Se hai più dispositivi, è importante assicurarti che ognuno abbia una protezione antivirus adeguata. Tuttavia, scegliere l'antivirus giusto per più dispositivi non dipende solo dal numero massimo di dispositivi supportati.
Hai bisogno di un antivirus che supporti i sistemi operativi che usi, offra una protezione coerente su tutti i dispositivi, ti permetta di gestire tutto da un unico posto e rimanga conveniente per tutta la sua durata.
Che tu debba proteggere più dispositivi che possiedi, proteggere computer di diversi membri della tua famiglia o supportare computer Mac e PC, trovare l'antivirus giusto è fondamentale. Con questo in mente, vediamo come capire quale copertura ti serve, confrontare le protezioni, calcolare il costo complessivo e scegliere il miglior piano antivirus multi-dispositivo per te.
Che cos'è un software antivirus multi-dispositivo?
Un software antivirus multi-dispositivo è un software di sicurezza che puoi installare su più dispositivi supportati con un unico abbonamento, così chi usa più computer può mantenerli tutti protetti senza acquistare più strumenti o abbonamenti.
Questo può assumere diverse forme, poiché i piani possono variare da un fornitore all'altro. Queste variazioni possono includere:
Il numero di dispositivi coperti.
Sistemi operativi supportati.
Il numero di utenti o membri della famiglia.
Funzionalità disponibili su ciascuna piattaforma.
Se puoi monitorare i dispositivi da un unico account.
Quanto facilmente puoi aggiungere, rimuovere o sostituire i dispositivi.
Tieni presente che “multi-dispositivo” non significa necessariamente che supporti tutte le piattaforme o tutti i tipi di dispositivi. Alcune soluzioni antivirus sono progettate solo per sistemi operativi specifici e alcuni piani possono coprire solo i computer, mentre altri includono telefoni e tablet.
Di quanti dispositivi hai bisogno di proteggere?
Prima di iniziare a valutare un antivirus multi-dispositivo, dovresti sapere quanti dispositivi vuoi proteggere. Non si tratta necessariamente del numero di dispositivi che possiedi, poiché non tutti potrebbero aver bisogno di una protezione antivirus aggiuntiva; è importante determinare quali lo richiedono.
Conta ogni computer attualmente in uso: Per prima cosa, considera quanti dispositivi usi al momento, inclusi desktop, laptop e computer condivisi in casa.
Includi i dispositivi che probabilmente verranno aggiunti o sostituiti: Se è probabile che tu acquisti presto altri computer, come un altro computer di lavoro o un dispositivo per la famiglia, anche questo dovrebbe essere preso in considerazione.
Separa i dispositivi attivi da quelli inutilizzati: usi davvero tutti i dispositivi che possiedi? I dispositivi completamente dismessi o offline potrebbero non aver bisogno di una protezione antivirus attiva, ma i dispositivi secondari che si connettono ancora a internet, archiviano file o accedono agli account dovrebbero comunque essere presi in considerazione.
Identifica chi usa ogni dispositivo: Ti servirà un piano antivirus per una sola persona con diversi computer oppure dovrà supportare più membri della famiglia? Il numero di persone che usa ciascun dispositivo influirà sulla configurazione dell'account, sulle esigenze di supporto e sulla gestione degli avvisi, quindi è un fattore importante da considerare.
Scegli un limite realistico di dispositivi: Più dispositivi hai, più costosi possono diventare i piani per più dispositivi. Considera il tuo budget e scegli un piano che copra le tue esigenze attuali (con un margine moderato di crescita), invece di pagare di più per un numero di dispositivi superiore a quello di cui avrai bisogno.
Quali sistemi operativi deve supportare l'antivirus?
I diversi sistemi operativi affrontano minacce specifiche e un antivirus che funziona su uno potrebbe non essere efficace su un altro. Dovresti verificare la compatibilità per assicurarti che il software antivirus scelto supporti tutti i sistemi operativi usati dai tuoi dispositivi, non solo il tuo computer principale.
Computer Windows
Se usi computer Windows, verifica che l'antivirus sia compatibile con la tua versione di Windows. È anche importante verificare che siano incluse funzionalità principali, come la protezione in tempo reale dal malware, la prevenzione del phishing e il rilevamento comportamentale, così da ottenere tutta la copertura di cui hai bisogno.
Computer Mac
Se hai computer Mac, il loro supporto dovrebbe essere valutato separatamente, invece di dare per scontato che ciò che funziona su un PC funzioni anche su un Mac. Un prodotto può pubblicizzare la copertura per Windows e macOS, ma le funzionalità per ciascun sistema operativo possono differire oppure le prestazioni possono variare da un dispositivo all’altro. Come per i computer Windows, assicurati che le funzionalità principali di cui hai bisogno siano incluse per impostazione predefinita.
