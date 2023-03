Tutti i modi in cui è possibile utilizzare l'accesso remoto nel settore dell'istruzione

Computer, tablet e smartphone sono diventati onnipresenti nel mondo dell'istruzione.

Infatti, il 98 per cento delle scuole negli Stati Uniti ha almeno un computer in classe. Vengono utilizzati da insegnanti, studenti e team di supporto IT.

C'è molto che ognuno di questi gruppi di persone può fare con i computer in un ambiente educativo. Possono creare piani di lezione, presentare report e mantenere i computer operativi.

C'è così tanto che si può fare con computer e altri dispositivi nell'istruzione. Ma sai come ottenere il massimo dai tuoi computer, tablet, smartphone e altri dispositivi in classe (e fuori)?

La risposta è l'accesso remoto.

In questo articolo vengono descritti i casi d'uso più comuni per l'accesso remoto nell'istruzione.

Gli studenti accedono in remoto ai computer di laboratorio

Facoltà che accede ai computer della scuola per lavorare da casa

Insegnanti che interagiscono con gli studenti

IT scolastico che fornisce supporto remoto a dispositivi scolastici, docenti e studenti

L'accesso remoto consente di connettersi a un dispositivo in remoto da un altro dispositivo. Ad esempio, supponiamo che tu sia su un tablet a casa, ma devi davvero accedere al tuo laptop a scuola perché ha una certa applicazione e file specifici che devi usare subito. Con l'accesso remoto, sarai in grado di connetterti al tuo laptop dal tuo tablet e prenderne il controllo. Saresti in grado di eseguire l'applicazione, modificare e salvare i file e fare qualsiasi altra cosa tu voglia.

Questo esempio è uno degli usi più comuni dell'accesso remoto. Questo perché l'accesso remoto ha cambiato completamente il modo in cui le persone lavorano in remoto.

Ora, diamo un'occhiata a come le soluzioni di accesso remoto possono avere un grande impatto sull'istruzione. Questi sono alcuni dei modi in cui l'accesso remoto ha già dimostrato di offrire grandi vantaggi a insegnanti, studenti e team IT scolastici.

PER GLI STUDENTI PER ACCEDERE AI COMPUTER DELLA SCUOLA DA CASA

Consenti agli studenti di accedere in remoto ai computer di laboratorio dai loro dispositivi personali e di assumere il controllo come se fossero seduti davanti a quel computer scolastico. Gli studenti possono svolgere il loro lavoro di laboratorio da personal computer, Chromebook e altri dispositivi mobili. Gli studenti e gli insegnanti possono accedere in remoto e utilizzare l'editing video, l'animazione, la progettazione 3D e altri software ad uso intensivo di risorse in tempo reale, eliminando la necessità di acquistare più licenze software per consentire l'accesso a casa.

Il distretto scolastico intermedio di Lenawee, la Wayne State University, il Laney Collegee molti altri hanno implementato Splashtop per laboratori remoti per migliorare l'apprendimento remoto con ottimi risultati!

Contattateci per programmare una demo e per consigli su come configurare l'accesso remoto ai computer del laboratorio scolastico e configurare la soluzione Splashtop migliore per le vostre esigenze.

Accesso del personale ai computer della scuola per lavorare da casa

Consente ai docenti di accedere in remoto ai loro computer di lavoro Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro computer o dispositivo mobile e di lavorare senza problemi da casa. I membri della facoltà possono collegarsi istantaneamente in remoto ai computer del loro ufficio o del laboratorio e ottenere sessioni remote ad alte prestazioni con funzioni come il trasferimento di file, la stampa remota, la visualizzazione di più monitor e molto altro ancora. Paga per utente e ottieni uno sconto fino al 50% per i team più numerosi.

Inizia una prova gratuita (nessuna carta di credito richiesta) e scopri di persona quanto può essere facile lavorare in remoto, oppure contattaci se sei interessato a una soluzione on-premise autonoma.

Insegnanti che interagiscono con gli studenti

Forse uno dei migliori esempi di accesso remoto nell'istruzione è che gli insegnanti lo usano per interagire con gli studenti.

Grazie all'accesso remoto, un insegnante può controllare in remoto la lezione da qualsiasi punto della classe. Ad esempio, se un insegnante ha il proprio desktop collegato al proiettore o alla lavagna interattiva, può utilizzare l'iPad per connettersi al computer. Questo dà loro la libertà di camminare in classe pur controllando il computer desktop. Questa maggiore mobilità può aiutare gli insegnanti a interagire meglio con i loro studenti.

