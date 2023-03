Migliore alternativa a Connectwise Control Alternative per il 2023 – Splashtop

Splashtop si impegna a garantire l'eccellenza del servizio clienti. Per facilitare i contatti con un interlocutore reale, Splashtop dispone di team di assistenza in California, Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam. I clienti nuovi e quelli già esistenti hanno a disposizione le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con una persona in carne e ossa.

Se hai bisogno di assistenza per risolvere un problema o se hai domande sul tuo account, il team di Splashtop sarà sempre a tua disposizione.