Famiglie con dispositivi Windows e Mac
Se utilizzi sia computer Mac che PC, ti conviene trovare una soluzione antivirus che supporti entrambi i sistemi operativi con un unico abbonamento e un unico account. Assicurati di verificare se i dispositivi Windows e Mac possono condividere lo stesso piano, quali funzionalità (se presenti) differiscono in base al sistema operativo e se tutti i dispositivi compaiono in un'unica dashboard.
Tutti i dispositivi ricevono la stessa protezione?
Anche lo stesso software antivirus può offrire funzionalità e livelli di protezione diversi a seconda del sistema operativo. Quando valuti una soluzione antivirus multi-dispositivo, verifica se le funzionalità variano tra le piattaforme per assicurarti di ottenere la protezione di cui hai bisogno su tutti i dispositivi.
Assicurati di confrontare:
Protezione malware in tempo reale.
Protezione dal phishing e dai link dannosi.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento.
Protezione dagli exploit.
Scansione dei supporti rimovibili.
Scansioni pianificate e manuali.
Controlli di quarantena.
Aggiornamenti automatici.
Visibilità della dashboard.
Opzioni di supporto.
Quando valuti un software, cerca tabelle delle funzionalità specifiche per piattaforma. Una descrizione generale del prodotto in genere non le distingue, quindi è importante guardare un po’ più da vicino.
Quali funzionalità di protezione contano di più?
Detto questo, quali sono le funzionalità principali che dovresti cercare in un software antivirus? Che tu utilizzi un Mac, un PC o qualsiasi altro dispositivo, ci sono alcune funzionalità di protezione a cui non vuoi rinunciare. Questo include:
Protezione malware in tempo reale
La protezione dal malware è uno degli aspetti più importanti di qualsiasi soluzione antivirus. Ogni dispositivo connesso dovrebbe essere monitorato continuamente per rilevare le minacce non appena si presentano, invece di affidarsi a scansioni manuali occasionali.
Protezione da phishing e siti dannosi
Le truffe di phishing e i siti web ingannevoli sono metodi comuni di attacco informatico. Una buona protezione dal phishing può aiutare a identificare link ingannevoli, pagine di accesso false e download dannosi. Naturalmente, tutti dovrebbero comunque sapere come evitare il phishing e seguire le altre best practice, ma una buona protezione dal phishing può aiutare.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento
Gli strumenti antivirus in genere cercano firme malware note, ma gli aggressori possono modificarle, nasconderle o comunque offuscarle, rendendole difficili da rilevare. Il monitoraggio comportamentale, invece, può individuare attività sospette che potrebbero essere un segnale di malware o altri virus, anche se non corrispondono a una firma nota.
Aggiornamenti automatici delle minacce
Le minacce sono in continua evoluzione e nuovi virus compaiono rapidamente. Mantenere aggiornato il software antivirus è essenziale, da qui la necessità di aggiornamenti automatici delle minacce. Questi aggiornamenti automatici possono includere firme delle minacce, dati di reputazione, regole di rilevamento o modelli di machine learning, a seconda del prodotto.
Protezione dagli exploit
Quando vengono scoperte vulnerabilità software, diventano obiettivi allettanti per gli attacchi informatici. La protezione dagli exploit può aiutare a rilevare i tentativi di sfruttare queste vulnerabilità, consentendo di bloccarli finché la vulnerabilità non viene corretta.
Scansione dei supporti rimovibili
Le unità USB, i dischi rigidi esterni e altri supporti di archiviazione rimovibili possono contenere file dannosi che potrebbero infettare un altro computer se vengono aperti o eseguiti. La scansione dei supporti rimovibili può aiutare a rilevare i file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati prima che causino danni.
Avvisi chiari e controlli di quarantena
Il software antivirus dovrebbe fornire avvisi chiari che tutti gli utenti possano comprendere, indipendentemente dal loro livello di conoscenze tecniche. Una volta rilevata una minaccia, dovrebbero esserci controlli di quarantena chiari che isolino i file sospetti e spieghino quale azione è stata intrapresa.
Cosa dovrebbe includere la gestione degli account per più dispositivi?
Quando cerchi un software antivirus multi-dispositivo, è importante poter gestire tutti i tuoi account e dispositivi da un unico posto. Più computer devi coprire, più hai bisogno di una gestione centralizzata, il che significa alcune funzionalità chiave di cui non dovresti fare a meno.
Assicurati di cercare una soluzione che includa:
Un account che funziona su tutti i dispositivi coperti.
Una visione chiara di tutti i dispositivi protetti.
Indicatori dello stato di salute o dello stato dei dispositivi.
Installazione semplice su computer aggiuntivi.
La possibilità di rimuovere i vecchi dispositivi quando non sono più necessari.
