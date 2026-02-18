A volte hai bisogno di supporto IT rapidamente, ma non hai preinstallato un agente di supporto remoto sul tuo dispositivo. In questi casi, come puoi comunque ottenere il supporto remoto di cui hai bisogno quando ne hai bisogno?
L'assistenza remota su richiesta è possibile e può aiutare dipendenti e utenti finali a ricevere l'assistenza e la risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno, senza che sia necessario distribuire software in anticipo sui dispositivi. Quindi diamo un'occhiata all'approccio “senza pre-installazione” per l'assistenza remota, cosa può e non può fare, e come trovare l'opzione migliore per il tuo supporto IT.
Cosa significa supporto su richiesta “senza pre-installazione”?
Il supporto on-demand "senza pre-installazione" è qualsiasi strumento di supporto remoto che non richiede una distribuzione avanzata sugli endpoint prima che la richiesta di supporto avvenga. Questo può assumere diverse forme, inclusa il supporto remoto basato su browser o un eseguibile unico che viene scaricato e eseguito solo durante la sessione di supporto, senza lasciare un agente persistente.
Ci sono molte ragioni per cui gli utenti potrebbero aver bisogno di supporto on-demand. Ad esempio, gli utenti alla prima esperienza potrebbero aver bisogno di aiuto prima di aver avuto la possibilità di installare un client, i contrattisti potrebbero necessitare di supporto mentre lavorano per un'azienda, o i clienti potrebbero aver bisogno di supporto tecnico remoto quando chiamano il team IT di un'azienda. Il supporto on-demand è anche comune negli ambienti Bring-Your-Own-Device (BYOD), dove gli utenti preferiscono non avere agenti installati sui loro dispositivi personali.
Alcune persone usano "installare" per indicare "scaricare". In questo articolo, "nessuna pre-installazione" significa nessuna distribuzione preventiva sui dispositivi. Alcune delle opzioni di supporto su richiesta più efficaci utilizzano ancora uno step di scaricamento ed esecuzione al momento del supporto.
Quali sono i principali modi per fornire supporto on-demand senza pre-installare software?
Quindi, come possono gli utenti finali ricevere assistenza remota senza preinstallare software sui loro dispositivi? Ci sono due modi principali per ricevere assistenza su richiesta: basato su browser e scarica e corri.
Supporto on-demand basato su browser
Il supporto basato su browser, come suggerisce il nome, è una sessione di supporto remoto avviata da un browser web. Gli utenti possono accedere a una pagina web e connettersi rapidamente con l'agente di supporto, condividendo il loro schermo (e a volte i controlli di base) per ricevere assistenza come necessario.
Questo è comunemente usato per la risoluzione dei problemi di base, walkthrough e guida per problemi minori. Tuttavia, ha limitazioni che lo rendono meno adatto per compiti più complessi. Il supporto basato su browser può essere limitato dai sistemi operativi, permessi dei dispositivi e capacità del browser, quindi non è affidabile al 100%.
Supporto on-demand scarica e esegui
Per un supporto on-demand leggermente più coerente e affidabile, gli utenti possono scaricare un piccolo programma durante il supporto. Questo consente loro di avviare il supporto remoto senza pre-installare un agente, sebbene sia comunque necessario un download. (Nota che ciò è diverso dal distribuire in anticipo un agente persistente sul dispositivo, e il programma è utilizzato solo per una sessione unica.)
Il supporto download e esecuzione è preferibile quando gli utenti hanno bisogno di una risoluzione dei problemi pratica e di un'esperienza di controllo remoto più coerente. È più robusto del supporto basato su browser.
Agente preinstallato per accesso non supervisionato
Sebbene qui il focus sia sul supporto remoto che non richiede un agente preinstallato, vale anche la pena notare che gli agenti preinstallati possono essere utilizzati per l'accesso persistente a dispositivi remoti non supervisionati. Questo aiuta i team IT a fornire manutenzione continua e risoluzione dei problemi a distanza per i dispositivi anche quando non sono supervisionati.
Qual è il metodo più efficace per un supporto on-demand rapido senza preinstallazione?
Quando hai bisogno di supporto IT per risolvere rapidamente un problema e non hai un agente preinstallato, scaricare ed eseguire è generalmente l'approccio più efficace per il supporto on-demand.
Il supporto scarica e avvia fornisce tipicamente un'esperienza di risoluzione dei problemi più coerente, affidabile e robusta rispetto al supporto basato su browser. Questo aiuta gli agenti IT a risolvere i problemi in modo più efficiente, migliorando il tasso di risoluzione al primo contatto e riducendo i ticket ripetuti. Inoltre, sebbene possa ancora richiedere un download, il supporto scarica e avvia consente agli utenti di avviare rapidamente sessioni di supporto senza distribuire agenti attraverso gli endpoint.
Sebbene il supporto on-demand basato su browser abbia i suoi usi, specialmente per la risoluzione di problemi di base e le dimostrazioni, la maggior parte delle sessioni on-demand trarrà maggior beneficio dal supporto che prevede il download e l'esecuzione.
Se hai bisogno di una risoluzione dei problemi affidabile durante una singola sessione e i download sono consentiti, il supporto on-demand con download e avvio è solitamente l'approccio più efficace.
Cosa dovresti cercare in una soluzione di supporto su richiesta che non richiede preinstallazione?
Dati gli utilizzi e i benefici dell'assistenza remota su richiesta senza agente, come trovare la soluzione migliore per la tua attività? Ci sono diversi fattori da considerare quando si confrontano le soluzioni, ma se tieni a mente questi punti chiave, sarai in grado di trovare quella che meglio soddisfa le esigenze della tua attività.
