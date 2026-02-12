Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

I Chromebook hanno guadagnato popolarità come dispositivo da utilizzare per lavorare da casa e per l'apprendimento a distanza. L'utilizzo di Splashtop su un Chromebook consente a professionisti e studenti di utilizzare le funzionalità di un Chromebook sfruttando al contempo la potenza del lavoro remoto o dei computer di laboratorio con applicazioni desktop. Puoi accedere in remoto a PC Windows e Mac dal tuo Chromebook come se fossi seduto davanti ai computer. Puoi anche collegare un monitor aggiuntivo al tuo Chromebook per rispecchiare la configurazione multi-monitor del computer remoto.
Guarda questo video dimostrativo per scoprire come fare:
Usa l'applicazione Splashtop per Android per controllare i computer in remoto da un Chromebook.
Usa l'estensione Splashtop di Google Chrome per l'accesso remoto.
Accedi all'account Splashtop utilizzando il single sign-on.
Soluzioni di accesso remoto Splashtop
Per Privati e Team — Splashtop Accesso Remoto: Accesso ad alte prestazioni ai tuoi computer da Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e altro
Trasferimento file
Stampa remota
Visualizzazione simultanea di più monitor remoti
Console centralizzata per la gestione dei team da parte dell'IT
Per le organizzazioni - Splashtop Enterprise: Accesso remoto ad alte prestazioni ai tuoi computer da Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e così via
Funzionalità di raggruppamento e autorizzazioni granulari che consentono ai team IT di gestire in modo efficace e sicuro l'accesso remoto per i team di grandi dimensioni
Integrazione SSO
Assistenza remota in presenza e non in presenza per la gestione di computer e dispositivi mobili, compresi i Chromebook.
Per gli istituti scolastici - Splashtop Enterprise per i laboratori remoti
Pianifica le fasce orarie in cui gli studenti possono accedere ai computer del laboratorio
Le funzionalità di raggruppamento e i permessi granulari consentono ai team IT di gestire in modo efficace e sicuro l'accesso remoto di intere scuole e università.
Integrazione SSO
Assistenza remota in presenza e non in presenza per la gestione dei dispositivi di studenti e docenti, compresi i Chromebook.
Scopri di più sull'uso di Splashtop per i Chromebook, anche su come i team IT possono fornire supporto remoto agli utenti dei Chromebook.