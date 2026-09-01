Il ransomware può causare danni incalcolabili, sia che colpisca individui, dati, reti o intere aziende. Per questo, la protezione dal ransomware è fondamentale. Tuttavia, il software di protezione dal ransomware può riferirsi a diversi strumenti, come antivirus, controlli dei file protetti e software di backup/ripristino.
Ogni strumento ha uno scopo diverso, che si tratti di ridurre le probabilità di infezione, identificare attività sospette o recuperare file dopo un attacco. Sapere quale tipo di protezione dal ransomware hai è essenziale per mantenere un buon livello di cybersecurity; altrimenti, rischi di rimanere vulnerabile.
Tenendo presente questo, vediamo quali funzionalità di protezione dal ransomware contano di più, cosa fanno e come puoi distinguerle quando valuti un software antivirus.
Che cos’è un software di protezione dal ransomware?
Il software di protezione dal ransomware è un'ampia categoria di strumenti di sicurezza progettati per aiutare a prevenire, rilevare, bloccare, limitare i danni causati da o recuperare da attacchi ransomware.
Tuttavia, questa definizione può includere una varietà di strumenti, tra cui software antivirus, strumenti dedicati anti-ransomware, piattaforme di backup e ripristino e sistemi di endpoint detection and response (EDR). Di conseguenza, può essere un termine vago e chiunque cerchi una protezione dal ransomware dovrebbe capire esattamente di che tipo si tratta quando valuta e confronta le funzionalità.
In cosa si differenzia la protezione dal ransomware da un antivirus standard?
Molte moderne soluzioni antivirus includono già funzionalità di rilevamento e protezione contro il ransomware, ma il modo in cui monitorano il comportamento di crittografia e supportano il ripristino varia a seconda del software. Per questo, quando valuti un software antivirus, è consigliabile cercare funzionalità specifiche di protezione dal ransomware.
Rilevamento malware standard
La tua soluzione antivirus standard individuerà e bloccherà i malware noti e sospetti utilizzando diversi metodi di rilevamento, tra cui firme, euristiche, reputazione dei file e così via. Questa è la funzionalità principale di qualsiasi antivirus.
Rilevamento comportamentale specifico per il ransomware
Alcuni strumenti di protezione dal ransomware utilizzano il monitoraggio basato sul comportamento per rilevare attività associate al ransomware, come la rapida crittografia dei file, modifiche ai file su larga scala o interferenze con gli strumenti di sicurezza. Questo può aiutare a identificare comportamenti sospetti che potrebbero non corrispondere a una firma malware nota.
Protezione dei file e controlli delle applicazioni
Oltre al rilevamento e alla prevenzione, alcuni strumenti possono limitare quali applicazioni possono modificare cartelle o file sensibili. Questo aggiunge un ulteriore livello di protezione dal ransomware, rendendo più difficile per il ransomware accedere ai dati vitali e distruggerli.
Funzionalità di backup e ripristino
Anche con tutta la prevenzione contro il ransomware del mondo, è comunque una buona idea mantenere backup per il recupero dei dati. Mantenere backup, snapshot e altre funzionalità di rollback aiuta gli utenti a ricostruire i dati se i file vengono modificati, criptati o distrutti, rendendoli essenziali per il ripristino di emergenza. Tieni presente che il rilevamento antivirus e il recupero dei dati sono funzionalità separate, quindi dovrai procurarti uno strumento di backup indipendentemente dal tuo software antivirus.
I quattro livelli di protezione dal ransomware
Una buona protezione dal ransomware include alcuni elementi fondamentali progettati per proteggere i dispositivi e supportare il ripristino nel caso in cui accada il peggio. I quattro livelli fondamentali della protezione dal ransomware includono:
1. Prevenzione
Il primo passo per proteggersi dal ransomware è impedirne l'attacco fin dall'inizio. La prevenzione riduce la probabilità che file, link o exploit dannosi raggiungano il dispositivo, così non possono infettarlo. Questo include la protezione dal phishing, il blocco dei siti malevoli, la scansione dei download e la protezione dagli exploit.