Se gli studenti in classe hanno i propri dispositivi, ad esempio laptop o computer, l'insegnante può utilizzare una soluzione come Splashtop Classroom per condividere i contenuti direttamente sui dispositivi degli studenti. Possono vedere la lezione direttamente sui loro schermi. Ma l'accesso remoto non è solo vedere. Gli studenti possono anche prendere il controllo della lezione, o annotare su di essa, dando loro la possibilità di essere coinvolti.

Abbiamo già visto che questa tecnologia ha aiutato gli insegnanti a fornire un ambiente di apprendimento migliore per gli studenti. Ecco un breve video su Splashtop Classroom, la migliore soluzione di accesso remoto per l'istruzione.

Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices

Prima di andare avanti, è anche importante notare che un'altra tecnologia simile all'accesso remoto per l'istruzione può essere utilizzata anche da insegnanti e studenti per aumentare l'interattività. Quella tecnologia è la condivisione dello schermo.

La condivisione dello schermo consente agli insegnanti e/o agli studenti di condividere semplicemente il proprio schermo con i dispositivi di tutti gli altri. Il resto della classe vedrebbe sui propri schermi lo schermo di chiunque abbia il controllo. Questo è stato dimostrato per aumentare l'interattività e rendere divertente per gli insegnanti di dare lezioni e per gli studenti di presentare il loro lavoro.

L'utilizzo del software di condivisione dello schermo con i computer/proiettori/schermi e i dispositivi degli studenti esistenti può essere un'alternativa economica all'acquisto di costose lavagne interattive (IWB)

Ecco un video su come il Val Verde Unified School District ha migliorato le esperienze di apprendimento nelle loro scuole implementando Splashtop Classroom e Mirroring360 (la migliore soluzione di condivisione dello schermo per l'istruzione):

Find out why Val Verde equipped all 20,000 students and 800 teachers with Splashtop

IT scolastico che fornisce supporto remoto a dispositivi scolastici, docenti e studenti

Infine, sappiamo tutti che con i nostri dispositivi qualcosa può andare storto in qualsiasi momento, senza preavviso. Questo è estremamente dirompente quando si verifica durante la lezione. Può mettere in attesa l'intera lezione e buttare fuori il piano che l'insegnante ha lavorato sodo per preparare.

In genere, quando ciò accade, l'insegnante deve chiamare il proprio team di supporto IT e attendere che si presentino e risolvere il problema. Ancora una volta, questo è dispendioso in termini di tempo e costoso.

Splashtop SOS è una soluzione di accesso remoto realizzata per questo scopo. Ecco come funziona. L'insegnante scopre prima che il computer non funziona correttamente, quindi chiama il numero di supporto. Il tecnico all'altra estremità della chiamata può connettersi rapidamente al dispositivo dell'insegnante con un semplice codice di sessione a 9 cifre.

Una volta connesso, il tecnico può assumere il controllo del dispositivo, risolvere il problema e risolverlo rapidamente. L'insegnante è quindi in grado di tornare alla lezione.

In questo tipo di scenario, non ci sono mal di testa e non ci sono perdite di tempo. Il problema viene risolto rapidamente. Il tecnico, l'insegnante e gli studenti vincono tutti.

Gli amministratori IT possono gestire, aggiornare e accedere ai computer della scuola in remoto anche senza la presenza di un utente finale, assicurando che i computer della scuola siano aggiornati e funzionanti in condizioni ottimali. Grazie a funzionalità quali chat, trasferimento di file, registrazione di sessioni e gestione degli utenti, i team IT possono gestire e supportare in modo efficace docenti e studenti. Per saperne di più

Inizia oggi stesso una prova gratuita di Splashtop SOS (nessuna carta di credito richiesta), oppure contattaci se ti interessa una soluzione on-premise self-hosted.

Abbiamo visto l'accesso remoto utilizzato nell'istruzione già per questi scopi con risultati fantastici! Ha già beneficiato centinaia di istituzioni educative.

Quindi, se sei un insegnante, un tecnico IT o chiunque altro all'interno di un ambiente educativo, scopri come l'accesso remoto può cambiare completamente il modo in cui usi la tecnologia in meglio e contatta Splashtop.