Miglioramento delle capacità di assistenza remota con Splashtop SOS

Dopo aver gestito le operazioni IT con un vecchio RMM di origine francese per 7 anni, le esigenze dell'infrastruttura IT di Groupe Delta erano ormai troppo lontane da questa tecnologia, così come il suo core business. Julien Boissat, Direttore tecnico di Groupe Delta, spiega come e perché la sua azienda ha deciso effettuare il passaggio dello stack tecnologico su Splashtop SOS per soddisfare le esigenze della sua crescente infrastruttura IT.

La sfida: sostituire un RMM obsoleto senza spendere troppo

"Quando abbiamo avviato l'attività, 33 anni fa, abbiamo iniziato vendendo fotocopiatrici, quindi non avevamo bisogno di tecnologie sofisticate", ha detto Julien. "Poi abbiamo iniziato ad aggiungere altri servizi, come l'assistenza a Internet e agli operatori di telefonia mobile e, sette anni fa, abbiamo iniziato a utilizzare RG Systems RMM per supportare la nostra crescita."

Quando Groupe Delta è cresciuta ulteriormente, il team aveva bisogno di uno stack tecnologico ancora più potente per poter supportare più di 5.000 dispositivi Windows. "Molti dei nostri nuovi servizi richiedevano la tecnologia più avanzata e connessioni tra dispositivi che il nostro RMM RG Systems, vecchio di 7 anni, non era in grado di supportare in modo efficiente."

Julien e i suoi 40 collaboratori hanno inizialmente preso in considerazione Solar Winds, Atera, NinjaOne, LogMeIn e TeamViewer come potenziali sostituti. Dopo aver testato la maggior parte di questi RMM e strumenti software per supporto remoto, il team ha scoperto che non erano abbastanza completi, non erano di facile utilizzo per il team o erano semplicemente troppo costosi.

Tuttavia, mentre proseguivano la ricerca, Julien spiega che il costo non era il fattore principale di decisione. "Ninja ci ha offerto un prezzo molto competitivo, ma con alcune limitazioni; alla fine abbiamo deciso di scegliere Datto, che ci è sembrato più completo", ha detto Boissat.

Tuttavia, dopo il passaggio a Datto, il team di Groupe Delta si è reso conto che la funzionalità di supporto remoto di Datto presentava diverse limitazioni, in quanto consentiva il supporto remoto solo per i dispositivi non supervisionato.

Julien ha deciso di chiedere l'aiuto di un esperto e si è rivolto alla società francese BeMSP, specializzata in MSP. BeMSP ha consigliato Splashtop SOS, che si è rivelato la soluzione perfetta in termini di costi e funzionalità.

La soluzione: Splashtop SOS per l'assistenza supervisionata

Sebbene Datto si sia integrata con Splashtop per offrire alcune funzionalità di supporto remoto, questo era limitato al solo supporto dei dispositivi non supervisionati. Per beneficiare delle funzionalità di supporto remoto complete di Splashtop, Groupe Delta si è rivolto a Splashtop SOS per il supporto supervisionato (on-demand).

Con Splashtop SOS, i tecnici possono:

Accedere rapidamente da remoto ai computer e ai dispositivi mobili non gestiti dall'account Datto RMM

Fornire assistenza in tempi rapidi perché non è necessaria un'installazione preventiva sui dispositivi degli utenti finali. I tecnici possono semplicemente indicare agli utenti finali di eseguire l'applicazione Splashtop SOS per generare un codice di 9 cifre da utilizzare per accedere da remoto ai dispositivi degli utenti finali.

Offrire assistenza remota personalizzata a un numero illimitato di dispositivi

Accedere e supportare da remoto diversi sistemi operativi, tra cui, ad esempio, computer, tablet e smartphone Windows, Mac, iOS e Android

L'app SOS si integra con i sistemi di ticketing/PSA, tra cui ServiceNow, Freshservice e Zendesk

"Splashtop SOS era il tassello mancante per il nostro RMM Datto", ha dichiarato Julien. "Avevamo testato soluzioni simili come AnyDesk e LogMeIn, ma i miei tecnici non erano soddisfatti come lo sono di SOS e, al di là della tecnologia, ciò che conta di più per me è ciò che rende felice il mio team. E questo era SOS."

Il team di Groupe Delta ha anche scoperto che l'opzione copia-incolla della password era vantaggiosa all'inizio di una sessione perché consentiva ai tecnici di risparmiare tempo evitando di riscrivere le password e di disporre di password criptate e più complicate per impostazione predefinita.

Julien spiega che ciò che i tecnici hanno apprezzato di più è stata l'efficienza del software per fornire assistenza e la reattività del team. "I miei tecnici dovevano solo invitare gli utenti a connettersi ai loro dispositivi e SOS era talmente facile da usare che anche le persone non addette ai lavori potevano utilizzarlo", ha detto Julien. "Il team di Splashtop è stato anche molto reattivo nel rispondere alle richieste, un aspetto importante per il mio team."

I risultati: Groupe Delta rinnova in modo efficiente lo stack tecnologico grazie a Splashtop SOS

Dopo aver implementato con successo Splashtop SOS nel proprio stack tecnologico, Groupe Delta ha potuto supportare non solo i suoi 5000 dispositivi Windows gestiti dagli utenti finali, ma anche i dispositivi on-demand non gestiti dall'account RMM di Datto, il tutto a un costo notevolmente ridotto.

"Splashtop SOS ci ha permesso di fare tutto ciò che ci mancava nel nostro RMM Datto. Era semplice da usare e compatibile con le esigenze dei nostri clienti", ha dichiarato Julien. "Inoltre, SOS costava la metà rispetto a soluzioni simili, quindi abbiamo potuto quasi raddoppiare il numero delle nostre licenze."