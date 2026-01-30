Nessuna tecnologia è priva di rischi, ma allo stesso tempo, qualsiasi rischio può essere mitigato. La mitigazione dei rischi richiede una disciplina operativa basata su visibilità, controllo e processi ripetibili. Quando fatto bene, aiuta le organizzazioni a ridurre l'esposizione, rispondere più velocemente ai rischi e prendere decisioni operative più informate.
Tuttavia, la crescita del lavoro remoto e ibrido e le politiche Bring-Your-Own-Device (BYOD (portare il dispositivo)) hanno portato a un numero maggiore di endpoint distribuiti, che possono essere più difficili da proteggere. Quando combinato con la crescente minaccia di cicli di sfruttamento più rapidi e la confusione causata dalla proliferazione degli strumenti, la mitigazione del rischio diventa più difficile che mai.
Fortunatamente, è ancora possibile adottare un approccio pratico alla mitigazione dei rischi e ridurre i rischi senza aggiungere complessità. Con questo in mente, esploriamo le sfide della mitigazione dei rischi moderni, dove la maggior parte dei programmi fallisce e come strumenti come Splashtop AEM possono aiutare.
Cosa significa la mitigazione del rischio negli ambienti IT moderni
Innanzitutto, dobbiamo capire come appare la mitigazione del rischio moderna. Negli ambienti aziendali odierni, la mitigazione del rischio si concentra sulla riduzione della probabilità e dell'impatto dei rischi operativi e di sicurezza migliorando la visibilità, applicando controlli e eseguendo azioni ripetibili su sistemi e endpoint.
La mitigazione dei rischi va oltre la semplice identificazione dei rischi; è facile vedere quando un incendio è un pericolo, ma spegnerlo è un'altra cosa. Una volta che un rischio è identificato, i team IT e di sicurezza devono implementare strumenti e strategie per affrontare la minaccia e garantire la sicurezza.
Negli ambienti moderni ricchi di endpoint e lavoro remoto, i controlli e le strategie tradizionali di mitigazione del rischio potrebbero non essere più efficaci come una volta. La mitigazione del rischio moderna richiede un nuovo set di strumenti progettato per le minacce e gli ambienti di lavoro attuali, in modo che le aziende possano affrontare efficacemente le minacce e mantenere i rischi bassi.
Le carenze più comuni nella mitigazione dei rischi che i team IT affrontano
Prima di poter affrontare le carenze comuni delle strategie tradizionali di mitigazione del rischio, dobbiamo capire cosa siano. Mentre le tecniche di mitigazione del rischio più vecchie funzionavano bene per il loro tempo, i progressi tecnologici le hanno rese meno affidabili, lasciando diversi punti ciechi.
Le comuni lacune nella mitigazione dei rischi includono:
Visibilità limitata negli endpoint, nel software e nella deriva di configurazione, che impedisce ai team IT e di sicurezza di identificare vulnerabilità o problemi potenziali.
Ritardo nelle patch e nei cicli di correzione, che si traducono in lunghi periodi di vulnerabilità lasciate esposte.
Eccessivo affidamento sugli audit istantanei, che catturano solo momenti singoli anziché fornire una visibilità continua e in tempo reale, permettendo agli aggressori di muoversi inosservati tra quei momenti.
Processi manuali che non si adattano alle esigenze, rendendo difficile gestire più endpoint distribuiti.
Strumenti frammentati tra sicurezza e operazioni IT, che non riescono a fornire una visione olistica della sicurezza di una società e rendono difficile per gli agenti IT proteggere e gestire correttamente tutto.
Perché i metodi tradizionali di mitigazione dei rischi si rompono
Date queste lacune nella mitigazione del rischio, è facile capire perché le strategie tradizionali non possono più resistere. Gli approcci più vecchi e obsoleti non riescono a fornire la visibilità, l'applicazione delle politiche e la velocità che la mitigazione moderna del rischio richiede, lasciando significative vulnerabilità di cybersecurity.
1. Identificazione del rischio senza visibilità continua
Le scansioni e gli inventari delle risorse al momento sono già obsoleti nel momento in cui vengono completati, poiché non riescono a catturare una visione globale e continua della tua sicurezza e potrebbero essere eseguiti troppo tardi per essere utili. La visibilità continua è essenziale per identificare le minacce in tempo reale, in modo che possano essere affrontate immediatamente.
Una visibilità continua può fare la differenza tra perdere un rischio, sapere che esisteva a un certo punto e sapere se esiste ancora. Se si ottiene solo un'istantanea di un momento singolo, non si ha una visione completa.
2. Politiche senza applicazione o cicli di feedback
Le sole politiche di sicurezza non sono sufficienti per mitigare i rischi. Devi essere in grado di eseguire e applicare le tue politiche di sicurezza e verificare che funzionino come previsto.
