I computer Mac sono noti per essere sicuri, ma questo non significa che siano completamente immuni ai virus. Sebbene le funzionalità di sicurezza integrate possano essere sufficienti per alcuni utenti Mac, altri potrebbero aver bisogno di una protezione antivirus aggiuntiva a seconda di come usano il computer.
Inoltre, sebbene i Mac includano una protezione contro il software dannoso, non possono impedire agli utenti di correre rischi o di cadere vittima di truffe di ingegneria sociale. Phishing, download non sicuri, account compromessi e richieste dannose del browser possono comunque colpire i Mac, insieme ai malware specifici per Mac.
Tenendo presente questo, vediamo da cosa protegge macOS, quali lacune rimangono, quando ti servirà un antivirus per Mac e cosa cercare in un software antivirus.
I Mac possono prendere virus e malware?
Sì, i Mac possono essere infettati da malware. Anche se macOS include solide protezioni integrate, è comunque possibile che i virus riescano a passare. Inoltre, anche se “virus” è comunemente usato come termine generico, esistono molte minacce che possono colpire i dispositivi Mac.
Le minacce più comuni includono:
Trojan
Adware
Spyware
Il ransomware
Estensioni del browser dannose
Download correlati al phishing
Applicazioni con malware nascosto
Quali protezioni di sicurezza sono integrate in macOS?
Detto questo, i dispositivi Mac tendono a essere molto sicuri. macOS offre più livelli di sicurezza per aiutare a proteggere i dispositivi, invece di affidarsi a una singola funzionalità antivirus. Questi livelli includono:
Gatekeeper
Gatekeeper controlla che le applicazioni scaricate abbiano firme sviluppatore valide e la notarizzazione, contribuendo a impedire che software non attendibile venga eseguito senza avviso. Tuttavia, gli utenti possono comunque ignorare gli avvisi di Gatekeeper, quindi il livello di protezione che offre realmente dipende dall'utente.
Notarizzazione delle app
Il processo di notarizzazione di Apple controlla il software per Mac inviato per individuare contenuti dannosi noti e altri problemi di sicurezza prima della distribuzione. Questo vale per molte app distribuite sia tramite il Mac App Store sia al di fuori di esso, aggiungendo un ulteriore livello di protezione quando gli utenti installano software.
XProtect
XProtect è un ulteriore livello di sicurezza che utilizza il rilevamento malware integrato e i dati di sicurezza Apple per individuare e rimuovere le minacce note. XProtect opera in background e utilizza le capacità integrate di rilevamento malware di Apple per aiutare a identificare e bloccare le minacce note senza richiedere scansioni manuali.
Integrità del sistema e controlli delle applicazioni
macOS include anche protezioni come System Integrity Protection e i controlli delle autorizzazioni delle app che limitano l'accesso ad aree e dati sensibili del sistema. Questi controlli possono limitare ciò che il software dannoso è in grado di modificare o a cui può accedere.
Cosa la sicurezza di macOS non affronta completamente
Tuttavia, anche una solida sicurezza del sistema operativo non elimina tutti i rischi. Ci sono ancora alcune minacce che possono colpire i dispositivi macOS, tra cui:
Email di phishing e pagine di accesso false.
Truffe online e richieste di assistenza fraudolente.
File dannosi approvati dall’utente (intenzionalmente o inconsapevolmente).
Password e account cloud compromessi.
Software scaricato da fonti non affidabili.
Prompt del browser dannosi o ingannevoli.
Minacce diffuse tramite unità USB o altri dispositivi collegati.
Malware nuovo o modificato che non è ancora ampiamente riconosciuto.
Tieni presente che la maggior parte di queste minacce prende di mira prima gli utenti, piuttosto che i dispositivi, ad esempio tramite truffe, phishing e richieste ingannevoli. L'ingegneria sociale e altri attacchi che prendono di mira la capacità di giudizio degli utenti possono essere più difficili da fermare rispetto agli attacchi che sfruttano direttamente i dispositivi, soprattutto perché spesso gli utenti non si rendono conto di essere stati presi di mira finché non è troppo tardi.
Quando dovresti prendere in considerazione un antivirus aggiuntivo per un Mac?
Dovresti valutare una protezione antivirus aggiuntiva per il tuo Mac se:
Scarichi regolarmente software al di fuori dell'App Store
Più spesso installi software da fonti esterne, maggiore è la probabilità di imbatterti in programmi dannosi o installer ingannevoli. Scaricare software da fonti non verificate, non attendibili o ingannevoli aumenta il rischio di installare malware o software indesiderato.
Usi lo stesso Mac per il lavoro e le attività personali
Negli attuali ambienti di lavoro da remoto e BYOD, è comune che le persone utilizzino gli stessi dispositivi sia per il lavoro che per uso personale. Questi dispositivi a uso misto possono gestire più allegati email, documenti condivisi, account cloud e informazioni sensibili rispetto al Mac medio, aumentando il rischio di infezione e le sue potenziali conseguenze.
