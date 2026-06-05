Ci sono centinaia di opzioni diverse quando si tratta di scegliere un software per il supporto remoto e decidere esattamente cosa sia giusto per il tuo team ibrido può essere una sfida. Quali sono le caratteristiche più importanti? Come puoi sapere quali sono le caratteristiche migliori per il tuo team ibrido?
In questo articolo analizzeremo cinque delle migliori funzioni di supporto remoto che aiutano i team IT a supportare una forza lavoro remota o ibrida.
1. assistenza supervisionata e non supervisionata per una grande varietà di dispositivi
Le aziende moderne hanno spesso un bel mix di dispositivi, che vanno dai dispositivi dei punti vendita a complesse workstation con sistemi operativi o software unici. La sfida per i team di supporto remoto è trovare un software in grado di gestire tutti questi dispositivi, indipendentemente dal tipo di dispositivo o dal sistema operativo. Fortunatamente, Splashtop offre ai team un supporto remoto per un'ampia gamma di dispositivi come Chromebook, desktop Linux, Mac, Android e Windows.
Inoltre, Splashtop offre ai tecnici la possibilità di fornire un accesso sia non supervisionato che supervisionato. Con Splashtop, i tecnici IT possono accedere in remoto a qualsiasi dispositivo dell'utente finale per fornire assistenza nel momento in cui è necessario. Se il tuo team di assistenza è alla ricerca di un accesso non supervisionato per supportare in modo proattivo i dispositivi gestiti, anche senza la presenza di un utente finale, allora Splashtop è la soluzione che fa per te.
Julien Boissat, direttore tecnico di Groupe Delta, ha dichiarato di aver bisogno di un aiuto per gestire i suoi utenti finali su una varietà di dispositivi. Il team di Groupe Delta si è rivolto a Splashtop per questo problema.
"I miei tecnici dovevano solo invitare gli utenti a connettersi ai loro dispositivi e Splashtop si è dimostrato estremamente facile da usare, tanto che anche i non addetti ai lavori hanno potuto utilizzarlo", ha dichiarato Boissat. Groupe Delta è stata felice di supportare i propri clienti con Splashtop sia per l'assistenza supervisionata che per quella non supervisionata.
2. Accesso remoto On-Premise
Per alcuni settori, il software basato sul cloud non è sufficiente in termini di sicurezza o per i loro flussi di lavoro individuali. Se la tua azienda sta cercando un software per l'accesso remoto ma ha linee guida più rigide per quanto riguarda il flusso di informazioni all'interno del server, prendi in considerazione uno strumento per l'accesso remoto con funzionalità on-premises..
I settori che gestiscono informazioni sensibili, come la sanità o le agenzie di intelligence, possono avere requisiti on-premise per qualsiasi software che il loro team sceglie di utilizzare. Splashtop On-Prem è una soluzione di accesso remoto e supporto remoto self-hosted progettata per soddisfare questi requisiti di sicurezza e conformità. Durante la pandemia COVID-19, i medici della clinica Sensing dell'ospedale di Slingeland cercavano un modo per monitorare i parametri vitali dei pazienti ad alto rischio, riducendo al contempo il rischio di diffusione del virus.
"La clinica Sensing deve ridurre gli spostamenti dei medici e ricevere comunque tutti i dati", afferma Koen Van Dulmen, project manager dell'ospedale di Slingeland. Fortunatamente Van Dulmen ha introdotto Splashtop On-Prem come opzione per il monitoraggio remoto dei parametri vitali dei pazienti. Grazie a Splashtop On-Prem, i medici hanno potuto monitorare i pazienti ad alto rischio e dare la priorità ai pazienti che necessitavano di cure più urgenti.
3. Gestione degli utenti e dei dispositivi
Quando si lavora con diversi tecnici, centinaia di dispositivi e centinaia di utenti finali, le capacità organizzative del tuo team possono fare la differenza nel flusso di lavoro. Offrire la possibilità di organizzare gli utenti e i dispositivi in modo funzionale al team di assistenza è fondamentale per ottimizzare la produttività.
Un caso d'uso comune è costituito dal raggruppamento di specifici tipi di dispositivi a un unico tecnico. Questo è particolarmente utile se hai un tecnico specializzato in computer Mac o uno che conosce i dettagli di Android. Questo potrebbe essere utile anche per organizzare i dispositivi in base alla loro ubicazione fisica o in base a un team specifico che richiede un determinato software.
