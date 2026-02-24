L'accesso remoto consente il lavoro e il supporto IT da qualsiasi luogo, ma in ambienti regolamentati, è considerato un percorso di accesso controllato verso sistemi sensibili. Ciò significa che la conformità dipende da controlli tecnici applicabili e da prove che possono essere prodotte rapidamente durante gli audit.
Ciò non significa che le organizzazioni finanziarie e governative non possano utilizzare accesso remoto. Significa che l'accesso remoto deve soddisfare le aspettative comuni di conformità riguardo l'autenticazione forte, l'accesso con il minimo dei privilegi, la crittografia durante il transito, la registrazione degli audit e la governance coerente tra utenti, amministratori e terze parti.
Quindi, come possono queste organizzazioni soddisfare i requisiti di conformità per l'accesso remoto? Mappiamo i requisiti con i controlli che li soddisfano, le prove di audit che i revisori chiedono tipicamente e come una soluzione come Splashtop può supportare questi controlli e prove.
Perché l'accesso remoto è un'area di controllo ad alto rischio nei settori regolamentati?
In settori altamente regolamentati, l'accesso remoto richiede controlli rigorosi. Senza controlli di sicurezza adeguati, l'accesso remoto può ampliare le modalità con cui sistemi e dati sensibili vengono raggiunti e può creare problemi durante gli audit se l'accesso non è costantemente governato e registrato.
I rischi di un accesso remoto non sicuro possono includere l'abuso di accessi privilegiati da parte di amministratori, fornitori o appaltatori, nuovi percorsi di accesso o espansi a informazioni sensibili e il rischio di non superare un audit a causa di log mancanti o incoerenti. Tuttavia, ciò non dovrebbe scoraggiare le organizzazioni dall'investire in strumenti di accesso remoto.
Ci sono diversi scenari in cui le organizzazioni finanziarie o governative utilizzano l'accesso remoto, non solo quando si lavora da casa. Questo include:
Accesso ad app interne, dati regolamentati, sistemi di pagamento, ambienti simili a CJIS o console admin da un dispositivo secondario mentre sei in movimento.
Concedere l'accesso di supporto a terze parti a fornitori, MSPs, supporto IT e altro.
Qualsiasi scenario in cui è necessario l'accesso persistente e non supervisionato, come quando si gestiscono server remoti.
Indipendentemente dal motivo o dalla forma che assume, ciò che conta di più per l'accesso remoto è un accesso sicuro e affidabile che soddisfi i requisiti di conformità IT.
Quali sono i Requisiti di Conformità di Base per le Soluzioni di Accesso Remoto?
L'accesso remoto per le industrie regolamentate è possibile se soddisfa alcuni requisiti chiave. Ognuno dovrebbe includere registri chiari per dimostrare la conformità durante gli audit, garantendo così che i sistemi, gli account e i dispositivi siano provatamente sicuri.
Considera quanto segue quando esamini l'accesso remoto:
1. Come dovrebbero essere applicate l'Identità e l'Autenticazione?
L'autenticazione è una delle caratteristiche di cybersecurity più importanti per l'accesso remoto. L'autenticazione multi-fattore (MFA) dovrebbe essere il default per tutti gli utenti, con controlli aggiuntivi per gli amministratori e altri ruoli critici.
Autenticazione singola (SSO) e il supporto per il Security Assertion Markup Language (SAML) sono anche raccomandati, così come l'applicazione centralizzata delle politiche di identità ovunque possibile. Quando ai fornitori e ad altre parti terze viene concesso l'accesso, devono essere soddisfatti gli stessi standard di verifica dell'identità e l'accesso deve essere limitato alle aree di cui hanno bisogno e solo per la durata del loro contratto.
In nessun caso gli utenti devono condividere account o login; ognuno dovrebbe avere un account unico con la verifica dell'identità abilitata.