Ricevi spesso file o link da altre persone
La collaborazione è una parte fondamentale di qualsiasi ambiente di lavoro, ma crea anche opportunità per malware e altri virus di infiltrarsi. La collaborazione frequente tramite email, messaggi o altre comunicazioni elettroniche aumenta il rischio di esposizione a phishing, download dannosi o altri file o documenti malevoli, ed è per questo che è sempre importante prestare attenzione quando apri link o documenti nelle email, anche se pensi che provengano da qualcuno con cui lavori.
Usi unità USB o dispositivi di archiviazione esterni
I supporti rimovibili, come le unità USB e i dischi rigidi esterni, possono trasportare file dannosi da un computer all'altro. Se usi spesso questi dispositivi, può essere utile avere un programma antivirus in grado di analizzarli e rilevare malware e altre minacce prima che possano infettare il tuo dispositivo.
Vuoi un monitoraggio e avvisi più visibili
A volte, avere visibilità sulla tua sicurezza offre sia la protezione sia la tranquillità di cui gli utenti hanno bisogno. Se vuoi un prodotto di sicurezza con una dashboard, controlli di scansione, avvisi chiari e uno stato del dispositivo ben visibile, ti serve una vera soluzione antivirus.
Gestisci più di un computer
Quando hai più computer, soprattutto un mix di dispositivi Windows e Mac, un buon software antivirus con un piano multi-dispositivo può essere utile. Questo aiuta a mantenere tutti i dispositivi al sicuro con lo stesso piano, garantendo una protezione complessiva maggiore.
Aiuti familiari meno esperti dal punto di vista tecnico
Non tutti hanno lo stesso livello di competenza tecnica o familiarità con le best practice di cybersecurity. Una protezione extra contro phishing e malware può essere utile quando hai parenti più propensi a fidarsi di richieste ingannevoli, fare clic su link sospetti o accettare richieste di supporto non richieste.
Quali funzionalità dovrebbe includere un antivirus per Mac?
Naturalmente, trovare un buon antivirus per un computer Mac non significa semplicemente scegliere il primo software che vedi, quello più economico o quello con più funzionalità. Ci sono alcune funzionalità chiave da cercare in una soluzione antivirus per assicurarti di ottenere le funzionalità e la protezione di cui hai bisogno.
Assicurati di cercare:
Protezione antimalware in tempo reale per mantenere i dispositivi sempre al sicuro con una protezione continua.
Rilevamento di malware specifico per Mac per contrastare le minacce progettate per i dispositivi macOS.
Protezione dal phishing per aiutare a identificare link ingannevoli, false pagine di accesso e download dannosi.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento per individuare attività insolite.
Aggiornamenti automatici della sicurezza così sei sempre aggiornato.
Protezione dagli exploit che aiuta a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare vulnerabilità del software.
Scansione di USB e supporti rimovibili che aiuta a rilevare file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati.
Controlli chiari per quarantena e avvisi quando viene rilevato un virus.
Supporto per la versione corrente di macOS, per garantire che la tua protezione antivirus resti aggiornata.
Un impatto ragionevole sul sistema, così il software antivirus non rallenta il tuo dispositivo.
Limiti di dispositivo e prezzi trasparenti, così la fattura non ti sorprenderà mai.
Test specifici per Mac o convalida da parte di un soggetto indipendente.
Un lungo elenco di funzionalità non equivale automaticamente a un prodotto migliore. Devi assicurarti che abbia le funzionalità specifiche di cui hai bisogno.
Un antivirus rallenterà un Mac?
Una frase ricorrente tra chi evita i software antivirus è: “l'antivirus rallenta sempre il mio computer”. Tuttavia, non deve per forza essere così.
Sebbene il software antivirus utilizzi risorse di sistema per analizzare i file e monitorare l’attività, l’impatto effettivo sulle prestazioni varia a seconda dei prodotti e dei dispositivi. Puoi determinare quanto uno strumento antivirus inciderà sulle prestazioni valutando alcuni fattori, tra cui:
Utilizzo di CPU e memoria quando l'antivirus è inattivo.
Prestazioni durante le scansioni rapide e complete.
Tempi di avvio delle applicazioni.
Impatto della batteria sui MacBook.
Interruzioni durante il lavoro che richiede un uso intensivo del processore.
Controlli per programmare e mettere in pausa le scansioni.
Compatibilità con l'hardware del tuo Mac e con la versione di macOS.
Anche se una soluzione è pubblicizzata come “leggera”, questa affermazione dovrebbe comunque essere supportata da test, requisiti chiari e dati misurabili sulle prestazioni. Una soluzione antivirus leggera dovrebbe mantenere gestibile l’impatto sulle prestazioni durante l’uso quotidiano e le scansioni.
Come scegliere un antivirus per Mac
Quando hai bisogno di una soluzione antivirus per il tuo Mac, è importante trovarne una che soddisfi le esigenze del tuo dispositivo e delle sue prestazioni. Ci sono alcuni passaggi chiave che puoi seguire per aiutarti nel processo decisionale e trovare lo strumento più adatto a te:
Conferma la tua versione di macOS e l'hardware: Per prima cosa, ti consigliamo di verificare che il software supporti la versione di macOS che stai usando e l'architettura del processore del tuo Mac. Se non sono pienamente compatibili, possono influire su velocità e prestazioni.
