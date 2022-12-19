Soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT in crescita grazie al software per accesso remoto
In che modo Heinz Hammer GmbH ha sfruttato Splashtop Remote Support Premium per contribuire alla sua crescita
Riepilogo
Jens Kernchen, del dipartimento di comunicazione di Heinz Hammer GmbH, spiega come il team IT dell'azienda abbia utilizzato Splashtop SRS Premium per soddisfare la necessità di disporre di una soluzione di manutenzione remota scalabile.
La sfida: soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT in crescita
L'obiettivo della maggior parte delle aziende è crescere. Sebbene la crescita sia di solito una cosa positiva, comporta anche delle sfide. Questo è il caso di Heinz Hammer GmbH.
"La nostra azienda è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni", ha dichiarato Jens. "Di conseguenza, l'infrastruttura IT si è notevolmente ampliata, arrivando a contare 80 workstation e server che dovevano essere supportati da remoto."
Per questo motivo, il dipartimento Heinz Hammer GmbH IT aveva bisogno di trovare una soluzione in grado di gestire la crescita dell'infrastruttura IT in modo efficiente ed economico.
La soluzione: Splashtop SRS Premium
Durante la ricerca di una soluzione, il reparto IT di Heinz Hammer GmbH ha valutato dapprima TeamViewer. "Il nostro reparto IT ha prima testato TeamViewer e altri fornitori di manutenzione a distanza", ha detto Jens. "Ma il confronto prezzo/prestazioni non ci convinceva."
Il team IT ha continuato a valutare soluzioni fino a quando ha trovato Splashtop SRS Premium. Rispetto a TeamViewer e ad altri prodotti simili, la soluzione offre funzionalità di monitoraggio e gestione di alto livello e un prezzo inferiore del 50%.
"Il nostro team ha deciso di scegliere Splashtop non solo per il prezzo, ma anche per le sue funzionalità complete", ha spiegato Jens. "La facilità di amministrazione e di creazione dei gruppi e soprattutto l'amministrazione intuitiva e l'accesso tramite iPad o iPhone sono stati i fattori decisivi per la scelta di Splashtop."
Inoltre, Splashtop SRS Premium includeva l'integrazione con Bitdefender, un grande vantaggio. "Con l'integrazione di Bitdefender, il nostro reparto IT ha a disposizione uno strumento completo con il quale può facilmente controllare, monitorare e proteggere in modo estensivo i computer e i server dei clienti", spiega Jens.
E per quanto riguarda la sicurezza, Splashtop ha fatto centro. Alcune funzioni di sicurezza includono le seguenti:
TLS 1.2, standard del settore, con crittografia AES a 256 bit
Autenticazione dispositivo
Protezione password multilivello
Verifica in due passi/autenticazione a due fattori
Schermo vuoto
Blocco automatico dello schermo
Timeout per inattività della sessione e altre funzioni di sicurezza
Il reparto IT di Heinz Hammer GmbH ha trovato vantaggiosa anche la funzione di Splashtop che consente di raggruppare e condividere i tecnici all'interno di gruppi specifici. Ha apprezzato in particolare la facilità di trasferimento dei file in remoto e la funzione di chat per contattare direttamente un utente in una sessione remota.
Nel complesso, il prezzo, le funzionalità e la sicurezza di Splashtop sono stati i fattori decisivi chiave per il passaggio a Splashtop SRS Premium invece di TeamViewer e altri strumenti simili.
I risultati: una soluzione di assistenza remota conveniente e completa che soddisfa le esigenze di un'infrastruttura IT complessa e in crescita
Dopo aver testato con successo SRS Premium, il reparto IT di Heinz Hammer GmbH ha deciso di acquistare due licenze premium per due dei loro tecnici IT. Questo ha permesso loro di accedere, monitorare e gestire a distanza i computer e i server di Heinz Hammer GmbH da qualsiasi luogo. Hanno anche ottenuto accesso remoto non supervisionata e supervisionata, gestione degli endpoint, Scripts e Tasks e funzionalità aggiuntive.
Anche il reparto IT di Heinz Hammer GmbH è rimasto soddisfatto del processo di implementazione. "Il nostro reparto IT ha creato un link web per accedere al nostro Splashtop Streamer, che è stato preparato in modo molto pratico", ha detto Jens. "Il nostro team ha potuto completare l'installazione in pochi minuti."
Ora le cose funzionano senza problemi e Heinz Hammer GmbH è in grado di fornire assistenza e manutenzione in remoto a 80 server informatici, compresi i sistemi Mac e Windows.
Inoltre, Heinz Hammer ha risparmiato almeno il 50% quando ha preferito SRS Premium a TeamViewer e ad altre soluzioni. In questo modo, si è assicurata una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi, in grado di adattarsi alla continua crescita della sua infrastruttura IT.
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Splashtop SRS Premium è un'alternativa economica, performante e facile da usare ai prodotti di accesso e supporto remoto come LogMeIn Central. Può anche essere utilizzato al posto di strumenti RMM più costosi e complicati. Provalo gratuitamente (non è richiesta la carta di credito) o prenota una dimostrazione per avere maggiori informazioni.
Dettagli
Informazioni su Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH è una concessionaria Mercedes-Benz di Berlino con una sede a Berlino-Rinickendorf e un'altra a Berlino-Pankow. La Heinz Hammer GmbH esiste da 50 anni e nasce in Adalbertstraße, a Berlino-Wedding.
Scopri di più su Heinz Hammer GmbH.
Informazioni su Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium è progettato per gli MSP e i professionisti IT che sono alla ricerca di una soluzione che offra funzioni di gestione e controllo del computer, oltre all'accesso remoto.
Supporto per computer Windows e Mac da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android
Prestazioni elevate: Splashtop SRS Premium è alimentato dallo stesso pluripremiato motore di accesso remoto presente nelle soluzioni per uso personale di Splashtop. Goditi connessioni rapide con qualità HD e audio.
Funzionalità principali: Splashtop SRS Premium è dotato delle principali funzioni di cui hanno bisogno gli MSP e i team IT, tra cui il trasferimento di file, la chat, la riattivazione remota, il riavvio remoto, la registrazione della sessione, la gestione degli utenti e dei computer, il raggruppamento e molto altro ancora.
Prezzo basso: Splashtop può farti risparmiare fino all'80% rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, Splashtop non ha una storia di aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.
Cosa dicono i clienti
Il nostro team ha deciso di scegliere Splashtop non solo per il prezzo, ma anche per le sue funzionalità complete. La sicurezza della piattaforma, la facilità di amministrazione e di creazione di gruppi e soprattutto l'amministrazione intuitiva e l'accesso tramite iPad o iPhone sono stati per noi i fattori decisivi.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH