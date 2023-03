La migliore alternativa RemotePC

Splashtop Business Access è uno strumento di desktop remoto ad alte prestazioni per chiunque desideri una soluzione semplice per accedere ai propri computer in mobilità. È l'ideale per consentire di lavorare da casa o per consentire agli studenti di accedere ai computer dei laboratori scolastici.

Usa il tuo laptop, tablet o smartphone per accedere al tuo computer remoto come se ti ci trovassi proprio di fronte. Usa le tue app, modifica file, guarda video ed esegui qualsiasi attività con facilità grazie alle nostre connessioni veloci che ti offrono qualità HD. Scopri di più su Splashtop Business Access. Scopri perché oltre 30 milioni di persone si sono affidate a Splashtop per oltre 500 milioni di sessioni.