Il raggruppamento dei computer è anche un modo semplice per dare a determinati utenti l'accesso ai dispositivi o ai software di cui hanno bisogno per il loro flusso di lavoro quotidiano. Questo è un modo semplice per aumentare la sicurezza, perché ti assicuri che i tuoi utenti finali accedano solo alle informazioni necessarie per il loro lavoro. Qualsiasi altra cosa può introdurre potenziali rischi per la sicurezza.
L'implementazione di Splashtop può aiutare a creare una soluzione remota più scalabile per chi vuole introdurre una soluzione remota. Il team di Heinz Hammer GmbH ha individuato la necessità di gestire da remoto 80 diverse postazioni di lavoro in modo efficiente. Per questo si sono rivolti a Splashtop.
"La facilità di amministrazione e di creazione dei gruppi e soprattutto l'intuitività dell'amministrazione e dell'accesso tramite iPad o iPhone sono stati i fattori decisivi per la nostra scelta di Splashtop", sostiene Jens Kernchen, responsabile delle comunicazioni di Heinz Hammer GmbH.
4. Eventi automatici e avvisi configurabili
La creazione di strategie preventive per il flusso di lavoro può aiutare a risparmiare ore di lavoro futuro per l'IT. Questo è particolarmente utile quando i team sono distribuiti e l'IT non può gestire fisicamente i dispositivi di persona. Strumenti come le notifiche di eventi personalizzati possono aiutare ad avvisare i tecnici di attività specifiche, come l'installazione o la disinstallazione di un software o l'aggiornamento di un dispositivo. Gli eventi personalizzati aiutano il team IT a prevenire l'insorgere di problemi più gravi e a ridurre al minimo i tempi di inattività degli utenti finali.
Considera come questo potrebbe essere vantaggioso per i team dal punto di vista di un provider di servizi gestiti. Midwest PROTECH, un MSP che gestisce più di 1.000 dispositivi, era alla ricerca di un sostituto per il suo complesso ma costoso software di monitoraggio e gestione remota. Il team di Midwest PROTECH ha scelto Splashtop come soluzione.
"Splashtop ci offre davvero il nucleo di ciò di cui abbiamo bisogno", afferma Matthew Buechler, presidente e consulente tecnico senior di Midwest PROTECH. "Funzioni come gli avvisi di log, gli avvisi di strozzamento della CPU e gli avvisi di software installato o disinstallato sono importanti per noi."
5. Funzioni di sicurezza integrate
Quando più tecnici accedono a migliaia di dispositivi remoti, la sicurezza è essenziale non solo per un dispositivo, ma per l'intera flotta. Se stai cercando una soluzione per l'accesso remoto, è essenziale che la crittografia end-to-end e altre funzioni di sicurezza siano già integrate nella piattaforma.
Le funzioni di sicurezza come il single sign-on (SSO), la sicurezza multilivello e la conformità a leggi e regolamenti standard sono fattori importanti da considerare quando si sceglie un software di accesso remoto. Le funzioni di sicurezza integrate contribuiscono a garantire una maggiore tranquillità.
Il team IT del College of Agriculture and Life Sciences (CALS) del Virginia Tech è responsabile del supporto di oltre 2.200 dispositivi in 140 sedi diverse e sapeva che la sicurezza era di estrema importanza.
Apprezziamo il fatto che si possa imporre l'autenticazione a due fattori per tutti i tecnici", afferma Edward O'Dell, specialista dell'assistenza IT presso il Virginia Tech. "Se lasci gli account aperti senza la verifica a due fattori e qualcuno riesce a entrare, avrà accesso a ogni singola macchina caricata nel tuo sistema."
Gestire i dispositivi remoti con facilità
L'organizzazione del team di supporto IT è direttamente correlata al successo della vostra forza lavoro. Che tu stia lavorando da remoto o in ufficio, il tuo team di supporto deve poter accedere e gestire i dispositivi rapidamente per ridurre i tempi di inattività. Software di supporto remoto come Splashtop ha molte capacità che aiutano a creare flussi di lavoro più efficienti per i team IT mentre gestiscono migliaia di dispositivi.
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