Rivedi le tue attuali abitudini di sicurezza: L'antivirus può offrire protezione da molte minacce, ma non dal comportamento dell'utente. Dovrai considerare da dove scarichi file e software, con quale frequenza scarichi file e se hai abilitato l'autenticazione a più fattori per gli account importanti.
Individua le lacune di protezione che vuoi colmare: valuta le minacce a cui il tuo computer potrebbe essere esposto e quali ti preoccupano di più. Queste possono includere malware, phishing, download non sicuri, supporti rimovibili, più dispositivi o la necessità di un monitoraggio più chiaro, ma una volta che sai quali lacune affrontare, puoi trovare una soluzione adatta alle tue esigenze.
Dai priorità alle funzionalità di protezione essenziali: Anche se alcuni strumenti antivirus possono offrire moltissime funzionalità, ce ne sono alcune fondamentali a cui non puoi rinunciare. Concentrati sul rilevamento del malware, sulla protezione dal phishing, sul monitoraggio comportamentale, sugli aggiornamenti e sulla facilità d'uso prima di considerare eventuali extra inclusi.
Verifica prestazioni e test specifici per Mac: Cerca test o convalide recenti eseguiti specificamente su macOS, invece di basarti solo sui risultati di Windows.
Confronta la copertura dei dispositivi: Diversi fornitori e piani antivirus avranno livelli di copertura differenti. Ti consigliamo di verificare se il piano copre un Mac, più Mac o una combinazione di computer Windows e Mac, oltre a quanti dispositivi può supportare.
Controlla il prezzo completo: il primo prezzo che vedi non è necessariamente quello che pagherai a lungo termine. Assicurati di controllare attentamente i piani tariffari, inclusi il prezzo introduttivo, il prezzo di rinnovo, la frequenza di fatturazione, i limiti dei dispositivi e i termini di cancellazione.
Controlla le opzioni di supporto: Non sottovalutare l'importanza dell'assistenza clienti. Ti conviene verificare come viene fornita l'assistenza e se è disponibile tramite i canali che preferisci.
Come Splashtop Shield aggiunge un ulteriore livello di protezione per Mac
Questo ci porta a Splashtop Shield, una soluzione antivirus basata sull'AI per computer Windows e Mac. Splashtop Shield è progettato per singoli utenti, famiglie e chiunque utilizzi computer personali per il lavoro da remoto o ibrido.
Splashtop Shield aggiunge un ulteriore livello di protezione accanto alle funzionalità di sicurezza integrate in macOS, con protezione da malware, tentativi di phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit.
Splashtop Shield include:
Protezione anti-malware per rilevare e bloccare i programmi dannosi.
Protezione anti-phishing per aiutare a identificare i tentativi di phishing e i link dannosi.
Scansione del traffico in tempo reale per aiutare a identificare il traffico dannoso e le minacce online.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento per individuare attività insolite.
Protezione anti-exploit per aiutare a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare vulnerabilità software.
Scansione di USB e supporti rimovibili per aiutare a rilevare file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati.
Splashtop Shield è disponibile in un piano Individual per due dispositivi e in un piano Family per un massimo di cinque computer Windows e Mac in un'unica abitazione.
Checklist di sicurezza per Mac
La cybersecurity è importante indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo. Se vuoi assicurarti che il tuo Mac rimanga al sicuro e protetto dalle minacce, ecco una rapida checklist di passaggi che puoi seguire per mantenere un livello di sicurezza elevato.
Controlla il tuo Mac e assicurati che:
Gli aggiornamenti di macOS sono abilitati, così ricevi le patch di sicurezza più recenti.
Le applicazioni e i browser sono aggiornati.
Scarichi software solo da fonti attendibili.
Gli account importanti usano password uniche, così se una password viene rubata, le altre restano al sicuro.
L'autenticazione a più fattori è abilitata.
I link e gli allegati imprevisti vengono verificati prima che tu ci clicchi sopra.
Le estensioni del browser non necessarie vengono rimosse.
Le unità USB e altri dispositivi collegabili vengono analizzati prima dell'uso.
I file importanti vengono sottoposti a backup in modo da poter essere recuperati in caso di perdita.
Se utilizzi un antivirus aggiuntivo, la protezione in tempo reale è abilitata.
Ottieni una protezione più intelligente per il tuo Mac con Splashtop Shield
Sebbene i computer Mac includano solide protezioni integrate, a volte hai bisogno di un po' di sicurezza in più. Se scarichi spesso software, gestisci allegati o desideri un rilevamento più efficace di phishing e comportamenti sospetti, un software antivirus può essere utile.
Con Splashtop Shield, puoi aggiungere una protezione extra non solo al tuo computer Mac, ma anche a un massimo di cinque dispositivi Windows e macOS. Splashtop Shield aggiunge protezione basata sull'AI contro malware, phishing, minacce comportamentali ed exploit per gli utenti Mac che desiderano un ulteriore livello di sicurezza.
Vuoi saperne di più? Scopri come Splashtop Shield offre protezione basata sull'AI su computer Windows e Mac.