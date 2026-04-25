Demo di Splashtop Enterprise: Accesso remoto degli utenti finali e funzionalità di assistenza IT a distanza

Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto remoto con licenze flessibili per utenti finali e tecnici.
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Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise
Con Splashtop Enterprise avrai:
Accesso remoto ad alte prestazioni per i dipendenti che lavorano da casa
Possibilità di programmare l'accesso remoto
Gestione e permessi di accesso basati su gruppi
Integrazione con single sign-on (SSO) per l'autenticazione centralizzata
Capacità di fornire supporto "helpdesk" a computer e dispositivi mobili con accesso remoto on-demand
Capacità di fornire assistenza remota non presidiata ai computer
Funzioni di gestione remota del computer, come la gestione degli aggiornamenti di Windows
Accesso incustodito ai dispositivi Android
Splashtop Enterprise for Remote Labs consente agli istituti scolastici di programmare e gestire l'accesso remoto ai computer di laboratorio e permette all'IT di supportare da remoto i dispositivi di studenti e docenti.
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