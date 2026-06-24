Quando i dipendenti lavorano in mobilità, devono poter accedere al proprio PC in qualsiasi momento e ovunque. Allo stesso modo, gli operatori IT dovrebbero poter connettersi ai PC remoti in modo rapido e fluido quando forniscono assistenza remota. Nulla di tutto questo è possibile senza accesso remoto.
Accedere e controllare i PC da remoto è fondamentale per le aziende e i loro team IT, poiché la velocità e l’efficienza delle connessioni remote possono influire sulla flessibilità della forza lavoro, sull’efficienza, sui tempi di risposta, sui costi dell’assistenza e altro ancora. Quindi, come possono le organizzazioni configurare l’accesso e il controllo remoto dei PC?
Vediamo come funziona l’accesso remoto, i suoi vantaggi, le best practice e come configurare il controllo remoto del PC su dispositivi di ogni tipo.
Che cos’è il controllo remoto del PC?
Il controllo remoto del PC è la possibilità di accedere a un computer, visualizzarlo e controllarlo da un altro dispositivo tramite Internet o una connessione di rete sicura. Questo consente all’utente di lavorare sul dispositivo remoto come se fosse proprio davanti a lui, usando Internet per collegare i due dispositivi e controllarne uno dall’altro.
Come funziona il controllo remoto del PC
Il controllo remoto del PC può sembrare complicato in teoria, ma nella pratica è piuttosto semplice.
Per prima cosa, l’utente installa il software di accesso remoto sul computer host e sul dispositivo client. Questo software stabilisce una connessione tra i due dispositivi in modo che possano condividere input e output.
Quando l’utente deve connettersi da remoto, utilizza la soluzione di accesso remoto per collegarsi al dispositivo remoto tramite Internet. In questo modo si crea una connessione sicura che condivide lo schermo dall’endpoint remoto al dispositivo dell’utente e trasmette sequenze di tasti, movimenti del mouse e altri comandi dal dispositivo dell’utente al dispositivo remoto. Di conseguenza, l’utente può vedere e controllare il proprio dispositivo remoto ovunque lavori.
Un buon software di accesso remoto può funzionare anche su diversi sistemi operativi e dispositivi, tra cui Mac, PC, Linux, iOS, Android e altri ancora. Questo rende possibile accedere in remoto a un PC da un Mac o a un dispositivo Linux da un telefono Android, migliorando così l’accessibilità e permettendo agli utenti di lavorare sui dispositivi che preferiscono.
5 vantaggi chiave del controllo remoto di un PC
Chiarito questo, possiamo esaminare i vantaggi dell’accesso e del controllo remoto del PC. Accedere da remoto ai computer da qualsiasi luogo offre molteplici vantaggi che possono migliorare l’efficienza, la produttività e altro ancora, a beneficio dei singoli dipendenti, dei team e di interi reparti.
I principali vantaggi dell'accesso remoto includono:
Risoluzione più rapida dei problemi: l'accesso remoto consente agli utenti di connettersi ai dispositivi da qualsiasi luogo, rendendolo uno strumento potente per il supporto IT. Gli operatori IT possono usare l'assistenza remota per accedere ai dispositivi degli utenti finali ed eseguire direttamente troubleshooting e manutenzione da qualsiasi luogo, contribuendo a risolvere i problemi più rapidamente.
Riduzione dei costi di viaggio: Consentire ai dipendenti di accedere ai dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo aiuta a ridurre la necessità di spostamenti, poiché permette un lavoro remoto e ibrido più efficiente (riducendo così la necessità di andare e tornare dall’ufficio ogni giorno), supporta la collaborazione remota per team distribuiti e consente agli addetti all’assistenza di aiutare direttamente gli utenti con i loro dispositivi senza doverli raggiungere di persona.
Flessibilità multipiattaforma: software per desktop remoto come Splashtop può funzionare su più piattaforme, consentendo un lavoro fluido e una produttività continua indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo.
Più produttività, meno interruzioni: l'accesso remoto consente ai dipendenti di lavorare in modo produttivo ovunque si trovino, con una connettività fluida e a bassa latenza. Questo, a sua volta, migliora la produttività dei dipendenti remoti e ibridi ed elimina le frustranti interruzioni.
Accesso sicuro da qualsiasi luogo: Le buone piattaforme di accesso remoto offrono solide funzionalità di sicurezza, come la crittografia end-to-end, l’autenticazione a più fattori (MFA) e altro ancora. Questo aiuta a garantire che i dati sensibili rimangano al sicuro mentre i dipendenti lavorano in movimento, consentendo un lavoro remoto sicuro e aiutando a mantenere la conformità IT.
Prerequisiti per il controllo remoto di un PC
Se ti stai preparando a configurare il controllo remoto del PC, ci sono alcuni requisiti che dovrai soddisfare prima. Questi prerequisiti chiave contribuiranno a garantire che i tuoi dispositivi e la tua infrastruttura siano pronti per l’accesso remoto, così potrai connetterti rapidamente e lavorare senza interruzioni da qualsiasi luogo.
I prerequisiti principali includono:
Software di accesso remoto: forse è ovvio, ma il primo requisito per l'accesso remoto è il software che lo rende possibile. Avrai bisogno di una soluzione di accesso remoto affidabile e sicura, come Splashtop, installata su entrambi i dispositivi per stabilire una connessione prima di poter iniziare a lavorare tra gli endpoint.
