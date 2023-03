Abilita il Desktop remoto su Windows 10

Le proiezioni indicano che il mercato globale del software per desktop remoto raggiungerà 7,22 miliardi di dollari entro il 2029. Allo stesso modo, Windows 10 è ancora il sistema operativo più diffuso al mondo.

Quindi la domanda che sorge spontanea è: qual è il miglior software remote desktop per i computer Windows 10?

Splashtop è una soluzione di desktop remoto che ti permette di controllare a distanza un computer da qualsiasi luogo utilizzando un altro dispositivo. È sicuro, affidabile, molto facile da usare e funziona alla grande per chi utilizza un sistema operativo Windows 10.

Non sai come configurare Splashtop sul tuo PC? Abbiamo tutte le informazioni necessarie per abilitare il desktop remoto su Windows 10. Continua a leggere per saperne di più.

Come attivare il Desktop remoto su Windows 10

Potrebbe essere un po' scoraggiante se non hai mai usato un software di desktop remoto. In realtà, è molto facile da configurare e utilizzare. Questi passi ti mostreranno come abilitare il desktop remoto di su Windows.

1. Crea il tuo account Splashtop

Puoi visitare il sito web di Splashtop per creare un account. È incredibilmente facile iniziare una prova gratuita.

Tutto quello che devi fare è inserire alcuni dati per iscriverti. Non ti chiederemo i dati della carta di credito, quindi non dovrai preoccuparti che ti venga addebitato qualcosa al termine della prova.

2. Scarica l'App Splashtop Business sui tuoi dispositivi

Puoi usare Splashtop per controllare un computer da diversi dispositivi come laptop, tablet e smartphone. Dovrai scaricare l'App Splashtop Business su tutti i dispositivi da cui vuoi remotizzare. È disponibile su Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook, quindi hai molte opzioni.

Se stai usando il tuo PC Windows 10 per accedere a un altro computer, dovrai installare l'App Splashtop Business sul tuo computer Windows 10.

3. Installa lo Streamer Splashtop sui computer a cui vuoi accedere

Dovrai distribuire lo Splashtop Streamer su tutti i computer a cui vuoi accedere da remoto. Lo streamer funziona su qualsiasi computer Windows (incluso Windows 10), Mac o Linux. Ci sono due modi per farlo.

Il primo è quello di utilizzare la console web di Splashtop per creare un link di distribuzione. Puoi inviarlo a qualsiasi computer a cui vuoi accedere. Quando apri il link su un computer, questo scaricherà lo Splashtop Streamer e lo collegherà al tuo account.

In alternativa, puoi scaricare lo Streamer sui computer a cui vuoi accedere. Per farlo devi avere un account Splashtop. Dopo il download, inserisci i tuoi dati di accesso per collegare il computer al tuo account.

4. Avviare una connessione remota

Con tutto ciò che è stato installato, puoi avviare una connessione al desktop remoto di Windows 10 in qualsiasi momento! Apri l'applicazione Splashtop remote desktop per vedere l'elenco dei computer. Basta cliccare sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione al desktop remoto.

Cosa puoi fare con Splashtop

Con Splashtop avrai la possibilità di accedere ai tuoi computer da qualsiasi parte del mondo. Basta una connessione a internet e potrai accedere ai file, eseguire programmi e controllare tutte le funzioni del computer da remoto.

Sono disponibili molti altri strumenti per il desktop remoto, ma Splashtop si distingue come uno dei migliori. Uno dei vantaggi principali è che si tratta di una delle opzioni più versatili disponibili. Puoi utilizzare Splashtop con diversi sistemi operativi:

Windows (incluso Windows 10 e altre versioni)

macOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Poiché Splashtop funziona su molti dispositivi, non dovrai preoccuparti di sostituire l'hardware per utilizzarlo. Inoltre non avrai problemi di compatibilità. Puoi usare un tablet Android, ad esempio, per collegarti a un computer Windows 10 e controllarlo da remoto.

Puoi accedere a tutti i file e utilizzare tutte le applicazioni del computer host come se fossi seduto di fronte ad esso. Il display verrà riprodotto sul tuo dispositivo e tutto avverrà in tempo reale.

Grazie a Splashtop, puoi collegarti al computer di casa o di lavoro mentre sei in viaggio, il che è ideale se hai bisogno di lavorare mentre sei in vacanza. Puoi anche accedere a un computer da un'auto o da un treno.

Usi comuni

Ci sono diversi motivi per cui gli utenti del desktop remoto potrebbero scegliere Splashtop. Alcuni strumenti di desktop remoto sono piuttosto limitati, ma Splashtop è una delle opzioni più complete sul mercato. È ideale per le aziende, ma anche per l'uso didattico e personale.