Le prove dovrebbero includere:
Screenshot delle politiche MFA
Configurazioni SSO
Un elenco completo degli utenti autorizzati
Registri di accesso rivedibili e accessibili
2. Quali Controlli di Accesso Sono Necessari per il Privilegio Minimo e la Segmentazione?
Gli utenti non dovrebbero avere accesso illimitato quando si connettono in remoto. Invece, il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e le autorizzazioni granulari sono necessari per garantire che gli utenti possano accedere solo alle aree e alle informazioni a cui sono autorizzati. L'implementazione di questi strumenti limita l'accesso a determinate macchine, gruppi e ambienti, così anche se un account è compromesso, non otterrà accesso illimitato alla rete aziendale.
Naturalmente, gli amministratori possono ancora concedere accessi temporanei e appena-in-tempo agli utenti secondo necessità, quindi le restrizioni basate sui ruoli non impediranno agli utenti di svolgere il lavoro necessario. Ma ciò assicura che l'accesso sia controllato e gestito correttamente, tenendo lontani i malintenzionati.
Le prove dovrebbero includere:
Definizioni dei ruoli che delineano quali gruppi hanno accesso a cosa
Mappatura gruppo-dispositivo per individuare dispositivi non riconosciuti
Tracciabilità delle approvazioni che facilita l'identificazione di chi può accedere a cosa e quando
Revisioni trimestrali degli accessi per garantire che i permessi siano assegnati e gestiti correttamente
3. Quali requisiti di crittografia e sicurezza delle sessioni sono più importanti?
Ogni sessione remota dovrebbe essere protetta con una sicurezza a più livelli. Al minimo, l'accesso remoto dovrebbe criptare i dati in transito utilizzando protezioni di trasporto standard del settore e una forte crittografia delle sessioni. I decisori dovrebbero verificare come il fornitore cripta le sessioni, come vengono gestite chiavi e certificati, e quali protocolli vengono utilizzati.
Inoltre, la soluzione dovrebbe supportare l'integrità delle sessioni e i controlli del ciclo di vita, come le politiche di timeout della sessione, il comportamento di disconnessione e le notifiche di connessione ove opportuno, per ridurre l'esposizione durante e tra le sessioni.
Le prove dovrebbero includere:
Documentazione di sicurezza del fornitore che descrive crittografia e protocolli
Esportazioni di configurazione amministrativa o screenshot che mostrano le impostazioni imposte
Documentazione degli standard approvati o delle eccezioni di sicurezza se vengono utilizzate impostazioni non predefinite
4. Quali Controlli di Sessione Aiutano a Ridurre l'Esposizione dei Dati?
I controlli della sessione sono essenziali per mantenere la sicurezza dei dati e ridurre l'esposizione. Questi includono controlli sui trasferimenti di file, controlli degli appunti e gestione della stampa remota per garantire che si sappia sempre dove vengono memorizzati e resi disponibili file e informazioni, nonché watermarking e attribuzione utente per identificare chi ha accesso a cosa.
I timeout delle sessioni sono utili anche per mantenere la sicurezza dei dati, in quanto impediscono che gli account rimangano inattivi ed esposti quando gli utenti si allontanano. Un buon strumento di accesso remoto include anche blocchi automatici che si attivano quando un utente si disconnette, garantendo che account e dati rimangano sicuri quando gli utenti sono lontani.
Le prove dovrebbero includere:
Impostazioni delle politiche amministrative con controlli rigorosi delle sessioni
Schermate che dimostrano le funzionalità di sicurezza e i controlli in azione
Riferimenti alle politiche scritte che dettagliano le regole di controllo delle sessioni
5. Quali Registrazioni di Audit e Monitoraggio sono Generalmente Richieste?
Il monitoraggio e la registrazione delle sessioni sono essenziali per mantenere registri di accesso chiari, che sono necessari per gli audit. I registri dovrebbero, almeno, includere chi ha avuto accesso a cosa, quando, dove e quali azioni hanno compiuto, con le attività amministrative registrate separatamente.
