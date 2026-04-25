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Demo di Splashtop Enterprise: Accesso remoto degli utenti finali e funzionalità di assistenza IT a distanza

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto remoto con licenze flessibili per utenti finali e tecnici.

Guarda questo video per conoscere le funzionalità e le caratteristiche di Splashtop Enterprise:

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Con Splashtop Enterprise avrai:

  • Accesso remoto ad alte prestazioni per i dipendenti che lavorano da casa

  • Possibilità di programmare l'accesso remoto

  • Gestione e permessi di accesso basati su gruppi

  • Integrazione con single sign-on (SSO) per l'autenticazione centralizzata

  • Capacità di fornire supporto "helpdesk" a computer e dispositivi mobili con accesso remoto on-demand

  • Capacità di fornire assistenza remota non presidiata ai computer

  • Funzioni di gestione remota del computer, come la gestione degli aggiornamenti di Windows

  • Accesso incustodito ai dispositivi Android

Splashtop Enterprise for Remote Labs consente agli istituti scolastici di programmare e gestire l'accesso remoto ai computer di laboratorio e permette all'IT di supportare da remoto i dispositivi di studenti e docenti.

Per saperne di più su Splashtop Enterprise per i laboratori remoti

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