Business

Nel corso degli anni diverse aziende hanno introdotto sistemi di lavoro a distanza. Un tempo il lavoro a distanza era piuttosto raro, ma la pandemia COVID-19 ha cambiato notevolmente le cose. Di conseguenza, il lavoro a distanza è ormai una prassi comune per quasi tutte le aziende che possono supportarlo.

Diverse soluzioni permettono di lavorare a distanza e i software per il desktop remoto sono tra i migliori. Un ufficio avrà in genere dei computer configurati nel modo migliore per l'azienda. Con Splashtop, i dipendenti possono accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi luogo e lavorare come se fossero in ufficio.

Il periodo peggiore della pandemia è passato, quindi è possibile tornare al lavoro normalmente. Nonostante ciò, molte aziende utilizzano ancora il lavoro a distanza, che si rivela vantaggioso. Splashtop lo rende incredibilmente facile e offre una serie di vantaggi.

È diventato comune anche per le aziende utilizzare i computer headless di "." Non hanno dispositivi di input o output come tastiere, mouse o monitor. Un lavoratore può accedere all'hardware da remoto utilizzando Splashtop, consentendogli di utilizzare tutte le funzioni del computer.

Splashtop è spesso utilizzato per il supporto IT e help desk . I dipendenti hanno spesso problemi tecnici che devono contattare il team di assistenza IT per risolverli. Il tuo team IT può utilizzare Splashtop per prendere il controllo di un dispositivo da remoto e risolvere facilmente qualsiasi problema.

Istruzione

Come le aziende, anche le scuole e le altre strutture educative hanno dovuto adattarsi durante la pandemia. Per questo motivo, il sito per l'istruzione a distanza è diventato molto più comune.

L'apprendimento a distanza è ormai uno standard. Strumenti di desktop remoto come Splashtop possono migliorare ulteriormente questo aspetto.

Le scuole utilizzano software e applicazioni per l'istruzione, ma spesso dispongono solo di licenze per l'utilizzo del software sui loro computer di laboratorio. Gli studenti potrebbero non essere in grado di installare il software sui loro computer personali, ma con Splashtop possono accedere ai computer della scuola da casa o da qualsiasi altro luogo utilizzando i propri dispositivi.

Personal

Il software per desktop remoto è utilizzato soprattutto dalle aziende e dalle strutture educative, ma può essere ottimo anche per uso personale. Chi viaggia molto potrebbe voler accedere al computer di casa mentre è in viaggio.

Utilizzando un software di desktop remoto, puoi portare con te un dispositivo mobile e accedere al tuo computer di casa ovunque tu sia. Questo è particolarmente utile se ti piace viaggiare leggero, perché un laptop, un tablet o uno smartphone sono facili da portare con sé quasi ovunque.

Perché Splashtop?

Ci sono molte soluzioni di desktop remoto sul mercato, quindi potresti chiederti perché dovresti usare Splashtop. Sebbene siano disponibili altre opzioni, poche sono in grado di eguagliare la completezza di Splashtop. Offre una serie di vantaggi che lo rendono uno dei migliori strumenti di desktop remoto disponibili.

Sicurezza

La sicurezza informatica è più importante che mai. Devi assicurarti di essere protetto online, il che è ancora più importante per le aziende.

Splashtop utilizza la crittografia per garantire che nessuno possa accedere ai dati trasferiti tra i tuoi dispositivi. Funzioni come l'autenticazione a due fattori e la sicurezza con password a più livelli ti aiutano a rimanere al sicuro. Splashtop aderisce a diversi standard e normative del settore, come SOC 2, HIPAA e FERPA.

Velocità

Quando si utilizza un software di desktop remoto, la velocità è fondamentale. Una connessione lenta può rendere le cose frustranti e a volte non è nemmeno utilizzabile. Splashtop mantiene una velocità elevata per offrirti un'esperienza fluida.

Puoi aspettarti connessioni in tempo reale senza soluzione di continuità. Splashtop può fornire streaming 4K a 40 fps. Ti sembrerà di essere seduto davanti al tuo computer perché tutte le interazioni avverranno istantaneamente.

Caratteristiche

Molti strumenti di desktop remoto sono piuttosto limitati, ma Splashtop ha diverse funzioni aggiuntive che lo rendono una delle migliori opzioni a tutto tondo disponibili. Alcune delle caratteristiche offerte da Splashtop sono:

Trasferimento file con trascinamento della selezione

Supporto multi-monitor

Registrazione dello schermo

Trasmissione audio

Riattivazione remota

Stampa remota

Chatta

Prova Splashtop gratis

Se vuoi utilizzare un software di desktop remoto su un PC Windows 10, Splashtop è una delle migliori opzioni disponibili. È adatto per le aziende, l'istruzione e l'uso personale. Puoi aspettarti velocità elevate, connessioni sicure e numerose funzioni.

Offriamo una prova gratuita, in modo che tu possa provare Splashtop prima di impegnarti in uno dei nostri piani. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita.

Inizia la prova gratuita!