2. Rilevamento e blocco
Se il ransomware supera le funzionalità di prevenzione, il rilevamento e il blocco tempestivi possono impedirgli di causare danni. Il rilevamento del ransomware identifica malware noti, file sospetti o attività che corrispondono al comportamento del ransomware prima che si diffonda. Questo include il monitoraggio del comportamento, la protezione in tempo reale e la reputazione dei file.
3. Limitazione dei danni
Limitare i danni che il ransomware può causare è altrettanto importante. Molti strumenti di protezione dal ransomware possono limitare l’accesso ai file, bloccare i processi sospetti o mettere in quarantena le minacce prima che colpiscano altri file. Questo include controlli delle applicazioni, isolamento rapido delle minacce e cartelle protette, che possono limitare la diffusione del malware.
4. Ripristino
Se la prevenzione, il rilevamento e la limitazione non bastano e il ransomware continua comunque a fare danni, è fondamentale recuperare i dati senza pagare il riscatto. Gli strumenti di ripristino aiutano a ripristinare file o sistemi, così da non perdere nulla di valore durante l'attacco. Tra questi rientrano backup, snapshot, rollback dei file e altri processi di ripristino testati.
Quali funzionalità di prevenzione contano di più?
Data la necessità di protezione dal ransomware e i diversi livelli coinvolti, è importante sapere cosa cercare in un software di protezione dal ransomware. Sebbene le soluzioni varino, qualsiasi soluzione di prevenzione del ransomware dovrebbe includere alcune funzionalità fondamentali:
Protezione da phishing e siti dannosi
Il ransomware spesso inizia con un link ingannevole, un sito web falso, un allegato dannoso o un download fraudolento. Rilevare tempestivamente questi trucchi e queste trappole è fondamentale per prevenire malware e ransomware, quindi un buon software di protezione dovrebbe includere la protezione web. Questo può aiutare a identificare pagine di accesso false, siti web dannosi, link di download sospetti, prompt fraudolenti e altro ancora, per contribuire a mantenere i dispositivi al sicuro.
Scansione di download e allegati
Quando scarichi file, non vuoi che il ransomware venga incluso nel pacchetto. La scansione dei download e degli allegati può controllare i file alla ricerca di programmi dannosi quando vengono scaricati, aperti, copiati o eseguiti, individuando qualsiasi ransomware possa nascondersi al loro interno. Tieni presente che le scansioni dovrebbero applicarsi a download, allegati email, file condivisi e archiviazione esterna per assicurarti di non trascurare nulla.
Analisi della reputazione dei file
I servizi di reputazione dei file possono valutare se un file è noto e affidabile, non comune, sospetto o dannoso. Questo fornisce un ulteriore livello di sicurezza, anche se funziona al meglio se combinato con altri metodi di rilevamento.
Protezione dagli exploit
Le vulnerabilità software sono obiettivi molto comuni dei cyberattacchi, quindi è importante predisporre adeguate misure di protezione. La protezione dagli exploit può rilevare i tentativi di colpire queste vulnerabilità nei sistemi operativi e nelle applicazioni, anche se è comunque importante mantenere il software aggiornato e con le patch installate per chiudere le vulnerabilità il più rapidamente possibile.
Aggiornamenti di sicurezza automatici
Le minacce informatiche sono in continua evoluzione, con nuove minacce che compaiono continuamente. Di conseguenza, gli aggiornamenti di sicurezza sono fondamentali per stare al passo con le minacce più recenti. Una buona protezione antivirus e contro il ransomware dovrebbe includere aggiornamenti di sicurezza automatici, comprese definizioni di malware, dati sulla reputazione, regole di rilevamento e modelli di machine learning, così da restare sempre aggiornata con le informazioni e gli strumenti più recenti.