La possibilità di aggiungere dispositivi sostitutivi senza ulteriore complessità.
Avvisi chiari quando un dispositivo non è più protetto o richiede attenzione.
Gestione semplice di abbonamenti e rinnovi, insieme a prezzi prevedibili.
Informazioni chiare su quali funzionalità sono disponibili su Windows e Mac.
Controlli semplici, così anche i membri della famiglia meno esperti di tecnologia possono usarlo con facilità.
Tieni presente che il monitoraggio centralizzato non include sempre i controlli di scansione remota o l'amministrazione completa dei dispositivi, quindi cerca queste funzionalità nello specifico se ne hai bisogno.
Come confrontare i prezzi degli antivirus per più dispositivi
Scegliere una soluzione antivirus conveniente è importante, ma i piani tariffari non sono sempre così semplici. Quando valuti le opzioni, ti conviene andare oltre i prezzi pubblicizzati e capire qual è il costo reale nel tempo.
Confronta il prezzo annuale completo
Anche se il prezzo promozionale del primo anno può sembrare interessante, il prezzo di rinnovo potrebbe essere più alto. Confronta il prezzo introduttivo con il prezzo standard di rinnovo annuale prima di abbonarti.
Calcola il costo per dispositivo
Il numero di dispositivi che vuoi includere influirà su quanto pagherai per dispositivo. Guarda il prezzo annuale e dividilo per il numero di dispositivi che vorrai effettivamente proteggere, invece che per il numero massimo consentito dal piano.
Rivedi i limiti del piano
Confronta i limiti dei piani e scegli quello che offre un valore migliore. Se ad esempio usi solo quattro dispositivi, un piano da 25 dispositivi sarà quasi certamente più di quanto ti serve, mentre un piano da cinque dispositivi offrirà un valore migliore.
Controlla cosa è incluso in ogni livello
Non tutti i livelli di piano includono le stesse protezioni e funzionalità. Verifica se il piano che stai valutando include protezione di base, gestione dell'account e supporto, oppure se questi sono disponibili solo nei piani di fascia più alta.
Consulta i termini di rinnovo e cancellazione
I termini e le condizioni possono causare le spese più impreviste. Verifica il rinnovo automatico, la frequenza dei pagamenti, le procedure di cancellazione ed eventuali politiche di rimborso, così saprai quanto pagherai, quando lo pagherai e come potrai annullare se deciderai di farlo.
Piano individuale o piano famiglia: quale dovresti scegliere?
Anche quando trovi una buona soluzione antivirus per più dispositivi, dovrai comunque scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Molti fornitori di antivirus offrono piani individuali e per famiglie, quindi è importante capire quale sia il migliore per te.
Scegli un piano individuale quando
Se sei una persona singola con pochi dispositivi, come un desktop e un laptop o un dispositivo di backup, un piano individuale è la scelta migliore. Questi piani coprono meno dispositivi, ma hanno un prezzo più basso e ti offrono il pieno controllo da un unico account.
Scegli un piano famiglia quando
Se stai acquistando un piano per più persone all'interno della stessa famiglia, allora un piano famiglia funzionerà meglio. Questi piani in genere supportano più dispositivi e possono includere funzionalità aggiuntive per la gestione della famiglia, a seconda del fornitore.
Non scegliere basandoti solo sul nome del piano
Controlla i dettagli di qualsiasi piano prima di abbonarti. Alcuni piani famiglia si concentrano più su funzionalità come il controllo parentale o la copertura mobile che sui limiti dei dispositivi o sugli account. Quando confronti i piani, valuta la copertura dei dispositivi, i sistemi operativi, le funzionalità di gestione e i prezzi per trovare quello più adatto alle tue esigenze.
Come scegliere un software antivirus per più dispositivi
Detto questo, vediamo come puoi scegliere il miglior software antivirus multi-dispositivo per le tue esigenze. Abbiamo suddiviso i passaggi in un pratico elenco, così puoi assicurarti di non trascurare nulla:
Elenca ogni dispositivo e sistema operativo: Inizia creando un inventario di tutti i computer che necessitano di protezione, inclusi i relativi sistemi operativi. Questo ti aiuterà a determinare con precisione quali dispositivi deve coprire il tuo software antivirus.
Decidi quali dispositivi devono condividere un unico account: Successivamente, dovrai identificare quali dispositivi vuoi gestire da un singolo account, soprattutto se il monitoraggio centralizzato e la fatturazione sono importanti. Più dispositivi condividono un account, più è facile gestirli insieme.
Identifica i requisiti di protezione fondamentali: assicurati che il software che stai valutando includa alcune funzionalità indispensabili, come il rilevamento del malware in tempo reale, il rilevamento del phishing, il rilevamento delle minacce basato sul comportamento, la protezione dagli exploit e la protezione dei supporti rimovibili.