Molte organizzazioni regolamentate inoltrano i registri di accesso remoto a un sistema di Gestione di Informazioni e Eventi di Sicurezza (SIEM) per centralizzare il monitoraggio e le indagini, ma i requisiti specifici dipendono dal programma e dalle politiche dell'organizzazione.
La registrazione delle sessioni può anche supportare la responsabilità e le indagini, ed è talvolta richiesta da politiche interne o da obblighi contrattuali specifici, ma dovrebbe essere abilitata deliberatamente con regole chiare di conservazione e accesso.
Le prove dovrebbero includere:
Esempi di log che dimostrano come l'attività viene registrata
Prova di inoltro SIEM
Registri di audit amministrativi
Dettagli sulle impostazioni di conservazione per mostrare per quanto tempo vengono salvati i record
6. Quali aspettative si applicano ai dispositivi e allo stato degli endpoint?
L'igiene degli endpoint, inclusi patching, inventario ed esposizione alle vulnerabilità, è un altro componente essenziale dell'accesso remoto sicuro. Le organizzazioni devono assicurarsi che i loro endpoint siano sicuri, il che significa utilizzare una soluzione che non solo consenta la connettività tra dispositivi, ma mantenga anche una solida postura di sicurezza sugli endpoint.
Le organizzazioni dovrebbero essere in grado di convalidare i loro dispositivi e assicurarsi che siano idonei. Ciò include il mantenimento di un elenco aggiornato di dispositivi, l'utilizzo di software di gestione degli endpoint per gestirli e supportarli, e il mantenimento della sicurezza degli endpoint conosciuti e fidati. Anche se l'accesso remoto consente agli utenti di lavorare da qualsiasi dispositivo, quei dispositivi devono rimanere sicuri in ogni momento.
Le prove dovrebbero includere:
Inventario delle risorse
Rapporti di conformità delle patch che mostrano che tutti gli endpoint sono correttamente aggiornati
Registri di rimedio delle vulnerabilità per dimostrare come vengono affrontate le vulnerabilità conosciute
7. Come dovrebbe essere regolato l'accesso di terze parti e fornitori?
L'accesso di fornitori e terze parti è comune in tutte le aziende, inclusi gli organizzazioni regolamentate come quelle finanziarie e governative. Tuttavia, tale accesso deve essere regolato in modo sicuro.
L'accesso dei fornitori è comunemente segnalato negli audit, specialmente quando mancano restrizioni o controlli. L'accesso delle terze parti dovrebbe includere account unici con permessi delimitati per i fornitori, accesso a tempo limitato per prevenire accessi inaspettati, registri delle sessioni remote e revisioni regolari.
Le prove dovrebbero includere:
Un elenco aggiornato dei fornitori
Approvazioni di accesso che controllano ciò che i fornitori possono accedere
Registri delle sessioni che mostrano tutte le attività dei fornitori
Documenti di cessazione che mostrano che eventuali terze parti a cui non è più concesso l'accesso sono state completamente rimosse.
Quali standard e framework guidano comunemente questi requisiti in finanza e governo?
Le organizzazioni finanziarie e governative seguono regole e programmi di garanzia diversi, ma le aspettative sull'accesso remoto di solito convergono sugli stessi temi di controllo. Entrambi richiedono rigidi standard di sicurezza e stretti controlli su chi può accedere a cosa, oltre a registri e log dettagliati per mantenere la responsabilità e rilevare comportamenti sospetti.
Requisiti comuni includono:
Controllo degli accessi, privilegio minimo e governance documentata dell'accesso remoto.
Autenticazione forte, registrazione dettagliata e applicazione coerente delle politiche tra utenti e amministratori.
Restrizioni e monitoraggio più rigorosi quando l'accesso remoto riguarda sistemi di pagamento o altri ambienti ad alta sensibilità.
