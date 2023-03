Soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT in crescita grazie al software per accesso remoto

Jens Kernchen, del dipartimento di comunicazione di Heinz Hammer GmbH, spiega come il team IT dell'azienda abbia utilizzato Splashtop Remote Support Premium per soddisfare la necessità di disporre di una soluzione di manutenzione remota scalabile.

La sfida: soddisfare le esigenze di un'infrastruttura IT in crescita

L'obiettivo della maggior parte delle aziende è crescere. Sebbene la crescita sia di solito una cosa positiva, comporta anche delle sfide. Questo è il caso di Heinz Hammer GmbH.

"La nostra azienda è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni", ha dichiarato Jens. "Di conseguenza, l'infrastruttura IT si è notevolmente ampliata, arrivando a contare 80 workstation e server che dovevano essere supportati da remoto."

Per questo motivo, il dipartimento Heinz Hammer GmbH IT aveva bisogno di trovare una soluzione in grado di gestire la crescita dell'infrastruttura IT in modo efficiente ed economico.

La soluzione: Splashtop Remote Support Premium

Durante la ricerca di una soluzione, il reparto IT di Heinz Hammer GmbH ha valutato dapprima TeamViewer. "Il nostro reparto IT ha prima testato TeamViewer e altri fornitori di manutenzione remota", ha detto Jens. "Ma il confronto prezzo/prestazioni non ci convinceva."

Il team IT ha continuato a valutare soluzioni fino a quando ha trovato Splashtop Remote Support Premium. Rispetto a TeamViewer e ad altri prodotti simili, la soluzione offre funzionalità di monitoraggio e gestione di alto livello e un prezzo inferiore del 50%.

"Il nostro team ha deciso di scegliere Splashtop non solo per il prezzo, ma anche per le sue funzionalità complete", ha spiegato Jens. "La facilità di amministrazione e di creazione dei gruppi e soprattutto l'amministrazione intuitiva e l'accesso tramite iPad o iPhone sono stati i fattori decisivi per la scelta di Splashtop."

Inoltre, Splashtop Remote Support Premium includeva l'integrazione con Bitdefender, un grande vantaggio. "Con l'integrazione di Bitdefender, il nostro reparto IT ha a disposizione uno strumento completo con il quale può facilmente controllare, monitorare e proteggere in modo estensivo i computer e i server dei clienti", spiega Jens.

E per quanto riguarda la sicurezza, Splashtop ha fatto centro. Alcune funzioni di sicurezza includono le seguenti:

TLS 1.2, standard del settore, con crittografia AES a 256 bit

Autenticazione dispositivo

Protezione password multilivello

Verifica in due passi/autenticazione a due fattori

Schermo vuoto

Blocco automatico dello schermo

Timeout per inattività della sessione e altre funzioni di sicurezza

Il reparto IT di Heinz Hammer GmbH ha trovato vantaggiosa anche la funzione di Splashtop che consente di raggruppare e condividere i tecnici all'interno di gruppi specifici. Ha apprezzato in particolare la facilità di trasferimento dei file in remoto e la funzione di chat per contattare direttamente un utente in una sessione remota.

Nel complesso, il prezzo, le funzioni e la sicurezza di Splashtop sono stati i fattori decisivi per passare a Splashtop Remote Support Premium invece di TeamViewer e altri strumenti simili.

I risultati: una soluzione di assistenza remota conveniente e completa che soddisfa le esigenze di un'infrastruttura IT complessa e in crescita

Dopo aver testato con successo Splashtop Remote Support, il dipartimento Heinz Hammer GmbH IT ha deciso di acquistare due licenze premium per due dei suoi tecnici IT. Questo gli ha permesso di accedere, monitorare e gestire da remoto i computer e i server di Heinz Hammer GmbH da qualsiasi luogo. Inoltre, ha ottenuto l'accesso remoto non supervisionato e supervisionato, la gestione degli endpoint, le azioni 1-a-molti e altre funzioni.

Anche il reparto IT di Heinz Hammer GmbH è rimasto soddisfatto del processo di implementazione. "Il nostro reparto IT ha creato un link web per accedere al nostro Streamer Splashtop, che è stato preparato in modo molto pratico", ha detto Jens. "Il nostro team ha potuto completare l'installazione in pochi minuti."

Ora le cose funzionano senza problemi e Heinz Hammer GmbH è in grado di fornire assistenza e manutenzione in remoto a 80 server informatici, compresi i sistemi Mac e Windows.

Inoltre, Heinz Hammer ha risparmiato almeno il 50% quando ha preferito Splashtop Remote Support a TeamViewer e ad altre soluzioni. In questo modo, si è assicurata una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi, in grado di adattarsi alla continua crescita della sua infrastruttura IT.

-

Splashtop Remote Support Premium è un'alternativa economica, performante e facile da usare ai prodotti di accesso e supporto remoto come LogMeIn Central.Può anche essere utilizzato al posto di strumenti RMM più costosi e complicati. Provalo gratuitamente (non è richiesta la carta di credito) o prenota una dimostrazione per avere maggiori informazioni.