Controlla le funzionalità specifiche per piattaforma: Se usi sistemi operativi diversi, dovrai verificare che sia i dispositivi Windows sia i Mac ricevano tutta la protezione di cui hanno bisogno.
Verifica installazione e sostituzione dei dispositivi: Assicurati di controllare come vengono aggiunti i nuovi computer e rimossi quelli vecchi, così potrai apportare facilmente modifiche quando passi a un nuovo dispositivo.
Valuta le prestazioni sul dispositivo meno potente: Una buona soluzione antivirus dovrebbe funzionare bene su tutti i tuoi dispositivi, non solo sul migliore. Usa il computer più vecchio o meno potente come riferimento pratico delle prestazioni per assicurarti che funzioni bene su tutto.
Controlla i test indipendenti: I test indipendenti sono un ottimo modo per assicurarti che l'antivirus funzioni correttamente su tutti i tuoi dispositivi. Cerca risultati recenti per ogni sistema operativo presente in casa, non solo per un dispositivo.
Confronta il prezzo di rinnovo e il costo per dispositivo: Quando controlli i prezzi, assicurati di sapere quanto pagherai ogni anno; non decidere basandoti solo sulla tariffa introduttiva.
Scegli il piano più piccolo che soddisfa esigenze realistiche: Non c’è bisogno di pagare per più di quanto ti serve, quindi assicurati di scegliere un piano adatto a te. Puoi scegliere un piano che ti lasci spazio per crescere senza pagare troppo per una copertura inutilizzata.
Conferma le opzioni di supporto: Assicurati di controllare tutti i dettagli e le opzioni, incluso come vengono gestiti i problemi relativi all’account, all’installazione e alla sicurezza.
Come Splashtop Shield protegge più computer Windows e Mac
Splashtop Shield è una soluzione antivirus basata sull'AI per singoli utenti e famiglie che utilizzano computer Windows e MacOS. Offre protezione anti-malware, anti-phishing, scansione del traffico in tempo reale, rilevamento delle minacce basato sul comportamento, protezione anti-exploit e scansione dei supporti rimovibili.
Splashtop Shield è disponibile nei piani Individual e Family. Il piano Individual copre due dispositivi, mentre il piano Family supporta fino a cinque computer Windows e MacOS in un unico nucleo familiare. Entrambi i piani possono includere un mix di computer Windows e Mac.
Con Splashtop Shield, ottieni:
Protezione antimalware.
Protezione anti-phishing.
Scansione del traffico in tempo reale.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento.
Protezione anti-exploit.
Scansione USB e dei supporti rimovibili.
In più, Splashtop Shield semplifica il monitoraggio dello stato dei dispositivi, la rimozione dei vecchi computer e l'aggiunta di quelli sostitutivi, il tutto da una pratica console web.
Checklist per antivirus multi-dispositivo
Con tutte queste informazioni a mente, sei pronto a valutare con sicurezza un software antivirus per più dispositivi. Tuttavia, ci sono molte cose da ricordare, quindi abbiamo creato una pratica checklist di cosa cercare prima dell'acquisto.
Quando scegli un software antivirus per più dispositivi, assicurati che:
Supporta tutti i sistemi operativi che utilizzi.
La protezione di base è disponibile su ogni computer (non solo su un tipo di dispositivo o sistema operativo)
Il limite di dispositivi corrisponde alle tue esigenze reali, così non paghi per più dispositivi di quanti ne usi.
I dispositivi Windows e Mac possono condividere un unico account.
Puoi rimuovere facilmente i vecchi dispositivi e aggiungere quelli sostitutivi.
Puoi vedere lo stato di tutti i dispositivi in un unico posto.
L'impatto sulle prestazioni è gestibile sui computer meno recenti che intendi proteggere.
Sono disponibili test recenti specifici per piattaforma.
Il costo per dispositivo protetto è ragionevole e il prezzo di rinnovo è chiaro.
Il supporto è disponibile tramite i canali che preferisci.
Proteggi ogni computer con Splashtop Shield
Quando scegli un software antivirus, devi assicurarti che supporti tutti i dispositivi che usi, bilanciando al tempo stesso sicurezza, supporto della piattaforma, gestione dell'account e costo totale. Cerca uno strumento che protegga tutti i tuoi dispositivi, invece di scegliere un piano basandoti solo sul prezzo o sul numero di dispositivi inclusi.
Splashtop Shield aiuta a proteggere più computer Windows e Mac con anti-malware, anti-phishing, scansione del traffico in tempo reale, rilevamento delle minacce basato sul comportamento, protezione anti-exploit e scansione dei supporti rimovibili. I piani Individual e Family ti consentono di scegliere la copertura in base al numero di computer supportati che devi proteggere.
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