Framework di garanzia come SOC 2 e ISO/IEC 27001 che rafforzano queste famiglie di controllo attraverso prove e processi ripetibili.
Come trasformi i requisiti di conformità in una lista di controllo per l'accesso remoto?
Se questi requisiti di conformità sembrano travolgenti, non allarmarti. È facile creare una comoda lista di controllo di tutto ciò di cui hai bisogno per l'accesso remoto sicuro, così puoi garantire conformità e sicurezza un passo alla volta.
Crea una lista di controllo seguendo questi semplici passaggi:
Definisci i sistemi e i dati nel tuo ambito e identifica chi ha bisogno di accedervi.
Separa utenti standard, utenti privilegiati e fornitori.
Imposta l'autenticazione multi-fattore e una politica centrale di identità per autenticare gli utenti.
Implementare RBAC e raggruppamento dei dispositivi per garantire il minimo dei privilegi e limitare l'accesso in base ai ruoli.
Configura le capacità della sessione (come trasferimento file, appunti e stampa) in conformità con la politica aziendale.
Stabilire controlli sul ciclo di vita della sessione, inclusi limiti di tempo e comportamento di disconnessione, per migliorare ulteriormente la sicurezza.
Abilita i log di audit e i log amministrativi (inoltrali alla tua soluzione SIEM se applicabile).
Imposta una cadenza di conservazione e revisione per i tuoi registri e registrazioni.
Assicurati di documentare le eccezioni e quali controlli di compensazione utilizzi per dimostrare una sicurezza e consapevolezza approfondite. È anche importante eseguire revisioni di accesso trimestrali ed esercitazioni di raccolta prove per mantenere la consapevolezza su chi accede a cosa e per essere pronti per gli audit.
Quali prove richiederanno gli auditor e come le produci rapidamente?
Quando si affronta un audit, sarà necessario presentare prove che dimostrino la tua tecnologia di sicurezza, le normative, le pratiche e altro, inclusi i registri che dimostrano la conformità. Se non sei preparato, può volerci del tempo per raccogliere e compilare tutte queste informazioni. Tuttavia, se sai cosa cercheranno gli audit, è facile raccogliere le informazioni di cui hai bisogno.
Cerca i seguenti elementi durante la preparazione per un audit:
Prove
Da dove proviene
Log degli accessi
Registri della piattaforma di accesso remoto o SIEM
Storia delle modifiche dell'amministratore
Registro di controllo dell'amministratore
Applicazione dell'autenticazione multifattoriale
Impostazioni del provider di identità e della piattaforma
Revisioni del registro di accesso
Elenco degli accessi degli utenti esportato più registri di approvazione
Registrazioni di sessioni (se utilizzate)
Policy di registrazione e impostazioni di conservazione
Inventario dei dispositivi e stato delle patch
Rapporti di gestione degli endpoint
Tenendo questo in mente, ci sono anche alcune trappole comuni degli audit da evitare. Quando ci si prepara per un audit, questi errori possono causare ritardi o addirittura portare al fallimento:
Log mancanti: I log assenti creano una significativa area cieca, lasciando attività non rendicontate e potenzialmente portando a fallimenti.
Account condivisi: Gli account utente condivisi rappresentano un rischio significativo per la sicurezza, poiché riducono la responsabilità e facilitano il furto di account.
Accesso eccessivamente ampio: L'accesso degli utenti deve essere limitato in base a ruoli e dipartimenti; concedere a tutti un accesso ampio significa che un singolo account compromesso può causare danni significativi in tutta l'azienda.
Mancanza di revisioni: La registrazione e il monitoraggio del comportamento sono inutili se nessuno rivede i log. Le revisioni regolari sono essenziali per identificare le attività sospette e garantire la conformità alla sicurezza.
Eccezioni non documentate: A volte dovrai fare un'eccezione per un endpoint o un utente. In questi casi, devono essere documentati insieme a note chiare su come si sta mantenendo la sicurezza pur consentendo l'eccezione.