Quali funzionalità di rilevamento contano di più?
Ora vediamo come la protezione dal ransomware può rilevare le minacce. Una buona sicurezza informatica utilizza una combinazione di funzionalità di rilevamento per offrire la copertura più completa possibile, ma ognuna ha utilizzi e vantaggi che vale la pena conoscere.
Protezione malware in tempo reale
Il software di protezione dal ransomware dovrebbe includere il monitoraggio dei file in tempo reale, invece di basarsi su scansioni manuali. La protezione malware in tempo reale può valutare l’attività mentre i file vengono scaricati, aperti, copiati, eseguiti e modificati, così da identificare e contrastare rapidamente il ransomware, indipendentemente da dove intervenga nel processo.
Rilevamento basato su firme
Il rilevamento basato su firme è un ottimo strumento per identificare i ransomware conosciuti. Questo metodo riconosce il codice malware noto per identificare in modo rapido e accurato i programmi dannosi prima che possano causare danni, rendendolo un potente livello di sicurezza.
Rilevamento assistito dal machine learning
Con il machine learning, il software di protezione dal ransomware può valutare una combinazione di caratteristiche dei file e segnali di rischio per individuare attività dannose. Questa è una delle più recenti evoluzioni nella protezione dal ransomware e la sua capacità di identificare rapidamente ransomware nuovi o sconosciuti la rende un ottimo complemento a firme, controlli della reputazione e monitoraggio comportamentale.
Rilevamento basato sul comportamento
Il rilevamento comportamentale monitora ciò che fa un processo dopo l'avvio per individuare attività sospette che potrebbero indicare la presenza di malware. Per esempio, se un programma inizia a modificare rapidamente i file, rinominare o crittografare documenti oppure disattivare il software di sicurezza, è un chiaro segnale che è dannoso e il rilevamento lo segnalerà.
Sebbene questo non possa garantire di fermare ogni attacco, è uno strumento potente per migliorare la protezione dalle minacce sconosciute.
Cosa sono le cartelle protette e i controlli delle applicazioni?
Come detto, i controlli delle applicazioni e le cartelle protette possono aiutare a tenere a bada gli attacchi ransomware. Quindi dobbiamo capire come funzionano e come possono migliorare la protezione dagli attacchi ransomware.
Cartelle protette
I controlli delle cartelle protette possono limitare quali applicazioni possono modificare file o directory selezionati, come documenti importanti, registri finanziari e file di lavoro. Questo può ridurre la possibilità che applicazioni non autorizzate modifichino i file archiviati nelle cartelle protette.
Allowlisting delle applicazioni
I controlli delle applicazioni ti consentono di limitare l'esecuzione ai programmi attendibili o approvati, così i programmi sconosciuti non possono controllare altri file. Questo aiuta a limitare ciò che il ransomware può fare su un dispositivo, mantenendo al minimo la sua portata e il suo accesso.
Possibili limitazioni
Detto questo, questi controlli hanno dei limiti. Richiedono una configurazione attenta per garantire che i programmi che vuoi usare restino autorizzati e a volte possono bloccare applicazioni legittime. Tuttavia, restano strumenti potenti per limitare l’impatto di un’infezione da ransomware.
Anche in questo caso, ti conviene mantenere backup aggiornati del tuo dispositivo e dei tuoi file, così potrai recuperarli se dovesse accadere il peggio.
Backup, rollback e ripristino: qual è la differenza?
Se sei stato colpito da un ransomware, poter annullare le modifiche, ripristinare i backup e recuperare i dati persi è essenziale. Tenendo presente questo, analizziamo le differenze ed esploriamo come possono aiutare nel recupero dopo un attacco ransomware.
Backup
Un backup è una copia separata dei file, generalmente archiviata su un dispositivo esterno o su un server, così da poterli ripristinare dopo una perdita di dati o una crittografia. Se un ransomware colpisce, un backup aggiornato può offrire un percorso di ripristino per i file inclusi nel backup. Assicurati che almeno un backup sia isolato dal computer principale, così il ransomware non potrà comprometterlo.
