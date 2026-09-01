Come scegliere il miglior antivirus per un PC da gaming

Non c’è niente di meglio che tornare a casa dal lavoro e accendere il PC per fare un po’ di gaming. Per qualche ora, puoi mettere da parte il mondo, scegliere qualcosa dalla tua libreria Steam e perderti in un RPG open world, uno sparatutto a squadre, una visual novel o qualsiasi altro tipo di gioco.
A meno che, naturalmente, il tuo PC da gaming non sia infetto da malware.
I PC da gaming hanno bisogno di una protezione antivirus come qualsiasi altro computer, ma hanno anche esigenze tecniche più complesse; una buona soluzione antivirus dovrebbe rilevare malware e minacce di phishing senza causare interruzioni che rovinano il gameplay.
Sebbene alcune soluzioni antivirus siano commercializzate per i gamer con funzionalità a tema gaming, spesso queste non sono le più essenziali. La qualità della protezione, l'uso delle risorse in background, il comportamento delle scansioni e i controlli delle notifiche sono ciò che fa davvero la differenza per un antivirus su PC da gaming, non solo l'etichetta “game booster”.
Con questo in mente, esploriamo le minacce che i gamer devono affrontare, come l'antivirus può influire sulle prestazioni e quali funzionalità cercare in un software antivirus per PC da gaming.
I PC da gaming hanno bisogno di un antivirus?
I PC da gaming affrontano le stesse minacce di qualsiasi altro computer, come malware, phishing e rischi per la sicurezza degli account, ma anche rischi aggiuntivi legati a download, mod, launcher, forum e marketplace di account.
Molti computer includono protezioni di sicurezza integrate che possono essere sufficienti per alcuni utenti. I gamer che scaricano regolarmente mod, scambiano file, usano launcher di terze parti o desiderano una protezione aggiuntiva contro phishing, comportamenti sospetti, supporti rimovibili o su più dispositivi possono scegliere di aggiungere un software antivirus.
Quali minacce alla sicurezza devono affrontare i gamer su PC?
Per prima cosa, dobbiamo capire quali minacce affrontano i PC da gaming. Gli aggressori sfruttano spesso la popolarità di giochi, mod, oggetti digitali e altro ancora per mascherare file dannosi o rubare le credenziali degli account, quindi i gamer dovrebbero fare attenzione quando scaricano file.
1. Finti download e installer di giochi
Anche se gli store digitali come Steam o l'Epic Games Store sono in genere modi sicuri per scaricare giochi, i gamer che cercano di aggirarli espongono i loro PC a dei rischi. Le pagine di download non ufficiali, i launcher falsi e gli installer ripacchettizzati possono contenere malware (e probabilmente non includono nemmeno il gioco che volevi), quindi è meglio evitarli.
Attieniti invece agli store ufficiali, ai siti web degli editori e ad altri launcher affidabili.
2. Mod dannose e strumenti per i cheat
A chi non piace una bella mod? Le mod possono aggiungere molti extra divertenti ai giochi, da nuovi outfit e personalizzazioni del personaggio fino a “Thomas the Tank Engine” in Skyrim. Ma i file provenienti da fonti non verificate possono contenere malware o altri software indesiderati.
Allo stesso modo, i giochi craccati e gli strumenti per i cheat possono comportare rischi particolarmente elevati, soprattutto se agli utenti viene detto di disattivare le protezioni di sicurezza per usarli.
Questo non significa che le mod debbano essere evitate del tutto, ma solo che dovrebbero essere scaricate da piattaforme di mod affidabili o da fonti attendibili quando possibile.
3. Phishing degli account di gioco
Fai attenzione a dove accedi. Le pagine di accesso false, i messaggi di giveaway, le richieste di verifica dell'account e attacchi simili possono rubare le credenziali degli utenti. Questi attacchi possono arrivare tramite diversi canali, come email, chat di gioco, piattaforme di messaggistica e forum della community, quindi fai attenzione, soprattutto quando accedi a una pagina che non conosci.
4. Link e file dannosi condivisi da altri giocatori
Solo perché un altro giocatore condivide un link o un file non significa che quel contenuto (o quella persona) sia affidabile. Link, allegati e altri file inviati tramite le piattaforme di chat potrebbero portare a download falsi, furto di credenziali o altri malware, quindi non fare clic su un link e non accettare un file a meno che non provenga da qualcuno che conosci e di cui ti fidi.
