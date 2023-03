MSP vantaggi derivanti dall'utilizzo di Splashtop Remote Support Premium

La sfida

Per anni, Midwest PROTECH ha cercato una soluzione che fornisse funzionalità di monitoraggio, gestione e assistenza a distanza a un prezzo accessibile.

Per il supporto remoto, Midwest PROTECH ha provato GoToAssist (ora noto come RescueAssist), TeamViewer e Instant Housecall; tuttavia, l'azienda ha riscontrato diversi problemi. Per cominciare, ognuno dei prodotti era più costoso di quello che Midwest PROTECH stava cercando. Inoltre, non avevano strumenti per l'accesso non supervisionato o funzioni di monitoraggio e gestione.

Per ottenere le funzioni di monitoraggio e gestione di cui aveva bisogno, Midwest PROTECH ha acquistato prodotti RMM, tra cui SolarWinds MSP e Kaseya, da utilizzare insieme ai suoi prodotti di assistenza remota. Tuttavia, questo ha causato ulteriori problemi.

Matthew Buechler, presidente e consulente tecnico senior di Midwest PROTECH, ha specificato i problemi che stava affrontando. "Abbiamo utilizzato RMM per anni con SolarWinds MSP e poi con Kaseya, più recentemente. Li abbiamo trovati più costosi e troppo ricchi di funzioni per le nostre esigenze."

Buechler ha anche menzionato che gli strumenti RMM utilizzati non erano facili da usare e ha aggiunto ulteriori difficoltà per lui.

Midwest PROTECH ha iniziato a utilizzare Splashtop Remote Support Plus per l'accesso remoto non supervisionato ai suoi 1.000 endpoint gestiti.

La soluzione

Dopo aver utilizzato Splashtop Remote Support Plus, Midwest PROTECH ha deciso di passare a Remote Support Premium. Buechler ha dichiarato: "Non sapevamo nemmeno che Splashtop offrisse la soluzione RMM (Remote Support Premium); ne sono rimasto colpito fin dall'inizio, quindi l'abbiamo scelta senza pensarci due volte."

Splashtop Remote Support Premium è progettato per gli MSP e i professionisti IT che sono alla ricerca di una soluzione che offra funzioni di gestione e controllo del computer, oltre all'accesso remoto. Include tutte le funzionalità disponibili in Remote Support Plus, con diverse funzionalità di monitoraggio e gestione aggiuntive presenti nella maggior parte delle soluzioni RMM.

"La soluzione RMM di Splashtop ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato Buechler. "Funzioni come gli avvisi sui log degli eventi, gli avvisi di throttling di CPU/memoria e gli avvisi sui software installati/disinstallati sono per noi fondamentali."

Splashtop Remote Support Premium offre agli MSP come Midwest PROTECH una vasta gamma di strumenti per monitorare facilmente gli endpoint gestiti. Le caratteristiche includono:

Avvisi configurabili: consente di impostare avvisi personalizzati per monitorare l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, lo spazio su disco, il computer online/offline, l'installazione/disinstallazione del software, lo stato dei criteri di aggiornamento di Windows e gli aggiornamenti disponibili di Windows.

Visualizza i registri degli eventi: accedi rapidamente ai registri degli eventi del computer senza la necessità di accedervi da remoto.

Comando remoto: invia comandi al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.

Inventario del sistema: controllo e creazione di istantanee delle informazioni sull'inventario del sistema (comprese le informazioni sul sistema, sull'hardware e sul software), confronto delle istantanee e visualizzazione dei registri delle modifiche tra le istantanee per identificare i cambiamenti.

Gestione degli aggiornamenti di Windows: visualizza i criteri di aggiornamento di un computer remoto e la cronologia degli aggiornamenti; controlla gli aggiornamenti di Windows e pianificane l'installazione.

Avvisi per gli eventi di Windows: monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi quando i criteri di un registro eventi corrispondono ai trigger che hai impostato.

Azioni pianificate: crea, pianifica, monitora ed esegui azioni di riavvio del sistema e di aggiornamento di Windows sui computer remoti.

Sicurezza degli endpoint: visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender e Kaspersky.

Buechler ha anche avuto a disposizione tutte le funzioni di assistenza remota che aveva originariamente con Remote Support Plus, tra cui l'accesso remoto non supervisionato in qualsiasi momento ai suoi computer gestiti, l'assistenza remota supervisionata/on-demand, il trasferimento di file, la chat, la registrazione delle sessioni e altro ancora.

Con la funzione di supporto remoto assistito, Midwest PROTECH è in grado di fornire supporto a un numero illimitato di dispositivi (inclusi quelli non gestiti con il proprio account) per assistere i clienti su base di break/fix.

I risultati

Non ci volle molto a Buechler per far funzionare Midwest PROTECH con Splashtop Remote Support Premium, a differenza della sua esperienza con altri strumenti RMM. Buechler ha dichiarato: «Il grande problema con Kaseya era che avevo bisogno di una tecnologia certificata per apportare modifiche al complesso sistema. Splashtop [Remote Support Premium] è molto intuitivo e facile da imparare.»

E una volta che ha iniziato a utilizzare Splashtop Remote Support Premium, ha subito visto i vantaggi.

"Finora, Splashtop si è dimostrato molto stabile ed è ragionevolmente veloce nella maggior parte degli ambienti e prevedibile, sono molto soddisfatto", ha dichiarato Buechler, "Remote Support Premium ci offre il vantaggio di poter erogare servizi più rapidamente a costi ridotti e ci permette di fornire assistenza sia ai clienti abituali che a quelli nuovi. I vantaggi si traducono in un flusso di cassa decisamente migliore e in una riduzione del prezzo del nostro prodotto RMM per ogni singolo punto vendita. Il tutto con un vantaggio competitivo rispetto ai nostri concorrenti".

Oltre a garantire che le operazioni quotidiane di Midwest PROTECH funzionino senza problemi, le funzioni di monitoraggio di Splashtop Remote Support Premium aiutano Buechler ad affrontare in modo proattivo i problemi critici prima che si verifichino.

Nel dettaglio di una situazione passata, Buechler ha spiegato: «Abbiamo avuto diverse macchine che sono state salvate da un guasto totale del disco rigido a causa degli avvisi del disco rigido dei registri eventi che abbiamo impostato. Abbiamo creato un profilo di avviso che cerca gli errori dell'unità disco nei registri eventi e ci avvisa quando sono presenti. Avevamo diverse workstation e server che segnalavano errori. Siamo stati in grado di far clonare quelle macchine su nuovi dischi rigidi prima che l'hardware fallisse. Questa è l'offerta principale che entusiasma i clienti dell'abbonamento RMM.»

Infine, Buechler ha parlato di come Midwest PROTECH sia riuscita ad ampliare l'offerta di servizi ai clienti e a incrementare le entrate attraverso la rivendita dell'accesso remoto. "La disponibilità di accesso remoto per i nostri clienti è un punto di forza non indifferente: abbiamo più di 20 clienti che utilizzano Splashtop per accedere ai loro sistemi da remoto", ha dichiarato Buechler.

