MSP vantaggi derivanti dall'utilizzo di Splashtop Remote Support Premium

Gli MSP traggono vantaggio dall'utilizzo di Splashtop RS Premium
Midwest PROTECH ottiene una soluzione conveniente e facile da usare per tutte le esigenze di supporto remoto
Riepilogo
L'azienda Midwest PROTECH è recentemente passata a Splashtop SRS Premium e ha scoperto che soddisfa le sue esigenze di supporto, monitoraggio e gestione a distanza. In precedenza, l'azienda aveva difficoltà a destreggiarsi tra diversi prodotti RMM e di accesso remoto, costosi e complicati. Con SRS Premium, Midwest PROTECH utilizza ora un'unica soluzione conveniente e di facile utilizzo.
La sfida
Per anni, Midwest PROTECH ha cercato una soluzione che fornisse funzionalità di monitoraggio, gestione e assistenza a distanza a un prezzo accessibile.
Per il supporto remoto, Midwest PROTECH ha provato GoToAssist (ora noto come RescueAssist), TeamViewer e Instant Housecall; tuttavia, l'azienda ha riscontrato diversi problemi. Per cominciare, ognuno dei prodotti era più costoso di quello che Midwest PROTECH stava cercando. Inoltre, non avevano strumenti per l'accesso non supervisionato o funzioni di monitoraggio e gestione.
Per ottenere le funzioni di monitoraggio e gestione di cui aveva bisogno, Midwest PROTECH ha acquistato prodotti RMM, tra cui SolarWinds MSP e Kaseya, da utilizzare insieme ai suoi prodotti di assistenza remota. Tuttavia, questo ha causato ulteriori problemi.
Matthew Buechler, presidente e consulente tecnico senior di Midwest PROTECH, ha specificato i problemi che stava affrontando. "Abbiamo utilizzato RMM per anni con SolarWinds MSP e poi con Kaseya, più recentemente. Li abbiamo trovati più costosi e troppo ricchi di funzioni per le nostre esigenze."
Buechler ha anche menzionato che gli strumenti RMM utilizzati non erano facili da usare e ha aggiunto ulteriori difficoltà per lui.
Midwest PROTECH ha iniziato a utilizzare Splashtop Remote Support Plus per l'accesso remoto non supervisionato ai suoi 1.000 endpoint gestiti.
La soluzione
Dopo aver utilizzato Splashtop Remote Support Plus, Midwest PROTECH ha deciso di passare a RS Premium. Buechler ha dichiarato: "Non sapevamo nemmeno che Splashtop offrisse la soluzione RMM (RS Premium); ne sono rimasto colpito fin dall'inizio, quindi l'abbiamo scelta senza pensarci due volte."
Splashtop RS Premium è progettato per gli MSP e i professionisti IT che sono alla ricerca di una soluzione che offra funzioni di gestione e controllo del computer, oltre all'accesso remoto. Include tutte le funzionalità disponibili in Remote Support Plus, con diverse funzionalità di monitoraggio e gestione aggiuntive presenti nella maggior parte delle soluzioni RMM.
"La soluzione RMM di Splashtop ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato Buechler. "Funzioni come gli avvisi sui log degli eventi, gli avvisi di throttling di CPU/memoria e gli avvisi sui software installati/disinstallati sono per noi fondamentali."
Splashtop RS Premium offre agli MSP come Midwest PROTECH una vasta gamma di strumenti per monitorare facilmente gli endpoint gestiti. Le caratteristiche includono:
Avvisi configurabili: consente di impostare avvisi personalizzati per monitorare l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, lo spazio su disco, il computer online/offline, l'installazione/disinstallazione del software, lo stato dei criteri di aggiornamento di Windows e gli aggiornamenti disponibili di Windows.
Visualizza i registri degli eventi: accedi rapidamente ai registri degli eventi del computer senza la necessità di accedervi da remoto.
Comando remoto: invia comandi al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.
Inventario del sistema: controllo e creazione di istantanee delle informazioni sull'inventario del sistema (comprese le informazioni sul sistema, sull'hardware e sul software), confronto delle istantanee e visualizzazione dei registri delle modifiche tra le istantanee per identificare i cambiamenti.
Gestione degli aggiornamenti di Windows: visualizza i criteri di aggiornamento di un computer remoto e la cronologia degli aggiornamenti; controlla gli aggiornamenti di Windows e pianificane l'installazione.
Avvisi per gli eventi di Windows: monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi quando i criteri di un registro eventi corrispondono ai trigger che hai impostato.
Azioni pianificate: crea, pianifica, monitora ed esegui azioni di riavvio del sistema e di aggiornamento di Windows sui computer remoti.
Sicurezza degli endpoint: visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender e Kaspersky.
Buechler ha anche avuto a disposizione tutte le funzioni di assistenza remota che aveva originariamente con Remote Support Plus, tra cui l'accesso remoto non supervisionato in qualsiasi momento ai suoi computer gestiti, l'assistenza remota supervisionata/on-demand, il trasferimento di file, la chat, la registrazione delle sessioni e altro ancora.
Con la funzione di supporto remoto assistito, Midwest PROTECH è in grado di fornire supporto a un numero illimitato di dispositivi (inclusi quelli non gestiti con il proprio account) per assistere i clienti su base di break/fix.