Questo include la formazione e il test dei dipendenti su come prevenire il phishing, l'applicazione delle politiche di patch sui tuoi endpoint con una soluzione di gestione delle patch e l'uso di soluzioni di gestione degli endpoint che forniscono visibilità continua, rimedio automatico e verifica che le politiche siano effettivamente applicate. Fare così aiuterà a garantire una sicurezza continua e mantenere una cybersecurity coerente.
3. Rimedio manuale che non può tenere il passo
Rimediare manualmente alle minacce e vulnerabilità è un processo che richiede tempo e non può semplicemente scalare per tenere il passo con le aziende in crescita e gli ambienti di lavoro remoto. Tentare di gestire ciascun dispositivo uno alla volta crea molteplici ritardi, produce risultati incoerenti ed è soggetto a errori umani, specialmente quando sono coinvolti endpoint remoti.
Come appare nella pratica una mitigazione del rischio efficace
Se le strategie di mitigazione del rischio tradizionali sono inefficienti, allora dobbiamo chiederci: come appare una mitigazione del rischio efficace? Le strategie di mitigazione del rischio moderne e corrette forniscono un'identificazione e una gestione coerente delle minacce in diversi modi e dovrebbero:
Mantieni visibilità continua su endpoint e software per identificare minacce e vulnerabilità in tempo reale, consentendo una rapida risoluzione.
Dare priorità ai rischi in base alla sfruttabilità e all'esposizione, non solo alla gravità, per fornire una gestione delle minacce più accurata ed efficiente.
Automatizza il rimedio ovunque possibile per semplificare e migliorare l'efficienza senza richiedere lavoro manuale.
Convalida i risultati con lo stato in tempo reale e i report che garantiscono la sicurezza e mantengono la prontezza per l'audit.
Ripeti continuamente, non trimestralmente, per mantenere una rilevazione e mitigazione delle minacce coerente e ridurre le finestre di esposizione.
Come la Gestione degli Endpoint Supporta la Mitigazione del Rischio
Uno dei modi più efficienti per mitigare i rischi in ambienti distribuiti e remoti è con una buona soluzione di gestione degli endpoint. La gestione degli endpoint consente ai team IT e agli amministratori di monitorare, supportare e proteggere i dispositivi remoti da qualsiasi luogo, permettendo loro di far rispettare la sicurezza e rilevare le minacce con facilità.
La gestione degli endpoint include:
1. Visibilità come base per la mitigazione del rischio
La visibilità è l'elemento più essenziale per identificare e mitigare i rischi. Dopotutto, non puoi proteggere da ciò che non puoi vedere. La visibilità sugli endpoint e sul software aiuta a ridurre i punti ciechi, consentendo ai team IT di identificare rapidamente le minacce e affrontare proattivamente i rischi prima che diventino un problema.
2. Automazione come Meccanismo di Riduzione del Rischio
Affrontare manualmente rischi, vulnerabilità e altri problemi può essere un processo lungo, e c'è sempre la possibilità di errore umano. L'automazione, d'altra parte, riduce le finestre di esposizione identificando e affrontando le minacce in modo efficiente, distribuendo aggiornamenti di patch su tutti gli endpoint e monitorando i dispositivi per eventuali problemi. Questo fornisce un processo di mitigazione rapido e coerente, mantenendo i dispositivi sicuri mentre libera i team IT per concentrarsi su compiti più urgenti.
3. Controllo e verifica sulle ipotesi
Una volta risolta una questione, devi essere certo che sia stata effettivamente risolta. Quando le soluzioni mancano di visibilità e verifica, devi supporre che sia stata risolta correttamente, il che è inaffidabile nel migliore dei casi. Una soluzione di gestione degli endpoint fornisce controlli robusti e funzionalità di verifica che consentono ai team IT di sapere quando il loro lavoro è completato, con registri chiari per audit che dimostrano la conformità IT.
Come Splashtop AEM si inserisce in una strategia di mitigazione del rischio
La gestione degli endpoint è uno strumento potente per la mitigazione dei rischi, e Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) offre funzionalità robuste e facili da usare per aziende di tutte le dimensioni. Con Splashtop AEM, i team IT possono gestire dispositivi remoti da un'unica dashboard, ottenendo chiare intuizioni su tutti i loro endpoint insieme a patching OS e di terze parti in tempo reale e una visibilità continua sull'esposizione al rischio degli endpoint.