Rollback dei file
Invece di ripristinare backup precedenti, il rollback dei file tenta di annullare le modifiche. In pratica, riporta un computer allo stato in cui si trovava prima dell'attacco del ransomware, anche se disponibilità ed efficacia variano a seconda del prodotto.
Snapshot di sistema
Le istantanee di sistema possono aiutare nel ripristino acquisendo lo stato di file o sistemi in un momento specifico. Le istantanee acquisiscono lo stato di file o sistemi in un preciso momento e possono consentirti di ripristinare i dati o lo stato del sistema a una versione precedente, a seconda della tecnologia utilizzata.
Tuttavia, se l'istantanea è archiviata su un dispositivo o account accessibile, il ransomware potrebbe comunque comprometterla.
Strumenti di decrittazione
Quando il ransomware cripta il tuo dispositivo o i tuoi file, gli strumenti di decrittazione possono essere d'aiuto. Per alcune varianti di ransomware, uno strumento di decrittazione compatibile potrebbe essere in grado di ripristinare i file criptati senza pagare un riscatto. Tuttavia, questi strumenti funzionano solo per alcune varianti di ransomware, quindi non dovresti farci affidamento come prima e unica linea di difesa.
Test di ripristino
Sebbene queste funzionalità ti aiutino a riprenderti dagli attacchi, funzionano solo se riescono a ripristinare correttamente i file. È importante testare i backup e gli strumenti di ripristino per assicurarsi che funzionino come previsto, altrimenti potresti essere vittima di un attacco ransomware per poi scoprire che i tuoi backup non possono essere ripristinati.
Come valutare il rilevamento comportamentale del ransomware
Poiché il rilevamento del comportamento è fondamentale per identificare il ransomware, ti conviene scegliere un software di protezione con funzionalità di rilevamento solide e accurate. Ci sono alcune caratteristiche chiave da cercare quando valuti il rilevamento del comportamento, quindi assicurati di controllare quanto segue quando esamini un software di protezione dal ransomware:
Quali tipi di attività di file e processi vengono monitorati?
Il rilevamento funziona in tempo reale?
I file sconosciuti ricevono un'analisi aggiuntiva?
Con quale rapidità viene bloccata l'attività sospetta?
I file interessati vengono identificati?
In che modo gli avvisi spiegano il comportamento rilevato?
Gli utenti possono rivedere o annullare un rilevamento errato?
La protezione si applica sia ai computer Windows che macOS?
Con quale frequenza vengono aggiornati i modelli di rilevamento e i dati sulle minacce?
Come valutare le prestazioni e i falsi positivi
Quando utilizzi un software di protezione dal ransomware, dovrai assicurarti che funzioni come previsto senza conseguenze impreviste. Ciò significa che non dovrebbe solo proteggere il tuo computer, ma farlo anche in modo non invasivo e gestibile.
Ci sono alcuni fattori da considerare quando valuti le prestazioni:
Impatto sul sistema
Qualsiasi software di protezione dal ransomware utilizza risorse del processore, della memoria e del disco, ma non dovrebbe consumarle in modo significativo né influire sulle prestazioni. Assicurati di valutare l'impatto del software durante le scansioni (complete e rapide), l'utilizzo delle risorse in inattività, l'impatto sulla batteria e le prestazioni sui laptop meno recenti per evitare un impatto significativo sul sistema.
Falsi positivi
Il software di protezione dal ransomware dovrebbe monitorare potenziali minacce o attività sospette, ma un rilevamento eccessivamente aggressivo potrebbe segnalare applicazioni o attività legittime come minacce. Troppi falsi positivi possono creare una situazione da “al lupo, al lupo”, portando gli utenti a ignorare gli avvisi legittimi o a disattivare le protezioni per fermare il rumore di fondo.
