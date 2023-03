Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

I Chromebook hanno guadagnato popolarità come dispositivo da utilizzare per lavorare da casa e per l'apprendimento a distanza. L'utilizzo di Splashtop su un Chromebook consente a professionisti e studenti di utilizzare le funzionalità di un Chromebook sfruttando al contempo la potenza del lavoro remoto o dei computer di laboratorio con applicazioni desktop. Puoi accedere in remoto a PC Windows e Mac dal tuo Chromebook come se fossi seduto davanti ai computer. Puoi anche collegare un monitor aggiuntivo al tuo Chromebook per rispecchiare la configurazione multi-monitor del computer remoto.

Guarda questo video dimostrativo per scoprire come fare:

Usa l'applicazione Splashtop per Android per controllare i computer in remoto da un Chromebook.

Usa l'estensione Splashtop di Google Chrome per l'accesso remoto.

Accedi all'account Splashtop utilizzando il single sign-on.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Scopri di più sull'uso di Splashtop per i Chromebook, anche su come i team IT possono fornire supporto remoto agli utenti dei Chromebook.