1. Utilizzare Splashtop AEM per ridurre l'esposizione al rischio degli endpoint
Splashtop AEM fornisce visibilità sui tuoi endpoint e strumenti di automazione, rendendo la gestione più efficiente. Questo include la gestione delle patch in tempo reale per mantenere i dispositivi aggiornati, il rilevamento delle minacce e la consapevolezza basata sui dati CVE, e approfondimenti contestuali su ciascun endpoint. Queste funzionalità alleviano la pressione sui team IT fornendo patching in tempo reale e una consapevolezza continua dell'esposizione alle vulnerabilità per ridurre il rischio su tutti gli endpoint.
2. Automatizzare la rimedio senza aumentare la proliferazione di strumenti
La mitigazione del rischio e la gestione delle minacce non dovrebbero comportare flussi di lavoro manuali complessi e numerosi strumenti disparati. Splashtop AEM fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un unico luogo, aiutando i team IT a rilevare minacce in modo efficace, automatizzare la risoluzione e distribuire patch per affrontare le vulnerabilità.
3. Sostenere la mitigazione del rischio per i team che utilizzano Intune o processi manuali
Che tu utilizzi Microsoft Intune per aggiornare il tuo sistema operativo e le app Microsoft o esegua manualmente gli aggiornamenti sugli endpoint, Splashtop AEM può aiutare. Splashtop AEM fornisce la gestione automatica delle patch attraverso sistemi operativi e applicazioni di terze parti, colmando le lacune di Intune e eliminando la necessità per i team di aggiornare manualmente ogni applicazione ed endpoint. Questo fornisce una copertura completa delle patch e migliora l'efficienza, integrandosi perfettamente con i tuoi processi esistenti.
Misurare se i tuoi sforzi di mitigazione del rischio stanno funzionando
Quando cambi le tue strategie di mitigazione del rischio, come puoi essere sicuro che i cambiamenti stiano funzionando? Ci sono diversi fattori e metriche che puoi monitorare per tracciare e identificare miglioramenti, inclusi:
Riduzione del tempo di correzione delle vulnerabilità: Quanto tempo impieghi per affrontare una vulnerabilità? Se i tuoi sforzi di mitigazione del rischio funzionano come previsto, sarai in grado di affrontare le potenziali minacce più rapidamente e con meno problemi.
Meno endpoint sconosciuti o non gestiti: Gli endpoint sconosciuti, non gestiti e non protetti rappresentano significativi rischi per la sicurezza. Una corretta gestione degli endpoint dovrebbe ridurre il numero di questi dispositivi man mano che gli endpoint sconosciuti diventano noti e i dispositivi precedentemente non gestiti vengono messi in sicurezza.
Miglioramento della visibilità della conformità delle patch: la visibilità della conformità delle patch ha due scopi: consente ai team IT di sapere che i loro endpoint e le loro applicazioni sono adeguatamente aggiornati e crea registri chiari per gli audit di conformità. Se riesci a determinare più facilmente quali tra i tuoi endpoint sono sicuri e possono superare gli audit in modo efficiente, la tua mitigazione del rischio sta dando i suoi frutti.
Risposta più rapida ai rischi appena divulgati: quanto velocemente può il tuo team rispondere ai nuovi rischi? Con strategie di mitigazione del rischio adeguate, sarai in grado di affrontare rapidamente nuove minacce, quindi se il tuo tempo di risposta sta migliorando, le tue strategie stanno funzionando.
Integrare la Mitigazione dei Rischi nelle Operazioni IT Quotidiane
La mitigazione del rischio efficace è un processo continuo che richiede visibilità costante, rilevamento delle minacce e gestione delle patch. I controlli episodici, le scansioni puntuali e i cicli di aggiornamento programmati non sono più sufficienti per proteggere reti e dispositivi, quindi le strategie di mitigazione del rischio devono evolversi per affrontare le minacce moderne.
Visibilità, automazione e controllo sono essenziali per una corretta mitigazione del rischio e formano la spina dorsale di pratiche operative sostenibili che possono fornire protezione costante e continua. Tuttavia, la mitigazione dei rischi ha successo solo quando è integrata nei flussi di lavoro IT giornalieri.
Se gli ambienti distribuiti e la visibilità limitata stanno frenando le tue strategie di mitigazione dei rischi, Splashtop AEM può aiutarti. Con Splashtop AEM, puoi facilmente monitorare e gestire dispositivi remoti, endpoint BYOD (portare il dispositivo) e altro ancora, tutto da un unico luogo. Questo include il rilevamento delle minacce in tempo reale con informazioni basate su CVE e automazione delle patch, in modo che tu possa affrontare rapidamente i rischi non appena si presentano.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Automated patching per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE alimentati dall'AI.
Quadri politici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione dell'inventario hardware e software su tutti gli endpoint.
Alert e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino complicazioni.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a vedere quanto può essere facile la gestione degli endpoint e la mitigazione dei rischi? Inizia oggi una prova gratuita di Splashtop AEM.