5. Chiavette USB e unità di archiviazione esterne infette
Se sposti file di gioco, mod, dati di salvataggio o qualsiasi altra cosa tra computer, c’è sempre la possibilità che portino con sé file dannosi. Dispositivi di archiviazione esterni come chiavette USB e hard disk esterni possono contenere file dannosi che potrebbero infettare un altro computer se quei file vengono aperti o eseguiti.
6. Exploit che prendono di mira software obsoleti
Il tuo PC da gaming è aggiornato? E i tuoi browser o altri software? Sistemi operativi, browser, launcher e altri software obsoleti possono avere vulnerabilità non corrette che gli attaccanti possono sfruttare, ed è per questo che è importante mantenere aggiornata la sicurezza.
L'antivirus può rallentare un PC da gaming?
Una preoccupazione comune tra i gamer è che il software antivirus rallenti il loro PC. Le interruzioni possono essere già abbastanza fastidiose nei giochi single-player, ma se sei in una partita multigiocatore (o, peggio ancora, stai giocando una partita classificata), il lag può essere fatale.
Sebbene il software antivirus utilizzi risorse di sistema per monitorare file e attività, la quantità necessaria varia a seconda del prodotto, dell'hardware e delle impostazioni. Quindi, la domanda non è se utilizzi risorse, ma se questo possa interrompere il gameplay.
Ti consigliamo di considerare alcuni fattori, tra cui:
Utilizzo della CPU quando il computer è inattivo
Consumo di memoria
Attività del disco
Tempi di avvio dei giochi
Uniformità del frame rate
Scatti durante le scansioni in background
Impatto sulla batteria dei laptop da gaming
Prestazioni sui sistemi più vecchi o con specifiche inferiori
Se le scansioni possono essere pianificate (così da essere eseguite fuori dagli orari di gioco, invece che nel mezzo di una partita)
Che cosa significa davvero basso impatto sul sistema?
Tenendo presente questo, come puoi assicurarti che il software antivirus non influisca sul tuo tempo di gioco? Alcuni fattori chiave possono aiutarti a capire quanto una soluzione abbia davvero un basso impatto e a ridurre la probabilità di interruzioni evidenti durante il gioco.
1. Uso limitato delle risorse in background
La protezione in tempo reale è importante per bloccare virus e altri malware il più rapidamente possibile, ma non dovrebbe occupare troppe risorse mentre è in esecuzione in background. La protezione in tempo reale dovrebbe restare attiva senza consumare risorse eccessive di CPU, memoria o disco.
2. Comportamento di scansione prevedibile
Quando inizia una scansione completa, utilizzerà più risorse. È sia ragionevole che inevitabile. Tuttavia, anche queste scansioni dovrebbero essere pianificate e prevedibili, così puoi programmarle nei momenti in cui non sei nel bel mezzo di una partita.
3. Interruzioni minime durante l'uso a schermo intero
A nessuno piace essere interrotto da avvisi e notifiche. Un buon antivirus per PC da gaming non dovrebbe interrompere le partite con avvisi non critici, notifiche di scansioni di routine o messaggi promozionali; tutto questo non farà altro che frustrare i giocatori e potenzialmente compromettere una partita.
4. Protezione costante durante il gioco
Ridurre l’utilizzo delle risorse non dovrebbe andare a scapito della sicurezza. L’antivirus dovrebbe essere sufficientemente non invasivo da non costringerti a disattivare la protezione malware in tempo reale o la protezione dal phishing solo per giocare in pace; la protezione dovrebbe rimanere costante e non interrompere l’esperienza.
Quali funzionalità antivirus contano di più per i gamer?
Considerate le minacce a cui sono esposti i PC da gaming e la necessità di un software antivirus che garantisca sicurezza senza rallentare il PC, è importante sapere quali funzionalità i gamer dovrebbero cercare. Queste sono le funzionalità più importanti da cercare in un software antivirus per PC da gaming:
1. Protezione malware in tempo reale
La protezione malware in tempo reale è una delle funzionalità più importanti di qualsiasi antivirus. Il software dovrebbe monitorare continuamente le minacce, controllando installer, download, eseguibili e processi in esecuzione, per individuare e bloccare le minacce non appena compaiono.
