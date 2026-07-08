Abilita il Desktop remoto su Windows 10

Le proiezioni indicano che il mercato globale dei software per desktop remoto raggiungerà i 7,22 miliardi di dollari entro il 2029.Analogamente, Windows 10 è ancora il sistema operativo più diffuso al mondo.
Quindi la domanda che sorge spontanea è: qual è il miglior software di desktop remoto per i computer Windows 10?
Splashtop è una soluzione di desktop remoto che ti permette di controllare a distanza un computer da qualsiasi luogo utilizzando un altro dispositivo. È sicuro, affidabile, semplicissimo da usare e funziona alla grande per chi utilizza un sistema operativo Windows 10.
Non sai come configurare Splashtop sul tuo PC? Abbiamo preparato tutte le informazioni necessarie per abilitare il desktop remoto su Windows 10. Continua a leggere per saperne di più.
4 passaggi attivare il desktop remoto su Windows 10
Se non hai mai utilizzato un software per desktop remoto, potrebbe sembrare scoraggiante, ma in realtà è davvero facile da configurare e utilizzare. Questi passaggi ti mostreranno come abilitare il desktop remoto su Windows.
1. Crea il tuo account Splashtop
Visita il sito web di Splashtop per creare un account. È incredibilmente facile iniziare una prova gratuita.
Non devi fare altro che inserire alcune informazioni per iscriverti. Non ti chiederemo i dati della carta di credito, quindi non dovrai preoccuparti che ti venga addebitato nulla al termine della prova.
2. Scarica l'App Splashtop Business sui tuoi dispositivi
Puoi usare Splashtop per controllare un computer da diversi dispositivi come laptop, tablet e smartphone. Dovrai scaricare l'App Splashtop Business su tutti i dispositivi da cui vuoi accedere da remoto. È disponibile per Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook, quindi le opzioni sono molteplici.
Se stai usando il tuo PC Windows 10 per accedere a un altro computer, dovrai installare l'App Splashtop Business sul computer Windows 10.
3. Installa Splashtop Streamer sul tuo computer Windows 10
Distribuisci Splashtop Streamer su tutti i computer a cui vuoi accedere da remoto. Funziona su qualsiasi computer Windows (incluso Windows 10), Mac o Linux. Per farlo, hai due opzioni.
La prima è utilizzare la console web di Splashtop per creare un link di distribuzione. Puoi inviarlo a qualsiasi computer a cui vuoi accedere. Quando aprirai il link su un computer, Splashtop Streamer verrà scaricato e collegato al tuo account.
In alternativa, puoi scaricare lo Streamer sui computer a cui vuoi accedere. Per farlo devi disporre di un account Splashtop. Dopo il download, inserisci i tuoi dati di accesso per collegare il computer al tuo account.
4. Avvia una connessione di desktop remoto al tuo PC Windows 10
Dopo aver installato tutto quanto, puoi lanciare una connessione di desktop remoto su Windows 10 quando vuoi!Apri l'app di desktop remoto Splashtop per vedere l'elenco dei computer.Basta cliccare sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione al desktop remoto.
Controlla senza problemi il tuo desktop remoto Windows 10 con Splashtop
Con Splashtop avrai la possibilità di accedere ai tuoi computer da qualsiasi parte del mondo. Basterà una connessione a internet per accedere ai file, eseguire programmi e controllare tutte le funzioni del computer da remoto.
Esistono diversi altri strumenti di desktop remoto, ma Splashtop è uno dei migliori. Uno dei vantaggi principali è che si tratta di una delle opzioni più versatili disponibili. Puoi utilizzare Splashtop con diversi sistemi operativi:
Windows (incluse tutte le versioni di Windows 10)
macOS
iOS
Linux
Android
Chrome OS
Poiché Splashtop funziona su molti dispositivi, non dovrai preoccuparti di sostituire l'hardware per utilizzarlo. Inoltre, non avrai problemi di compatibilità: potrai usare un tablet Android per collegarti a un computer Windows 10 e controllarlo da remoto.
Puoi accedere a tutti i file e utilizzare tutte le applicazioni del computer host come se ci fossi seduto davanti. Il display verrà riprodotto sul tuo dispositivo e tutto avverrà in tempo reale.
Grazie a Splashtop, potrai collegarti al tuo computer personale o di lavoro mentre sei in viaggio, il che è ideale se hai bisogno di lavorare mentre sei in ferie. Puoi anche accedere a un computer in macchina o in treno.
Casi d'uso comuni del desktop remoto Splashtop
Ci sono diversi motivi per cui gli utenti del desktop remoto dovrebbero scegliere Splashtop. Alcuni strumenti di desktop remoto sono piuttosto limitati, ma Splashtop è una delle opzioni più complete sul mercato. È ideale per le aziende, ma anche per l'uso didattico e personale.
Semplificare il lavoro da remoto e il supporto IT per le aziende
Nel corso degli anni, diverse aziende hanno introdotto sistemi di lavoro a distanza. Un tempo il lavoro a distanza era piuttosto raro, ma la pandemia da COVID-19 ha cambiato notevolmente le cose. Di conseguenza, il lavoro a distanza è ormai una prassi comune per quasi tutte le aziende che possono supportarlo.