Come puoi soddisfare i requisiti di conformità senza rendere l'accesso remoto doloroso per gli utenti?
Questi requisiti possono sembrare pesanti, ma diventano gestibili quando si standardizzano i livelli di accesso, si applicano i valori predefiniti attraverso una politica centralizzata e si trattano registrazione e revisioni come operazioni di routine piuttosto che come frenetici controlli di audit.
Le migliori pratiche per un accesso remoto sicuro e per la conformità alla sicurezza includono:
Standardizza i livelli di accesso per i dipendenti, gli amministratori IT e i fornitori terzi, stabilendo una base coerente di permessi per ciascun gruppo.
Usa gruppi e modelli, invece di politiche isolate, per gestire i permessi di accesso, quindi apporta regolazioni per i singoli secondo necessità con accesso just-in-time.
Rendi la registrazione e le revisioni una parte di routine delle tue politiche e pratiche, in modo da non dover correre a raccogliere informazioni prima di un audit.
Evita le funzioni di sessione rischiose che possono comportare un rischio per la sicurezza, e consenti loro solo per eccezione.
Come può Splashtop aiutare a soddisfare i requisiti di conformità all'accesso remoto in ambienti regolamentati?
Se hai bisogno di un accesso remoto che supporti le aspettative delle industrie regolate, Splashtop può aiutarti fornendo controlli di accesso applicabili, gestione delle politiche centralizzate e registrazione pronta per l'audit. L'obiettivo non è "acquistare la conformità", ma applicare costantemente i requisiti di sicurezza e poterlo dimostrare durante le revisioni.
Splashtop Enterprise supporta l'accesso remoto supervisionato e non supervisionato su sistemi operativi comuni, con controlli amministrativi che aiutano i team a delimitare l'accesso per ruolo, a gestire centralmente le politiche e a mantenere i registri dell'attività di sessione e amministrazione per l'audit.
Quali controlli di sicurezza per l'accesso remoto supporta Splashtop?
Splashtop include controlli di sicurezza che possono aiutare le organizzazioni a soddisfare le comuni aspettative di conformità e supporta la raccolta di prove spesso richiesta per programmi di garanzia come SOC 2 e ISO/IEC 27001. Questi includono:
Crittografia per le sessioni remote: Splashtop utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere le sessioni remote e criptare i dati in transito.
Supporto MFA: Splashtop utilizza l'Autenticazione a più fattori per mantenere sicuri gli account e verificare gli utenti prima di consentire loro l'accesso.
Supporto SSO/SAML: Gli utenti che utilizzano l'Autenticazione singola o Security Assertion Markup Language possono, ove applicabile, effettuare il login utilizzando il loro ID utente e password SSO centralizzati. Ciò include il supporto per Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite e altro.
Permessi granulari e definizione degli ambiti di accesso: Gli amministratori hanno il pieno controllo su quali utenti e gruppi hanno accesso a certe aree di rete o risorse, proteggendo i dati con controlli di accesso basati su ruoli e sicurezza a fiducia zero.
Controlli di allowlist IP: Gli amministratori possono configurare una whitelist di IP per consentire agli utenti di connettersi solo da indirizzi IP riconosciuti e approvati, gestendo ulteriormente l'accesso a reti, server e applicazioni.
Opzioni di watermark: Proteggi le informazioni riservate durante le sessioni remote aggiungendo watermark per l'attribuzione dell'utente e la deterrenza.
Registrazione delle sessioni per audit e formazione: Splashtop può registrare automaticamente le sessioni remote, fornendo chiari resoconti dell'attività dell'utente sia per la formazione che per l'audit.
Registrazione che supporta i flussi di lavoro SIEM: Splashtop può anche registrare sessioni remote per flussi di lavoro di Gestione delle Informazioni e degli Eventi di Sicurezza (SIEM), facilitando il rilevamento e l'indagine di potenziali incidenti tramite analisi contestuale e intelligence delle minacce.