2. Protezione da phishing e link dannosi
Una buona soluzione antivirus dovrebbe aiutare a identificare i tentativi di phishing, i link dannosi, le false pagine di accesso e i download pericolosi. Questo aggiunge una protezione contro gli attacchi che cercano di rubare credenziali o di indurre gli utenti a installare malware.
3. Rilevamento delle minacce basato sul comportamento
Se un'applicazione si comporta in modo strano, il rilevamento delle minacce basato sul comportamento può individuarla sul fatto. Questa analisi comportamentale può aiutare a identificare attività sospette delle applicazioni anche quando non corrispondono a una firma malware nota.
4. Aggiornamenti automatici delle minacce
Le nuove minacce sono in continua evoluzione e continuano a emergere, quindi il software antivirus deve stare al passo. Una buona soluzione antivirus dovrebbe aggiornare automaticamente le informazioni sulle minacce, le firme, i dati di reputazione o i modelli di rilevamento su cui si basa man mano che emergono nuove minacce.
5. Protezione dagli exploit
Gli attaccanti spesso cercano di sfruttare vulnerabilità note nei software, nei browser, nei launcher e in altre applicazioni. La protezione dagli exploit può aiutare a identificare i tentativi di colpire queste vulnerabilità e a bloccarli.
6. Download e scansione dei supporti rimovibili
Quando scarichi file da siti web, unità esterne, archiviazione condivisa e così via, vuoi assicurarti che siano sicuri prima di eseguirli. La scansione dei supporti rimovibili può aiutare a rilevare file dannosi sulle unità collegate prima o nel momento in cui quei file vengono aperti.
7. Controlli chiari per quarantena e avvisi
Il software antivirus dovrebbe includere avvisi che indichino chiaramente cosa è stato rilevato, quali azioni sono state intraprese e se gli utenti devono intervenire. Per questo, la quarantena e i controlli degli avvisi sono strumenti essenziali per tenere informati gli utenti e assicurarsi che i virus non possano diffondersi.
Come scegliere il miglior antivirus per un PC da gaming
Se vuoi una buona soluzione antivirus per il tuo PC da gaming, dovrai trovare un software che soddisfi le tue esigenze e le tue abitudini di gioco. Quando valuti le opzioni antivirus, considera quanto segue:
Identifica come usi il PC da gaming: Per prima cosa, considera come usi il tuo PC da gaming, incluso da dove provengono i tuoi download. Non dimenticare di tenere conto degli store ufficiali, delle mod, dei launcher di terze parti, delle piattaforme multiplayer e delle tue abitudini di condivisione dei file.
Conferma la compatibilità: Naturalmente, dovrai assicurarti che l'antivirus che scegli funzioni sul tuo computer. Controlla le piattaforme supportate e assicurati che supporti la tua versione del sistema operativo e l'hardware del computer.
Dai priorità alla protezione essenziale: assicurati che l'antivirus includa le funzionalità di sicurezza di base di cui hai bisogno. Concentrati prima sulla protezione da malware, phishing, comportamenti sospetti, exploit e download, poi potrai valutare le funzionalità extra.
Valuta l'uso delle risorse in background: Il miglior software antivirus per PC da gaming può funzionare senza problemi in background senza interrompere le tue sessioni di gioco. Controlla CPU, memoria, attività del disco in stato di inattività e i risultati di test indipendenti per capire se funziona in modo fluido senza rallentare il computer.
Controlla le impostazioni di scansione e delle notifiche: I controlli di scansione e delle notifiche sono importanti per assicurarti di non ricevere avvisi nel bel mezzo di una partita o che una scansione pianificata non interrompa il gioco. Prima di acquistare uno strumento antivirus, assicurati di poter pianificare le scansioni e limitare le notifiche non critiche durante il gioco.
Controlla le prestazioni relative ai falsi positivi: I falsi positivi possono verificarsi occasionalmente, ma è comunque importante ridurli al minimo. Cerca prove del fatto che lo strumento antivirus sappia distinguere i file di gioco e le applicazioni legittime dalle minacce, per limitare i falsi allarmi.
