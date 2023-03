Le istituzioni educative si trovano ad affrontare un grave dilemma a seguito della pandemia del COVID-19. Secondo il Forum economico mondiale e i dati dell'UNESCO, alla fine di aprile 2020 sono stati più di 1,2 miliardi di bambini in 186 paesi colpiti dalla chiusura scolastica.

Tenendo presente la sicurezza degli studenti e del personale, molte istituzioni hanno già frequentato o stanno valutando l'opportunità di prendere lezioni online tramite l'e-learning e la distribuzione dell'apprendimento remoto. Sebbene ciò garantisca continuità sia per il loro business che per l'istruzione degli studenti, vi è ancora qualche incertezza circa l'impatto dell'apprendimento remoto. I genitori degli studenti vogliono essere certi che la qualità dell'istruzione non sarà influenzata negativamente e che continuerà a giustificare le tasse universitarie. Le scuole, le università e gli altri fornitori di istruzione sono quindi sotto pressione affinché il passaggio all'apprendimento a distanza sia senza soluzione di continuità.

4 sfide della formazione online

In qualità di fornitore di istruzione è necessario garantire che l'apprendimento remoto possa replicare in modo efficiente l'esperienza di apprendimento faccia a faccia. Per raggiungere questo obiettivo, dovrai superare alcune sfide chiave.

Rendere le risorse informatiche del campus a disposizione degli studenti e dei docenti a casa Una componente importante per fornire un efficace programma di apprendimento remoto e giustificare le tariffe degli studenti è consentire agli studenti di accedere alle risorse informatiche in loco proprio come farebbero durante l'apprendimento in classe. Gli studenti hanno bisogno di accedere ad applicazioni software come quelle per la programmazione, la progettazione 3D, l'editing video e molto altro ancora per il loro corso. Non è possibile per gli istituti fornire licenze software individuali per gli studenti, e non tutti gli studenti dispongono di computer potenti a casa per eseguire applicazioni desktop come Adobe e Autodesk. Proprio come gli studenti, anche i tuoi docenti devono lavorare da casa. Dovranno quindi essere in grado di accedere ai computer del campus da remoto, configurare i computer del laboratorio, condividere i file delle lezioni, controllare gli elaborati degli studenti e interagire con loro. Mentre le VPN possono sembrare un'opzione facile e sicura in un primo momento, possono essere costose da configurare, gestire e scalare e possono anche causare problemi di ritardo. Consenti ai team IT di supportare e risolvere i problemi data la maggiore complessità Mantenere gli studenti impegnati e attenti è una sfida anche nell'apprendimento faccia a faccia. In un'impostazione remota, questo può essere ulteriormente esacerbato quando ci sono problemi tecnici. I problemi con lo streaming video, l'arresto anomalo del software sui computer di laboratorio, i problemi di trasferimento dei file, la formazione e altri possono interrompere il regolare funzionamento di una classe. La risoluzione di questi problemi richiederà ai team IT di accedere a un'ampia gamma di dispositivi per studenti e docenti e computer scolastici in remoto. Protezione del materiale didattico proprietario Quando distribuisci i tuoi corsi online, c'è anche il pericolo che questi materiali vengano trapelati al di fuori degli utenti autorizzati. Ad esempio, gli appunti delle lezioni, gli esercizi e le risposte alle domande dei tutorial condivise con gli studenti possono essere scaricati o inoltrati a utenti non pagati. Peggio ancora, potrebbero essere trapelati a concorrenti che potrebbero usarlo per condurre i propri corsi. Quando trascorri migliaia di ore a sviluppare questi materiali, tali perdite possono erodere le tue entrate, danneggiare la tua reputazione e il tuo posizionamento competitivo. Monitoraggio del coinvolgimento degli studenti e monitoraggio degli esami online Nell'apprendimento faccia a faccia, è più facile sapere quali studenti sono impegnati e interagiscono con il materiale didattico. Ma quando tutti accedono alle lezioni da remoto, può essere difficile per i tuoi insegnanti mantenere gli studenti interessati e verificare se stanno seguendo il contenuto del corso. Non avrai modo di sapere se gli studenti leggono davvero i tuoi appunti di lezione o se hanno guardato i tuoi video. E per il momento di valutare i loro tutorial o esami, si avrà perso tempo prezioso per motivarli e la loro fiducia potrebbe aver preso un colpo pure. Anche il monitoraggio degli esami può essere una sfida, con gli studenti che trovano modi sempre più ingegnosi per imbrogliare negli esami online in questi giorni. Spetta a te verificare la loro identità, assicurarsi che tutti abbiano lo stesso tempo assegnato per terminare l'esame e prevenire la fuoriuscita di domande riservate all'esame. La mancata riuscita di queste operazioni può diminuire la qualità dei vostri corsi e la reputazione della vostra istituzione.

