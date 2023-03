La sostituzione centrale di LogMeIn

Più semplice. Più veloce. Più forte. Splashtop Remote Support è l'alternativa affidabile ed estremamente sicura che gli utenti di LogMeIn Central stavano aspettando. Con il suo prezzo vincente, Splashtop Remote Support è diventata la soluzione ideale del settore.

Il Vecchio

Migliaia di aziende e MSP stanno passando a Splashtop Remote Support (SRS) e le ragioni sono ovvie. LogMeIn aumenta i prezzi anno dopo anno. Costringe gli utenti a costosi aggiornamenti con poco o nessun preavviso o tempo per la adattamento. Gli utenti sono costantemente di fronte alla decisione frustrante di aggiornare o perdere tutto il supporto per i loro clienti.

Il Nuovo

In risposta alle preoccupazioni degli utenti di LogMeIn, Splashtop ha sviluppato Splashtop Remote Support come sostituto di LogMeIn Central. Circa tre anni fa, dopo che LogMeIn ha sospeso il suo pacchetto freemium e ha cambiato il modello di business di LMI Central, gli MSP, i professionisti IT e i service provider di tutto il mondo hanno inondato Splashtop di richieste relative ai loro casi d'uso.

Splashtop ha preso a cuore le richieste e ha iniziato la ricerca della migliore soluzione di accesso e supporto remoto di oggi, Splashtop Remote Support, la migliore alternativa a LogMeIn Central.

Funzionalità e funzionalità

Splashtop Remote Support è solido, sicuro, affidabile e facile da usare. Fornisce una pagina della console di amministrazione centralizzata in cui gli amministratori possono gestire tutti i loro computer end-point. Ecco alcune caratteristiche evidenziate:

Trasferimento file

Stampa remota

Riattivazione remota

Riavvio remoto

Chatta

Monitor molti-a-molti

Aggiornamenti di Windows

Registri eventi

Integrazione antivirus

Assistenza supervisionata

Raggruppamento

Gestione utenti

Facile installazione

Accesso da qualsiasi dispositivo

Avvisi configurabili

Inventario di sistema

Comando remoto

Splashtop ti aiuterà anche a risparmiare tantissimo denaro all'anno sul costo dell'abbonamento rispetto a LogMeIn. Dai un'occhiata al nostro confronto prezzi LogMeIn Central per verificarlo di persona.

Sicurezza robusta

Tutte le sessioni remote SRS sono protette con crittografia TLS e AES a 256 bit. Tutte le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono registrati. L'accesso remoto è ulteriormente protetto dall'autenticazione del dispositivo, dalla verifica in due passaggi e da diverse opzioni di password di secondo livello. Splashtop aiuta anche a supportare la conformità HIPAA.

Assistenza supervisionata

Per IT, help desk e professionisti del supporto che desiderano fornire assistenza supervisionata a computer non gestiti, Splashtop offre anche SOS Splashtop. Puoi aggiungere licenze SOS al tuo account di Splashtop Remote Support. Visita www.splashtop.com/sos per ulteriori informazioni.

Passa a Splashtop

Alla luce dei cambiamenti intervenuti nel modello di business di LogMeIn, il prodotto di assistenza remota di Splashtop ha fatto felici e risollevato molti professionisti, soprattutto gli utenti di LMI Central. Se attualmente utilizzi LogMeIn Central, prova gratuitamente il supporto remoto di Splashtop per capire perché molti hanno cambiato e non si sono più voltati indietro.