Come supporta Splashtop la prontezza agli audit e la raccolta di prove?
Le organizzazioni finanziarie e governative devono sottoporsi a rigorosi audit per garantire la sicurezza informatica e la conformità IT. Questi audit richiedono registri dettagliati e prove che dimostrino alti livelli di sicurezza, incluse politiche e strumenti per gestire la gestione dei dati e la protezione della rete.
Splashtop supporta la prontezza agli audit con:
Registri delle sessioni e visibilità dell'attività degli amministratori, che forniscono chiari registri di tutte le sessioni remote e dell'attività degli utenti.
Conservazione delle registrazioni delle sessioni in conformità con le politiche aziendali, garantendo che i registri siano conservati per il tempo richiesto.
Gestione centralizzata delle politiche per applicare costantemente le vostre regole di sicurezza su tutti gli endpoint da un'unica dashboard.
Come rinforza Splashtop AEM la conformità per i programmi di accesso remoto?
Splashtop AEM supporta il lato di postura dell'endpoint dei programmi di accesso remoto fornendo inventario hardware e software, visibilità delle patch e distribuzione, e approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE per il monitoraggio della remediation. Questo aiuta i team a ridurre l'esposizione sugli endpoint e a produrre prove che i controlli sull'igiene dei dispositivi vengono mantenuti.
Splashtop AEM migliora la postura di sicurezza degli endpoint con:
Visibilità delle patch e distribuzione automatizzata delle patch, che migliorano la conformità delle patch e riducono l'esposizione sfruttabile sugli endpoint utilizzati dai dipendenti, mentre risparmia tempo e lavoro manuale ai team IT.
Inventario hardware e software, che si aggiorna automaticamente quando si connettono nuovi endpoint e fornisce monitoraggio continuo e prove degli audit.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE che migliorano la cybersecurity identificando le minacce conosciute in tempo reale, allertando i team IT e fornendo soluzioni automatiche.
Cosa dovresti cercare quando valuti i fornitori di accesso remoto per la conformità?
Quando stai cercando una soluzione di accesso remoto, come puoi essere certo che quelle che stai considerando abbiano tutte le funzionalità di sicurezza di cui hai bisogno? Ci sono diverse funzionalità chiave che possono aiutare le organizzazioni finanziarie e governative a mantenere la conformità alla sicurezza, che abbiamo compilato in una checklist per la vostra comodità.
Cerca quanto segue nel tuo software di accesso remoto:
Funzionalità di identità e autenticazione, come MFA, SSO o SAML.
Principi di privilegio minimo, inclusi RBAC e raggruppamento dei dispositivi.
Strumenti di governance delle sessioni, come controlli delle funzionalità, timeout delle sessioni e comportamento di disconnessione configurabile.
Funzionalità di auditabilità, inclusi registri, tracce di controllo degli amministratori, supporto SIEM e opzioni di registrazione.
Gestibilità amministrativa, come modelli di politiche e report esportabili.
Prove, non promesse; verifica quale documentazione e quali artefatti il fornitore può fornire, invece di accettare tutto come buono sulla fiducia.
Rimani sicuro e conforme con Splashtop
In settori altamente regolamentati, come la finanza e il governo, i requisiti di sicurezza non sono suggerimenti flessibili. La conformità richiede sicurezza costante, supervisione e gestione, mentre il successo degli audit dipende sia dall'applicazione che dalle prove.
Con Splashtop, i team possono applicare controlli di accesso remoto sicuri e mantenere le prove di audit necessarie per dimostrare una governance coerente. Quando combinato con Splashtop AEM, i team IT possono rafforzare la postura degli endpoint con patching e visibilità dell'inventario che supportano le revisioni di conformità e riducono il rischio operativo.
Pronto a rendere l'accesso remoto facile e sicuro? Prova Splashtop oggi con una prova gratuita e sperimentalo tu stesso.