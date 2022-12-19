La migliore alternativa RemotePC
Splashtop è più facile da usare, è più rapido, ha un maggior numero di funzioni e viene utilizzato da oltre 30 milioni di persone
Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa RemotePC
pc remoto
Team di vendita e assistenza dal vivo con sede negli Stati Uniti e in Europa
Trasferimento di file (incluso il trascinamento della selezione)
Chat ( in & fuori sessione)
*Disponibile solo durante la sessione
Stampa remota
Monitor molti-a-molti
Registrazione sessione
Condividi il tuo desktop tramite link web
Distribuzione semplice e sicura con un link condivisibile
Tre utenti possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede tre licenze)
Riavvio remoto
Solo nel piano Enterprise
Raggruppamento computer
Solo nel piano Enterprise
Raggruppamento utenti
Autorizzazione di gruppo
Solo nel piano Enterprise
Funzioni di gestione degli utenti per i team
Solo nel piano Enterprise
Crittografia AES a 256 bit/Verifica in due passaggi/Autenticazione del dispositivo
Spegnere la schermata remota
*Non disponibile su Windows 10
Cosa dicono gli utenti quando scelgono Splashtop
Ho cercato diverse opzioni di accesso remoto nel corso dell'ultimo mese e Splashtop è stato di gran lunga il migliore per le nostre esigenze. Complimenti al team Splashtop per aver messo insieme un grande pacchetto, con opzioni utili/pratiche e ad un prezzo accessibile. Ho bisogno di un prodotto e di un'azienda su cui posso fidarmi e affidarmi e la tua soluzione è stata solida e continua a lavorare bene.
Darryl Collins
Accesso remoto rapido, semplice e sicuro
Splashtop è uno strumento di accesso remoto ad alte prestazioni per chiunque desideri una soluzione semplice per accedere ai propri computer in mobilità. È l'ideale per consentire di lavorare da casa o per consentire agli studenti di accedere ai computer dei laboratori scolastici.
Usa il tuo laptop, tablet o smartphone per accedere al tuo computer remoto come se ti ci trovassi proprio di fronte. Usa le tue app, modifica file, guarda video ed esegui qualsiasi attività con facilità grazie alle nostre connessioni veloci che ti offrono qualità HD. Scopri di più su Splashtop Remote Access. Scopri perché oltre 30 milioni di persone si sono affidate a Splashtop per oltre 500 milioni di sessioni.