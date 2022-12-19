La migliore alternativa RemotePC

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Splashtop Remote Access Pro

pc remoto

Team di vendita e assistenza dal vivo con sede negli Stati Uniti e in Europa

Trasferimento di file (incluso il trascinamento della selezione)

Chat ( in & fuori sessione)

*Disponibile solo durante la sessione

Stampa remota

Monitor molti-a-molti

Registrazione sessione

Condividi il tuo desktop tramite link web

Distribuzione semplice e sicura con un link condivisibile

Tre utenti possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede tre licenze)

Riavvio remoto

Solo nel piano Enterprise

Raggruppamento computer

Solo nel piano Enterprise

Raggruppamento utenti

Autorizzazione di gruppo

Solo nel piano Enterprise

Funzioni di gestione degli utenti per i team

Solo nel piano Enterprise

Crittografia AES a 256 bit/Verifica in due passaggi/Autenticazione del dispositivo

Spegnere la schermata remota

*Non disponibile su Windows 10


Accesso remoto Splashtop

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Cosa dicono gli utenti quando scelgono Splashtop

Ho cercato diverse opzioni di accesso remoto nel corso dell'ultimo mese e Splashtop è stato di gran lunga il migliore per le nostre esigenze. Complimenti al team Splashtop per aver messo insieme un grande pacchetto, con opzioni utili/pratiche e ad un prezzo accessibile. Ho bisogno di un prodotto e di un'azienda su cui posso fidarmi e affidarmi e la tua soluzione è stata solida e continua a lavorare bene.

Darryl Collins

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