Risorse di apprendimento remoto per risolvere le sfide dell'istruzione online

Mentre ci sono un certo numero di risorse di apprendimento remoto gratuite per la distribuzione di lezioni, come le videoconferenze e gli strumenti di hosting, queste da sole non sono sufficienti. È inoltre necessario un modo per consentire ai docenti di fornire altre modalità di apprendimento in remoto, inclusi i laboratori e l'uso pratico del relativo software concesso in licenza.

Accesso remoto Splashtop per istituti scolastici

Splashtop fornisce soluzioni di accesso remoto e supporto remoto sicure per gli istituti scolastici per risolvere queste sfide. Gli studenti possono accedere ai computer di laboratorio Windows e Mac da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Possono utilizzare laptop, Chromebook e qualsiasi dispositivo a casa e controllare da remoto i computer di laboratorio per accedere ad applicazioni software ad uso intensivo di risorse con caratteristiche ad alte prestazioni, come se fossero seduti davanti ai computer di laboratorio. La facoltà può anche accedere ai computer della scuola dalle loro case, trasferire file, visualizzare più monitor e avviare chat con gli studenti.

Splashtop risolve anche le sfide di accesso remoto per i team IT nel fornire supporto e risoluzione dei problemi con le sue soluzioni di supporto remotosicure. Ciò consente agli amministratori IT di risolvere istantaneamente problemi tecnici sui computer e sui dispositivi mobili di studenti e insegnanti, in modo che possano riprendere immediatamente le lezioni.

Digify Document Security per proteggere il materiale didattico proprietario

Nel frattempo, gli istituti scolastici possono utilizzare Digify per proteggere i contenuti dei corsi e le domande riservate degli esami. Digify fornisce sicurezza e protezione dei documenti per il materiale del corso limitando l'accesso solo agli studenti pagati. È inoltre possibile impostare l'accesso a questi materiali per scadere una volta concluso il corso e i suoi esami. Ciò impedisce agli studenti non pagati di accedere ai contenuti e ai concorrenti che assumono la proprietà intellettuale per utilizzarli per i propri guadagni. Questo ti aiuta a monetizzare i tuoi contenuti in modo più efficace, come ha scoperto l'attività di RTD Learning quando ha usato Digify per proteggere i materiali dei corsi dalla condivisione non autorizzata.

Digify ti offre anche un modo efficace per monitorare il coinvolgimento degli studenti con i contenuti del tuo corso. Grazie alle sue soluzioni per la sicurezza dei documenti e la data room, Digify consente ai docenti e agli insegnanti di monitorare quali studenti accedono al materiale, quando e per molto tempo, permettendoti di deviare le risorse didattiche di conseguenza per un supporto personalizzato. Può anche essere un' alternativa economica e facile agli esami proctored online, soprattutto se utilizzato in combinazione con il monitoraggio basato su e-mail e webcam.

Le istituzioni educative che si adattano alla sfida dell'apprendimento remoto affronteranno sicuramente sfide finanziarie e tecnologiche. Ma con l'aiuto di soluzioni di accesso remoto come Splashtop e soluzioni di sicurezza dei documenti come Digify, non solo puoi sopravvivere, ma adattare e far crescere la tua attività.