Qualità degli avvisi
Gli avvisi efficaci dovrebbero fare più che limitarsi a dire “c’è qualcosa che non va”. Gli avvisi dovrebbero fornire informazioni chiare, inclusi cosa è stato rilevato, quali file o processi sono coinvolti, quali azioni sono state intraprese e se l’utente deve fare qualcosa.
Controlli di esclusione sicuri
A volte potrebbe essere necessario escludere dalla scansione un file attendibile. Tuttavia, esclusioni troppo ampie possono indebolire la protezione. Ti consigliamo di scegliere un software che offra controlli chiari e limitati, così da poter creare esclusioni senza disattivare i livelli di sicurezza.
Perché i test indipendenti sono importanti
Sebbene i fornitori di antivirus possano fare affermazioni audaci sulla velocità e la qualità del loro software, come “protezione completa dal ransomware” o “protezione al 100%”. Fortunatamente, i test indipendenti possono verificare queste affermazioni e fornire prove sulla protezione dal malware, sul rilevamento del ransomware, sui falsi positivi, sull'impatto sul sistema e altro ancora.
Assicurati di consultare test e recensioni indipendenti per ottenere informazioni chiave, tra cui:
Se sono stati eseguiti test specifici per il ransomware.
Su quali sistemi operativi è stato testato.
Quanto sono recenti i risultati.
Se la protezione in tempo reale era abilitata durante i test.
Cosa ha misurato il test, ad esempio prevenzione, rilevamento o ripristino.
Quanti file sono stati interessati prima che la minaccia venisse fermata.
Risultati e tasso di falsi positivi.
Impatto sulle prestazioni durante l'inattività e durante le scansioni.
Se la versione testata corrisponde al prodotto attuale.
Come confrontare i software di protezione dal ransomware
Con così tante opzioni di protezione dal ransomware sul mercato, può essere difficile capire quale si adatti meglio alle tue esigenze di cybersecurity. Quando valuti le opzioni software, puoi determinare quale sia la migliore per te in pochi semplici passaggi:
Identifica quali sistemi operativi devono essere protetti: Per prima cosa, dovrai determinare quali dei tuoi dispositivi avranno bisogno di protezione. Se utilizzi sia dispositivi Mac che PC, ad esempio, verifica la compatibilità su entrambi e controlla che il software includa funzionalità di protezione dal ransomware per ciascuna piattaforma.
Determina quali livelli di protezione sono inclusi: Come abbiamo visto, la protezione dal ransomware si basa su più livelli, quindi ti conviene verificare quali sono inclusi nel software. Questi possono includere funzionalità di prevenzione, rilevamento, limitazione dei danni e ripristino, quindi è essenziale sapere esattamente cosa stai ottenendo.
Dai priorità alla protezione in tempo reale: la protezione in tempo reale è una funzionalità fondamentale da cercare in un software antivirus e di prevenzione ransomware. Verifica se il prodotto monitora attivamente file, download, processi e comportamenti sospetti.
Esamina la protezione da phishing ed exploit: Verifica se il prodotto aiuta a identificare o bloccare link dannosi, download pericolosi e tentativi di exploit.
Esamina le dichiarazioni sul rilevamento comportamentale: una buona soluzione di protezione dal ransomware dovrebbe spiegare chiaramente come monitora le attività e gestisce i processi sospetti. Non fare affidamento solo su affermazioni vaghe e generiche.
Conferma cosa significano davvero le affermazioni sul ripristino: Il ripristino potrebbe includere backup, snapshot, rollback dei file, assistenza per la decrittazione o qualcos'altro; assicurati che sia chiaro cosa stai ottenendo.
Verifica le convalide indipendenti: non limitarti a fidarti della parola del fornitore sulla qualità del software. Cerca prove recenti e specifiche per sistema operativo che supportino le loro affermazioni in merito a protezione e prestazioni.