I risultati
Buechler non ci ha messo molto a far funzionare Midwest PROTECH con Splashtop RS Premium, a differenza di quello che era successo con altri strumenti di monitoraggio e gestione a distanza. Buechler ha detto: “Il problema principale con Kaseya era che avevo bisogno di un tecnico certificato solo per fare delle modifiche al sistema complesso. Splashtop [RS Premium] è molto intuitivo e facile da imparare”.
E una volta che ha iniziato a utilizzare Splashtop RS Premium, ne ha visto subito i vantaggi.
"Finora, Splashtop si è dimostrato molto stabile ed è ragionevolmente veloce nella maggior parte degli ambienti e prevedibile, sono molto soddisfatto", ha dichiarato Buechler, "RS Premium ci offre il vantaggio di poter erogare servizi più rapidamente a costi ridotti e ci permette di fornire assistenza sia ai clienti abituali che a quelli nuovi. I vantaggi si traducono in un flusso di cassa decisamente migliore e in una riduzione del prezzo del nostro prodotto RMM per ogni singolo punto vendita. Il tutto con un vantaggio competitivo rispetto ai nostri concorrenti".
Oltre a garantire che le operazioni quotidiane di Midwest PROTECH funzionino senza problemi, le funzioni di monitoraggio di Splashtop RS Premium aiutano Buechler ad affrontare in modo proattivo i problemi critici prima che si verifichino.
Nel dettaglio di una situazione passata, Buechler ha spiegato: «Abbiamo avuto diverse macchine che sono state salvate da un guasto totale del disco rigido a causa degli avvisi del disco rigido dei registri eventi che abbiamo impostato. Abbiamo creato un profilo di avviso che cerca gli errori dell'unità disco nei registri eventi e ci avvisa quando sono presenti. Avevamo diverse workstation e server che segnalavano errori. Siamo stati in grado di far clonare quelle macchine su nuovi dischi rigidi prima che l'hardware fallisse. Questa è l'offerta principale che entusiasma i clienti dell'abbonamento RMM.»
Infine, Buechler ha parlato di come Midwest PROTECH sia riuscita ad ampliare l'offerta di servizi ai clienti e a incrementare le entrate attraverso la rivendita dell'accesso remoto. "La disponibilità di accesso remoto per i nostri clienti è un punto di forza non indifferente: abbiamo più di 20 clienti che utilizzano Splashtop per accedere ai loro sistemi da remoto", ha dichiarato Buechler.
Splashtop RS Premium è un'alternativa economica, performante e facile da usare ai prodotti di accesso e supporto remoto come LogMeIn Central. Può anche essere utilizzato al posto di strumenti RMM più costosi e complicati. Provalo gratuitamente (non è richiesta la carta di credito) o prenota una dimostrazione per avere maggiori informazioni.
Dettagli
Informazioni su Midwest PROTECH
Midwest PROTECH è un MSP che offre servizi alle aziende di tutti i tipi, dai piccoli uffici con un solo utente alle sedi multi-sito con oltre 60 utenti nell'area di Greater Cincinnati.
L'azienda offre servizi gestiti completi e servizi ad-hoc pay as you go (break/fix) ai propri clienti. Midwest PROTECH offre anche una varietà di altri servizi, tra cui formazione/istruzione, protezione/rimozione dei virus e altro ancora.
Con quasi 1.000 endpoint gestiti, Midwest PROTECH ha bisogno di un modo per monitorare in modo proattivo gli endpoint e fornire supporto remoto.
Perché scegliere Splashtop
Ecco perché MSP come Midwest PROTECH preferiscono Splashtop RS Premium:
Splashtop RS Premium fa risparmiare agli MSP il 70% o più rispetto ad altri prodotti come LogMeIn Premier.
Gli MSP possono facilmente crescere e scalare il proprio business grazie al basso prezzo di Splashtop.
Gli MSP possono aumentare la propria offerta di servizi e generare ulteriori ricavi rivendendo l'accesso remoto agli utenti finali.
Splashtop RS Premium include gli strumenti e le funzionalità principali necessari per monitorare e gestire gli endpoint e per completare le attività IT quotidiane con facilità.
Nel complesso, Splashtop RS Premium si distingue per essere una soluzione affidabile di supporto remoto per MSP capace di garantire efficienza, sicurezza e convenienza ai team.
RS Premium
Splashtop RS Premium è progettato per gli MSP e i professionisti IT che sono alla ricerca di una soluzione che offra funzioni di gestione e controllo del computer, oltre all'accesso remoto.
Supporta computer Windows e Mac da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS e Android.
Prestazioni elevate: Splashtop RS Premium si basa sullo stesso pluripremiato motore di accesso remoto presente nelle soluzioni Splashtop per uso personale. Approfitta di connessioni veloci con qualità e audio HD.
Funzionalità principali: Splashtop RS Premium è dotato delle principali funzioni di cui hanno bisogno gli MSP e i team IT, tra cui il trasferimento di file, la chat, la riattivazione remota, il riavvio remoto, la registrazione della sessione, la gestione degli utenti e dei computer, il raggruppamento e molto altro ancora.
Prezzo basso: Splashtop può farti risparmiare oltre l'80% rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, Splashtop non ha una storia di aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.
Da Midwest PROTECH
La soluzione RMM di Splashtop (Remote Support Premium) ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Le funzioni che includono gli avvisi sui log degli eventi, gli avvisi di throttling di CPU/memoria e gli avvisi sui software installati/disinstallati sono per noi fondamentali.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant