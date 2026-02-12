Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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Video dimostrativo: usa i Chromebook per accedere da remoto ai computer Windows e Mac

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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I Chromebook hanno guadagnato popolarità come dispositivo da utilizzare per lavorare da casa e per l'apprendimento a distanza. L'utilizzo di Splashtop su un Chromebook consente a professionisti e studenti di utilizzare le funzionalità di un Chromebook sfruttando al contempo la potenza del lavoro remoto o dei computer di laboratorio con applicazioni desktop. Puoi accedere in remoto a PC Windows e Mac dal tuo Chromebook come se fossi seduto davanti ai computer. Puoi anche collegare un monitor aggiuntivo al tuo Chromebook per rispecchiare la configurazione multi-monitor del computer remoto.

Guarda questo video dimostrativo per scoprire come fare:

  • Usa l'applicazione Splashtop per Android per controllare i computer in remoto da un Chromebook.

  • Usa l'estensione Splashtop di Google Chrome per l'accesso remoto.

  • Accedi all'account Splashtop utilizzando il single sign-on.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Soluzioni di accesso remoto Splashtop

Per Privati e Team — Splashtop Accesso Remoto: Accesso ad alte prestazioni ai tuoi computer da Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e altro

  • Trasferimento file

  • Stampa remota

  • Visualizzazione simultanea di più monitor remoti

  • Console centralizzata per la gestione dei team da parte dell'IT

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  • Funzionalità di raggruppamento e autorizzazioni granulari che consentono ai team IT di gestire in modo efficace e sicuro l'accesso remoto per i team di grandi dimensioni

  • Integrazione SSO

  • Assistenza remota in presenza e non in presenza per la gestione di computer e dispositivi mobili, compresi i Chromebook.

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  • Le funzionalità di raggruppamento e i permessi granulari consentono ai team IT di gestire in modo efficace e sicuro l'accesso remoto di intere scuole e università.

  • Integrazione SSO

  • Assistenza remota in presenza e non in presenza per la gestione dei dispositivi di studenti e docenti, compresi i Chromebook.

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