1. Quanto velocemente può un utente unirsi a una sessione?
Quando gli utenti hanno bisogno di supporto on-demand, non vogliono affrontare passaggi complessi e multipli. Considera quanto è facile per gli utenti avviare una sessione remota e quanto siano chiare le istruzioni. Una buona soluzione dovrebbe essere intuitiva e funzionare bene, anche per gli utenti alla prima esperienza.
2. Puoi effettivamente risolvere un problema in una sola sessione?
Uno degli aspetti più importanti di uno strumento di supporto remoto è la sua capacità di aiutare gli agenti IT a risolvere i problemi al primo tentativo. Il supporto on-demand dovrebbe fornire connettività e controlli affidabili, e mantenere la stabilità della sessione se un dispositivo si riavvia. Gli agenti dovrebbero avere gli strumenti necessari per gestire flussi di lavoro comuni per la risoluzione dei problemi e risolvere le questioni in un unico luogo, piuttosto che passare tra vari strumenti.
3. Funzionerà in ambienti bloccati?
Il supporto remoto è inutile se non può connettersi all'utente finale. Il supporto on-demand dovrebbe funzionare attraverso gli ambienti con solo alcuni comuni prompt di autorizzazione del sistema operativo che gli utenti non amministratori possono concedere. Ciò assicura che la soluzione possa superare le restrizioni di rete, senza causare attriti o incontrare blocchi di autorizzazione.
4. Soddisfa le aspettative di sicurezza e governance?
La conformità IT non è opzionale, e le aziende spesso hanno severi standard di sicurezza industriale e governativi da rispettare. È essenziale trovare una soluzione che supporti i requisiti di governance, inclusi il consenso dell'utente per l'accesso supervisionato, l'autenticazione dei tecnici e i controlli di accesso, oltre a un registro affidabile per la documentazione interna e le verifiche.
Come fornisce Splashtop un supporto rapido su richiesta?
Quando hai bisogno di supporto on-demand, hai bisogno di una soluzione affidabile, efficiente e facile da usare. Splashtop Remote Support è progettato per un supporto rapido on-demand senza necessità di pre-distribuzione, consentendo ai team IT di assistere e risolvere i problemi degli utenti in modo affidabile con accesso remoto da qualsiasi dispositivo.
Come funziona il supporto on-demand con Splashtop
Avviare una sessione di supporto remoto con Splashtop è facile; sono sufficienti pochi passaggi rapidi tra il tecnico e l'utente finale:
Il tecnico indirizza l'utente alla pagina di download di Splashtop SOS (o invia un messaggio d'invito con il link).
L'utente scarica l'app Splashtop SOS (un eseguibile unico utilizzato per la sessione) e la lancia.
L'app SOS genera un codice a 9 cifre, che l'utente condivide con il tecnico.
Il tecnico apre l'app Splashtop Business sul proprio dispositivo e sceglie il flusso di connessione SOS.
Il tecnico inserisce il codice a 9 cifre dell'utente per avviare la connessione remota.
Da lì, inizia la sessione remota. Il tecnico può eseguire la risoluzione dei problemi con la stessa facilità e convenienza come se il dispositivo remoto fosse proprio di fronte a lui, consentendo un'esperienza di supporto rapida ed efficace. La sessione termina quando una delle due parti si disconnette o esce, mantenendo il dispositivo dell'utente finale sicuro.
L'app SOS deve essere installata?
L'app Splashtop SOS è un eseguibile di tipo scarica ed esegui, quindi richiede un download al momento del supporto. Tuttavia, non è necessario distribuirla come agente persistente in anticipo, e il dispositivo non può essere nuovamente accessibile a meno che l'utente non esegua l'app SOS e condivida un nuovo codice. Una volta chiusa l'app SOS, l'accesso termina e la sessione si conclude. Se l'utente ha scaricato il file dell'app SOS per la sessione, può eliminarlo successivamente.
Perché questo è efficace negli ambienti di supporto reale.
Splashtop può essere avviato in pochi passaggi dall'utente finale; scaricano e eseguono l'app SOS, quindi condividono il codice che visualizza. Questo è un processo semplice che funziona tramite telefono, chat o email, rendendo facile avviare rapidamente una sessione di supporto.
Grazie alla sua facilità d'uso, Splashtop non richiede pre-distribuzione, quindi dispositivi e device dei clienti possono utilizzarlo immediatamente. Allo stesso tempo, offre una suite di strumenti e funzionalità per aiutare gli agenti a risolvere i problemi alla prima chiamata, rendendolo più robusto rispetto al supporto solo tramite browser.
Con questa combinazione di facilità d'uso ed efficacia, Splashtop è una soluzione potente ed efficiente per i team IT e altri ambienti di supporto di tutte le dimensioni.
Prova Splashtop per un supporto rapido on-demand
Quando hai bisogno di un'assistenza remota su richiesta veloce e potente, Splashtop è la scelta giusta. Con il supporto scarica ed esegui di Splashtop, gli agenti IT possono assistere efficacemente gli utenti finali in un attimo, fornendo un tempo di supporto più rapido senza dover pre-installare il software.
Il supporto remoto non deve richiedere configurazioni complesse o agenti preinstallati, né si deve sacrificare la qualità e l'efficienza per la facilità d'uso. Basta una soluzione affidabile e potente, e puoi avviare sessioni remote efficienti con tutti gli strumenti di cui gli agenti hanno bisogno per fornire un ottimo supporto.
Pronto a vedere come Splashtop Remote Support renda facile il supporto remoto on-demand? Inizia oggi stesso con una prova gratuita.