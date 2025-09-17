La sostituzione centrale di LogMeIn

Più semplice. Più veloce. Più forte. Splashtop Remote Support è l'alternativa affidabile ed estremamente sicura che gli utenti di LogMeIn Central stavano aspettando. Con il suo prezzo vincente, Splashtop Remote Support è diventata la soluzione ideale del settore.
L'aumento dei prezzi di LogMeIn: spingere le aziende a cercare alternative convenienti
Migliaia di aziende e MSP stanno passando a Splashtop Remote Support (SRS) e le ragioni sono ovvie. LogMeIn aumenta i prezzi anno dopo anno. Costringe gli utenti a costosi aggiornamenti con poco o nessun preavviso o tempo per la adattamento. Gli utenti sono costantemente di fronte alla decisione frustrante di aggiornare o perdere tutto il supporto per i loro clienti.
Splashtop, d'altra parte, offre una soluzione più economica e affidabile, rendendola la scelta ideale per le aziende alla ricerca di un alternativa a LogMeIn che non comprometta le prestazioni.
Splashtop Remote Support: un sostituto più intelligente e conveniente di LogMeIn Central
In risposta alle preoccupazioni degli utenti di LogMeIn, Splashtop ha sviluppato Splashtop Remote Support come sostituto di LogMeIn Central. Circa tre anni fa, dopo che LogMeIn ha sospeso il suo pacchetto freemium e ha cambiato il modello di business di LMI Central, gli MSP, i professionisti IT e i service provider di tutto il mondo hanno inondato Splashtop di richieste relative ai loro casi d'uso.
Splashtop ha preso a cuore le richieste e ha iniziato la ricerca della migliore soluzione di accesso e supporto remoto di oggi, Splashtop Remote Support, la migliore alternativa a LogMeIn Central.
In che modo le caratteristiche e le funzionalità di Splashtop migliorano il supporto remoto
Splashtop Remote Support è affidabile, sicuro e facile da usare. Nel valutare Splashtop e LogMeIn, diverse caratteristiche di spicco danno a Splashtop un vantaggio competitivo. Ecco alcune caratteristiche in evidenza:
Trasferimento file
Stampa remota
Riattivazione remota
Riavvio remoto
Chatta
Aggiornamenti di Windows
Registri eventi
Integrazione antivirus
Assistenza supervisionata
Raggruppamento
Gestione utenti
Facile installazione
Accesso da qualsiasi dispositivo
Avvisi configurabili
Inventario di sistema
Comando remoto
Splashtop ti aiuterà anche a risparmiare tantissimo denaro all'anno sul costo dell'abbonamento rispetto a LogMeIn. Dai un'occhiata al nostro confronto prezzi LogMeIn Central per verificarlo di persona.
Sicurezza robusta
Tutte le sessioni remote di SRS sono protette con crittografia TLS e AES a 256 bit. Tutte le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono registrati. L'accesso remoto è ulteriormente protetto dall'autenticazione del dispositivo, dalla verifica in due passaggi e da diverse opzioni di password di secondo livello. Splashtop aiuta anche a supportare la conformità HIPAA.
Assistenza supervisionata
Per i professionisti dell'IT, dell'help desk e dell'assistenza che desiderano fornire assistenza ai computer non gestiti, Splashtop offre anche un'assistenza supervisionata.
Effettua il passaggio da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support
Alla luce dei cambiamenti intervenuti nel modello di business di LogMeIn, il prodotto di assistenza remota di Splashtop ha fatto felici e risollevato molti professionisti, soprattutto gli utenti di LMI Central. Se attualmente utilizzi LogMeIn Central, prova gratuitamente il supporto remoto di Splashtop per capire perché molti hanno cambiato e non si sono più voltati indietro.