Una connessione Internet stabile: l’accesso remoto si basa sulla connettività Internet per collegare i dispositivi connessi. Assicurati di avere una connessione stabile su entrambe le estremità, così l'accesso rimarrà ininterrotto e continuerà a funzionare senza problemi.
Dispositivi compatibili: a seconda dello strumento di accesso remoto che utilizzi, questo può essere facile o difficile. Sebbene esistano strumenti progettati per il controllo remoto del PC che funzionano solo su dispositivi o sistemi operativi specifici, software come Splashtop possono funzionare su più tipi di dispositivi, inclusi macOS, Windows, Android e altri ancora.
Accesso amministratore sul computer host: Per motivi di sicurezza, la maggior parte degli endpoint non consente l’accesso remoto per impostazione predefinita, quindi gli amministratori dovranno intervenire per abilitarlo. Assicurati che il dispositivo remoto disponga delle autorizzazioni di amministratore necessarie per consentire l’accesso remoto, altrimenti la connessione non andrà a buon fine.
Come controllare un PC da remoto in 5 passaggi
Quando sei pronto a lavorare da qualsiasi luogo, controllare un PC da remoto richiede solo pochi rapidi passaggi. Con Splashtop, configurare l’accesso remoto e connettersi da qualsiasi luogo è facile, quindi segui queste istruzioni e sarai pronto:
Crea il tuo account Splashtop registrandoti per una prova gratuita.
Scarica l’app Splashtop Streamer sul tuo PC dalla pagina dei download di Splashtop, installa l’applicazione ed effettua l’accesso.
Abilita l’accesso remoto dalle impostazioni amministratore per assicurarti che la connessione sia consentita.
Scarica Splashtop sul dispositivo da cui ti connetterai (disponibile anche nella pagina dei download).
Accedi e fai clic sul tuo PC dall'app Splashtop per avviare la connessione remota.
È tutto qui! Da quel momento, potrai controllare il tuo PC da remoto e lavorare da qualsiasi luogo, incluso l’accesso ai tuoi file, strumenti specializzati e applicazioni secondo necessità. Splashtop offre una connessione sicura, fluida e crittografata, così puoi lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo senza mettere a rischio la sicurezza informatica.
Best practice per un controllo remoto sicuro del PC
Naturalmente, l'accesso remoto deve essere gestito con attenzione. Quando le organizzazioni implementano soluzioni di accesso remoto, devono assicurarsi di avere in atto i controlli e le policy di sicurezza necessari per garantire che l'accesso sia efficiente e sicuro, quindi è utile tenere a mente queste best practice.
Le best practice per un controllo remoto sicuro del PC includono:
Autenticazione a più fattori (MFA): mantenere sicuro l’account è fondamentale per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai propri account e ai dispositivi collegati. L’autenticazione a più fattori aiuta a tenere lontani gli utenti non autorizzati richiedendo una seconda forma di verifica dell’utente prima che possano accedere.
Crittografia: La crittografia end-to-end è essenziale per mantenere i dati al sicuro durante il trasferimento, così non possono essere intercettati o rubati. Splashtop, ad esempio, utilizza la crittografia AES per proteggere flussi e connessioni, garantendo che tutto rimanga sicuro per tutta la sessione remota.
Dispositivi consentiti: Quando configuri l’accesso remoto, è utile avere un elenco di dispositivi consentiti. Questo aiuta a fornire un ulteriore livello di sicurezza, così le credenziali di account rubate non possono essere utilizzate per accedere da dispositivi sconosciuti.
Timeout di sessione: c’è sempre la possibilità che i dipendenti dimentichino di terminare le loro sessioni remote. In questi casi, i timeout di sessione aiutano a garantire che i dispositivi non vengano lasciati non presidiati, poiché la sessione remota terminerà automaticamente dopo un periodo prestabilito di inattività.
Log e registrazione delle sessioni: i log delle sessioni aiutano i team IT a monitorare l’attività di accesso remoto, incluso chi si è collegato e quando. La registrazione delle sessioni, dove disponibile e appropriata, può fornire un’ulteriore documentazione per formazione, risoluzione dei problemi o revisione di audit. I log e le registrazioni devono essere gestiti secondo le politiche di sicurezza e privacy della tua organizzazione.
Rafforza il controllo remoto del PC con Splashtop
Quando cerchi un accesso remoto affidabile e sicuro, Splashtop è la scelta giusta. Splashtop offre un controllo remoto del PC fluido tra dispositivi e sistemi operativi, consentendo ai dipendenti di accedere ai propri computer di lavoro ovunque vadano e da qualsiasi dispositivo utilizzino.
Splashtop è progettato per rendere l’accesso remoto semplice e sicuro. È facile da configurare e avviare, offrendo accesso presidiato e non presidiato con compatibilità multipiattaforma in pochi clic. Nel frattempo, Splashtop mantiene sicure le sessioni remote con crittografia end-to-end, log di sessione, timeout per inattività della sessione, autenticazione a più fattori e altro ancora.
Se hai difficoltà con la complessità del controllo remoto del PC o hai bisogno di un modo affidabile per accedere al tuo PC di lavoro da qualsiasi luogo, Splashtop può aiutarti. Splashtop semplifica la configurazione, rende sicure le sessioni remote e la risoluzione dei problemi senza sforzo, così puoi restare connesso da qualsiasi luogo.
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