashtop Business Access (nessuna carta di credito o impegno richiesto). Installare Linux Streamer sui computer Ubuntu in cui si desidera eseguire la connessione remota. Installa l' app Splashtop Business sui computer, tablet e dispositivi mobili da cui desideri effettuare la connessione remota, inclusi i dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Ora è tutto a posto: apri l'app Splashtop Business sul tuo dispositivo, clicca sul computer a cui vuoi accedere e goditi le connessioni desktop remote veloci al tuo sistema Ubuntu.

Una volta che sei connesso, puoi controllare il tuo sistema Ubuntu ed eseguire qualsiasi attività come se fossi proprio di fronte al computer. Funziona da quasi tutti i dispositivi, e da qualsiasi luogo si abbia accesso a Internet. Accedi a qualsiasi file o applicazione durante una sessione remota.

Il desktop remoto Splashtop per Linux attualmente supporta Ubuntu desktop 16.04, 18.04 e 20.04 e altre piattaforme Linux come CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 e Fedora 29-31, e Raspberry Pi 2 o versioni più recenti.

Il desktop remoto Splashtop per Ubuntu è affidabile, facile da configurare, altamente sicuro e offre connessioni HD veloci. Inizia la tua versione di prova gratuita oggi stesso per iniziare.

Desktop remoto a Linux disponibile anche in Splashtop SOS (per IT e help desk) e Splashtop Remote Support (per MSP).