Varie soluzioni rendono possibile il lavoro remoto, con il miglior software per desktop remoto, come Splashtop, che apre la strada. Un ufficio avrà generalmente computer configurati nel modo migliore per quella azienda. Con Splashtop, i dipendenti possono accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi luogo e lavorare come se fossero in ufficio.
Il periodo peggiore della pandemia è passato, quindi è possibile tornare al lavoro normalmente. Nonostante ciò, molte aziende utilizzano ancora il lavoro a distanza, che ha ben più di un pro. Splashtop lo rende incredibilmente facile e offre una serie di vantaggi.
Per le aziende è diventato comune anche utilizzare "computer headless", senza dispositivi di input o output come tastiere, mouse o monitor. Un dipendente può accedere all'hardware da remoto utilizzando Splashtop, riuscendo a utilizzare tutte le funzionalità del computer.
Splashtop è spesso utilizzato dall'assistenza IT e dai team di supporto. Spesso, infatti, i dipendenti si trovano di fronte a problemi tecnici che hanno bisogno di essere risolti da un team di assistenza IT. Ora, i team IT possono utilizzare Splashtop per assumere il controllo di un dispositivo da remoto e risolvere facilmente qualsiasi situazione.
Colmare il divario nell'istruzione a distanza
Come le aziende, anche scuole e altre strutture educative hanno dovuto adattarsi durante la pandemia. Per questo motivo, l'istruzione a distanza è diventata molto più comune.
L'apprendimento a distanza è ormai diventato uno standard. Strumenti di desktop remoto come Splashtop possono migliorare ulteriormente questo aspetto.
Le scuole utilizzano in genere software e applicazioni per l'istruzione, ma spesso dispongono di licenze per usare il software solo sui computer dei laboratori. Gli studenti potrebbero non essere in grado di installare il software sui propri computer personali, ma il software remoto per l'istruzione consente loro di accedere ai computer della scuola da casa o da qualsiasi altro luogo utilizzando i propri dispositivi.
Comodità a portata di mano: accesso remoto per uso personale
Il software di desktop remoto è utilizzato soprattutto dalle aziende e dalle strutture educative, ma può essere ottimo anche per uso personale. Chi viaggia molto potrebbe aver bisogno di accedere al computer di casa anche mentre è in viaggio.
Utilizzando un software di desktop remoto, puoi portare con te un dispositivo mobile e accedere al tuo computer di casa ovunque tu sia. Questo è particolarmente utile se ti piace viaggiare leggero, perché un laptop, un tablet o uno smartphone sono facili da portare con sé quasi ovunque.
Principali motivi per cui Splashtop eccelle come soluzione di desktop remoto
Le soluzioni di desktop remoto sul mercato sono molte, quindi potresti chiederti perché dovresti usare Splashtop. Sebbene siano disponibili altre opzioni, poche sono in grado di eguagliare la completezza di Splashtop, che offre una serie di vantaggi che lo rendono uno dei migliori strumenti di desktop remoto disponibili.
Sicurezza informatica di prim'ordine per l'accesso remoto
La sicurezza informatica è più importante che mai. Essere protetti online è fondamentale, ma lo è ancora di più per le aziende.
Splashtop utilizza la crittografia per garantire che nessuno possa accedere ai dati trasferiti tra i tuoi dispositivi. Funzionalità come l'autenticazione a due fattori e la sicurezza con password a più livelli ti aiutano a rimanere al sicuro. Splashtop aderisce a diversi standard e normative del settore, come SOC 2, HIPAA e FERPA.
Velocità e prestazioni impareggiabili per le connessioni remote
Quando si utilizza un software di desktop remoto, la velocità è fondamentale. Una connessione lenta può rendere le cose frustranti, e a volte non è nemmeno utilizzabile. Splashtop mantiene una velocità elevata per offrirti un'esperienza fluida.
Puoi aspettarti connessioni in tempo reale senza soluzione di continuità. Splashtop può fornire streaming 4K a 40 fps. Ti sembrerà di essere seduto davanti al tuo computer, perché tutte le interazioni avverranno istantaneamente.
Funzionalità di accesso remoto complete
Molti strumenti di desktop remoto sono piuttosto limitati, ma Splashtop ha diverse funzionalità aggiuntive che lo rendono una delle migliori opzioni a tutto tondo disponibili. Alcune delle caratteristiche offerte da Splashtop sono:
Trasferimento file con trascinamento della selezione
Supporto multi-monitor
Trasmissione audio
Riattivazione remota
Stampa remota
Chatta
Prova Splashtop gratis
Se vuoi utilizzare un software di desktop remoto su un PC Windows 10, Splashtop è una delle migliori opzioni disponibili. È adatto per le aziende, l'istruzione e l'uso personale. Otterrai velocità elevate, connessioni sicure e numerose funzionalità.
Offriamo una prova gratuita, in modo che tu possa provare Splashtop prima di impegnarti in uno dei nostri piani. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita.
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