Valuta le prestazioni e i falsi positivi: non vuoi scegliere uno strumento che rallenti il computer con falsi allarmi. Assicurati di verificare quale impatto ha sulle prestazioni, così la protezione non causa rallentamenti o avvisi inutili frequenti.
Confronta limiti dei dispositivi e prezzi: vorrai sapere per cosa stai pagando. Controlla i costi per valutare non solo il costo del primo anno, ma anche il prezzo di rinnovo, il numero di dispositivi consentiti e le eventuali funzionalità limitate ai livelli superiori.
Controlla le opzioni di supporto: Ti servirà anche un buon supporto clienti, nel caso dovessi riscontrare problemi. Scopri come il provider aiuta gli utenti a esaminare i rilevamenti, ripristinare l'accesso o risolvere i falsi positivi, se dovesse essere necessario per te.
Come Splashtop Shield supporta la prevenzione e il rilevamento del ransomware
Splashtop Shield è una soluzione antivirus basata sull'AI per computer Windows e Mac che aiuta a proteggere da malware, tentativi di phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit che possono essere coinvolti negli attacchi ransomware.
Splashtop Shield combina rilevamento basato sul comportamento, analisi dei file assistita dal machine learning, controlli della reputazione nel cloud e dati sulle minacce aggiornati frequentemente per aiutare a identificare file dannosi e attività sospette.
Splashtop Shield include:
Protezione anti-malware per aiutare a rilevare e bloccare il malware, incluso il ransomware.
Protezione anti-phishing per aiutare a identificare i tentativi di phishing e i link dannosi.
Scansione del traffico in tempo reale per aiutare a identificare il traffico dannoso e le minacce online.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento per aiutare a identificare comportamenti sospetti che potrebbero indicare la presenza di malware.
Protezione anti-exploit per aiutare a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare vulnerabilità software.
Scansione USB e dei supporti rimovibili per aiutare a rilevare file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati.
Splashtop Shield si concentra sulla prevenzione e sul rilevamento del ransomware e non fornisce rollback del ransomware, backup o ripristino.
Checklist del software di protezione dal ransomware
Quando valuti un software di protezione dal ransomware, può essere difficile capire esattamente cosa cercare. Ecco perché abbiamo creato una pratica checklist con tutto ciò che dovresti trovare nella tua protezione dal ransomware per assicurarti di ottenere la protezione ottimale.
Assicurati di cercare:
Monitoraggio del malware in tempo reale.
Rilevamento basato sul comportamento.
Protezione dal phishing e dai link dannosi.
Scansione di download e allegati.
Protezione dagli exploit.
Aggiornamenti automatici dei dati sulle minacce.
Protezione che supporta i sistemi operativi che utilizzi.
Avvisi che spiegano chiaramente i rilevamenti e le azioni.
Gestione dei falsi positivi semplice e immediata.
Impatto minimo sulle prestazioni.
Validazione indipendente recente e pertinente.
Funzionalità di backup e ripristino chiaramente definite.
Prezzi trasparenti e limiti dei dispositivi chiari.
Supporto disponibile tramite i canali che preferisci.
Rafforza la protezione dal ransomware con Splashtop Shield
Un software di protezione dal ransomware può includere diversi livelli di prevenzione, rilevamento, limitazione dei danni e ripristino. Quando confronti i prodotti, assicurati di capire quali di questi livelli ogni strumento offre effettivamente.
La tua strategia complessiva di protezione dal ransomware dovrebbe includere protezione dal malware in tempo reale, protezione dal phishing, rilevamento basato sul comportamento, protezione dagli exploit e backup affidabili, che queste funzionalità provengano da un solo prodotto o da più soluzioni.
Splashtop Shield aiuta a proteggere i computer Windows e Mac da malware, tentativi di phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit, fornendo un livello di prevenzione e rilevamento contro il ransomware.
Vuoi saperne di più su Splashtop Shield? Scopri come può proteggere i tuoi dispositivi già da oggi.