Separa la protezione di base dagli extra: Anche se le funzionalità aggiuntive possono essere utili, non vuoi che vadano a scapito delle funzionalità di protezione di base. Non scegliere un prodotto solo perché include un game booster o una lunga lista di funzionalità, a meno che non abbia prima di tutto tutte le caratteristiche chiave di cui hai bisogno.
Confronta i prezzi completi: Il prezzo introduttivo non sarà quello che pagherai a ogni ciclo di fatturazione. Controlla tutti i prezzi, inclusi il prezzo introduttivo, il costo di rinnovo, i limiti di dispositivi e il supporto che riceverai per il tuo livello di prezzo.
Valuta anche gli altri computer che devi proteggere: Se hai più di un computer, una soluzione antivirus multi-dispositivo potrebbe essere la scelta giusta. Valuta se il piano debba coprire anche un laptop, un Mac o un altro computer di casa e, in tal caso, cerca una copertura multi-dispositivo.
Conferma le opzioni di supporto: anche l’assistenza clienti è importante. Controlla come viene fornita l’assistenza, soprattutto se hai difficoltà tecniche, se il software blocca un gioco legittimo o se causa problemi di prestazioni.
Come Splashtop Shield aiuta a proteggere i PC da gaming
Splashtop Shield è una soluzione antivirus basata sull'AI per computer Windows e Mac che offre protezione contro malware, phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit.
Splashtop Shield utilizza l'analisi dei file assistita dal machine learning, controlli della reputazione nel cloud e dati sulle minacce aggiornati frequentemente per aiutare a identificare programmi dannosi e file sospetti.
Splashtop Shield include:
Protezione anti-malware per aiutare a rilevare e bloccare il malware.
Protezione anti-phishing per aiutare a identificare i tentativi di phishing e i link dannosi.
Scansione del traffico in tempo reale per aiutare a identificare il traffico dannoso e le minacce online.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento per aiutare a identificare comportamenti sospetti che potrebbero non corrispondere alle firme malware conosciute.
Protezione anti-exploit per aiutare a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare vulnerabilità software.
Scansione USB e dei supporti rimovibili per aiutare a rilevare file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati.
Splashtop Shield è disponibile in un'edizione Individual, che copre due dispositivi, e in un'edizione Family, che ne supporta fino a cinque. Funziona su computer Windows e Mac, quindi lo stesso piano può coprire un PC da gaming e tutti gli altri computer della tua casa.
Checklist dell’antivirus per PC da gaming
Tenendo presente tutto questo, che cosa dovresti cercare in un software antivirus per PC da gaming? Abbiamo riassunto tutto in un elenco delle funzionalità più essenziali, quindi, quando cerchi un buon strumento antivirus, assicurati che abbia ciascuna delle seguenti caratteristiche:
Protezione in tempo reale, anche durante il gioco.
Protezione da malware e phishing.
Rilevamento basato sul comportamento.
Scansione e rilevamento delle minacce per download e unità esterne.
Utilizzo ragionevole di CPU e memoria in background.
Scansioni complete che possono essere pianificate fuori dagli orari di gioco.
Gestione degli avvisi non critici.
Test indipendenti per Windows.
Bassi tassi di falsi positivi.
Un prezzo di rinnovo chiaro.
Un piano che copre tutti i computer che usi e vuoi proteggere.
Supporto prontamente disponibile se i file di gioco legittimi vengono bloccati.
Proteggi il tuo PC da gaming con Splashtop Shield
I PC da gaming hanno bisogno della protezione antivirus tanto quanto qualsiasi altro dispositivo, ma questa protezione non dovrebbe causare rallentamenti o interrompere le partite. Il miglior antivirus per un PC da gaming bilancia una protezione affidabile con un impatto gestibile sul sistema e interruzioni minime durante il gioco.
Quando scegli un software antivirus, cerca protezione in tempo reale, comportamento delle scansioni e rilevamento del phishing, e valuta l'uso delle risorse e le prove dei test prima di considerare gli extra brandizzati per il gaming. Questo ti aiuterà ad andare oltre annunci pubblicitari e clamore per assicurarti di ottenere la protezione e le funzionalità di cui hai bisogno.
Vuoi saperne di più su Splashtop Shield? Scopri come aiuta a proteggere i computer Windows e Mac da malware, phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit.